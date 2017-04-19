《路透晚报》--4月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制--深改小组

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十四次会议指出，完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。要探索建立以金融情报为纽带、以资金监测为手段、以数据信息共享为基础的“三反”监管体制机制。

--中国经济：IMF上调今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险

国际货币基金组织(IMF)上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，分别至6.6%和6.2%，1月时预估原为增长6.5%和6.0%，指因预期当局将继续出台政策支持措施；但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。

--中国经济：推进国企国资、利率汇率市场化和金融监管体制改革--发改委

中国国务院日前批转国家发改委关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见，将深入推进国企国资改革和利率汇率市场化改革，并深化金融机构、多层次资本市场和金融监管体制改革。

--中国房地产：正紧锣密鼓研究制定楼市新政，成熟时可付诸实施--发改委副主任

中国国家发改委副主任宁吉喆表示，目前中国正在抓紧时间紧锣密鼓研究制定保证房地产长期持续健康发展的长效机制，成熟的时候可以付诸实施。

--中国房地产：北京市严禁擅自改变产业项目规划用途作居住使用--央视

中国中央电视台报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。

--中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部

中国财政部称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。

--中美贸易：不平衡主因美国经济失衡和歧视性贸易限制所致--人民日报海外版

人民日报海外版刊登文章称，理性看待中美贸易不平衡，中国对美国贸易有大额顺差，这是统计数据呈现的事实，但真相并非中国单方追求贸易顺差的结果，而主要是美国经济失衡和歧视性贸易限制政策所致。

--中美贸易：美国初裁进口自中国的硬木胶合板存在补贴，拟征反补贴税

美国商务部表示，初步判定进口自中国的硬木胶合板产品存在补贴，将征收9.89%至111.09%不等的反补贴税。

--中加关系：中国敦促加拿大放宽对华高技术产品出口限制--新华社

新华社报导称，国务院总理李克强敦促加拿大总理特鲁多放宽对华高技术产品出口限制，同时希望两国在清洁能源领域展开合作。

--台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院

台湾民间智库--中华经济研究院表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。

【金融】

--中国金融：央行适当放松跨境资金管理，收付1:1限制不再严格执行--消息

中国此前严格的跨境资金流动性管理上周起适当放松，据四位消息人士透露，中国央行明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，主因跨境资金流出势头大大好转，亦为保障合法合规业务的开展。

--《焦点》金融业监管旋风来袭，中国货币政策难再收紧以托底风险

中国银行业监管步入“郭树清时代”后去杠杆力度空前。行走在去杠杆无法再拖与不能笼统过快之间，重在引导市场预期的货币政策正悄然开启保驾护航模式，以配合这场疾风骤雨式的监管整治行动，合理把握去杠杆进程并守住风险底线。

--银行观点：中国金融监管改革原则方向已达共识，金融工作会议召开或临近--建行

中国建设银行官方公众号“建行金融市场业务”发文称，昨日召开的深改小组第三十四次会议专题讨论金融监管，结合此前关于金融监管机构改革的吹风，新金融监管体制的基本原则和方向层面已经达成共识，表明以金融监管为重要内容的第五次金融工作会议的召开也在临近。

--中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员

中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。

--中国期市：计划2017年下半年推出上海原油期货合约--消息人士

两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。

--中国金融：第一季风险投资额与上季基本持平，大型投资更具信心--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）称，今年第一季中国市场的风险投资金额与上季基本持平，而投资者对较大型的投资更具信心。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购操作，单日净投放600亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天期400亿元，14天和28天期各200亿。据此计算，今日将净投放600亿元。

--中国债市动态：现券收益率小降IRS波动不大，新发国债不佳影响暂不明显

中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。

--中国货币市场：持续逆回购难改资金收紧格局，缴税在途机构出资谨慎

尽管央行公开市场延续逆回购操作小幅净投放，但中国银行间市场资金面进一步吃紧。交易员称，受例行缴税因素扰动，流动性较上日继续收敛，短期限品种供给均较有限，机构轧平头寸仍显不易，质押信用债的非银类机构拆入价格亦小幅攀高。

