《路透晚报》--4月27日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--中国金融：形势良好但存外部冲击可能，加强金融监管处置风险点--习近平
中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
--《独家新闻》台湾须找寻下阶段对美贸易想法，也愿意与中国对话--蔡英文
台湾总统蔡英文表示，美国总统特朗普(川普)部分政策可能冲击台美贸易，台湾必须寻找下阶段对美国贸易的想法，减少冲击、强化双方的互补性。她并称愿意与中国跟习近平主席、及对岸各个阶层都有实质对话的机会。
--《独家新闻》中国寻求在一带一路峰会上加强全球化立场
据一带一路计划峰会的一份公报草案，中国表示，一带一路计划正帮助打造向每个人开放的全球化新纪元。在世界其他地区保护主义抬头之际，中国表明自由贸易的立场。
--中国经济：房地产和金融风险可控，不排除某些风险点仍存在--发改委副主任
中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，房地产和金融风险总体可控。同时也应该清醒地意识到，结构性矛盾是长期积累形成的，不太可能在短期内就一蹴而就解决，宏观杠杆率较前几年还是略有上升，不排除某些风险点依然存在。
--中国数据：3月工业利润同比增速放缓，经济短期高点已现未来料趋收敛
受煤炭、石油和钢铁等行业盈利放缓，及同期利润基数偏高等影响，中国3月工业企业利润同比增速较1-2月有所回落。不过总体来看仍处于较快增长水平，是向利润增长常态的回归。
分析人士认为，利润增速回落和PPI环比涨幅放缓相呼应，后续上中游企业的盈利增速可能继续放缓；再加上高频数据显示工业有减速迹象，经济短期高点已现，未来随着基数的抬升，工业企业利润增速料趋向收敛。
--中国经济：把设立外商独资包装企业等五项前置审批改为后置审批--国务院
中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定进一步推进“多证合一”和削减工商登记前置审批，把设立外商独资包装装潢印刷企业等五项前置审批事项改为后置审批。至此，本届政府已将全部226项工商登记前置审批事项中的87%改为后置审批或取消。
--中国环保：对大气重污染成因和治理攻关，推动京津冀空气质量改善--国务院
中国国务院常务会议表示，部署对大气重污染成因和治理开展集中攻关，推动京津冀及周边地区空气质量持续改善，减轻群众呼吸之忧。
--中国经济：雄安30平方公里启动区控制性详规和城市设计将全球招标--报载
人民日报报导称，中国雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。
--香港房地产：首季市民置业意欲提高，创调查开始以来最高--花旗银行
花旗银行发布的调查结果显示，今年首季香港市民置业意欲比上一季度提高，且表示现时对置业非常感兴趣的比例达23%，为该调查自2010年开始以来最高。
--香港房地产：仲量联行料今年中小型住宅楼价升幅扩大至10-15%，因交投畅旺
国际物业顾问--仲量联行称，预期今年香港中小型住宅的楼价升幅将达10-15%，较该行原先预期的5%升幅为高；政府收紧住宅买卖印花税的措施难以扭转楼市涨势。
【金融】
--中国金融：银监会下调银行不良贷款转让门槛，批量转让由10户降至3户--消息
中国银行业问题资产处置正迎来政策松绑。三位消息人士透露，银监会明确将不良资产批量收购门槛由原先的10户以上降低到三户以上，意在积极推进市场化债转股和加速问题资产清理。
--《焦点》机器人搞财富管理？中国金融业者也来赶时髦
中国财富管理产业正准备迎接投资顾问及交易计画自动化、也就是“机器人顾问”热潮，因经纪商、银行及保险业者希望能够在增加来自零售客户的营收同时降低成本。
--中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报
人民日报刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
--台湾金融：开发金旗下凯基银取得柜买中心绿色债券资格认可，为业界首批
台湾开发金控旗下凯基银行称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
【固定收益】
--中国公开市场：今日进行500亿元逆回购操作，单日净回笼400亿--业内人士
中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，14天、28天期各100亿元。据此计算，今日将净回笼400亿元，结束此前连续七个交易日的单日净投放。
--中国货币市场：资金续偏紧但属意料之中，公开市场小幅净回笼影响不大
中国银行间市场早盘资金偏紧，供给较稀少，仍有部分城商农商行以SLF价格上限报价融入。交易员称，跨月及五一小长假在即，资金价格自然走高，但流动性整体应属平衡，央行公开市场转为净回笼压力有限。
--中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
中国银行间债市早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.0003%，五年4.1974%--业内人士
业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为4.0003%和4.1974%，对应投标倍数2.87倍和3.72倍。
--新债招标：国开行一年增发债收益率3.5527%，五年利率4.19%--业内人士
