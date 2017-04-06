《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年要以供给侧改革为主线，实施更积极的就业政策--国务院

中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。

--中国房地产：供求矛盾突出城市要增加供地，严查企业购地资金来源--住建部

中国住建部和国土部日前联合发布通知，要求合理安排住宅用地供应，住房供求矛盾突出、房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地特别是普通商品住房用地供应规模，去库存任务重的城市要减少以至暂停住宅用地供应。

--中国经济：国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区地产开发

中国官方媒体新华社报导，中国国务院副总理张高丽呼吁严格控管雄安新区的地产开发。他是在一场京津冀一体化会议上发表上述评论。

中国河北省委书记赵克志周三称，雄安新区的定位是疏解北京非首都功能集中承载地，以及体制机制创新的高地和高端高新产业集聚地，而非炒房淘金的地方。

--中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购

受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地昨日最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。保定市徐水区和清苑区稍晚亦宣布实施限购。

--中国央企：国投公司等多家央企表态支持雄安新区建设，并拟深度参与

包括国家开发投资公司、中国石化和中国铁建在内的多家央企纷纷表态支持新区建设，将在清洁能源、高端高新产业以及基建投资等方面深度参与。

--中国数据：财新3月服务业PMI降至六个月低点，服务业保持扩张但步伐放缓

中国3月财新服务业PMI降至六个月低位52.2，新业务增速亦下滑至六个月最低，显示服务业扩张步伐放缓。综合财新制造业PMI看，中国经济稳步增长但增速趋缓，需警惕二季度出现转折信号。

--《焦点》特朗普距离给中国贴上汇率操纵国标签还很远--专家

外汇政策专家称，美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国；因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现，至少现阶段是如此。

--中芬关系：两国将提升双向投资水平，推动双边贸易平衡增长--联合声明

中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。

--中欧贸易：欧盟应尽早纠正对中国热轧板卷征反倾销税的错误做法--中国商务部

针对欧委会对中国出口的热轧板卷征收反倾销税，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话，敦促欧盟尽早纠正错误做法，称中国将采取必要措施，维护中国企业的正当权益。他并称，实施贸易保护措施不利于全球钢铁产业持续发展。

--中巴贸易：中国企业有意参与巴西建筑与铁路项目--巴中工商总会会长

巴西中国工商总会会长唐凯千(Charles Tang)周三对路透表示，中国企业有意在巴西收购大型工程集团，而且想要参与巴西政府修建和经营商业铁路的招标。

--中国能源：当局发放今年第二批成品油出口配额--消息人士

两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。该配额分配不包括中石油，这有点不同寻常，因中石油是成品油主要出口商。目前不能立即获知原因。

--香港数据：3月PMI回升至49.9，产出两年来首度回升--日经

经调整季节性因素后，3月份日经香港采购经理指数(PMI)为49.9，高于上月的49.6，显示香港私营企业的营商环境整体停滞。首季PMI指数平均值虽处于50.0持平值之下，但仍高于去年第四季读数。

--《分析师观点》台湾3月CPI年增0.18%远低预期，央行下半年才有升息机率

台湾主计总处公布，3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.18%，远低于市场预期的0.70%涨幅。由于今年物价成长威胁不大，分析师估计央行下半年才有机会考虑升息。

--表格：台湾3月末外汇存底微减至4,375.26亿美元，因投资者逢低买美元

台湾央行周四公布，3月末外汇存底为4,375.26亿美元，较上月减少 0.03%或减1.35亿美元。央行表示，3月外汇存底减少主要是国内投资者持有外币资产增加， 抵销外汇存底投资运用收益所致。

--台湾经济：智慧机械产业协助产业转型，2023年产值年增率倍增至5%

台湾行政院表示，经济部的智慧机械产业是政府〞五加二产业创新计画〞的重要项目，目标在2019年智慧机械产值年增2%，至2023年为5%以上，并将在四年建立四个区域服务输出模式。

【金融】

--香港金融：证监会谴责国元香港并罚款450万港元，因违反打击洗钱指引

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。

--香港金融：业界冀与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造--调查

国际会计和谘询公司罗兵咸永道（普华永道、资诚）发表最新调查显示，香港大多数的金融机构有意与金融科技公司结成合作伙伴，多于内部改造，惟资讯保安及人才竞争问题令人头痛。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作连续第九日暂停，今日净回笼100亿元

中国央行公告，因目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场不开展操作，为连续第九日暂停操作。据此计算，今日净回笼100亿元。

--中国货币市场：回购利率均上涨短期资金稍紧，公开市场连回笼引谨慎预期

中国银行间市场短期资金稍显紧势，主要回购利率均不同程度上涨。交易员表示，虽然月初资金面较季末有一定程度缓解，但央行连续暂停逆回购，到期量对冲下资金累积回笼效应渐显，同时中下旬包括MLF到期以及月度缴税等因素还将添扰动，机构预期仍显谨慎。

--中国债市动态：现券窄幅波动期货涨跌互现，国开新债符合预期影响不大

中国银行间债市现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。

--新债招标：国开行10年新发债中标利率4.04%，接近预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年期新发债，中标利率为4.04%，接近4.03%的市场预测均值，投标倍数4.67倍。稍早该行结束招标的一年、三年和五年期增发债，中标收益率为3.4659%、3.8700%和3.9707%，均接近预测均值3.48%、3.86%和3.97%；对应投标倍数3.85倍、3.07倍和3.28倍。

