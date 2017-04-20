《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：国务院推出进一步减税举措，预计今年将再减税3,800多亿元

中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。

--中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院

中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。

--中国经济：经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。

--路透调查：中国今年GDP料增6.5%明年续降至6.2%，四季度或降准50基点

路透调查75家机构的预测中值显示，中国今年经济预计呈现前高后低走势，全年GDP(国内生产总值)增速可能实现6.5%的中央预定目标，明年则续降至6.2%，与1月时的调查中值一致；今明两年CPI(居民消费价格指数)涨幅较温和，同比增速料分别为2.1%和2.3%。

--投行观点：中国减税利于经济持续回升，二季度财政收入增速料回落--中金

中国大型投行--中金公司发布报告称，国务院进一步推出六方面减税措施，将增加企业和居民收入，有利于投资和消费，提升经济复苏尤其是私人部门增长的可持续性。而随着进一步减税措施的实行，加上工业品价格涨幅放缓、房地产调控、以及基数上升的影响，二季度财政收入增速将明显回落，财政支出也会相应放缓。

--中国就业：一季度求职人数明显上升，互联网业春节后流动性较大--报告

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新报告称，受春节后职场出现跳槽热和高校毕业生春季招聘期等因素影响，一季度国内求职人数环比明显上升，而互联网行业春节后离职流动性较大。

--中国经济：增长数据是否夸大？纽约联储学者提出“卫星观点”

纽约联邦储备银行周三的博客(部落格)贴文显示，观察夜间中国明亮的程度，或可对其经济概况见微知着。他们对将近30个中国省级行政单位的研究显示，人造卫星所测量的夜间光线强度的成长，与GDP增长一致；“我们的研究明确指出，目前几乎没有立即的迹象表明中国增长遭到系统性的高估，”文章称。

--中国投资：一带一路项目必须对欧洲人开放--欧盟官员

欧盟执委会副主席莫盖里尼表示，中国新丝路沿途项目必须对欧洲人开放。此时中国在准备召开首届一带一路峰会。

--香港经济：第二季中小企营商指数按季回升，为近两年来最佳--调查

香港生产力促进局公布的调查显示，今年第二季的中小企业综合营商指数回升，按季升3.7点至45.6，为2015年第三季以来最高，反映中小企逐步重建营商信心。

--台湾数据：3月外销订单年增12.3%高于市场预期，首季年增12.6%

台湾经济部公布，3月外销订单金额较上年同期升12.3%，高于路透预估的年增10%。第一季出口订单金额较上年同期增12.6%。据外销订单受查厂商对接单看法，估计4月整体外销订单金额将较3月减少。

【金融】

--中国基金：部分沪港深基金空仓港股，监管层正研究投资比例问题--报载

针对部分沪港深基金空仓港股的现象，监管层拟出手加强管控。中国证券报引述业内人士透露，监管层正在研究关于沪港深基金的港股投资比例问题，新规或要求沪港深基金在投资港股上要保持一定比例下限。

--券商观点：中国宽进严出下的资本流入恐难长期持续--民生证券

中国民生证券宏观固收团队报告指出，中国目前的外资撤出高峰早已过去，目前及未来较长时间的流出压力主要都来自于内资外流，依靠资本管制手段让内资外流大幅减少而出现的资本内流恐难持续。

--中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场

中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。

--香港金融：证监会正在草拟券商网络交易安全指引，料本季展开谘询

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购操作，单日净投放200亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，今日将净投放200亿元。

--中国债市动态：现券期货均走弱，消息平静暂时窄幅整理

中国银行间债市早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。

--中国货币市场：资金紧势延续，缴税即将结束后续流动性有望逐步改善

中国银行间市场资金面紧势延续。交易员称，例行缴税因素的扰动仍在，短期限资金融出谨慎，不过缴税即将结束，后续或迎来财政的零星投放，流动性有望逐渐改善；但在货币政策稳健中性基调不变的情况下，年内资金紧平衡是常态。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.9531%，五年4.1367%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在银行间市场招标增发的三年和五年固息债，中标收益率为3.9531%和4.1367%，此前市场预测均值分别为3.97%和4.11%；两期债投标倍数分别为2.66倍和2.12倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率3.9798%，10年4.2911%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年、五年和10年三期固息增发债，中标收益率分别为3.9798%、4.1306%和4.2911%，对应投标倍数3.08倍、2.64倍和4.88倍。

--《中国新债预测》30年续发国债收益率均值3.87%，料需求偏淡

中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘延续横向震荡，实需购汇难撼监管维稳决心

人民币兑美元即期早盘延续横向震荡，中间价小幅回落。交易员称，今日中间价跌幅明显小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌，料短期汇价仍无方向。

--中国外汇：首季结售汇逆差环比降五成，跨境资本流动形势趋于好转

中国3月结售汇连续第21个月出现逆差，逆差规模虽环比扩大但同比收窄。分析人士认为，整体逆差规模仍维持低位，结合首季逆差规模大幅下降，印证人民币贬值预期已经明显弱化，跨境资本流动形势稳中向好。

