《路透晚报》--4月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《独家新闻》特朗普称或与朝鲜有“重大、重大”冲突，但将寻求外交途径解决

美国总统特朗普表示，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。

--《独家新闻》特朗普宣称将重新协商或废止美韩自贸协议

美国总统特朗普对路透表示，他将重新就“可怕的”自由贸易协议与韩国进行谈判，或者终止该协议。他并表示，韩国政府应当承担10亿美元的萨德(THAAD)反导系统相关支出。

--《独家新闻》蔡英文建议再度通电话，特朗普回泼冷水

台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。

--东北亚情势：当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险--中国外交部长

中国外交部长王毅会见俄罗斯副外长加季洛夫时表示，当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险，中方提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议同俄方有关建议不谋而合，双方可继续就解决半岛核问题的路线图保持密切沟通。

--东北亚情势：望与美一起解决朝鲜问题，和平方式是唯一途径--中国外交部

中国外交部表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。

--东北亚情势：中国已警告朝鲜，若再进行核试验将受到制裁--美国国务卿

美国国务卿蒂勒森在Fox News发表讲话称，中国告知美国已对朝鲜(北韩)提出警告，若再次进行核试验，中国将自行对朝鲜采取制裁行动。

--中国经济：今年改革重点扎实有效去产能，因城因地因层施策去库存--发改委

2017年中国全国经济体制改革工作会议日前召开。国家发改委网站刊登会议新闻稿指出，今年要突出抓好牵一发动全身的改革，首先是扎实有效去产能，其次是因城因地因层施策去库存，把去库存和促进人口城镇化结合起来。

--中美关系：美国减税是在挑起税务战，使国际税收秩序陷入混乱--人民日报

针对美国政府日前推出的号称力度史无前例的税改方案，中国官媒--人民日报刊登评论文章认为，从他国视角看，美国减税实际上就是在挑起税务战；这样做会使国际税收秩序陷入混乱，并将使部分无力搞税收竞争的出口导向型国家直接受损。

--中国能源：至去年中建成9个国家石油储备基地，储备原油3,325万吨--商务部

中国商务部表示，至2016年年中，中国已建成九个国家石油储备基地，储备原油3,325万吨。

--中美贸易：美若再对全球光伏产品发起调查，是对贸易救济措施滥用--中国商务部

针对美国企业申请对全球光伏产品发起保障措施调查一事，中国商务部发言人发表谈话称，如美方再次发起保障措施调查，将是对贸易救济措施的滥用和国内产业的过度保护，会扰乱全球光伏产业链的正常发展秩序。中国对此表示严重关注。

--中国反腐：上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年--央视

中央电视台报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。

--台湾数据：民间投资佳带动首季GDP超预期增长，全年增速越过2%机率看增

民间投资优于预期，带动台湾第一季GDP超预期成长，且为连续第四季正增长。分析人士认为，台湾今年经济成长率越过2%的机率看增，惟民间消费不佳值得观察。

--台湾政治：总统府称现阶段没有与美国总统通电话的规划

台湾总统府表示，基于台湾和美国间良好的互信与默契，台湾理解美国在处理区域事务上的优先顺序，现阶段没有与美国总统特朗普(川普)通电话的的规划。

--香港房地产：3月私人住宅楼价按月升幅加快至逾2%，连五月创新高

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年3月全港私人住宅楼价指数连涨12个月，连续五个月创新高，按月升幅比2月加快，且为去年10月以来最大单月升幅；中小型住宅仍引领涨势。月内租金指数亦连续四个月上扬，惟幅度远比楼价升势温和。

--香港房地产：未来三至四年私人住宅潜在供应增至纪录新高9.6万个--政府

香港运输及房屋局发表的数字显示，截至今年首季末，未来三至四年可供应的私人住宅单位按季增2.1%或2,000个，达9.6万个，再攀至有纪录以来最高。

--香港经济：3月整体访港旅客按年增8.8%，升幅逾两年最大--旅发局

香港旅游发展局公布，3月整体访港旅客按年上升8.8%，其中内地旅客增10.4%，升幅均为25个月来最大。

--香港数据：3月底止外汇基金总资产降至37,648亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年3月底止外汇基金总资产为37,648亿港元，较2月底减少602亿港元。

