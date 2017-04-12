《路透晚报》--4月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：3月CPI温和上涨PPI涨势放缓，走势平稳料不会成经济扰动因素

中国3月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI )均符合市场预期。其中，CPI温和上涨，但受食品价格下降影响，仍在低位运行；而PPI在 持续上涨后终于也显出疲态。

分析师普遍认为，在货币政策中性偏紧的基调下，消费整体平稳，需求端难有支撑物价 持续上涨的动力。而PPI虽连续第七个月同比正增长，由于重点行业同比价格加速上涨态势 有所缓和，预计PPI在一季度或已见顶。总体来看，相对平稳的物价走势料不会对经济有太 大扰动。

--中美关系：两国元首通电话，中国坚持实现半岛无核化目标--CCTV

中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。

--中国经济：发改委将郑州、重庆、长春和龙岩纳入中欧区域政策合作案例地区

中国国家发展改革委员会称，日前将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津、成都、武汉、汕头等五个地区之后新增的案例地区。

--中国房地产：北京三部门约谈15家房源信息网站，要求下架违规房源--新华

北京市住建委、北京市工商局、北京市网信办联合约谈链家网、我爱我家网等15家发布房源信息网站，对其发布虚假房源信息、违规代理房地产经纪业务等违法违规行为提出规范要求，要求其必须在周三24时前撤下明显存在违规信息的房源。

--《焦点》韩企在中国受抵制，连累中国员工及供应商也遭殃

韩国部署萨德反导系统的决定在中国激起愤怒，令在华韩企备受打击，而对现代和乐天等企业的抵制和监管压力，也殃及到了他们在中国的工人和供应商。

--香港房地产：政府收紧住宅印花税豁免安排，堵塞＂一约多伙＂漏洞

因应近期以一份文书（一约多伙）购入多个住宅单位的情况趋升，香港政府宣布收紧住宅印花税豁免的安排，香港永久性居民以一份文书购入超过一个单位，均须按15%的新住宅印花税率缴税，而非只须以较低的第2标准税率缴税，于周三凌晨起生效。

【金融】

--《焦点》监管套餐频出，郭树清念响金融业紧箍咒

“牛栏里关猫”，银监会主席郭树清上任伊时，便用此语指出中国金融领域乱象丛生源于监管缺失。这也意味着，“监管改革”将是郭树清监管时代最显着的标签。事实也证明，尽管郭树清上任仅月余，但从全面摸清银行业信用风险底数到强化全类型风险防控，已新政频出。银行业将面对“强监管强问责”的新发展图谱轮廓已十分清晰。

--中国金融：银监会下发补监管短板通知，加强股东准入及同业融资等监管

中国银监会日前发布“关于切实弥补监管短板提升监管效能的通知”称，将加强股东准入监管，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则，规范银行业金融机构股权转让行为，将通过一二级市场、境内外市场开展的股权转让统一纳入审查范围。

--中国保险：多风险交织防控难度增加，启动偿二代二期完善监管机制--保监会

中国保监会副主席陈文辉称，当前保险行业面临偿付能力不足、流动性风险、公司管控不到位等风险，未来一个时期将启动偿二代二期工程，完善监管机制，积极稳妥处置潜在风险点，守住不发生系统性风险和区域性风险的底线。

--路透专访：中国债转股非压降不良“万金油”，AMC可担银企桥梁--长城资产

中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。

--券商观点：中国银行业监管密集出台，同业套利或成最大输家--海通

针对银监会监管密集出台，中国海通证券报告指出，本次46号文直接将同业资金对接同业理财和委外投资的行为归入“同业空转”，这等于直接打击同业套利，如果严格执行，将造成同业理财规模大幅缩减、并促使中小行为了缩表而抛售资产。而作为同业链条终端的委外非银机构，也将面临委外赎回和流动性风险。

--《香港金管局专栏》大有可为的基建投融资--副总裁余伟文

香港金融管理局（HKMA）副总裁、基建融资促进公办公室主任余伟文在专栏《汇思》最新撰文：金管局基建融资促进办公室（IFFO）成立至今已九个月，乘着近日举办IFFO债权融资和投资者圆桌会议之机，我与同事们盘点了开局的工作，总结出八个字“鸭子划水，大有可为”，前者是前一个阶段工作的写照，后者是对前景的期许。

【固定收益】

--中国公开市场：连续第13日暂停操作，今日净回笼400亿元

中国央行公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，因此今日继续不开展公开市场操作，表述与上日相同。至此，公开市场已连续第13日暂停操作。据此计算，今日净回笼400亿元人民币。

--中国货币市场：资金续松隔夜供给充裕，MLF将到期关注续做情况

中国银行间市场早盘资金面延续宽松，隔夜供给尤为充裕。交易员称，月初以来市场流动性总量较高，央行公开市场逆回购连续暂停影响不大。短期内惟MLF(中期借贷便利)到期续做情况存不确定性，关注明日央行相关动作。

--中国债市动态：避险情绪提振现券略有走暖，通胀符合预期影响不大

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货高开低走。交易员称，朝鲜半岛紧张局势提升避险情绪，收益率开盘下行后窄幅震荡；中国最新通胀数据基本符合预期，市场反应不大。

--新债招标：中国五年期国债中标利率3.13%，接近预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的五年期固息国债， 中标利率3.13%，接近此前预测均值3.12%。该期国债边际中标利率为3.18%，投标倍数为1.62倍。

