《路透晚报》--5月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月CPI温和回升PPI延续收敛，货币政策仍将着力防风险

受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同 比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，鉴于食品价格涨势乏力，今年CP I整体仍保持温和，而随着大宗商品价格下滑，PPI涨幅料趋向收敛。

相对可控的通胀组合意味着物价仍不构成货币政策的主要考虑因素，货币将保持偏紧态 势，着力防风险去杠杆.不过，下半年经济下行压力或再度加大，政策届时可能会向稳增长 倾斜。

--《综述》中国力推“一带一路”显诚意，政府搭台部委唱戏推介忙

中国为力推“一带一路”国家战略的顺利成行正表现出最大的诚意。虽然距离周日召开的高峰论坛还有四日，但政府搭台各部委轮番唱戏的预热锣鼓就一直没有停歇。

--中国经济：多渠道扩大社会保障基金规模，有效应对人口老龄化挑战--副总理

中国国务院副总理马凯称，要以确保基金安全和保值增值为核心，以做强做大社会保障基金为目标，多渠道扩大基金规模，有效应对中国人口老龄化挑战，完善社会保障体系。

--《综述》“长短兼济”，方能让中国房价不再越调越涨

随着各种“限”字打头的中国楼市行政调控措施又一次重出江湖，炒房之风得到了有效遏制，房地产市场开始渐归于平静，机构预计已进入量价调整阶段。然而，行政调控这味药是否也有三分毒，是否又会让房价重蹈越调越涨的覆辙，如何伺机推出更长期的发展机制？

--中韩关系：习近平向韩国当选总统文在寅致贺电，称愿加强合作--新华

中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。

--中德关系：德国最高市场监管部门欢迎中国投资本国金融企业

德国最高市场监管部门称，欢迎中国投资德国金融企业，此前中国企业集团--海航集团增加对德意志银行的持股。

--中国房地产：南京市向硕士及以上学位的非户籍居民放宽限购条件

中国江苏省南京市住房保障和房产局最新发布意见称，对于符合取得硕士及以上学位、高级职称等条件的非本市户籍居民家庭，购房时不需要提供个税或社保证明。这是南京自去年实施限购以来首次对特定人群放开限购。

【金融】

--中国金融：一季度末商业银行不良率持平于1.74%，拨备覆盖率178.76%--银监会

中国银监会公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率为1.74%，与去年末持平；风险抵补指标--拨备覆盖率升至178.76%，去年末为176.4%。

--中国金融：国家级政策性创投母基金揭牌，规模近180亿元--新华

新华社周二晚报导称，规模近180亿元人民币的中国国投创合国家新兴产业创业投资引导基金当日正式揭牌，标志著作为国家级政策性创投母基金已完成募集，投资运营顺利展开。

--《分析》中资银行对企业贷款热情不再，转而青睐零售贷款

中国银行业者正在逐步减少对处境不佳企业的贷款，转向更有希望的零售贷款--为此正在调整分支机构、人员团队，甚至是银行家的佣金，这场空前的行动正在刺激房贷出现创纪录的跳升。

【固定收益】

--《焦点》监管利剑高悬中国债市节节败退，熊途漫漫短期宜防御观望

随着近阶段中国金融监管政策紧锣密鼓出台，加上最高决策层维护金融安全喊话定调，金融监管趋严已是板上钉钉，本已如履薄冰的中国债市投资者悲观情绪加重，现券收益率加速上行，连连破位。

面对迎面而来的监管冲击波，除逐步降低债券持有仓位外，机构多认为债市后市关键走势还取决于监管政策出台的节奏和力度，在货币政策配合降杠杆整体趋势难改背景下，但料现券调整幅度还远未结束，多预计前路熊途漫漫。

--中国公开市场：逆回购+PSL同步投放稳预期，单日净回笼仍彰显中性态度

在大量逆回购资金到期背景下，中国央行结束此前连续三日零操作。市场人士表示，逾千亿逆回购投放，辅以抵押补充贷款(PSL)同步操作，央行托底流动性维稳市场预期意图不改，但并未改变公开市场单日净回笼局面，货币政策仍坚持稳健中性基调。

据央行公告，今日在发放抵押补充贷款476亿元人民币的基础上，以利率招标方式开展了1,100亿元逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期100亿元，28天期100亿元，中标利率仍均持平；据此计算，单日净回笼800亿元。