--中国信用债：魏桥铝电称一季度经营指标良好，偿债能力无重大不利变化

中国山东魏桥铝电有限公司周四发布公告，公司及下属子公司业务运营及财务状况正常、稳定，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。

--中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性

此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。

【外汇】

--中国外汇：当前外汇市场形势较稳定，跨境资金流动趋向平衡--外管局

中国国家外汇管理局局长潘功胜表示，当前，中国外汇市场形势比较稳定，跨境资金流动趋向平衡。未来，中国跨境收支具有良好的稳健基础。

--中国汇市：人民币跌破6.9关口至逾两周新低，略偏购汇短期料仍区间波动

人民币兑美元即期收盘跌破6.9关口，至逾两周新低，亦为连续第六日收跌，但市场能否有效跌破这一关口仍需观察。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微升至93.11

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.01%至93.11；SDR篮子指数微跌至95.01，BIS篮子指数微跌至94.11。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至逾四个月新高，交通运输板块领涨大盘

中国股市沪综指收升至逾四个月新高，并为连三日收升。分析师指出，今日交运板块带领大盘继续强势上攻，但雄安新区概念股开始出现分化，部分个股短期升幅可观，市场获利盘回吐压力加大。沪综指3,300点阻力重重，料后市突破难度较大，短线将维持箱体震荡走势。

--中国期市：白糖期权交易手续费为3元/手，行权手续费为0元--郑商所

中国郑州商品交易所周四称，白糖期权交易手续费为3元人民币/手，行权（履约）手续费为0元/手。而为了保障白糖期权顺利上市，郑商所定于4月8日、4月15日进行交易系统期权业务测试。

--中国个股：联通集团筹划混改将以中国联通为平台，打响混改行情发令枪

中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司公告称，已接到控股股东中国联合网络通信集团通知，联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，该事项拟以本公司为平台，可能涉及公司股份变动事宜。联通A股昨日紧急停牌一天，将于今日起停牌；H股周四开盘升3.13%并创近18个月高位。

--《焦点》中国山东黄金就收购加拿大Barrick旗下金矿股权深入谈判--消息

了解内情的消息人士对路透称，中国山东黄金矿业正与加拿大金矿公司Barrick Gold展开深入谈判，拟买下后者旗下阿根廷Veladero金矿的50%股权，即便Barrick在当地正为管道破裂问题而苦恼。

--国际油市：贸易商赶在中国对某些成品油征消费税之前取消船货--消息

贸易商正匆忙取消在北亚装运的、要销往中国的一些油品船货，因中国计划对某些成品油征收消费税，从而令上述交易变得不再划算。两位熟悉情况的消息人士称，至少有两笔于4月末在韩国装运的轻循环油(LCO)船货被取消，赶在了成品油消费税征收之前。

--《焦点》美国农民盘算中国需求，将赌注放在大豆身上

苦苦挣扎的美国农民今春大豆种植面积创纪录新高，将赌注放在大豆身上，因中国需求可望带来一线生机，尽管全球油籽供应不虞匮乏。今年大豆种植面积可能首度超过玉米，因出口扩增支撑价格，并让连续四年收入减少的美国农户能够有获利的一丝机会。

--中股业绩：上汽集团去年净利320亿元同比增7.4%，目标今年整车销售673.5万辆

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司周三公告称，2016年公司实现净利润320.09亿元人民币，同比增长7.43%，公司经营业绩再创新纪录。公司实现营业总收入7,564.16亿元，同比增长12.82%。

--中港个股：金隅股份称雄安新区建设短期不会对盈利带来很大提升，H股股价回吐

受中国将设立雄安新区利好消息带动，京津冀区域最大水泥生产商--北京金隅股份股价连日大涨，但周四早盘H股股价回吐近7%。该公司高管表示，雄安新区发展将会带动区域形势向好，惟不会在短期内对公司盈利带来很大提升。

--美国企业：Airbnb否认正与中国短租平台小猪洽谈市场合作的媒体报导

中国日报此前报导称，美国短租网站Airbnb正与中国短租平台小猪洽谈在日本与韩国等市场展开合作的事宜，Airbnb周三对此予以否认。

--韩国个股：中国一法院宣判三星因专利侵权赔偿华为8,000万元人民币--媒体

据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。

--汽车产业：福特计划在中国推出一款插电式混动轿车和一款全电动SUV

福特汽车表示，计划明年在中国市场推出新款插电式混合动力汽车，并在未来五年向中国市场推出一款全电动SUV，以大力充实其电动汽车款型。

--《焦点》台股投资者转趋谨慎，提防习特会、贸易和苹果等风险因素

台湾股市过去15个月来累计上涨近20%，但随着对iPhone 8寄予厚望的投资者开始更加关注之前被排除的风险，台股涨势在近期逐渐放缓。

--香港个股：汇丰控股盘初逆市小涨，上日伦敦回购近2,300万英镑股份

欧洲最大银行--汇丰控股香港盘初逆市小涨，上日在伦敦回购近2,300万英镑的股份。据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。

--香港个股：华人文化和方源资本出售IMAX中国共计5.9%的股权投资

IMAX China（IMAX中国）称，两名领投的私募基金投资者华人文化产业投资基金和方源资本已向一家国际知名投行出售其所持IMAX中国共计5.9%的股权投资。

--香港个股：浙江沪杭甬拟发行3.65亿欧元五年期零息可转换债券

中国高速公路营运商--浙江沪杭甬称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。债券的初步换股价为每股13.1港元，较周三收市价有32%溢价；可兑换约2.31亿股，相当于经扩大后股本约13.9%的股份。