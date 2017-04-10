《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：严防金融风险及腐败，严查“小金库”等财政资金违法行为--总理

中国国务院总理李克强近日称，要严防金融风险和腐败，积极稳妥推进金融监管体制改革，增强监管合力；要强化金融机构内部控制，保持监管高压态势，坚决治理金融市场乱象,严厉打击银行违规授信、证券市场内幕交易和利益输送、保险公司套取费用等违法违规行为。

--中国反腐：中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委

中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。人民日报官方微博称，项俊波落马是金融反腐祭出的重拳；当全社会聚焦“野蛮人”入侵，监管者不能“监守自盗”。

--中国经济：结构性改革和长期战略调整不能过度依赖货币政策--人民日报

人民日报刊文称，现阶段中国应重点强调结构性改革和长期的战略调整，不能过度依赖货币政策；市场各方对于货币政策的态度，需要理性回归。

--中国经济：取消财政重点支出挂钩取得突破进展，解决财政支出固化--报载

人民日报报导称，取消财政重点支出挂钩问题取得突破性进展，中央层面已通过审议，接下来就是走法律修改程序。通过脱钩解决固化格局，有利于科学地安排重点领域的支出，使支出更好地符合实际需要。

--中国经济：基建投资淡季快增尚理性，保持合理增速很有必要--人民日报

中国人民日报刊文称，虽然年初不少经济数据初现企稳回暖迹象，但经济下行压力仍然不可小觑；保持合理的固定资产投资增速，有很强的现实必要性。

--中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委

中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。

--东北亚情势：中国特使抵达韩国，讨论朝鲜可能进行核测试问题

一名中国特使抵达韩国，将讨论朝鲜(北韩)越来越不听劝阻的武器发展计画；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。

--中美贸易：中国向美国提供更佳市场准入条件，以避免爆发贸易战--FT

金融时报周日援引了解情况的官员称，中国将针对金融业投资与美国牛肉出口，向特朗普政府提供更好的市场准入条件，以避免两国爆发贸易战。

--表格：台湾3月出口年增13.2%与预期相当，为连六个月正成长

台湾财政部公布，3月出口金额较上年同期升13.2 %，与市场预期的年增13%相当，且是连续六个月正成长；1-3月出口较上年同期则成长15.1%。3月进口则较上年同期增19.8%，高于市场预估的升12.3%；3月贸易顺差39.3亿美元。

【金融】

--中国证券：上市公司应重视现金分红，对“铁公鸡”将有措施--证监会主席

中国证监会主席刘士余近日表示，上市公司应重视现金分红，对于一些有能力分红却长年一毛不拔的“铁公鸡”，证监会已经在高度关注这个问题，不能放任不管，会有相应的硬措施。

--中国基金：天津设立海河产业基金，政府引导基金规模达200亿元

中国证券报报导，天津市将发起设立海河产业基金，基金启动后将由市财政出资200亿元人民币设立政府引导基金，以撬动5,000亿元规模的社会资本，未来主要投向支柱产业与新兴产业，发展壮大先进制造业。

--《路透基点特写》辉山乳业和宏桥集团的财务问题考验银行业信心

中国大陆两家重要企业的财务问题恶化，让全球贷款机构惊吓不已，长期以来对内地民营企业公司治理的忧虑又重新燃起。银行界人士表示，有关辉山和宏桥困境的传言，使得大陆民营企业更难获得国际融资。

--《路透基点特写》华融系企业联贷四连发，考验香港市场胃口--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，中国华融资产管理旗下几家公司正通过四笔不同贷款，筹集共16亿美元资金，此一现象颇不寻常，使得至少一笔联贷落入较不理想结果的可能性提高。华融资产子公司这几笔联贷在香港筹组，香港银行业者将有众多选择可挑，这些贷款案考验筹办行的承贷胃纳及联贷能力。

--香港金融：金管局2017年度基本加薪2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬

香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。

【固定收益】

--中港金融：中国最快7月宣布债券通详情，并将“先北后南”--报载

香港信报引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。

--中国公开市场：逆回购操作连续第11日暂停，今日净回笼100亿元

中国央行公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计算，今日净回笼100亿元。

--中国债市动态：现券期货均走弱，美联储缩表前景下海外市场回调拖累人气

中国银行间债市现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。

--离岸人民币：港交所国债期货上市首日成交稀落，吸引力视中国债市开放而定

首只离岸的中国国债期货产品在香港交易所上市，因流动性匮乏，成交稀落。海外投资人表示，这是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。

--中国货币市场：宽松依旧回购利率续降，七天以上资金供给略显收敛

中国银行间市场流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。

--新债招标：中国农发行三年债中标收益率3.9277%，七年4.1438%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三、七和15年固息增发债，中标收益率分别为3.9277%、4.1438%和4.2929%，对应投标倍数3.07倍、3.62倍和5.21倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘下探逾三周新低，市场缺爆发点大概率延续区间波动

人民币兑美元即期早盘下探逾三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至93.39

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.19%至93.39；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微升至94.39。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均回升，CFETS指数微升至93.22

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(7日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.31%至93.22，较2014年底则仍下跌6.78%。CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数.CFSBISCNYI和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数.CFSSDRCNYI分别为94.23和95.1，较前周分别上涨0.20%和上涨0.07%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌终结四连升，雄安概念吸“血”效应下创业板领跌

中国股市沪综指收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。沪综指收报3,269.39点，跌17.23点或0.52%。

--中国个股：乐视网料一季度净利同比基本持平，各业务线回归稳定增长态势

近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。

--香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。

--香港新股：国泰君安称国际发售获大幅超额认购，明天联交所挂牌上市

国泰君安证券称，其香港IPO（首次公开发售）面向机构投资者的国际配售部分获得大幅超额认购，H股明天正式在联交所挂牌上市。

--香港个股：汇丰控股盘中小幅上涨，10亿美元回购计划已经完成94%

欧洲最大银行--汇丰控股香港早盘盘中小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成94%。

--香港个股：领展拟斥资40.6亿元人民币收购广州一购物商场项目

以市值计亚洲最大房地产基金--领展房地产投资信托基金宣布，将以约40.6亿元人民币的初步代价，收购一项位于广州的购物商场项目，为公司在内地的第三项投资物业。

--企业并购：中国浙能电力洽购巴西Belo Monte水力发电大坝股权--消息

两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。

--企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元

从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。

--企业结盟：中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业

中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。

--台股业绩：台积电3月合并营收858.8亿，但台币强令首季营收低于预期