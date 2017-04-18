《路透晚报》--4月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国70城房价环比涨幅抬头，调控趋频供需两端齐发力

随着前期政策效应逐步显现，中国70城新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。

路透根据国家统计局公布数据测算，今年3月中国70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄；但环比升势则有所扩大，3月新建住宅销售价格较上月上涨0.6%，连涨23个月，涨幅较前月的0.3%扩大。

--中国数据：3月ODI同比下降30.1%，一季度同比下降48.8%--商务部

中国商务部称，中国一季度对外非金融类直接投资（ODI）累计205.4亿美元，同比下降48.8%；其中，3月对外直接投资71.1亿美元，同比下降30.1%。

--东北亚情势：美日一致认为，中国应在朝鲜问题上发挥更大作用

日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜(北韩)问题上发挥更大作用。

--中国房地产：今年新分配公租房200万套，积极推进公租房货币化--住建部

中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。

--《路透基点特写》中国决策层强调“一带一路”计划蕴含债务风险

中国决策层正在商讨应如何降低为“一带一路”倡议提供资金的银行所面临的风险，这凸显出当局对这一宏大计划对中国银行业的影响十分关切。

--中国农业：到2020年农产品加工转化率达68%，2025年达到75%--农业部

中国农业部指出，到2020年，中国农产品加工转化率提高到68%；到2025年，加工转化率达到75%，结构布局进一步优化、自主创新能力显着增强，基本接近中等发达国家水平。

--中美贸易：中国美国商会敦促美政府想尽办法确保中国提供公平竞争

中国美国商会称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。

--台湾经济：科技部启动海外人才回流暂停机制，力推人才回流

台湾政府致力推动〞五加二新创产业〞，也力促产业升级。科技部表示，将启动海外高阶人才回流方案，建立一个促成海外人才回流短期的暂停机制，提供生活费补助，令海外人才可更顺利回台。

--路透调查：台湾3月外销订单金额料年增10%，连八个月正成长

路透调查11家金融机构结果显示，台湾3月外销订单金额料较上年同期增长10%，为连续第八个月正成长。

【金融】

--中港个股：民生银行违规发售私银理财，以填补约30亿票据造假窟窿--财新

据中国财经媒体--财新网报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。

--中国保险：保监会专项调研信保业务，重点包括对债券等的增信服务--报载

上海证券报报导，中国保监会于近日对融资性信用保证保险业务展开专项调研摸底，重点调研保险公司通过信保产品为债券、信托、基金等发行及理财产品质押、债权转让、融资租赁、担保业务等融资业务提供融资增信服务的经营情况及风控措施。

--中欧经济：白俄罗斯总统称，有意在中国市场发售公债

白俄罗斯总统卢卡申科(Alexander Lukashenko)表示，该国考虑在中国市场发售公债进行融资。他未透露计划在中国发售公债的时间或规模。白俄罗斯今年将向债权人偿还约30亿美元债务。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购操作，单日净投放700亿元

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天和28天期各200亿元。据此计算，今日将净投放700亿元。

--中国债市动态：逆回购重启现券收益率涨势放缓，国开新债符合预期

中国央行公开市场再启逆回购操作，银行间债市早盘10年国开等主要现券收益率冲高回落，最新成交较上日收盘仍小涨，不过市场情绪已暂时转稳，国债期货和利率互换(IRS)波动也明显缩窄。一级市场上，国开行上午招标的三期债中，10年和七年定位基本符合预期。

--中国货币市场：资金趋紧逆回购杯水车薪，季度缴税施压致态度谨慎

随着例行缴税期到来，中国银行间市场资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。

--《中国新债预测》七年续发国债加权收益率均值3.38%，边际均值为3.44%

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.5373%，10年4.1131%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行在银行间市场招标增发的一、七、10年固息债，中标收益率为3.5373%、4.2627%和4.1131%，此前市场预测均值3.57%、4.27%和4.11%，投标倍数3.20倍、2.58倍和3.76倍。

--新债招标：台湾五年公债106/5得标利率0.769%高于预估，投标倍数1.52倍

台湾央行表示，财政部委托标售的五年公债106/5期得标利率0.769%，高于市场预估的0.72-0.75%。投标倍数为1.52倍；得标比重方面，银行业得标比重46.4%、证券业35.4%、票券业4.2%、保险业14%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量小跌，市场预期趋一致短期料仍横盘

