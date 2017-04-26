《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委

中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。

--中国国企：1-3月国企利润总额5,873.1亿元，同比增长37.3%--财政部

中国财政部公布，1-3月国有企业利润总额5,873.1亿元人民币，同比增长37.3%，增幅比上月略有下降。其中，中央企业利润总额4,261.1亿元，同比增长27.1%，地方国企利润总额1,612亿元，同比增长74.3%。

--《焦点》中国企业在美交易频频，顾问席中却不见中资银行身影

在中国公司纷纷在美国进行交易，让一众投行大赚之时，一个群体的缺席格外扎眼--中国的银行。尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。

中国银行业者之所以有志难伸，原因在于北京控制最大型的银行业者以管理对经济的信贷投放。

--香港房地产：政府称已物色并改划作房屋发展的土地，可建11.5万个住宅

香港政府表示，截至今年4月中，政府已物色到的218幅具房屋发展潜力的用地中，有43%已划作或改划作房屋发展，估计可提供约11.5万个住宅单位。

--路透专访：台湾政府长期基础建设宜引入退休基金投资机制--KPMG台湾高层

台湾政府日前宣布将采财政扩张政策，未来八年将投入8,824亿台币投入前瞻基础建设。国际会计谘询机构毕马威（KPMG）台湾高层认为，台湾基础建设未突破旧有采购发包方式是隐忧，民间投入可能受限，长期更有引入退休基金投资机制的必要。

【金融】

--中国基金：3月公募基金资产管理规模达9.3万亿元，创出历史新高

据中国基金业协会官方微信，3月公募基金资产管理规模达9.295万亿元人民币，创出历史新高；较上月增加4,721.1亿元，这亦是2016年1月以来净流入规模最大的一个月。

--中港个股：工行资管业务委托投资运作正常，没有大规模委外赎回情况

随着金融监管日趋严格，银行委外投资的赎回情况备受市场关注。以资产计中国最大商业银行--工商银行称，今年以来该行资产管理业务的委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。

--中国金融：多部门联手打击非法集资，全面风险专项排查5月启动--报载

中国证券报援引处置非法集资部级联席会议办公室相关负责人周二讲话称，相关部门将于5月至7月组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动，以有效减少存量风险、控制增量风险。

--台湾金融：永丰银及凯基银已向柜买中心递件申请首批绿色债券认可--消息

两位消息人士透露，台湾永丰金控旗下永丰银行及开发金控旗下凯基银行已向柜买中心递件申请首批绿色债券认可。

--路透专访：台湾玉山银行规划承销国外企业来台发行绿色债券--总经理

台湾国际板债券主要承销商--玉山金控旗下玉山银行总经理黄男州表示，看好未来绿色金融发展，有在规划承销国外企业来台发行绿色债券。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购操作，单日净投放400亿--业内人士

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，其中七天400亿元，14天、28天期各200亿元。据此计算，今日将净投放400亿元。

--中国债市动态：情绪疲弱不改现券微跌，三年国债结果偏高市场心态审慎

继上日情绪短暂性回暖后，中国银行间债市早盘现券收益率及利率互换均继续震荡上行，而临近中午，随着三年期国债招标结果出炉，中标利率远超预测均值，投标倍数偏低，显示需求超预期遇冷，国债期货亦由升转跌，机构后市整体心态仍谨慎偏空。

--中国货币市场：公开市场难助力资金改善有限，跨月后流动性料缓和

尽管中国央行公开市场近日连续小幅净投放，但银行间市场早盘资金偏紧局面改善仍有限；部分股份制银行以及城商行和农商行仍有一定融入难度，而月末前因银行的授信限制，非银机构再度面临结构性供需矛盾。

--新债招标：中国三年国债中标利率3.23%，远高于预测均值--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三年期固息国债，中标利率为3.23%，远高于此前3.17%的预测均值，亦超过3.20%的预测区间上限。该期债边际利率为3.30%，投标倍数1.59倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.6046%，10年4.3207%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.6046%、4.2156%和4.3207%，对应投标倍数3.01倍、2.34倍和4.75倍。

--中国信用债：4月已有近百只信用债取消发行，规模逾940亿超3月全月

近期中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，截至周三中午，4月已有98只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额943.13亿元人民币，均较3月全月明显增加。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘延续横盘客盘购汇需求不断，CFETS指数则创新低

人民币兑美元即期早盘延续横盘整理，中间价则微跌。交易员称，近期人民币走势完全独立，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低，短期汇价料继续持稳，人民币汇率指数则跟随美元指数波动。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均创新低，CFETS指数微跌至92.67

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至92.67；SDR篮子指数微跌至94.2，BIS篮子指数微跌至93.59，三个指数均创下有该数据以来的新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日小幅收升，资金调仓换股市场热点现切换迹象

中国股市沪综指小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。

--中国钢铁：1-3月会员企业实现利润233亿元，但资产负债率仍接近70%--中钢协

中国钢铁工业协会称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。

--中国经济：首季钢铁业产能利用率升至73.7%，将鼓励部署千兆光纤网--工信部

中国工业和信息化部新闻发言人郑立新表示，一季度工业整体延续了去年以来稳中向好的运行态势，工业通信业开局良好；其中，钢铁行业一季度产能利用率达到73.7%，比去年四季度提高0.7个百分点。

--中港个股：西安房管局暂停当地万科所有项目销售，因部分项目涉违法销售

西安市住房保障和房屋管理局网站发布通知称，因万科旗下两个项目涉嫌违法销售，即日起暂停万科在西安市范围内的所有开发项目的网签销售。

--中国个股：北京银行拟向ING等七家机构定增股份，计划募集至多239.8亿元

中国大型城市银行--北京银行公告称，拟向第一大股东ING Bank N.V.等七家机构股东定向增发股份，计划募集至多239.8亿元人民币，以补充核心一级资本，提高资本充足率水平。

--中国期市：螺纹钢期货升至两周半高点，传一带一路峰会前可能限产