【金融】

--中港股业绩：工商银行首季净利同比略增1.37%，季末不良贷款率微降

以资产计中国最大商业银行--工商银行公布，一季度净利润为757.86亿元人民币，同比略增1.37%；3月末不良贷款率为1.59%, 较上年末下降0.03个百分点。

--中港个股：建设银行一季度净利增长3.03%，季末不良率持平在1.52%

按资产计中国第二大银行--建设银行公布，一季度实现归属于股东的净利润700.12亿元人民币，同比增长3.03%；当季末，不良贷款率为1.52%，与去年末持平。

--中港股业绩：农行第一季净利升1.87%,不良贷款率为2.33%

按资产计中国第三大银行--中国农业银公布，第一季净利升1.87%, 3月末不良贷款率为2.33%。

--中港股业绩：中国银行首季净利接近零增长，季末不良贷款率微降至1.45%

按资产计中国第四大银行--中国银行公布，今年一季度实现净利润466.49亿元人民币，同比微增0.06%；季末不良贷款率为1.45%，较上年末降0.01个百分点。

--中港个股：民生银行理财“飞单”案系非法募集资金，目前查明涉案金额16.5亿元

中国全国性股份制银行--民生银行公告称，该行北京航天桥支行案件系支行行长张颖非法募集客户资金用于个人支配，与票据业务无关；截至目前，经公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约16.5亿元人民币，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人。

--中港个股：中国平安一季度净利增11.4%，互联网金融业务快速增长

中国第二大寿险公司--中国平安公布季度财报称，一季度实现净利230.53亿元人民币，同比增长11.4%；期内公司保险、银行、资产管理等核心金融业务稳健发展，互联网金融业务则保持快速增长。

--《台湾金融市场一周展望》股汇同步高档震荡，台债10年新券则待人气回笼

受惠于外资买盘回流，支撑本周台湾股汇市连袂走强。展望下周，分析师指出，随着国际政治不安情绪降温，逐渐提振股汇等风险性资产买气，台股亦在外资回笼下，大盘连日上涨并企图挑战9,900点，短线料在万点前震荡整理。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场单周净投放缓和监管冲击，政策利率上调可能仍存

适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。

业内人士认为，防范金融风险成为当前监管重点，政策纷纷出台或对金融市场及流动性产生一定冲击，预期一行三会将加强监管协调，央行将以稳健的公开市场操作为上述冲击提供必要缓冲，严守不爆发系统性风险的底线。

--《中国债市每日综述》小长假前现券弱势作别，加强监管未止预期仍谨慎

中国银行间债市主要利率债收益率和利率互换(IRS)略涨，幅度约2-3个基点(bp)，国债期货主力合约亦下跌，其中10年期品种幅度稍明显。交易员称，金融降杠杆进程未止，未来仍可能有新的监管措施出台，加之流动性难回特别宽松，市场对后市预期偏谨慎。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率2.9443%，投标倍数2.14倍--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.9443%%，边际中标收益率3.0147%，投标倍数2.14倍。

--中国票据市场：转贴利率小幅下行紧张情绪缓解，月末收票需求增多

中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘微跌机构无意出手，小长假临近汇价仍缺乏方向

人民币兑美元即期收盘微跌，中间价续跌并刷新两周新低。交易员称，午后美元指数小幅调整，但离岸再次脱离美指而走弱，并带动在岸汇价下跌，但并未脱离4月波动区间，且市场仍缺乏关键事件，5月初料仍延续区间横盘走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微升，CFETS指数微升至92.78

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.02%至92.78；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.71。