人民币兑美元即期早盘随中间价放量小跌，但波动区间明显收窄。交易员称，月中实需购汇较多，大行适度提供美元流动性，汇价暂时稳定在6.89元附近；近期地缘局势紧张依旧，但对人民币的直接影响不大，料短期仍延续横盘走势。

--中美关系：汇率问题仍是中美经贸要点，预计中国短期难脱“关注名单”--专家

针对美财政部未将中国列入货币操纵之列，中国央行大连市中心支行日韩经济金融研究小组成员周子炜称，未来汇率问题仍是中美经贸关系中的要点，而由于美对华货物贸易逆差占逆差总额近半，预计中国将成为首个因新规而被保留关注的国家，而且在较长时间内无法脱离“关注名单”。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，CFETS指数微跌至93.03

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.09%至93.03；SDR篮子指数微跌至95.08，BIS篮子指数微跌至93.98。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创逾两个月新低，金融板块拖累大盘震荡下行

中国股市沪综指收创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘承接昨日跌势，低开后窄幅震荡，尾盘出现小幅跳水。雄安新区概念炒作持续消耗市场存量资金，而受银行监管加强影响，今日银行、保险及券商等金融股遭受一定抛压对大盘造成拖累，市场整体处于震荡走跌趋势中。沪综指收报3,196.71点，跌25.46点或0.79%。

--中港个股：比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车

中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。

--中国企业：海航机场接近收购Odebrecht所持里约国际机场股权--消息

据一位消息人士周一介绍，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一政府机构在许可权问题上的僵局。

--中国投资：华人文化入股全球最大经纪公司美国CAA，并建中国合资公司

中国华人文化产业基金宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。

--《焦点》中国车企发起新产品和新策略攻势，在本地市场挑战国际对手

国际汽车厂商在中国市场的利润面临上汽集团(SAIC)和吉利(Geely)这两家本地企业的威胁。两家企业将推出新款汽车和营销策略，在中国市场上挑战那些知名度更高的外来品牌。

--《热点透视》“今日头条”母公司估值超百亿美元，AI和大数据创造神话

中国时下最热门新闻咨询提供商--“今日头条”的母公司北京字节跳动科技有限公司获得了科幻般的估值。据一位知情人士透露，其估值规模约为110亿美元。一个公司身处如此难以把握的行业，却得到这么高的估值，表明人工智能(AI)和大数据等时髦词汇有可能会成为吸引到投资者的“标题党”。

--欧洲个股：大众汽车计划自行达成中国严格的新能源车配额，无意外购

德国大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)表示，计划自行达成中国即将实施的销售更多新能源汽车的配额，将不会从竞争对手购入配额。

--中国个股：同方股份拟18亿港元收购中国医疗近三成股份，成其第一大股东

中国同方股份有限公司公告，拟以18亿港元收购中国医疗网络27.62%的股权。交易完成后，公司将成为后者第一大股东。

--香港个股：保利文化拟发行新H股，筹近11亿港元增持京港两家拍卖行股权

从事剧院管理、艺术品经营与拍卖、影院投资的保利文化宣布，拟透过发行新H股，筹资约10.84亿港元用以增持两家分别在北京及香港的艺术品拍卖企业股权。

--香港个股：盈德气体复牌下挫10%后缩减跌幅，正就贷款违约事项进行沟通

中国工业气体供应商--盈德气体复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。

--香港个股：中国宏桥终止收购*ST鲁丰近百亿人民币股份的交易

中国铝产品生产商--中国宏桥集团称，终止收购*ST鲁丰环保科技价值近100亿元人民币股份的交易，因交易方案已不符合中国证监会的细则及要求，以及综合考虑到目前国内资本市场况等情况而作出此决定。

--路透基点：中青旅旗下濮院旅游项目获得22亿元人民币贷款--TRLPC

据发布的一份公司公告，中青旅控股股份有限公司的一家子公司已通过一笔20年期贷款，为浙江省的一个旅游项目开发筹到22亿元人民币(3.193亿美元)。

--企业结盟：巴菲特旗下房地产经纪商与中国居外网达成营销协议

美国投资大亨巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)掌管的一家房地产经纪商周一宣布，与中国最大的国际房地产网站居外网达成销售协议，希望能吸引到有意在美国置业的中国富裕人群。(完) (整理 乔艳红; 审校 曾祥进)