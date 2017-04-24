《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》美国航母打击群驶向朝鲜半岛水域，中国呼吁各方克制

中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。

--中国经济：今年能完成6.5%左右增长目标，货币政策保持稳健中性--央行行长

中国人民银行行长周小川近日表示，中国经济已企稳，预计今年能够达到6.5%左右的预期目标；未来货币政策将保持稳健中性，在稳增长、去杠杆、防止资产泡沫和遏制系统性风险之间取得更好的平衡。

--中国经济：房价调控可借鉴汇率经验，供需结合、引导预期及全局出发--专家

中国人民银行参事盛松成称，房价和汇价与经济社会的稳定、发展息息相关，保持汇价相对稳定、抑制房价泡沫和防止房地产市场大起大落非常重要，房地产可以借鉴汇率调控的经验，注意供需结合、引导预期和从全局出发。

--中国经济：IMF称可能再次上调中国2017年GDP增长预估

国际货币基金组织(IMF)表示，2017年中国经济增速可能快于该机构的预期，此前中国公布的第一季经济表现优于预估。IMF还敦促中国政府着手应对国内根深蒂固的金融风险。

--中美贸易：美国将继续调查中国产铝箔是否存在倾销或补贴

美国国际贸易委员会(ITC)表示，已在对中国铝箔的反倾销和反补贴初步调查中做出肯定性决定。

--中国社会：新锐中产阶级最关注通胀、食品安全和房产限购--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告，中国的新锐中产阶级最关注通胀、食品安全和房产限购等热点话题，生活压力源于房价和子女教育；近一半新锐中产认为自己被大材小用，渴望平等自由的工作环境。

--台湾数据：3月工业生产指数较上年同期升3.22%，连续八个月正增长

台湾经济部公布，3月工业生产指数较去年同期升3.22%，为连续八个月正成长；上月修正后则为成长10.71%。

--台湾数据：3月季调失业率3.84%，较上月略微走高--主计总处

台湾主计总处公布，3月经季节调整后失业率为3.84%，较上月的3.83%走高。

【金融】

--中国金融：要更加主动防控金融风险，大力治理金融乱象--银监会

中国银监会近日召开一季度经济金融形势分析会称，当前金融总体风险形势仍然复杂严峻，下一阶段要更加主动地防控金融风险，大力治理金融乱象，切实弥补监管短板。要合理控制房地产融资业务增速，规范交叉金融业务及理财和代销业务等。

--中国央行： 愿意发挥作用促进SDR使用，目前SDR市场流动性仍不足--副行长

中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。

--中国保险：保监会发文加强保险业风险防控，要求险企避免激进投资策略

中国保监会发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，明确当前保险业风险较突出的流动性风险、资金运用风险等九个重点领域，并对保险公司提出了39条风险防控措施要求。

--中国保险：治理保险乱象更要有“问责清单”，严防内外勾结干扰监管--新华

针对保监会近日下发通知要求严防严管严控保险市场违法违规行为，新华社发表评论称，治理保险乱象，既要有“风险清单”，更要有“问责清单”；监管者则应切实负起监管责任，严防监守自盗，并对一切违法行为敢于亮剑，严防内外勾结干扰监管工作正常进行。

--中国金融：银行真实不良贷款情况远超账面，应注重防范隐性金融风险--专家

中国国务院发展研究中心国有资产管理办公室主任徐鹏程近日表示，受经济放缓和投资低迷的影响，中国银行信贷资产质量下降。银行通过技术手段调整贷款分类，真实不良贷款情况远超账面，应注重防范隐性金融风险。

--香港金融：粤港澳大湾区经济重要性日益增强，可设专属融资平台--官员

香港财经事务及库务局长陈家强称，粤港澳大湾区经济的重要性日益增强，香港可设专属上市以至上市前融资平台，协助创新及科技企业发展。

--表格：台湾3月M2年增率升至3.64%，因外资续汇入及银行放款与投资增加

台湾央行公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期性存款成长减缓。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行300亿元逆回购操作，单日净投放300亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天、28天期各100亿元。据此计算，今日将净投放300亿元。

