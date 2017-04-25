《路透晚报》--4月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要高度重视防控金融风险，加强监管协调--政治局会议

中国中共中央政治局召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。

--东北亚情势：特朗普在与习近平的通话中批评朝鲜“好斗”--白宫声明

据美国白宫称，美国总统特朗普周日与中国国家主席习近平的电话中批评朝鲜“持续的好斗姿态”，并称朝鲜的举动破坏了地区稳定。

--《财经洞察》中国雄安新区如何实现“创新驱动”从规划到落地的一气呵成？

在中国现有的19个国家级新区中，若将刚刚出炉的河北雄安新区喻为含着金汤勺出世，似乎并不为过。只是这个起点标准甚高，寄望“一张蓝图干到底”的国家级新区，要实现“创新驱动”从规划起草到最终落地的一气呵成，从理论高点到现实中落地，面临的挑战与困难着实不少。

--中国经济：一季度就业延续稳中向好态势，但今年结构性就业矛盾更加突出

中国人力资源和社会保障部周二称，一季度就业“温暖开局”，延续了总体平稳、稳中向好的态势；但今年就业形势依然严峻复杂，就业总量压力仍然较大，结构性就业矛盾更加突出。

--中国反腐：检察机关对原国家统计局局长王保安涉嫌受贿案提起公诉--最高检

中国最高人民检查院称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。

--中国反腐：严查国企和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私--中纪委

中国中纪委监察部部长杨晓渡指出，要克服“届末之年反腐败可以收官”的思想，做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变。严肃查办国有企业和金融机构及其从业人员利用职务便利损公肥私、侵吞国有资产、违规交易、搞利益输送等违纪违法行为，防止国有资产流失、遏制金融领域腐败。

--中国环保：今年坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染--环保部

中国环保部部长陈吉宁最新表示，当前中国环境污染形势依然严峻，今年要坚决治理大气、水、土壤污染，着力解决燃煤污染问题，特别是北方地区冬季供暖期散煤污染问题。

--中国能源：将扩大能源资源及产品储备规模，加快石油储备基地建设--发改委

中国国家发改委日前发布2016-2030年能源生产和消费革命战略的通知称，今后十余年中国能源消费将持续增长，绿色低碳成为能源发展方向，能源战略应坚持安全为本、节约优先、绿色低碳、主动创新的战略取向。

--中国能源：二季度用电增速料略高5%，促煤价尽快回归合理区间--发改委

中国国家发改委表示，当前经济运行仍然存在一些不确定、不稳定因素，预计二季度用电增速略高于5%，比一季度小幅回落；下一步将增加煤炭有效供应，督促煤电签订和履行电煤中长期合同，促使煤炭价格尽快回归合理区间。

--中日关系：日本自民党二号人物将出席一带一路峰会，暗示关系改善

日本执政党--自民党干事长二阶俊博表示，他将出席中国5月举行的一带一路峰会。在朝鲜(北韩)进行导弹和核武器试验造成的紧张局势下，这个迹象表明日本首相安倍晋三希望改善与中国的关系。

--中港贸易：3月香港净流入内地黄金量按月激增1.33倍，为10个月以来最多

香港政府统计处数据显示，今年3月自香港流入中国内地的黄金量，按月激增1.33倍，连续两个月回升，且为10个月以来最多。

--中国房地产：上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力

国际物业咨询公司--高力国际发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。

--香港房地产：香港今年有望取代纽约成中资境外地产投资最大市场--高力国际

近年中资机构对香港土地市场的兴趣大增，加上香港政府未来将有多幅大型土地进行招标，国际物业顾问--高力国际预期，香港2017年有机会取代纽约，成为中资境外房地产投资最大的市场。