--表格：中国外汇市场3月成交额环比劲升逾五成--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，3月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交14.18万亿元人民币（等值2.06万亿美元），按美元计环比上升54.65%。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创半年新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比连续第三个月回落，并创半年新低。近期国内监管层加强金融监管，令股市风险偏好降低，大多基金经理调低股票仓位。

--中国股市：沪综指缩量微收升四连涨，临近五一假期市场交投氛围偏淡

中国股市沪综指缩量微收升，连四日上涨。分析师指出，今日大盘低开后全日窄幅震荡，尾市收盘前股指翻红，盘中热点切换较快，因临近五一假期，市场交易氛围偏淡，反弹缺乏量能有效配合。但各个板块超跌后的轮动反弹，令指数整体走势相对平稳，料短期大盘将继续震荡确认阶段性底部。

--《热点透视》MSCI削减纳入其指标股指的A股数量，实为巧留颜面之举

美国指数提供商MSCI明晟这次在其指数中纳入中国股票可能会有所进展。该公司削减了挑选加入其股市指数的大陆股票数量。在之前三次尝试纳入A股都未能成功之后，这一挽救颜面的妥协，可能会让基金经理接受纳入中国大陆股票进入指数的做法。不过新的方法太过保守，能引入中国的资金可以忽略不计。

--《焦点》中资企业仍热衷于海外并购，利用海外资产融资避开资本管控

中资企业对海外资产兴趣不减，争相在海外筹资以避开国内的资本外流控制措施。这种资本外流控制已导致中资企业越来越难以完成海外并购活动。

--《分析》OPEC减产推高亚洲对北海原油的需求，中国成为第二大消费国

石油输出国组织(OPEC)的减产行动令亚洲对欧洲石油的需求创下纪录，并使中国成为了北海原油第二大消费国，因中东产油国对中国的石油供应减少。

--中国能源：3月末商业原油库存环比下降2.2%--新华OGP

新华OGP称，中国3月末商业原油库存环比下降2.2%，3月末成品油库存环比下降0.9%。

--中国证券：4月末QFII获批额度增至907.64亿美元

中国国家外汇管理局公布数据显示, 截至4月26日，QFII(合格境外机构投资者)合计获批投资额度增至907.64亿美元；上月末为902.64亿美元。

--中港股业绩：中国石油首季扭亏为盈，惟炼油业务利润降逾四成

中国最大石油及天然气生产商--中国石油公布，今年首季扭亏为盈，得益于油价上升，惟炼油业务利润降逾四成。

--中港个股：中石化拟分拆销售公司上市，并斥逾16亿美元收购BP所持赛科股权

亚洲最大炼油商--中国石化公布一季度业绩，同时宣布拟分拆销售公司境外上市，以及以逾16亿美元收购英国BP所持上海赛科的股权。

--中港股业绩：万科一季度净利下降16.54%，但预计今年全年净利仍将增长

中国最大房企之一的万科公布季报，一季度公司实现净利6.95亿元人民币，同比下降16.54%，主要是财务费用等增加；不过公司预计，今年全年净利仍将保持增长。

--中港个股：深圳证监局暂停招商证券新开立主券商系统帐户三个月

中国证监会深圳证监局网站刊登正式决定，因招商证券的PB（主券商）业务存在一定缺陷，对其采取责令改正并暂停新开立PB系统账户三个月的处罚措施。

--中港个股：中国太保子公司拟以10.45亿元收购国联安基金51%股权

中国大型保险集团--中国太保公告称，其控股子公司太平洋资产管理公司拟以10.45亿元人民币，自国泰君安证券公司手中收购国联安基金管理公司51%股权。

--中股业绩：国电电力一季度净利同比降近五成，因燃煤价格带动成本上升

中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司公告显示，因燃煤价格带动成本上升，公司今年一季度净利润同比下降45.95%，为9.84亿元人民币。

--中国企业：滴滴出行完成新一轮超过55亿美元融资，支持其全球化战略