--新债招标：中国农发行一年债中标收益率3.5443%，10年4.1521%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、五和10年三期债，中标收益率分别为3.5443%、4.0498%和4.1521%，对应投标倍数3.03倍、2.56倍和3.20倍。

--新债招标：中国五年期铁道债中标利率4.19%，10年4.23%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.19%和4.23%，投标倍数为2.20倍和2.98倍。

--《中国新债预测》国开行五年债利率均值3.98%，七年4.11%

中国国家开发银行周四将招标发行五和七年两期固息债 。路透调查显示，央行公开市场连续暂停操作，明日亦有中期借贷便利(MLF)到期，但目前短期流动性无忧，现券波动不大。考虑到手续费，明日新债定位有望低于二级，预测均值落 在3.98%和4.11%。

--中国新债：国开行周四将招标100亿两期债，为深交所发行政策性金融债首单

中国国家开发银行公告，将于周四(13日)在深圳证券交易所招标发行总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限一年和三年，开启深交所发行政策性金融债先河。

--台湾金融：两年期定存单加权平均得标利率0.62%，高标0.633%

台湾央行宣布，今日标售的300亿台币两年期定存单加权平均 得标利率为0.62%。该利率低于市场预期的0.63-0.64%区间，并较上次标售结果0.64%走低2个基点。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续微升，离岸一年期期权波动率下探一年半低点

人民币兑美元即期早盘随中间价续微升，日内有效波幅仍极为有限，而6.90元附近支撑明显。交易员称，地缘局势紧张升温制约风险偏好，美指连续两日调整，监管重新恢复中间价市场化定价，短期市场仍无法脱离当前窄幅双向波动走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均回落，CFETS指数微跌至93.43

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.08%至93.43；SDR篮子指数微跌至95.18，BIS篮子指数微跌至94.37。

--人民币汇率：下半年维持比较稳定水平，汇率波动料保持较低水平--法兴高管

法兴银行中国区金融市场总监何昕周二称，中国宏观经济最大的风险因素是强势美元，预计今年美元兑人民币汇率年底前可能会稳定在7以下，中国将维持稳定的汇率政策，人民币汇率未来的市场波动会长期保持在相对低的范围内，货币体制则不断转向更灵活水平。

--《焦点》台湾难逃再列操纵汇率观察名单，央行减少干预有望成常态

美国周五即将公布半年度汇率操纵国／地区观察名单。台湾三度出现其中几无悬念。迫于美国压力，央行干预汇市之手可望大幅放开，台币兑美元TWD=TP将更能反应市场实际供需，波动幅度也将扩大。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，雄安新区概念股走势分化拖累大盘跳水

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘低开后维持窄幅震荡，尾盘出现跳水走势，雄安新区概念股连涨后进一步分化，部分前期热门股遭遇巨大卖压，而受监管预期加强的影响，以创业板为代表的高送转、高估值的成长股亦面临较大回调压力，拖累大盘回落。

--中国期市：大商所下调铁矿石、焦炭、焦煤非日内交易手续费，周五夜盘实施

大连商品交易所宣布，经研究决定，自周五晚夜盘交易小节时起，调整铁矿石、焦炭、焦煤品种非日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.2调整为成交金额的万分之0.6。

--路透基点：辉山乳业一笔2亿美元贷款违约，内地资产遭冻结--TRLPC

香港上市公司--中国辉山乳业周一的情况进一步恶化，此前一家上海法院决定冻结其资产，2015年向该公司签署2亿美元贷款的银行宣布贷款出现违约事件。这对于这家中国最大的垂直生产乳业公司而言，无异于双重打击。该公司股票上月停牌，2016年财报也推迟提交。

--中国基金：国内最大公募基金天弘基金去年实现净利15.3亿元，同比增36%

中国最大公募基金公司--天弘基金公司去年实现净利15.34亿元人民币，同比增长36.3%；截止去年底其管理资产规模超过1.3万亿元，较上年增长21%。

--《焦点》华为剑指公共云服务领域，欲与亚马逊及阿里巴巴试比高

中国通讯设备暨智能手机制造商华为表示，计划以公共云服务的全球供应商身份与亚马逊(Amazon.com)及阿里巴巴展开竞争。总部位于深圳的华为在上个月公布，去年获利增长为五年来最低；该公司称将在云计算领域扩展业务，为此成立的新业务部门将在今年招聘2,000多名员工。

--中国个股：新华网拟与阿里巴巴成立合资公司，推动媒体智能化发展

中国知名网络媒体--新华网公告称，拟联合控股股东新华社旗下公司，与阿里巴巴的创投公司一起成立合资公司，推动媒体智能化发展。

--中国个股：南航开通广州至墨西哥城航线，为中国民航的首条墨西哥航线

墨西哥政府周二称，中国南方航空公司开通了广州-温哥华-墨西哥城航线。这是中国民航的第一条墨西哥航线，也是目前广州唯一一条飞往拉美的航线。

--中港个股：金隅股份料首季净利大升1.5-2倍，雄安题材激励A股连六日涨停

京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份发出盈喜，料今年首季净利同比将大升1.52-2倍，因房地产板块结转面积同比增加带动收入及利润上涨，同时水泥板块的收入及毛利率亦同比增长。

--香港热股：联众复牌股价曾挫逾11%，与广发香港分别否认收购传闻