《路透晚报》--4月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：3月出口增速创逾两年新高，外贸整体向好但形势依然复杂

得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局。

分析师认为，外贸整体向好趋势未变，今年总体情况远比过去两年乐观，但全球复苏乏力 需求尚需根本改善，中国经济复苏尚需巩固以及贸易保护主义升温等不稳定、不确定因素较 多，外贸形势难言稳定。

--东北亚情势：中国外长王毅称，武力不能解决朝鲜半岛问题

中国外交部长王毅表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为有机会恢复谈判。王毅对记者表示，无论谁挑起朝鲜半岛的局势，都必须为其承担历史责任。

--《焦点》美国总统特朗普改口，称不会将中国列为汇率操控国

美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。美国财政部发言人证实，财政部将在本周稍晚公布的有关主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告，将不会把中国列为汇率操控国。

--中国金融：银监会开展“四不当”专项治理，严查银行同业等违规交易--消息

继出台强化银行业风险防控意见并开展“三套利”检查后，中国银监会对银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”的四不当专项治理也在进行中。据两位消息人士透露，是次监管现场检查和银行自查重点关注同业投融资业务、理财资金池运作及资金投向等方面是否存在不正当交易。

--中国经济：一季度开局良好，然经济回升稳定性和可持续性仍待观察--发改委

中国国家发改委发言人严鹏程称，随着“三去一降一补”等供给侧结构性改革重点任务稳步推进，一些实物量指标和先导指标回升转好，今年一季度中国经济延续去年三季度以来良好势头，实现良好开局；并预计一季度PPI同比涨幅可能是今年全年最高，后期会逐季稳步回落。

--中国数据：3月FDI同比增速降至6.7%，中国不追求贸易顺差--商务部

中国商务部公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。商务部发言人孙继文表示，中国从不追求贸易顺差，中美贸易不平衡归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的；中欧总体上利益平衡，并没有失衡。

--中国央企：一季度累计利润同比增23.2%，下一步将处置300户僵尸企业--国资委

中国国资委称，一季度央企累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3月当月利润总额达到历史同期最好水平；累计实现营收6万亿元，同比增长19.2%，增速比1-2月提高4个百分点。

--中国政策：经济新体制试点地区企业的境外母公司可在境内发行人民币债券

中国商务部等五部委发文称，将继续推进12个开放型经济新体制综合试点城市和区域贸易投资等方面的改革，试点地区符合条件的企业的境外母公司可以在境内发行人民币债券；允许试点地区符合条件的跨国企业集团开展跨境人民币双向资金池业务。

--中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险

中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。路透看到的该情况报告显示，河北省金融办计划单独设立雄安新区专项基金，根据基础设施建设和相关产业发展需求，分期分批投入。

--中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议

中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。

--中国能源：发改委要求公用事业单位商讨降低煤价的措施--消息人士

据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。

--《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动

根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购暂停近三周后恢复，配合PSL投放今日到期MLF料难续

中国央行公开市场逆回购操作在暂停近三周后周四恢复，单日净投放700亿元人民币，央行同日还发放了839亿元抵押补充贷款（PSL）。市场人士认为，缴税影响在月中过后将逐渐加大，目前市场上除隔夜资金尚可外，七天资金已有趋紧势头，央行恢复逆回购投放以对冲短期缴税冲击。

--中国货币市场：逆回购重启流动性宽裕依旧，MLF续做成疑预期仍偏谨慎

中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。

--中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。

--中国信用债：16大机床SCP002质押资产处置不顺，应收账款资金未按期回流

中国大连机床集团发行的超短期融资券“16大机床SCP002”2月发生交叉违约后，质押资产处置进展并不顺利。其主承销商兴业银行周四公告称，作为该期短融质押担保资产的应收账款未按期回流。

--中国信用债：东北特钢8亿元中票13东特钢MTN2未按期付息，因仍在重整中

此前连续违约的中国东北特殊钢集团公告称，鉴于去年10月公司已进入重整程序且仍在进行当中，所发行的2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2不能按期足额兑付利息，已构成实质违约。该中票本金8亿元人民币，当期正常应付利息金额8,540万元。

--新债招标：国开行五年债利率4.02%七年4.1513%，均高于预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在银行间市场招标的五年和七年固息债，中标利(收益)率为4.02%和4.1513%，此前市场预测均值3.98%和4.11%。两期债投标倍数2.12倍和2.09倍。

