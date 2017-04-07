《路透晚报》--4月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：双方将在新起点上取得更大发展，特朗普接受访华邀请--新华

新华社报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。

--中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理

中国国务院副总理张高丽称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。

--中国人事：许勤出任河北省政府副省长、代理省长--河北政府微博

河北省政府新闻办公室官方微博“河北发布”发布消息称，河北省十二届人大常委会举行第二十七次会议，通过关于接受张庆伟辞去河北省政府省长职务的请求的决定，并决定任命许勤为河北省政府副省长、代理省长。

--中国数据：3月外汇储备连两月回升，资本外流压力明显缓解

中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。

--《特写》探访中国雄安新区：喧嚣渐退后的期待

在短暂经历被全国炒房客疯狂追捧和政府强力打压后，刚被列为中国雄安新区河北三县的街市渐渐回归往日宁静，被贴上封条、卸下招牌的各大房屋中介和售楼中心门前已不见人口攒动，本地人经过甚至不会放缓脚步看一眼。

而沿着043省道一路进入雄县，路上却是另一番热火朝天的景象：塑胶制品广告牌目不暇接，厂房高低错落，空地上成片垒着黑色管道，运货卡车川流不止，尘土飞扬。

--中国经济：企业杠杆率获暂时遏制，政府部门加杠杆空间仍在--报告

中国社会科学院国家金融与发展实验室发布报告称，最新估算数据显示2016年非金融企业部门的杠杆率比2015年下降一个百分点，表明处于不断攀升趋势的企业杠杆率得到暂时遏制；不过同期居民部门杠杆率上升近五个百分点，水平较高。

--中美关系：中国可从优化贸易统计方式等方面缓解经贸摩擦--人民日报海外版

人民日报海外版题为“中美加深合作利好世界经济”的文章称，在中美两国元首会晤的诸多议题中，经贸合作方面的动向备受关注；为缓解中美经贸的摩擦，中国可从加大进口美国产品、优化贸易统计方式及加强中美贸易投资合作框架谈判等三方面努力。

--投行观点：雄安新区未来10-20年投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币--大摩

国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。

--《焦点》香港楼市愈压愈旺，加辣风险升温惟恐黔驴技穷

自政府去年底再度对调控楼市＂加辣＂后，香港住宅楼价连续四个月刷新历史高位，成交量也回升至接近加辣前的水平。楼市愈压愈旺，加上投资者利用政策漏洞大手买入住宅物业的情况趋于严重，加辣风险正在升温，然而分析人士认为，政府即使再出手，选项亦将有限。

--香港数据：3月底止外汇储备资产为3,956亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年3月底止官方外汇储备资产为3,956亿美元，较上月底增加51亿美元。

【金融】

--中国金融：实施差异化信贷政策和债权人委员会制度，加快处置不良资产--银监会

中国银监会称，中国银行业金融机构应积极稳妥开展市场化债转股，稳妥有序推进投贷联动试点，深入实施差异化信贷政策和债权人委员会制度，并多种渠道盘活信贷资源，加快处置不良资产。

--中国财政：财政部修订金融工具会计准则，资产减值会计采用“预期损失法”

为实现中国企业会计准则与国际财务报告准则的持续全面趋同，财政部周四晚间发布新金融工具相关会计准则，主要内容包括将金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，将金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以及修订套期会计相关规定以更如实反映企业风险管理活动。

--中国金融：今年重点布局不良资产，一季度收购不良资产包占比超50%-华融

中国资产规模最大的资产管理公司--中国华融称，今年将继续做强做大不良资产主业，在资本摆布上重点布局不良资产；今年一季度收购的不良资产包占比超过50%。

--银行观点：中国首季债转股规模2,380亿元，煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行

法国外贸银行（Natixis）发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。

--《台湾金融市场一周展望》台股聚焦台积电等法说，汇市变数多待数据指引

美国对叙利亚射出50枚飞弹，再次打乱台股攻万点步伐，周五指数收小跌。分析师表示，下周台股料将续呈近期温吞走势，除聚焦台积电及大立光两大龙头股法说会，亦须观察台币、外资及美股动向。

【固定收益】

--《分析》月初资金转松中国央行持续净回笼，降杠杆路上紧平衡料常态化

中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表示，月初资金面转松，例行缴准一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。

他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上，资金面维持紧平衡将常态化。

--《中国债市每日综述》避险情绪助现券续向好，关注后续进展及资金变化

中国银行间债市现券继续向好，10年国开债收益率小降，因美国对叙利亚发射导弹增加避险情绪，且境内流动性持续宽松。交易员称，若美国攻击事件不具备持续性，境内债市走向更多还是要看中国本身的因素，下一步要关注资金面的变化和3月经济数据。

