《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《即时观点》中国3月新增贷款低于预期，M2同比增速创八个月新低

中国央行公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。

央行数据并显示，中国3月末人民币贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，路透调查中值为12.7%。3月社会融资规模增量为2.12万亿元人民币，比上月多1.03万亿元

--中国央行：一季度M2增速回落原因包括基数和银行债券投资下降等--官员

中国人民银行调查统计司司长阮健弘表示，一季度M2增速回落，主要原因包括基数、商业银行表内资金对资管产品的投资规模收缩、商业银行债券投资规模有所下降以及部分贷款增速有所控制。

--中国金融：3月央行口径外汇占款减少546.91亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，3月末中央银行口径外汇占款余额为216,209.5亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少546.91亿元人民币。

--《焦点》中国或避免被美国贴上汇率操纵国标签，但贸易问题躲不过

美国总统特朗普或许已经决定不把中国列为汇率操纵国，但这不意味着北京当局可以就此高枕无忧。特朗普在美国财政部公布半年一度贸易伙伴汇率报告前做出宣布，无疑缓解了可能与中国即将爆发贸易战的疑虑，但在与中国之间庞大的贸易逆差问题上，华府方面已经开启了新战线。

--东北亚情势：有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展--中国外长

中国外交部长王毅周五表示，有必要阻止朝鲜半岛的局势朝不可逆转的方向发展。

外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。

--中国财政：经济开局良好首季财政收入同比大增，后期增幅可能回落

受中国经济企稳向好因素增加，以及工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨等因素带动，以现价计算的今年一季度中国财政收入同比快速增长达14.1%，但后期受减税降费政策效应等显现，收入增幅可能明显回落。

中国财政部公布数据显示，1-3月累计全国一般公共预算收入44,366亿元人民币，同比增长14.1%；一般公共预算支出45,917亿元，同比增长21%。

--中国经济：取缔“地条钢”是钢铁去产能重要任务，上半年将全面完成--工信部

新华社报导援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。

--中国税收：营改增试点全面推开一周年预计减税6,800亿元--国税总局局长

新华社报导援引中国国家税务总局局长王军称，预计到4月30日，中国全面推开营改增试点一周年将实现的减税规模约6,800亿元人民币；自2012年1月实施营改增试点起至今年2月，减税总规模累计超1.2万亿元。

--中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询

新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。

--中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华

新华社报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。

--中国房地产：北京住建委要求企业自持商品住房不得销售，单次租期不超10年

中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。

--中国房地产：海南暂停向已有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民售房

中国海南省发布通知，在全省范围内暂停向在海南已拥有一套及以上商品住宅的非本省户籍居民出售新建商品住宅；对居民家庭购买二套房，则提高信贷门槛，并暂停第三套住房贷款。

--韩国个股：现代和起亚今年在华销量或远逊目标，因中韩政治争端--报导

韩国媒体Aju Business Daily援引一位企业高管称，受政治紧张局势影响，现代汽车和起亚汽车预计他们今年在中国的汽车销量很难达到100万辆，该数据仅为两家车商最初销售目标的一半左右。

【金融】

--中国央行：重点防范交叉性金融风险，丰富维护金融稳定的工具箱--副行长

中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。

--中国保险：个别机构激进经营难免“翻车”，应回归主业种好“责任田”--新华

对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。

--中国金融：广发银行拟增发股份融资至多300亿元，提升资本充足率

中国大型股份制银行--广发银行网站公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。

--台湾金融：金管会发函保险业要求落实国外投资外汇风险管理和避险--文件

因应近来台币兑美元强升，根据路透取得文件显示，台湾金管会发函保险及产险业者，要求落实国外投资的外汇风险管理和避险，以降低影响损益及净值。

【固定收益】

--《分析》外压减缓中国央行未续做MLF，恢复逆回购补缺以保平稳过渡

在连续空窗近三周后，中国央行公开市场本周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。

--中国货币市场：大行供给稍减但整体仍平衡，缴税将至逆回购有望持续支撑

中国银行间市场大型银行资金供给稍减，但整体来看市场供求仍较平衡。对非银机构来说，暂无跨月压力之下，融入资金亦无难度。交易员称，下周有中期借贷便利(MLF)到期，再叠加缴税，已重启两日的逆回购有望继续发挥支撑作用。