业内人士透露，中国国家开发银行下午在银行间市场招标增发的一年期固息债，中标收益率为3.5527%，市场预测均值为3.55%；同时招标新发的五年期固息绿色金融债中标利率为4.19%，市场预测均值4.17%；两期债投标倍数分别为2.67倍和2.19倍。
【外汇】
--《市场洞察》“稳定”成人民币汇率双刃剑，避免超调还应提高弹性
人民币兑美元汇率已窄幅横盘逾三个月，这明显淡化了一致性的贬值预期，并缓解中国资本外流压力；但超稳定的走势明显不是市场化汇率该有的表现形式，进而会累积超调的风险，而有弹性的汇率波动才是化解风险的关键。
--《焦点》人民币企稳给中国外贸企业吃下定心丸，套保续作与否仍有观望
继1月大幅震荡后，人民币兑美元汇率迄今已维持了长达三个月的横盘走势。随着中国外贸企业对汇率稳定的信心增强，以及监管层适度放松外汇管理，企业资金成本的确定以及订单的增加，使得企业新的生产、投资计划也在酝酿之中。
--中国外汇：将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务--外汇交易中心
为促进银行间外汇期权市场发展，降低市场整体信用风险，中国外汇交易中心发布通知称，将在银行间市场开展外汇期权交易冲销业务，参与机构暂定为银行间市场人民币外汇期权会员，参与机构应签署相关协议并提交申请。
--中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整
人民币兑美元即期早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
--中国外汇：3月服务贸易逆差221亿美元，较上月扩大25.6%--外管局
中国国家外汇管理局公布，3月服务贸易逆差221亿美元，逆差额较上月的176亿美元增加25.57%，其中旅行差额占比达到74.66%，运输差额占比亦达到22.62%。另外，当月货物与服贸顺差85亿美元，上月为逆差224亿美元。
--人民币衍生品：美元掉期曲线续上移，期权隐含波动率创约一年半新低
中国境内美元/人民币掉期曲线本周续小幅上移，期权波动率则继续走低。交易员称，本周在岸银行间人民币流动性依然偏紧，隔夜掉期上浮明显，亦传导到长端；此外，由于近期人民币兑美元汇率一直持稳，期权隐含波动率创约一年半新低。
--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，SDR指数再刷新低至94.17
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.09%至92.76；SDR篮子指数微跌至94.17，再创记录新低；BIS篮子指数微升至93.67。
--离岸人民币：工行多哈分行清算业务开展两年来已结算逾5,900亿元人民币
中国工商银行一位高管对路透表示，工行自从在卡塔尔开设清算中心近两年来，已结算超过5,900亿元人民币(860亿美元)。
【证券/行业】
--中国股市：沪综指连三日收升，短线抄底资金介入大盘大幅探底回升
中国股市沪综指收升，连三日上涨。分析师指出，大盘开盘后震荡走低，盘中一度跌破3,100点大关，随后在短线抄底资金的介入下出现技术性反弹，股指先抑后扬大幅回升，成交量有所放大。预计短期大盘将通过震荡整理的方式，在3,100点上方重新构筑震荡箱体。
--中国黄金：一季度黄金消费量同比增14.73%，金条避险需求大幅上升--新华
新华社援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。
--香港证券：证监会将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置--CEO
香港证监会行政总裁（CEO）欧达礼称，将打击上市公司利用过高估值进行“可疑”资产处置。
--中国个股：顺丰控股一季度净利同比增13.8%，子公司介入体育彩票业务
中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。
--香港个股：友邦保险第一季新业务激增，受中国和香港销售推动
按市值计全球第三大寿险商友邦保险公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
--中港个股：安徽海螺水泥减持三间A股公司股票获得净收益9亿元人民币
按产能计中国第二大水泥生产商--安徽海螺水泥称，该公司减持了三间A股公司股票合共获得净收益9亿元人民币，相当于2016年度净利10.55%。
--中港个股：广汽集团牵头打造的新能源汽车园今开工，总投资逾450亿元
中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
--香港个股：诚通发展拟认购宏华近5%股份，配合母企战略转型拓海外投资
中国诚通控股集团的香港分支--中国诚通发展集团有限公司称，拟认购民营石油钻机制造商宏华近5%的股份，以配合母企进行战略转型，包括加大海外投资。
--中国企业：滴滴出行将筹集50亿美元，用于海外扩张
中国打车软件公司滴滴出行将筹集50亿美元资金，这笔交易对该公司估值为约500亿美元。据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。
--中国企业：万达集团与WMM达成战略合作，世界马拉松大满贯赛事将落户中国
中国大型民企--万达集团与雅培世界马拉松大满贯联盟（WMM）在北京签订战略合作协议。未来10年，万达将在亚太地区举办三个世界马拉松大满贯赛事，其中一站赛事将落户中国。万达此次获得了在中国举办该项赛事的独家权益，万达体育将与WMM共同在中国选择某个一线城市举办该项赛事。(完)
(整理 张喜良; 审校 曾祥进)