--《分析》中国对外开放债券市场，但人民币成主要障碍

中国决策者计划以前所未有的力度对外资开放规模为3万亿美元的中国债市，其中部分原因是为支撑人民币。但人民币也成为该计划成功道路上的一个重要障碍。

--《中国债市每日综述》买需低迷一二级轮动走弱，10年国债收益率升破3.70%

中国银行间债市周三再度重挫，五年国债续发结果不及预期，引发午后国债期货跳水，10年国债收益率亦升破3.70%领跌现券，最高触及3.71%创近两年半高点。交易员表示，近期监管压力持续发酵，市场情绪本就低靡，一级招标情况不佳进一步形成拖累。

中国银行间市场周三资金面偏松，回购利率小幅下行。交易员表示，央行早先重启公开市场逆回购，并开展抵押补充贷款(PSL)操作投放流动性，但单日来看仍为净回笼彰显央行中性态度，5月中下旬流动性料仍趋于收敛，资金价格大幅走低概率不大。

--新债招标：中国五年续发国债加权收益率3.6602%，高于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的五年期固息国债 ，加权中标收益率3.6602%，高于此前市场预测均值3.60%；该期国债边际中标收益率为3.69 61%，投标倍数1.83倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.9801%，10年4.5712%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.9801%、4.5058%和4.5712%，对应投标倍数2.22倍、2.57倍和4.03倍。

--《中国新债预测》国开行三年增发债预测均值4.26%，一级弱势暂难改

中国国家开发银行周四将招标增发三年期固息债。路透 调查显示，监管压力持续下债市在熊市泥沼中越陷越深，一级结果亦节节走高，目前市场情绪仍看不到改善迹象，预计明日新债定位仍会偏高，料。

--中国债市：4月托管量净增1,994亿，同业存单仍是主力但环比大减--上清所

中国上海清算所最新数据显示，4月固定收益产品托管量净增1,993.74亿元人民币，期末余额为160,854亿元。其中同业存单当月净增1,523.5亿元，占约四分之三仍是主力，惟规模按月环比连续大减。

【外汇】

--中国汇市：人民币微收升，“一带一路”峰会前汇价料续持稳

人民币兑美元即期微幅收升，中间价则创七周新低。交易员称，美联储6月加息预期升温，隔夜美元指数反弹，监管层仍对今日中间价启动过滤机制，日内汇价随美指窄幅波动。预计在周末将开始的“一带一路”峰会前，汇价仍延续横向整理。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数升至93.14

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.25%至93.14；SDR篮子指数微升至94.13，BIS篮子指数升至94.07。

--投行观点：美国税改将冲击中美贸易均衡，人民币需贬1.8-6.3%对冲--德银

德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收创近七个月新低，金融板块再度护盘但难阻颓势

中国股市沪综指收创近七个月新低。分析师指出，在昨日小幅反弹后，今日大盘再返跌途，虽然金融板块再度出现护盘走势，但提振有限；数据显示中国经济整体仍保持平稳，当前市况或由市场预期过度悲观导致，随着投资者心理恐慌情绪减退，市场将逐渐筑底。

--台湾个股：鸿海美国工厂拟下半年动工，公司回应仍与美官员讨论投资计划

全球最大电子代工厂商--台湾鸿海集团（大陆称为富士康）赴美投资动作令人关注。据一位了解情况的消息人士周三透露，鸿海赴美投资建厂一案定于今年下半年动工。公司在回复路透的查询邮件中称，其正与​​​​美国各级政府官员讨论在美投资计划，待所有协商讨论完成后再正式公告。

--中国企业：海航集团将不会竞购德国HSH Nordbank--德国商报

德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。

--香港证券：港交所正在拟定新板细节，目标本月底前发表谘询建议--CEO

香港交易所行政总裁李小加称，正在拟定新板谘询文件的最后细节，目标于本月底前发表谘询建议。

--香港证券：证监会谴责昌盛证券并罚款350万港元，涉及职员挪用客户资产

香港证监会称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。

--港股业绩：港交所首季净利大增20%好于市场预期，得益于股市交投增加

亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。

--香港个股：安踏体育获批发行本金总额最多36亿元人民币熊猫债

中国体育用品商--安踏体育宣布，已收到中国证监会的批复，批准公司向中国合格投资者公开发行本金总额不超过36亿元人民币的公司债券申请，预期首批熊猫债将在批准后12个月内完成发行。

--投行观点：中国火电集团有必要合并以加速行业去产能--瑞银

近日有媒体报导中国大型电力集团之间正筹划合并。瑞银证券公用事业及新能源行业分析师刘帅表示，目前中国总的能源基调是压缩火电等过剩产能，鼓励清洁能源发展，火电集团之间的合并将有助于这一基调的顺利落实。

--中国企业：众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台