《路透晚报》--4月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--东北亚情势：特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力

美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜(北韩)威胁”方面作出的努力，并表示他相信中国国家主席习近平将就导弹与核计划问题“非常努力地尝试”对朝鲜施压。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。

--中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息

中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。[nL3S1HT1X3

--中国金融：银监会称信托业风险正加快暴露，要求守牢防火墙--消息

中国信托业风险水平虽整体可控，但也正面临筑牢“防火墙”的压力。两位消息人士透露，银监会对当前信托业风险定调为“正在加快暴露，与其他行业风险相互传染性增强”，实际风险水平可能高于预估，要求避免交叉传染，坚决守住风险底线。

--《分析》中国中小银行的流动性“续命”危局：同业杠杆迫降但负债荒无解

近期监管文件接连出鞘加之中性货币政策坐镇，饱受诟病的银行同业套利链条已有所萎缩，链条的核心--同业存单的发行也受到一定制约。然而，对存单等同业负债的封堵虽有利于去杠杆，却也将面临存款“缺且贵”境况的中小银行，置于流动性“续命”危局。

业内人士认为，此次监管系列文件旨在摸清银行业风险底数、根治乱象，引导资金脱虚向实值得肯定，但在检查过程应统一监管口径、保持力度松紧适度，以避免引起金融市场剧烈波动并殃及实体经济。

--中国保险：强化监管力度持续整治市场乱象，严密防控风险--保监会

中国保监会发文称，将强化监管力度，持续整治市场乱象，始终坚持“严”字当头，严防严管严控保险市场违法违规行为；同时坚持底线思维，严密防控风险。

--中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部

中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。

--路透专访：台湾离岸风电建置目标提前达阵，申请投资金额破1兆台币--经济部长

为达成2025年非核家园目标，台湾经济部长李世光表示，政府力推离岸风电产业已收到22个申请案，粗估投资金额破1兆(万亿)台币，其中五成以上是外资；估计2025年离岸风电产值可破千亿台币达1,218亿，且创造1.9万人就业。

--《台湾金融市场一周展望》空单围城危机未除台股等待黎明，台币续区间整理

随着美国股市止稳，台股在跌破季线后止跌反弹，周五收升近1%并收复季线。分析师称，受潜在汇损问题、东北亚地缘政治及法国大选等不确定因素干扰，近期台股的天空空单密布，亦让上半年万点行情希望落空；短线多头有望反攻，惟仅以反弹看待，下周大盘将呈区间震荡，重点关注友达、中华电信等多档大型股召开法人说明会。

【固定收益】

--《分析》缴税高峰中国央行花式组合工具维稳，监管加强资金波动风险未消

鉴于季度缴税高峰对资金面的冲击，继上周运用抵押补充贷款(PSL)+逆回购组合后，本周中国央行又转为中期借贷便利(MLF)+逆回购搭配投放流动性。央行多措并举且交替操作，平滑流动性及维稳资金面意图明显。

分析人士表示，近期受到缴税以及监管加强等因素的影响，市场资金面持续紧绷，但从逆回购和PSL以及MLF的操作配合来看，央行目的仍在于维持流动性总量平衡；未来随着金融监管力度增强以及去杠杆进程的深入，流动性波动风险仍在，预计央行仍将灵活搭配多种工具进行调节。

--中国债市动态：现券波动微弱国债期货略跌，30年国债招标结果一般

中国银行间债市早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。

--中国货币市场：缴税已过资金暂仍偏紧，公开市场连续净投放安抚预期

中国银行间市场资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。

--中国票据市场：转贴利率本周明显上行，因资金趋紧及同业监管力度加大

中国票据市场转贴利率本周明显上行，资金面趋紧以及监管力度加强致银行压缩报表，市场收票热情低迷。交易员表示，本周面临缴税高峰，且银监会连续发文加强银行同业业务监管，流动性紧张的同时银行出票为主，利率随之上行。

--新债招标：中国30年国债收益率3.8949%高于预期，获7亿元追加认购

中国财政部公告称，今日招标续发行的30年期固息国债，获得7亿元人民币追加认购，最终发行量为287亿元；此前业内人士透露，该期债中标收益率为3.8949%，高于此前市场预测均值3.87%，投标倍数为1.62倍。

【外汇】

--《人民币综述》汇价止稳搭配慢牛行情，A股料渐吸引国际资金汇聚

人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。

市场人士认为，今年股优于债的投资基调没有改变，但美股涨幅已大，暂时休息反而让新兴市场与亚洲不含日本股市有表现机会。相较于MSCI新兴市场指数第一季逾11%的涨幅，同期上涨仅不到4%的上证指数可望补涨。

--人民币汇率：3月实际与名义有效汇率均创30个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30个月新低，上月修正后为降0.94%。

--中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场

人民币兑美元即期早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。

--人民币衍生品：人民币偏紧境内美元掉期曲线续上移，掉期市场交易活跃

中国境内美元/人民币掉期曲线本周续上移，周五从高点小幅回落。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性偏紧，掉期短端从周中逐渐抬升，亦传导到长端；周五资金面好转，掉期曲线小幅回落。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至92.98

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95。

--台湾汇市：3月台币实质有效汇率指数升至107.73，再创逾10年高位--BIS

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量近收平，市场热点散乱金融股再度护盘

中国股市沪综指缩量近收平。分析师指出，今日大盘继续震荡下探升，盘面热点散乱，成交量亦创出近期新低。以雄安新区板块为代表的题材股继续大跌，金融股则再度担起护盘重任助股指尾盘翻红，料短期市场仍将以弱势震荡整理为主，难以出现强有力的反弹。

--中国期市：大连铁矿石期货大涨近7%，受钢材价格上涨提振

中国铁矿石期货飙升7%，为连续第二日大涨，受钢材价格上涨提振，市场参与者认为铁矿石和钢材期货近来的跌势过度。大商所铁矿石主力合约早盘收涨6.7%，报每吨509元人民币(74美元)。

--金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振

期锌领涨上海基本金属期货，因隔夜伦敦市场强劲上涨且股市带来支撑。上海期货交易所期锌涨逾3%报每吨21,915元人民币(3,184美元)。

--中国个股：乐视网预计今年大屏业务将扭亏，为公司净利增加数亿元

因资金困局而受高度关注的中国乐视网公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。

--中国国企：中粮资本启动混改，拟增资60亿引入非国资或社会资本

中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。

--投行观点：近期中国A股市场看好低估值蓝筹股，小盘股不太可能反转--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺认为，当前流动性趋紧的环境中，看好A股市场低估值蓝筹股，近期内小盘股不太可能出现反转。

--香港个股：有线宽频获永升注资共10亿港元前景露曙光，股价跌幅收窄

香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。

--港股业绩：中移动首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。

--香港个股：台泥国际获大股东台泥提私有化建议，复牌股价大涨32%

台资水泥生产商--台泥国际宣布，大股东台湾水泥拟提出将公司私有化的建议，台泥国际可选择以每股收取3.6港元现金或以一股台泥国际股份换取0.42股台泥股份。现金收购价较公司停牌前股价溢价约38.5%。

--香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金