--中国债市动态：现券期货均走弱，配置盘入市消极市场心态谨慎依旧

中国银行间债市早盘现券收益率上行，国债期货高开低走。交易员称，监管政策收紧、基本面转暖以及流动性预期不佳等导致的偏空情绪发酵，在期货高开后的快速回落带动下，现券收益率走高。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.8539%，六个月期2.9881%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8539%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为2.9881%。

--中国票据市场：转贴利率稍有回升，资金成本坚挺抑制收票需求

中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。

--中国信用债：此前违约的珠海中富称拟下周二先付息，仍在筹集偿还资金

3月末发生债券违约的中国珠海中富实业股份有限公司公告称，公司目前正在全力筹集2012年度第一期中期票据（12珠中富MTN1）的偿还资金，拟先归还应付债券利息3,894万元人民币，付息日为18日（下周二）。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微跌短期料延续区间波动，关注美国汇率报告

人民币兑美元即期早盘随中间价微跌，因上日美元指数从跌势中反弹。交易员称，今日中间价出现明显的过滤，维持汇率基本稳定意图明显，而市场对当前汇率区间双向波动看法趋于一致，逢低购汇需求则不断压缩波动区间，料短期仍延续区间波动。

--中国央行：3月外币贷款环比增65亿美元，外币存款增近200亿美元

中国央行公布数据显示，3月末外币贷款余额8,368亿美元，同比增长3.5%。3月当月外币贷款增加65亿美元，为连续三个月增加，只是增幅回落明显，一季度则累计增加510亿美元。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.18

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.08%至93.18；SDR篮子指数微升至95.27，BIS篮子指数微跌至94.16。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，热点板块出现获利了结市场转趋谨慎

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日沪综指全天单边震荡下行，并接连失守10日和20日均线。雄安新区龙头个股停牌自查，致其他相关概念股出现获利了结，粤港澳湾区板块亦出现抛压，市场缺乏新的热点，投资者心态趋于谨慎，短线大盘料出现回调整理。沪综指收报3,246.07点，跌0.91%，该指数全周累计下跌1.23%。

--《台湾金融市场一周展望》地缘政治因素令台股坐立难安，观望首季财报

美国一周来连两度发射飞弹，引发各界对地缘政治不安情绪升高，股市下挫。分析师认为，下周台湾股市将维持震荡高风险基调，关注外在政治局势变化，而陆续公布的企业首季财报料因汇损表现稍弱，对台股投入变数。

--中国基金：QFII A股基金3月平均业绩0.77%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年3月的平均业绩升0.77%，前三月累计升4.92%，均优于国内股票型基金。

--煤炭产业：中国将通过兼并重组形成10个“巨型”煤炭企业--报载

中国日报援引能源部门官员的话报导，中国希望到2020年底，形成10个巨型煤炭企业，帮助推动产业整合并解决产能过剩问题。中国国家能源局副局长王晓林表示，中国正在拟定相关指导意见，形成10个年产能力超过1亿吨的产业巨无霸。

--企业并购：中资财团完成收购AC米兰，贝鲁斯柯尼时代正式落幕

经过了一波三折，意大利前总理贝鲁斯柯尼终于把意大利足球俱乐部AC米兰卖给一个由中国人牵头的财团。这笔价值7.4亿欧元(7.88亿美元)的交易，强化中国对意大利足坛的掌控。

--企业并购：中国招商局集团与安宏就收购巴西港口股份深入谈判--报载

圣保罗州报(O Estado de S. Paulo)报导指出，中国招商局集团(CMG)正进行深入谈判，欲买下安宏资本在巴西第二繁忙集装箱(货柜)港口TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá SA的50%股份。(完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)