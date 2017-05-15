《路透晚报》--5月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月经济稳中稍缓，政策继续着力防风险但需警惕超调

随着工业品价格高位回落，企业补库存渐进尾声，中国4月经济稳中稍缓，工业和投资增速均逊预期，消费则保持平稳增长。结合此前先行数据PMI和各项高频数据，证实中国经济二季度以来增势确已较首季减弱，市场多认为边际放缓已在意料之中。

鉴于今年的重要任务在于防范系统性金融风险，而经济一两个季度内“稳增长”压力还不太大，政策面仍可能保持较紧态势。但分析人士也提醒称，需谨防政策超调导致金融市场的不稳定以及经济基本面的大幅波动。

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--《综述》中国力推“一带一路”战略，再释资金、政策全方位大礼包

中国国家主席习近平四年前提出“一带一路”倡议，此次中国专门召开“一带一路”高峰论坛并在会前频频召开吹风会，周日习近平在论坛开幕式上又释出包括资金、政策等全方位的大礼包，均展现出中国力促“一带一路”的诚意和所作的努力。

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--中国经济：在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳经济增长间保持平衡--总理

中国国务院总理李克强周日表示，中国政府将继续实施稳健的货币政策，把防控金融风险放在重要位置，在保持金融稳定、逐步去杠杆、稳定经济增长之间保持平衡。

--中国经济：加强政策沟通，健全“一带一路”建设投融资体系--副总理

中国国务院副总理张高丽周日表示，要进一步加强政策沟通，不断夯实“一带一路”建设的政治基础，进一步加强资金融通，不断健全“一带一路”建设的多元化投融资体系，继续创新国际化的投资和融资模式，打造多层次金融平台。

--中国经济：加大一带一路建设资金支持，向丝路基金增资1,000亿--习近平

中国国家主席习近平周日表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。

--全球经济：“一带一路”国家要完善税制消除税收壁垒--中国国税总局局长

中国国家税务总局局长王军周日称，“一带一路”沿线国家要完善税制，着力消除税收壁垒，并加强双边合作，有效降低税收负担；同时深化多边合作，共同提升税收治理能力，进一步服务和推进“一带一路”建设。

--中国经济：落实贸易畅通合作倡议，推进贸易投资自由化便利化--商务部长

中国商务部长钟山称，将从三个方面贯彻落实“一带一路”高峰论坛发布的贸易畅通合作倡议，包括打造开放型合作平台；进一步挖掘贸易投资新增长点，拓宽贸易投资领域，创新贸易投资方式；维护多边贸易体制，推动自贸区建设，坚定不移推进贸易投资自由化便利化。

--《特写》中关村看得见的创新正成为中国经济一抹亮色

当中国传统行业面临过剩产能的忧虑，并难再承担拉动中国经济的动力时，从中关村科技园区走出的企业似乎就是中国经济再崛起的希望所在。

--《特写》应对老龄化社会，北京探寻的养老模式能否成为中国模板？

对于人口大国的中国，尽管人口基数庞大，但随着老龄化社会的加速到来，人口红利的消失，三期叠加的经济下行周期以及传统领域产能过剩压力的现实，如何吸引社会资本投入到缺口巨大的养老产业，显然更需要政策的引导。

--东北亚情势：朝鲜最新试射表明在洲际弹道导弹方面取得进展--专家

观察人士表示，朝鲜周日试射的一枚中远程导弹明显取得了成功，这表明其在发展洲际弹道导弹方面取得了明显进步。而对于朝鲜半岛和美国来说，这是让人担忧的迹象。

--中越经济：鼓励双方金融机构为双方条件成熟合作项目提供融资支持--联合公报

新华社发布中越联合公报，双方同意加强配合，采取各项有效措施，共同推动经贸、产能与投资、基础设施、货币金融领域合作持续健康稳定发展。鼓励双方金融机构为双方条件成熟合作项目提供融资支持。

--中国投资：国开行与印尼签署45亿美元贷款，为雅万高铁提供资金

印尼政府称，一个由印尼和中资公司组成的、承建印尼首条高速铁路的财团已经与中国国家开发银行签署45亿美元贷款协议。

--机构观点：一带一路沿线国家主权信用风险差异大，东南亚较好--联合评级

中国评级公司--联合评级发布报告称，“一带一路”沿线国家主权信用风险差异明显，东南亚和中东欧地区信用水平相对较高；而南亚和中西亚地区大多为发展中经济体，面临信用风险的可能性相对较大。