--《焦点》中国央行“微调”跨境资本管理正当时，全面松绑还言之过早

中国央行适度放松跨境资金流动性管理，明确银行可不再严格执行跨境人民币结算收付1:1的限制，分析人士认为，这一调整属于“窗口指导的微调”，主因跨境资金流出势头好转，亦为保障合法合规业务的开展，但全面松绑资本流动管理还言之过早。

--中国外汇：多角度增强人民币作为储备货币吸引力，巩固人民币国际地位--专家

兴业银行首席经济学家鲁政委表示，美联储货币政策逐步转向收紧，给新加入SDR（特别提款权）的人民币补充国际流动性不足带来了空间。面对当前的有利国际背景，未来监管层依然需要从增强汇率弹性、深化汇市开放等多个角度入手，不断增强人民币作为储备货币的吸引力，巩固人民币的国际地位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，CFETS指数微跌至93.04

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.05%至93.04；SDR篮子指数微跌至94.72，BIS篮子指数持平于93.99。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升结束四连跌，反弹乏力大盘料继续调整

中国股市沪综指微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。沪综指收报3,172.10点，涨1.41点或0.04%。

--中国个股：万科30亿元增资入股链家集团，双方合作料再加深--报载

上海证券报报导，因看好链家集团发展空间，万科拟通过增资方式，以30亿元人民币获得后者股权，但比例不明，而万科并未就此事发布正式公告。

--《独家新闻》中国拟组成国有企业为首的财团，参与沙特阿美IPO--消息

了解讨论内情的消息人士告诉路透，中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团，充当沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开招股(IPO)的基石投资者。

--《独家新闻》中国国开行或为复星国际财团入股极地黄金融资--知情人

两名了解交易磋商情况的知情人士对路透表示，中国国家开发银行考虑为一个寻求入股俄罗斯最大黄金生产商极地黄金(Polyus)的中国财团提供融资。

--中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士

中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。

--上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元

中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。

--《焦点》中国电动汽车新军吸引大量社会资本，繁荣背后将面临惨烈竞争

周五正式启幕的上海国际车展上，新能源汽车无疑是最大亮点之一，除了通用、奥迪、比亚迪等老牌车企推出新款车型外，蔚来、前途等五家初创企业的新产品亦登台亮相，一并接受外界评判。

中国对于新能源车的扶持和补贴，以及技术的逐步完善，使得电动车成为外界打破汽车行业壁垒的最佳入口，大量社会资本正汹涌而入，争相打造新品牌。不过业内人士认为，未来电动车领域仍将经历大浪淘沙，仅有少数企业能够最终胜出。

--机构观点：中国消费者对电动车兴趣开始升温，期望售价更低--毕马威

国际会计咨询机构毕马威（KPMG）称，中国消费者对电动车的兴趣开始升温，并期望售价更低，其调查结果显示，57%的新能源汽车车主和76%的潜在买车人士认为电动车比内燃机汽车更经济合算，也更为环保。

--香港个股：雅居乐拟增持海南旅游地产项目至全资拥有，代价9亿美元

中国房地产商--雅居乐地产公布，拟斥资9亿美元增持在中国海南省的旅游地产项目30%权益，若收购落实，公司将全资拥有该项目。

--中港个股：兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升

中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利料按年增加580-600%，至约16.8-17.3亿元人民币；上年同期则为2.475亿元。

--香港个股：利福地产复牌股价高开半成，新控股股东提强制现金要约

主要在中国从事商业地产营运的利福地产控股权上周易手后，公司公告称，新大股东向利福地产其余股东提出无条件强制性现金要约，每股作价亦为5.18港元。公司今天恢复股份交易，高开5.05%至5.2港元，略高于要约价。

--香港个股：信义光能拟供股集资约15亿港元拓发电业务，盘初曾跌逾5%

主要在中国从事太阳能玻璃生产及发电场业务的信义光能拟供股集资约15亿港元主要拓展发电业务，该股盘初一度跌逾5%，至四个月低位。

--香港个股：联合光伏获华融增持股份，盘中冲高5%至22个月高位后转跌

中国招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏获中国华融增持股份，该股周四盘中冲高5%至22个月高位后转跌。

--香港个股：华融金控认购中州证券旗下离岸基金，涉资共6,000万美元

华融国际金融控股有限公司称，同意认购中州证券（中原证券）旗下离岸基金，涉资共6,000万美元。

--香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据

北京市政府旗下企业--北控水务称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。本期资产支持票据之本金额为21亿元，其中优先级金额20亿元，次级为1亿元，基础资产为应收保底污水处理费。

--上海车展：本田计划明年在中国推出纯电动汽车

日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。

--上海车展：外国汽车厂商预计，中国将成为电动汽车开发的核心