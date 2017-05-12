《路透晚报》--5月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：经济合作百日计划获进展，在农产品、金融服务等领域达成合作

中国国家主席习近平和美国总统特朗普（川普）会晤后一个月，中美双方就农产品贸易、金融服务、能源等达成共识，明确百日内完成的事项，并同意在百日计划取得进展的基础上，再着手讨论中美经济合作一年计划。

--中美关系：中美双方将在更宽阔广泛的领域加强政策协调--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀称，中美经济合作百日计划不是一方对另一方简单的让利计划，是合作的计划；未来中美双方要在更加宽阔广泛的领域加强政策协调。

--《即时观点》中国4月新增贷款远超预期，M2同比增速创九个月新低

中国央行公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，远高于此前路透7,140亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.5%，低于路透调查中值10.8%，创下九个月新低。

央行数据并显示，中国4月末人民币贷款余额111.92万亿元，同比增长12.9%，路透调查中值为12.5%。4月社会融资规模增量为1.39万亿元人民币，比上年同期多6,133亿元。

--中国财政：4月财政收支同比增速均放缓，后期收入增长仍有压力--财政部

中国4月财政收支增速双双放缓，均从两位数增速滑落至个位数。财政部预计，受部分经济指标增速回落、减税降费等影响，后期财政收入增幅可能继续呈放缓走势。4月全国一般公共预算收入16,784亿元人民币，同比增长7.8%；全国一般公共预算支出13,636亿元，同比增长3.8%。

--中美贸易：中国对美国反倾销规定的申诉未能通过WTO上诉扩大战果

中国周四未能在世界贸易组织(WTO)再下一城，其围绕美国反倾销规定争端而提出的上诉未能争取到更有利的裁决，但这没有改变之前裁决中对中国多数诉求的支持。

--中国投资：限制资本外流令交易急冻，对外投资“冰河期”隐然成形--研究

周四公布的一项调查显示，2016年中国在服务业和工业对外直接投资(ODI)交易迅猛增长，但随着当局限制资本外流，2017年投资“冰河期”隐然成形。

--中国央企：基础设施互联互通是“一带一路”建设优先领域，构建境外风控体系

中国国资委主任肖亚庆称，央企深化一带一路建设，以基础设施互联互通、能源资源开发利用、经贸产业合作区建设、产业核心技术研发支撑等战略性优先项目为重点，进一步明确国际化经营的重点区域、重点行业、重点项目，深化对外投资合作，并要着力构建境外风险防控体系。

--中欧贸易：中国敦促欧盟在无缝钢管反倾销案中终止使用“替代国”方法

欧盟委员会周五对中国出口的无缝钢管反倾销案做出终裁，征收29.2-54.9%的反倾销税，对此中国商务部表示，此举严重损害了中国企业利益，敦促欧盟终止使用“替代国”方法。

--中国能源：4月全社会用电量同比增长6.0%，其中第二产业增长5%--国家能源局

中国国家能源局公布数据显示，4月全社会用电量4,847亿千瓦时，同比增长6.0%。其中，第二产业用电量3,484亿千瓦时，同比增长5.0%。

--香港经济：第一季GDP按年增长加快至4.3%，因环球需求转强

香港政府公布，今年第一季本地生产总值（GDP）按年增长4.3%，高于去年第四季经修订3.2%的增长；而经季节性调整后，第一季实际GDP按季上升0.7%。

【金融】

--中国金融：关注监管措施全局影响，绝不因处置风险而引发新风险--银监会

在中国金融监管趋严，金融市场波动加剧之际，银监会审慎规制局局长肖远企表示，银监会会从全局角度来做好银行监管工作，同时特别注意绝不因为处置风险而引发新的风险；监管措施对金融市场有正面和稳定的影响，市场不应该紧张。

--《市场热谈》灌完猛药再密集会诊，监管层治中国金融乱象也难游刃有余

中国银监会整治乱象威力尽显，然市场波动加剧和局部流动性骤然紧张也令人心跳。在既要高压态势以实现政策目标，又要把握力度防止过度冲击的双重压力下，银监会也难做到游刃有余。

--中国金融：银监会开展特急专项调研，摸底如何防范债券投资等新型业务风险--消息

中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

--中国金融：中资银行支持“一带一路”建设面临合规及反洗钱等风险--银监会

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑，中资银行无疑将是主力军。中国银监会国际部负责人近日称，在支持“一带一路”建设中，中资行将面临合规及反洗钱风险、金融市场波动导致的盈利隐忧及国别风险上升等风险。

--中国金融：基金公司及其子公司去年承接银行委托资金超9万亿--基金业协会

中国基金业协会近日发布统计数据称，截至2016年底，基金公司及其子公司专户资金来源中，银行委托资金合计达到9.15万亿元人民币；但基金公司专户产品收益较2015年下降逾11个百分点。