--新债招标：中国七年续发国债加权收益率3.4294%，远高于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的七年期固息国债，加权中标收益率为3.4294%，明显高于此前3.38%的预测均值；该期国债边际中标收益率为3.4799%，亦高于3.44%的边际预测均值，投标倍数为1.88倍。

--新债招标：农发行一年债利率3.61%，10年期收益率4.2685%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的一年、五年和10年三期债，中标利率/收益率分别为3.61%、4.13%和4.2685%，对应投标倍数3.09倍、2.59倍和4.28倍。

【外汇】

--人民币汇率：市场对人民币信心明显增强，将继续保持基本稳定--总理

中国国务院总理李克强表示，一季度中国外贸大幅度增长，很重要的一个原因是市场对人民币的信心明显增强；因为外界对人民币汇率有稳定预期，才愿意下更多的“长单”。中国将继续保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，逢低购汇仍限制反弹空间

人民币兑美元即期早盘随中间价小升。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；但当前仍缺乏推动汇价走出区间波动的力量，料短期延续横向整理。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至93.08

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.05%至93.08；SDR篮子指数跌至94.81，BIS篮子指数微升至93.99。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指再收创逾两个月新低，利空因素汇集令短期风险集中释放

中国股市沪综指连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。

--《RUSSELL专栏》中国创纪录的原油进口量和加工量具有一定欺骗性

中国今年第一季原油进口和炼厂加工量创最高纪录，使其石油行业看起来异常强劲，但这次的情形可能有一点欺骗性。这并不是说中国原油需求和炼厂加工情况疲弱，而是有一些因素使其看上去比实际更为强劲。

--上海车展：上汽集团已对泰国工厂的首期投资1.74亿美元--高管

上海汽车集团股份有限公司国际业务部总监杨晓东在上海车展上对记者表示，上汽集团已经对泰国工厂的首期投资12亿元人民币(1.7434亿美元)。

--欧洲个股：宝马汽车预期今年中国销售成长约10%，全球成长5-5.5%

宝马汽车负责营销的董事Ian Robertson在上海车展表示，预期今年中国销售将成长10%左右，全球销售则可能攀升5-5.5%。

--日本个股：丰田将于10月开始在中国测试氢燃料电池车

日本丰田汽车将从10月开始在中国测试氢燃料电池车，为该公司确定在华销售Mirai氢燃料动力车可行性努力的一部分。

--香港个股：正道集团计划新车型三年内实现量产，年内落实生产基地

香港电动汽车企业--正道集团在上海车展上展示三款电驱动概念乘用车。公司高层表示，这三款车型计划三年内实现量产，并将在今年内落实国内生产基地事宜。

--《焦点》政策支持力度虽减弱，但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划

尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑限制插电式汽车的销售配额，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。汽车业的高层将利用上海车展展示多款纯电动汽车和插电式混合动力汽车。但另一方面很多人担心，在行驶同样里程的情况下，电动汽车相较于汽油车仍过于昂贵。

--全球商品：中国将在未来三至五年内清理完玉米库存--中粮高管

中国一家大型玉米加工企业的一位高管称，随着加工企业提高加工能力来消化库存，中国将在未来三至五年清理完玉米库存。

--中国个股：江苏国信拟定增募集至多40亿元，全部用于增资江苏信托

中国江苏国信股份有限公司公告称，拟非公开发行A股募集不超过40亿元人民币，用于增资江苏信托。增资完成后，上市公司持有江苏信托的股权比例保持不变，仍为81.49%。

--中港个股：华能国际一季度境内发电量同比增长25%，售电价微涨1%

中国最大的独立发电商--华能国际称，今年首季境内电厂的发电量按年增长25%，售电价微涨1%。

--香港个股：中国高速传动将出资20亿元人民币参与在中国成立投资基金