--路透调查：台湾第一季经济成长率料达2.45%，出口回温

台湾主计总处将于周五(28日)公布第一季经济成长率概估值。路透调查显示，因出口回温，台湾第一季经济成长率料达2.45%，惟仍较去年第四季的2.88%略走弱。

--台湾经济：上修今年经济成长率预估至2.04%，CPI年增率估1.2%--台经院

民间智库--台湾经济研究院表示，上修台湾今年全年GDP年增率预估0.6个百分点至2.04%，通膨率则估为1.2%。

--香港数据：3月出口按年升16.9%，进口升13.0%

香港政府统计处公布，3月香港出口货值按年升16.9%，进口货值按年升13.0%。3月录得有形贸易逆差423亿港元，相当于商品进口货值的11.6%。

【金融】

--中国金融：3月末银行业金融机构资产同比增14.1%，负债增14.2%--银监会

中国银行业监督管理委员会公布，截止3月末，银行业金融机构资产总额231.9万亿元人民币，同比增14.1%；负债总额213.97万亿元，同比增14.2%。

--中国央行：3月境外机构和个人持有境内人民币金融资产总量环比增2.3%

中国央行公布数据显示，3月境外机构和个人持有的境内人民币金融资产总量环比增2.3%。其中，当月境外机构和个人持有境内人民币股票、债券、贷款环比均增加，存款环比下滑。

--《热点透视》山东国际信托赴港IPO推迟，挡住中国影子银行业一缕阳光

中国信托业的阳光转瞬即逝。山东省国际信托股份有限公司原本可能成为20年来首只信托上市股份，但由于没能在截止期内满足香港监管要求，首次公开发行(IPO)因此悬而未决。这真是可惜，因为如若上市，则将有助投资者及监管机构解码处于中国错综复杂影子银行业核心的高收益信托产品。

--中国基金：公募基金一季度盈利1,105亿元，混合型基金最赚钱--报载

上海证券报援引天相投顾数据称，一季度中国公募基金摆脱了去年的亏损局面，整体盈利1,104.61亿元人民币。其中，混合型基金获利414亿元，成为今年首季最赚钱的品种。

--中国金融：江苏银行将加速轻资产转型，积极布局商业地产等大类资产

中国上市城商行--江苏银行投行与资产管理部总经理助理孙宏称，该行今年起对资产负债进行重新布局，从原先做大存量转变为做大流量，从增速向转速转变，走轻资产轻资本的发展之路。

--台湾央行：5月364天存单发行额增至1,700亿台币，因应机构资产配置需求

台湾央行称，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额增为1,700亿台币。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购操作，单日净投放400亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各200亿元。据此计算，今日将净投放400亿元。

--《中国债市每日综述》期现货全线回暖，技术性反弹难改震荡偏弱格局

中国债市期现货全线回暖，银行间债市10年国债及国开债活跃券收益率大跌6-7个基点（bp），IRS（利率互换）同步下滑，中金所10年国债期货收升逾0.5%。一方面债市连续调整后孕育技术性反弹动力，而有传闻称监管层正关注金融监管政策对市场的叠加影响，更助推了机构的做多热情。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.0083%，10年4.1729%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午在银行间市场招标增发的三年、五年和10年期固息债，中标收益率为4.0083%、4.1624%和4.1729%，均低于市场预测均值的4.04%、4.23%和4.20%；三期债投标倍数分别为2.28倍、6.67倍和3.23倍。

--《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振

中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。

--中国新债：国开行周四发行计划调整为1/5年两期债，规模上限110亿元

中国国家开发银行发布发行计划调整公告称，将于周四(27日)招标发行至多110亿元固息债，其中一年期60亿元，五年期的绿色金融债50亿元 ；原计划发行的七年期固息债取消发行。

--中国货币市场：487家银行公布2017年同业存单发行计划，规模148,650亿

中国安徽五河农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有487家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,650亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅整理近收平，美指偏弱拉低人民币指数

人民币兑美元即期近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数仍续跌，SDR指数和BIS指数均创新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。

