《路透晚报》--5月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：PPP条例正有序推进，最近一两个月可能公开征求意见--财政部官员

中国财政部条法司副司长周劲松表示，PPP（政府和社会资本合作）立法工作正有序推进，按照问题导向原则推进立法工作，进程符合预期；而正在推进的PPP条例最近一两个月可能会向社会公开征求意见。

--中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记

中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。

--中国经济：山东潍坊市举行PPP项目推介会，项目93个总投资1,660亿元

中国山东省潍坊市在北京举行PPP项目（政府和社会资本合作）推介会，此次推介会上，潍坊市共推介项目93个，总投资1,660亿元人民币。

--中美贸易：对美国将中国列入知产保护不力观察名单，表示严重关切--商务部

中国商务部表示，对于美国贸易代表办公室继续将中国列入疑似知识产权保护不力的重点观察国家名单，中国对此表示严重关切。

【金融】

--中国金融：央行今日就MLF进行询量，明日进行操作--业内人士

业内人士透露，中国央行今日就MLF（中期借贷便利）向金融机构进行询量，明日将进行操作。

--中国金融：提高穿透式监管的有效性，稳妥推进金融监管改革--金融时报

中国金融时报发表时评称，在当前分业监管格局下，进行穿透式监管，对于统一监管标准、消除监管套利和防范系统性金融风险尤为重要；要提高穿透式监管的有效性，牢牢守住金融安全底线，还需要稳妥推进金融监管改革，加强监管协调，补齐监管短板，避免监管空白。

--中国金融：“一带一路”项目储备丰富，投资未受资本管制政策影响--银协

中国银行业协会专职副会长潘光伟称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。

--中港金融：港交所称前海大宗商品交易中心开业时间未定，先把基建做好--CEO

香港交易所行政总裁李小加称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台（QME）开业时间未定，需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购，转为单日净投放200亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额800亿元人民币的逆回购操作，其中七天期600亿元，14天期100亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净投放200亿元，结束此前连续四日净回笼格局。

--中国债市动态：午后国债期货扩大涨幅现券亦明显转暖，MLF消息提振人心

受中国央行明日将进行中期借贷便利(MLF)消息提振，中国金融期货交易所国债期货午后扩大涨幅，其中10年期货主力合约CFTU7收升0.76%，创下两个月最大单日涨幅。银行间市场10年国债和国开债等收益率亦明显下行。

--中国货币市场：资金面维持紧平衡，公开市场转为净投放稍安抚预期

中国银行间市场资金面维持紧平衡。交易员表示，早盘机构出资心态一度谨慎，场内供给略显偏少，但随着央行公开市场结束此前连续四天净回笼，转为小幅净投放，一定程度安抚预期，流动性逐步趋于平稳偏松，相较之下，七天及14天品种需求较前几日有所升温。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.2806%，稍高于预期--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在银行间市场招标的三年期固息增发债，中标收益率4.2806%，稍高于此前4.26%的预测均值，投标倍数为2.57倍。

--新债招标：进出口行一年债收益率4.0560%，五年4.4855%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年和五年固息增发债中标收益率分别为4.0560%和4.4855%，同时招标的三年固息新发债中标利率4.37%，一、三和五年三期债对应投标倍数2.17倍、2.23倍和4.29倍。

--中国新债：铁路总公司周五将招标发行200亿元固息债，期限五年和10年

中国铁路总公司公告，将于周五(12日)招标发行总额200亿元人民币的铁路建设债券，其中五年期130亿元，10年期70亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续微跌，贬值预期略升但短期仍无方向

人民币兑美元即期早盘微跌，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续升，CFETS指数微升至93.16

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.02%至93.16；SDR篮子指数微升至94.26，BIS篮子指数微升至94.1。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指逆转收升脱离七个月低点，央行将进行MLF操作激活人气

中国股市沪综指逆转收升，脱离盘中创下的七个月低点。分析师指出，今日早盘市场继续探底，在3,000点整数关口附近获支撑后反抽，央行明日将进行MLF操作的消息对人气有所激活，助大盘翻红上涨。盘中绩优蓝筹股走势坚挺，而估值较高的中小盘股相对偏弱。

--中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重

中国铁矿石期货跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。

--台湾股市：小幅收升站上万点大关创17年新高，短线料续高档震荡

台湾股市小幅收升，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值股台积电利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。

--汽车产业：中国4月汽车销量同比下降2.2%，1-4月增长4.6%--中汽协

中国汽车工业协会表示，中国4月汽车销量同比下降2.2%至210万辆。

--中国央企：中国商飞拟设超百亿投资基金，扶持大飞机产业链发展--报载

上海证券报报导，中央企业--中国商用飞机有限责任公司拟成立商飞资本投资公司，通过其筹建超百亿元人民币规模的大飞机投资基金，用以扶持大飞机产业链发展。

--香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途

中国华能集团的风电业务分支--华能新能源宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。

--中港个股：东江环保拟非公开发行A股，筹资高至23亿元人民币

在中国从事工业危险废物处理的东江环保宣布，拟通过非公开发行，向最多10名特定对象发行不超过公司现有总股本20%的新A股，预计募资总额高至23亿元人民币。

--香港热股：瑞声科技遭沽空机构质疑夸大盈利股价急挫，公司强烈否认

声学、光学等微型技术器件供应商--瑞声科技早盘股价最多急挫13.5%；沽空机构Gotham City Research稍早发出报告，质疑瑞声科技利用关连伙伴作为供应商以夸大其边际利润率。公司下午发出声明，强烈否认报告中有关申述，认为有关内容并不属实及具误导性。 (完) (整理 曾祥进; 审校 林高丽)