--中国货币市场：隔夜供给减少资金紧势有增无减，逆回购量少助益不大

中国央行仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。

--中国债市动态：现券收益率续涨，金融监管高压继续抑制市场情绪

中国银行间债市期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.0253%，15年4.5026%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年、七年和15年三期债，中标收益率分别为4.0253%、4.3805%和4.5026%，对应投标倍数2.41倍、3.69倍和2.90倍。

--《中国新债预测》国开行三、五和10年债收益率均值4.04%、4.23%和4.20%

中国国家开发银周二将招标增发三年、五年和10年期固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧，明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20%。

--中国信用债：12春和债未按期足额付息构成违约，公司去年曾短融违约

去年曾出现短期融资券违约的中国春和集团再现违约，“12春和债”的主承销商中投证券公告称，发行人今日未能按期足额支付12春和债2017年年度利息。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘高开低走，市场预期趋于一致波动或日渐收窄

人民币兑美元即期早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。

--投行观点：中国今年资本外流或明显放缓，临时性资本管制有望放宽--中金

中国大型投行--中金发布报告称，中国一季度资本外流有望更明显放缓，主要原因可能是外汇贷款进一步增加、直接投资流出减少以及出口商结汇上升。随着人民币贬值预期进一步淡化，2017年资本外流可能明显放缓。相应地，去年四季度开始实行的一些临时性质的资本管制措施有望放宽或取消。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.4%至逾三个月新低，不确定性风险加大避险情绪升温

中国股市沪综指收跌1.4%至逾三个月新低。分析师指出，今日大盘低开后迅速下探并维持低位振荡。盘中个股普跌，尾市在权重股奋力护盘下，跌幅有所收窄。近期国内外市场不确定性风险加大，加之市场热点匮乏，资金避险情绪升温，料大盘将继续震荡寻底。

--《焦点》MSCI明晟削减纳入其股指的中国A股数量，今年纳入希望上升

投资者称，自MSCI明晟提议削减其全球股指纳入的中国大陆上市公司数量后，把中国上市公司纳入其股指的机率大大提高，但资本管制和市场准入问题可能仍带来阻力。

纽约指数服务商MSCI明晟将在6月宣布，是否将人民币计价的中国大陆上市股票或者A股纳入其新兴市场指数。若A股被纳入，则可望在未来10年为中国大陆股市吸引高达4,000亿美元资金流入。

--中国证券：债券市场和资本市场持续调整不影响大局的稳定--新华

新华社周日稍晚发表评论称，近期中国加强金融监管，这有利于中国经济金融长期健康发展，同时相关调整也会伴随着压力和阵痛；债券市场和资本市场持续调整，这些并未影响大局的稳定。

--《分析》中国钢铁巨兽难驯服，特朗普也没辙？

美国总统特朗普对中国钢铁出口发出采取强力反制行动的警告，加剧了中美之间持续多年的贸易争执，但可能不会让中国当局收手。去年，中国向美国直接出口62万吨钢材，在中国8亿吨的年产量中只是一小部分。作为全球最大的钢铁生产国，中国约占全球产量的一半。

--中国钢铁：规范企业名单首次“清淤”，40家整改29家撤销河北是重灾区

中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。

--中国钢铁：钢铁产能过剩的基本面未完全改变，仍需去产能、去杠杆--中钢协

中国钢铁工业协会常务副会长顾建国称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。

--中国个股：上海银行拟发不超过200亿元优先股，以补充其他一级资本

中国中型银行--上海银行晚公告称，拟发行不超过200亿元人民币的优先股，募集资金全部用于补充该行其他一级资本。

--《独家新闻》台湾阳明海运停止至伊朗的集装箱业务--公司高管