--中国债市：中债登3月托管量增4,141亿，上清所增5,109亿NCD仍为主力

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，受今年地方债开启发行推动，3月债券托管量大幅增加4,141亿元，期末余额为442,538亿元。多数机构当月净增持债券，其中境外机构增持中国国债23亿元，结束此前连续两个月的减持。

--中国债市：一季度银行间市场企业信用债发行规模7,896亿，同比减逾五成

路透根据中央国债登记结算公司和上海清算所数据统计显示，今年一季度，非金融企业在银行间市场发行的短期融资券、中期票据等信用债发行规模为7,896亿元人民币，较去年同期的17,060亿元大减54%。

--新债招标：中国三个月期贴现国债加权中标收益率2.8775%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率为2.8775%；该期债边际中标收益率2.9089%，投标倍数2.21倍。

--新债招标：中国进出口行三年债利率3.89%，10年收益率4.1202%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的三年期新发固息债，中标利率3.89%，同时招标的五年和10年固息增发债，中标收益率分别为4.0225%和4.1202%；三期债对应投标倍数依次为2.86倍、3.46倍和3.76倍。

--中国信用债：宏桥新材称未牵涉当地金融风险及相关公司，偿债能力无变化

继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司也发布公告称，公司及子公司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。

--中国票据市场：转贴利率下行明显，季初资金及信贷压力减轻助涨收票热情

中国票据市场转贴利率本周下行明显，幅度20-30bp(基点)不等。交易员表示，在平稳度过一季度末后，月初银行间流动性压力大为减轻，同时银行信贷规模调整因素亦影响弱化，机构买需再次升温，助推转贴利率较上周快速下行。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收升终止连六日跌势，习特会期间汇价料波动有限

人民币兑美元即期微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。

--《人民币综述》离岸人民币债券何时能再重回视野

今年一季度离岸人民币债券（包含存单CD）净供给量依旧为负，且市场仍担忧人民币贬值，需求亦相对疲软；市场人士预计，今年离岸人民币债券发行量仍将小于到期量，且减少量主要来自债券类，形同鸡肋的市场何时再次迎来转机，关键看融资成本。

--路透调查：美元低迷让亚币人气高涨，人民币多仓升至2015年7月来高位

一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。根据对18名交易商、分析师和基金经理的调查结果，人民币的多头仓位升至2015年7月以来高位。

--投行观点：今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅小于去年--摩根大通

国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌预计，今年中国的资本外流情况虽有改善，但净流出大方向没有改变，预计今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅会小于去年。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至15个月新高，料后市继续冲击3,300点关口

中国股市沪综指收升至15个月新高，并为连四日收升。分析师指出，今日大盘震荡盘升，距3,300点仅一步之遥。雄安新区板块依旧维持强势，但持续上涨后市场情绪有所宣泄，走势有所分化。另受国际局势影响，今日市场避险情绪有所提升，黄金和石油股有所表现，料后市股指将继续冲击3,300点关口。

--中国财政：财政部准予证券行业准备金支出在企业所得税税前扣除

中国财政部近日发布通知，明确证券交易所风险基金、证券结算风险基金、证券投资者保护基金和部分期货类准备金，可准予在企业所得税税前扣除。

--中港个股：中石油料首季扭亏为盈，母公司拟以A股为标的发行100亿元可交换债

中国最大石油及天然气生产商--中国石油称，预计今年首季扭亏为盈，净利50-60亿元人民币，得益于国际油价大幅上升。

--中国个股：华夏幸福拟境外发至多10亿美元债券，募资投向海外产业新城等

中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。

--中港个股：中原证券拟发行至多27亿元A股可转债，募资补充营运资金

中国中型券商--中原证券公告称，拟发行至多27亿元人民币的A股可转换公司债，募资用于补充公司营运资金。

--香港新股：首季IPO集资额按年降53%，全年计仍有望占全球三甲--德勤

专业服务机构德勤称，今年第一季香港IPO（首次公开发售）集资额按年下降53%，因缺乏大型新股支撑，惟全年计仍有望占全球三甲位置。

--中港个股：中电建和中铁参与的联合体获印尼高铁项目，合同额47亿美元

中国中铁和中国电建公告称，这两公司共同参与的中印尼高铁承包商联合体近日与项目方签署印尼雅万高铁项目总承包合同（EPC），约定由联合体承担该项目的设计、采购、施工总承包任务，合同金额约47.01亿美元。

--中国个股：山东黄金收购阿根廷贝拉德罗金矿股权，总价款为9.6亿美元

中国山东黄金矿业股份有限公司公告称，由香港子公司向世界知名黄金生产商巴理克收购阿根廷贝拉德罗金矿的开发商Minera Argentina Gold S.R.L（MAG）50%股权，交易总价款为9.6亿美元。

--香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币

中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。（完）