--离岸人民币：3月人民币在国际支付中占比1.78%，仍位居第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，3月人民币在国际支付中的使用占比为1.78%，继续位居第六。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收升，雄安新区概念股大幅反弹大盘震荡整理

中国股市沪综指缩量收升。分析师指出，雄安新区概念股大幅反弹带动今日大盘震荡上涨，但力度偏弱，成交量继续萎缩。由于金融监管措施对市场冲击余波仍在，料指数难以出现大幅反弹，大盘或将在目前区域内反复震荡盘整。

--中国证券：证券法修订草案对证券发行规定暂不修改，因注册制尚无具体措施

据新华社报导，证券法修订草案周一提请中国全国人大常委会二审，在草案二次审议稿中，对证券发行的相关规定暂不作修改，因目前注册制改革的相关准备工作仍在进行，具体改革措施尚未出台。

--中国汽车：产业中长期规划发布，2025年新能源车产销占比逾20%--工信部

中国工业和信息化部等三部委联合发布汽车产业中长期发展规划，明确提出到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。

--中国煤炭：3月进口俄罗斯煤炭跳增，因停止从朝鲜进口--海关数据

中国海关总署公布的数据显示，3月中国自俄罗斯的煤炭进口量跳升至近三年高位，因2月开始不再从朝鲜(北韩)进口。

--中国能源：俄罗斯3月份重新成为中国的最大原油供应国，取代沙特

中国海关总署公布的数据显示，俄罗斯在3月成为中国最大的原油供应国，取代了之前两个月保持这一位置的沙特。

--中股业绩：绿地去年净利同比增长5%，今年营收目标增两成

中国大型房地产企业--绿地控股公布，去年实现净利72.1亿元人民币，同比增长4.66%；公司目标是今年实现营业收入3,000亿元，利润总额160亿元，分别较去年增两成和一成。

--中国个股：贵州茅台今年一季度净利61.23亿元，同比增25.24%

中国大型酒类企业--贵州茅台酒股份有限公司公告，今年一季度实现净利润61.23亿元，同比增长25.24%。

--中国企业：中国C919大飞机计划在5月5日前后首飞--消息人士

两名熟悉情况的消息人士称，中国C919大飞机计划在5月5日前后进行首飞。

--《分析》中国C919大飞机即将首飞？挑战波音只欠销量

当中国在2010年全国航展上披露其首个大型商用喷气客机的历史性订单时，西方记者被排除在外，只允许本地媒体见证中国航空业发展的这个重大转折点。

预计中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)的C919客机将在未来几周内首飞，这次将会大量邀请外国媒体和潜在买家到场--说明北京正在适应竞争，准备在未来20年估计高达2万亿美元的全球飞机市场中获得一席之地。

--香港个股：金管局就辉山乳业的2亿美元贷款询问相关银行--消息人士

消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。

--香港个股：丰盛控股挫12%至一年低位后停牌，研究机构格劳克斯建议沽空

从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股早盘中段股价挫12%至近一年低位后停牌，此前研究机构格劳克斯建议沽空该股。

--中国企业：蚂蚁金服拟与当地支付企业合作以扩展日本业务

中国蚂蚁金服表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)。

--中国个股：荣盛发展子公司拟开发神农架旅游项目，总投资约150亿元

中国中型地产公司--荣盛房地产发展股份有限公司公告称，控股子公司荣盛康旅投资公司已签署投资合作框架协议，拟开发湖北神农架东部、北部综合旅游开发项目，总投资约150亿元人民币。

--香港个股：中信建投基金遭上交所正式实施1个月限制交易纪律处分

中国大型综合性投资银行--中信建投证券称，其基金分支遭上海证券交易所正式实施1个月限制交易的纪律处分，至5月23日为止。

--中国企业：海航机场将替代Odebrecht参与里约国际机场运营--巴西官员

巴西政府一名官员称，中国海航机场控股(集团)有限公司将收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大机场的全部股权，以帮助打破与政府机构在许可权问题上的僵局。(完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)