--新闻稿：中国当前的流动性压力可能缓解中期系统性风险--标普

标普全球评级发布报告《中国流动性压力可能仍属可控》称，鉴于中国经济重点行业的高负债水平，中国政府减缓信贷增速的政策措施是合理的。预计中国政府将继续遏制信贷增速，直至政府认为金融稳定风险得到缓解。尽管政府此举可能导致短期内企业债务违约压力上升，但有助于缓解中期系统性风险。

--香港金融：金融机构处置机制条例及规例今日刊宪，7月7日正式生效

香港政府周五称，《金融机构(处置机制)条例》及《金融机构(处置机制)(受保障安排)规例》今日刊宪，7月7日正式生效。措施旨在减低具系统重要性的金融机构一旦倒闭而要纳税人负担的风险。

--香港金融：自6月起下调银行予地产发展商贷款比率，加强风险管理--金管局

鉴于地产发展商提供的按揭贷款正加速增长以及部分发展商在买地及发展项目时进行高杠杆融资，香港金融管理局（HKMA）周五称，有必要加强认可机构的信贷风险管理，自今年6月下调银行予地产发展商的贷款比率。

【固定收益】

--《分析》中国央行多组合放水维稳意图明显，强监管下相机控节奏

中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。

--中国债市动态：现券收益率震荡上涨，MLF如期操作但暖意未能持续

中国央行周五如期进行了MLF操作，不过该消息的提振作用似已消失殆尽，银行间债市早盘主要现券收益率震荡上涨，幅度约2-3个基点(bp)。国债期货市场上，两个主力合约也由盘初的持稳或微涨转为下跌。

--中国货币市场：MLF超量续做助稳流动性，但监管力度不减未来预期仍谨慎

中国央行周五如预期进行了MLF（中期借贷便利）操作，且续做规模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为充足。

--中国票据市场：资金好转但转贴利率波动有限，严监管下交投并不活跃

中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.1369%，六个月3.2987%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.1369%；同时招标的六个月期贴现国债，加权中标收益率为3.2987%。

--新债招标：中国五年期铁道债中标利率4.50%，10年4.54%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.50%和4.54%，投标倍数为3.03倍和2.52倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价微升，市场缺乏主题短期料窄幅横盘

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，但实际波幅十分有限。交易员称，“一带一路”峰会召开在即，各方都无意“破坏”良好气氛，部分机构借机参与倒量，争取年度排名，除非市场热炒美联储6月加息，短期汇价料仍延续窄幅横盘走势。

--中国外汇：加强用汇真实性审核，对违法违规行为保持高压打击--外管局官员

中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.06

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.10%至93.06；SDR篮子指数微升至94.36，BIS篮子指数微跌至93.99。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，金融板块强势上涨助大盘反弹走高

中国股市沪综指连二日收升。分析师指出，今日大盘以震荡反弹为主，沪综指低开后在保险、银行板块的轮流推动下逐波上行，午后市场人气有所活跃，但中小盘表现明显弱于权重股，后市大盘仍以3,100点之下震荡整理为主。沪综指收报3,083.51点，涨0.72%。

--中国期市：上海国际能源交易中心发布原油期货业务规则，争取年内推出

中国推出原油期货的时间表进一步明确。中国上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布相关业务规则，关于原油期货明确交易品种为中质含硫原油，报价单位为人民币，交易单位1,000桶/手。

--《台湾金融市场一周展望》台股万点后有望再攻高，台债气氛偏多台币偏盘整

在外资锲而不舍猛攻之下，台股终如愿攻破万点，周五指数虽收小黑且回落到万点以下，惟周线仍收红0.88%。分析师称，尽管台股这次上演的是〞没有喜悦的万点行情〞，但从台币和韩元等亚币续升观察，显然这波资金行情尚未结束，“厨房还是热的，不用急着出来”，下周指数仍有高点可期。

--台湾证券：证交所与纳斯达克交易所达成签署MOU共识

台湾证券交易所表示，与美国纳斯达克交易所达成签署合作备忘录(MOU)共识，未来将就发展更多交易所买卖基金(ETF)、指数编制及金融科技(Fintech)等相关业务展开更紧密合作。

--《分析》中国及印度汽车政策转向电动车，汽油需求恐将遇冷

石油及汽车业高管警告称，亚洲汽油需求触顶的时间可能要比预期更早到来，未来十年中国及印度两大国有数百万人购买电动车，石油业恐将遭遇天翻地覆的改变。

--中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长

中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。

--香港个股：国银租赁与一四川国企订道路租赁协议，涉资近20亿元人民币

中国国家开发银行的飞机、基础设施租赁业务分支--国银金融租赁与一家四川省的国有企业订立一项道路资产租赁协议，涉资近20亿元人民币。

--日本个股：软银集团称向中国打车软件公司滴滴出行投资50亿美元