《路透晚报》--4月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国经济增长实现开门红但料前高后低，货币政策坚持中性基调

中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期，显示价格上涨惠及工业企业，补库存带动新一轮周期增长，基建投资继续托底经济，而房地产投资到目前仍具增长惯性。

不过多数分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。

--《综述》美国及盟国正权衡选项，因应朝鲜导弹试射--美国家安全顾问

美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周日表示，美国与其盟国及中国正在合作研究一系列选项，以回应朝鲜(北韩)最新一次失败的导弹试射，强调他所称的国际行动共识。日本首相安倍晋三今日则敦促朝鲜(北韩)不要进一步采取挑衅行动，要求其遵守联合国决议，放弃核弹研发计划。

--东北亚情势：中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人

中国重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。

--东北亚情势：中国国航周五晚间起暂停北京至平壤的航班--CCTV

中国中央电视台(CCTV)周五晚间报导称，中国国际航空公司将从4月14日晚间起暂停从北京至平壤的航班。但CCTV没有说明停飞的原因。

--《焦点》美国商界担心中美百日贸易谈判时间仓促，结果恐浮于表面

上周“习特会”后宣布的百日贸易谈判计划，旨在解决数十年来颇为棘手的贸易问题，但一些美国企业领导担心，谈判时间太短或许让结果浮于表面。企业高管还担心，美国总统特朗普重点在遏制朝鲜(北韩)核武器以及导弹计划，可能影响美国在中国的商业利益。

--中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理

据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为。

河北日报官方微信周六则发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格控制地价房价。

--中国反腐：银监会主席助理杨家才及亲属受查，涉交行杨东平案--财新网

财新网报导称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报导称，目前综合各个渠道的情况看，并不能证实杨家才与项俊波同案；杨家才所涉的是交行杨东平案。

--台湾金融：4月民众经济与就业乐观指数连三月攀升，拉升消费意愿--国泰金

台湾资产最大金控--国泰金控指出，4月经济与就业乐观指数连三月攀高，拉升消费意愿，其中民众的景气乐观现况指数及景气展望乐观指数均连三月大幅攀升至2015年7月以来新高。

【金融】

--中国央行：中性政策下外储减少可用降准对冲，降息不一定--货币政策委员

第一财经网站周日晚间引述中国人民银行货币政策委员会委员樊纲称，外汇储备下降趋势尚未结束，在此背景下若出现降准是很正常的。结合今年货币政策目标和3月份金融数据，降息则不一定，因后者影响因素过多。

--中国证券：上证所对集中卖出平安帐户限制交易一个月，监控雄安概念炒作

上周三尾盘中国平安和兴业银行因集中卖盘而股价大跌，上海证交所近日公布调查结果，系中信建投证券旗下中信建投基金公司旗下多个专户产品卖出导致，上证所拟对所涉相关帐户限制交易一个月。上证所还称，已对雄安新区概念股可能存在的过度投机炒作予以重点关注。

--中国金融：推动绿色金融产品创新，加强信息披露防“洗绿”风险--央行副行长

据中国证券网周六报导，中国央行副行长陈雨露称，中国绿色金融总体仍处于起步阶段，可支持有条件地方政府设立绿色发展基金，并推动绿色资产证券化（ABS）、碳金融等金融产品，提升融资便利性。

--中国证券：交易所应对公司上市、并购重组等进行实质性监管--证监会主席

中国证监会主席刘士余周六称，交易所必须依法主动行使全方位监管职能，包括对公司上市、退市和并购重组的实质性监管；要敢于亮剑，运用自身规则的灵活性，对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软。

【固定收益】

--中国公开市场：央行暂停逆回购但开展MLF，中性基调下又意在维持总量平衡

中国央行再度暂停逆回购操作，但同时开展了4,955亿元人民币的中期借贷便利(MLF)操作。市场人士认为，近期央行祭出OMO（公开市场）+MLF+PSL（抵押补充贷款）工具交替组合操作，央行在维持流动性总量平衡的前提下，又彰显出政策稳健中性的基调。

--中国债市动态：主要现券收益率上行，一季度经济数据优于预期施压

中国银行间债市早盘10年国开债等主要利率债收益率明显上行，幅度约5个基点(bp)。即使央行超量续做中期借贷便利(MLF)稳定资金面，亦未缓解一季度GDP超预期向好带来的压力，国债期货也逐步扩大跌势。

--中国货币市场：MLF意外超量续做保资金面平稳，缴税期压力仍待观察

中国银行间市场早盘资金面略有收敛，但随后央行意外超量续做了上周及本周到期的MLF（中期借贷便利），流动性随即转好；不过由于本周进入季度缴税期规模较大，资金面压力如何仍待观察。

--新债招标：农发行三年债利率3.98%，七年期收益率4.2596%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的三年、七年和15年三期债，中标利 率/收益率分别为3.98%、4.2596%和4.3821%，对应投标倍数3.21倍、3.96倍和4.39倍。

--新债招标：青海10年期一般地方债利率落于区间上限--业内人士

业内人士透露，中国青海省下午招标的3-10年四期一般地方债，中标利率分别为3.28%、3.50%、3.74%和3.83%，其中10年落于投标区间上限，七年也仅比上限低1个基点（bp），三年和五年品种较区间下限上浮25bp和35bp；对应投标倍数依次为2.22倍、1.89倍、1.32倍和1.17倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，一季度向好经济数据影响不大

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌。交易员称，虽然中间价依旧小幅过滤，彰显淡化贬值预期意图，但客盘仍略偏购汇，大行则适度提供美元流动性，确保市场价不会低中间价太多，避免大幅拉低下日中间价，形成贬值循环，短期汇价料仍无明显方向。

--全球金融：特朗普政府未给中国等主要贸易伙伴贴上汇率操纵者标签

美国特朗普政府周五公布了倍受外界关注的汇率报告，未将任何主要贸易伙伴列为货币操纵者，放弃了当初要给中国贴上这一标签的竞选承诺。不过，台湾一如预期仍在汇率操纵国/地区观察名单中，这也是自2016年4月和10月以来连续三度上榜。

--人民币汇率：支持汇率稳定的积极因素不断积累，但维稳压力仍大--专家

前中国国家外汇管理局国际收支司司长、中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛表示，现阶段，支持人民币汇率稳定的积极因素正在不断积累，国内经济企稳夯实了汇率稳定的基础；此外，稳健中性的货币政策有助于对外币值的稳定，金融稳是货币稳的前提。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，CFETS指数微跌至93.12

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.07%至93.12；SDR篮子指数微跌至95.22，BIS篮子指数微跌至94.05。

另外，中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.04%至93.18，较2014年底则仍下跌6.82%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收跌，雄安新区等热点板块走势全面回落

中国股市沪综指连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。沪综指收报3,222.17点，跌23.90点或0.74%。

--《独家新闻》中国安邦收购信保人寿料将以失败告终--消息人士

知情消息人士周日称，中国安邦保险集团将让以16亿美元收购美国年金和人寿保险商信保人寿(Fidelity & Guaranty Life) FGL.N的协议终止，因无法获得所需的全部监管批准。

--企业并购：蚂蚁金服提高收购报价，以12亿美元收购美国速汇金

中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。

--中国房地产：预计二季度住宅地价增速或将进一步放缓--土地勘测规划院报告