--新债招标：国开行深交所一年固息债利率3.45%，三年3.89%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午在深圳证券交易所招标的一年和三年期固息债，中标利率分别为3.45%和3.89%，对应投标倍数2.93倍和2.61倍。这亦是在深交所首次招标发行的政策性金融债。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9310%，10年4.1599%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年、五年和10年三期固息增发债，中标收益率分别为3.9310%、4.0489%和4.1599%，对应投标倍数2.90倍、2.88倍和3.01倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价上涨但仍难出趋势，贸易数据影响有限

人民币兑美元即期早盘随中间价上涨，中间价升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，这明显推高了汇价，但这也给了逢低购汇盘入场时机，使得市场价仍低于中间价逾130点。

--中国外汇：要着力巩固和加强人民币的国际储备货币地位--央行官员

中国央行国际司司长朱隽称，要抓住人民币加入SDR（特别提款权）的有利机遇，以人民币“入篮”作为中国进一步改革开放的新起点，维护好人民币“可自由使用”的基础，不断巩固和加强人民币的国际储备货币地位。

--银行观点：中国“货币操纵”威胁消除，“汇率失调”风险再现--中银香港

中银香港称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。该行首席经济学家鄂志寰撰文指出，中美可能在贸易上进一步协商，将有助于缓解两国贸易失衡问题，降低贸易战的机率。而中美之间进一步相互开放投资领域，放宽投资限制，将促进两国的投资往来，有利于从根本上解决双边贸易失衡问题。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.26

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.18%至93.26；SDR篮子指数微升至95.19，BIS篮子指数跌至94.18。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收升，市场分歧较大短期氛围偏谨慎

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，近两日大盘出现反复拉锯，波动较大。雄安概念股昨日出现较大回调后，今日再度走强，粤港澳湾区板块亦表现突出，但近期经济数据密集公布，市场对下半年经济和通胀预期分歧较大，短期市场氛围偏谨慎。

--中国能源：3月原油进口量创下纪录，超越美国成为头号原油进口国

海关数据显示，3月份中国原油进口量飙升至近920万桶/日的纪录高位，远超预期，并且超越美国的原油进口量。中国独立炼厂加快原油进口是原因之一。

--香港个股：山水水泥获香港法院禁制令，禁前高管进入公司处所及移离资产等

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团表示，旗下两家附属公司已取得香港高等法院的禁制令，禁制前高级管理层或人员进入公司的处所、移取任何资产及纪录，及招募或引诱现有人员或雇员。

--中国企业：西王集团称将为齐星注入流动性，尽快启动核心资产复产--报载

中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。

--突发新闻：中石化茂名石化乙烯成品车间库房起火，未影响正常生产--微博

据“中国石化茂名石化公司”官方微博称， 4月13日上午9时55分左右，茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火。微博称“目前火势得到有效控制，没有造成人员伤亡，没有发生爆炸，没有影响正常生产。着火原因待查。”

--中国投资：大中华区今年私募股权市场充满挑战，但科技巨头热情高--贝恩

国际咨询公司贝恩表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴BABA.N和腾讯0700.HK等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。

--美国个股：福特汽车第一季中国销量下滑逾两成，受减税措施结束影响

福特汽车表示，第一季该公司在中国的销量较上年同期下滑21%，此前政府对小排量汽车的减税措施结束。福特汽车第一季在中国市场的表现落后于不少竞争对手，其中丰田汽车、本田汽车等业者公布销量增加，而行业协会则公布整体销量增长7%。

--香港个股：光大国际拟分拆绿色环保业务上市，集资高至38亿港元

中国光大国际有限公司宣布，拟分拆旗下绿色环保业务＂光大绿色环保＂在香港主板上市，假设超额配股权获悉数行使，集资额高至38亿港元。

--香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%

北京市政府旗下香港企业分支--北京控股称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。

--中港个股：中国太保董事长拟调任浦发银行，浦发行董事长退休

中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。

--企业并购：中国复星国际计划入股俄罗斯极地黄金--国际文传电讯社

国际文传电讯社援引俄罗斯第一副总理舒瓦洛夫报导称，中国企业复星国际计划签署协议入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)。

--企业并购：中国商务部批准中国化工收购瑞士先正达

中国化工及瑞士先正达表示，中国商务部已批准中国化工以430亿美元收购先正达。

--企业并购：中国百度收购美国计算机视觉初创公司xPerception

中国互联网公司百度同意收购美国计算机视觉初创公司xPerception，以增强人工智能方面的实力。收购金额没有披露。

--中股业绩：中国建筑去年净利同比增15%，预计今年业绩将稳健提升

中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司公布年报，去年实现净利润298.7亿元人民币，同比增长15%。公司预计今年业绩将稳健提升，并将加快核心金融牌照的获取，尽快形成完备的金融服务体系。

--台湾个股：台积电估第二季营收2,130-2,160亿台币，按季跌7.7-8.9%