【金融】

--中国金融：银监会发布今年立法计划，银行理财业务管理办法等位列其中

中国银监会称，今年要针对突出风险，及时弥补监管短板，排查监管制度漏洞，完善监管规制，加快对银行股东代持、资管业务、理财业务等重点领域的立法工作。

--中国证券：整治乱象不能过急，资本市场不能因处置风险发生新风险--新华

新华社周日发表评论文章称，当今中国金融市场的乱象，不是短期内被“创造”出来的，风险点之间的关联错综复杂。整治这些乱象、处置这些风险点不能过于急切，要从全局统筹考虑，不能在处置风险过程中发生新风险。

--中国央行：成立金融科技委员会，利用大数据和人工智能等技术丰富监管手段

中国央行称，已于近日成立金融科技（FinTech）委员会，以加强金融科技工作的研究规划和统筹协调；将强化监管科技（RegTech）应用实践，积极利用大数据、人工智能、云计算等技术丰富金融监管手段，提升跨行业、跨市场交叉性金融风险的甄别、防范和化解能力。

--中国央行：扩大“一带一路”沿线股权和债券融资市场的连通性--周小川

中国央行行长周小川周日表示，希望“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家进一步推动股票和债券市场等资本市场发展，扩大股权、债券融资市场的连通性。

--中国央行：现阶段扩大丝路基金规模非常必要，前期已累积大量项目--副行长

中国央行副行长易纲表示，“一带一路”沿线资金需求非常庞大，丝路基金在前期已经积累了大量的项目储备，未来对资金支持也存在大量需求，对丝路基金增资有助于发挥其运作模式较为灵活高效的优势，更好地推进“一带一路”建设。

--中国央行：4月已转为“扩表”，把握好去杠杆和维护流动性稳定的平衡

中国央行周五晚间发布一季度货币政策执行报告称，中国央行的“缩表”不一定意味着收紧流动性，且4月已经转为“扩表”；下一阶段货币政策将寓改革于调控之中，把握好去杠杆和维护流动性基本稳定的平衡，为稳增长、调结构、去杠杆、抑泡沫和防风险提供相对平稳的流动性环境。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性处较高水平今日不操作，单日既无资金投放亦无回笼

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。为连续第二日暂停逆回购操作。据此计算，单日既无资金投放亦无资金回笼。

--中国债市动态：监管风险担忧减轻期货早盘大涨，现券收益率跌幅收窄

中国债市早盘期、现货齐走暖，国债期货强势相对更为明显，现券收益率则收窄跌幅。交易员表示，周末前后监管层密集发声维稳，减轻市场此前对暴力去杠杆的担忧；资金宽松及4月工业增加值数据等弱于预期，亦助力暖势延续。

--中国货币市场：大行出资充沛资金面宽松无虞，逆回购再停暂关注缴税扰动

中国银行间市场资金面延续宽松局面，主要回购利率不同程度下行。交易员表示，大行出资充沛，支撑场内流动性暂时无恙，隔夜资金盘中可见减点融出，不过七天及14天需求仍旺而供给略偏少。

--《中国新债预测》国开行1/3/5年增发债预测均值3.87%、4.27%和4.32%

中国国家开发银行周二将招标增发一、三和五年三期债 。路透调查显示，近日监管层频吹暖风，市场对暴力去杠杆的担忧有所缓解，今日现券期货 明显向好，料近期乐观情绪将得以延续，明日新债需求将有所好转，定位低于二级，预测均 值分别为3.87%、4.27%和4.32%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续微升，低于预期的工业和投资数据对汇市影响有限

人民币兑美元即期早盘续微升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间，中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。

--中国金融：4月央行口径外汇占款减少419.98亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，4月末中央银行口径外汇占款余额为215,789.52亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少419.98亿元人民币。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.03

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.03%至93.03；SDR篮子指数微跌至94.3，BIS篮子指数微跌至93.92。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均上升，CFETS指数微升至93.06

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(12日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.06%至93.06，较2014年底则仍下跌6.94%。

--台湾央行：汇率由供需决定，外资汇入若欲炒汇才会注意--副总裁

台湾央行官员称，台币汇率由供需决定，假如外资汇入资金是进来炒汇才会注意它。

--离岸人民币：台湾4月底人民币存款降至3,079.7亿元，月减0.35%

台湾央行公布，至4月底止台湾银行业累计人民币存款达3,079.70亿元(含可转让定期存单)，较前月减0.35%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升，经济数据符合预期信息安全等股领涨

中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今日公布的经济数据符合市场预期，目前金融监管进程暂时趋缓，对市场将是较好的喘息机会，大盘继续反弹走势。而受勒索病毒爆发影响，信息安全板块表现突出，同时消费和金融板块近期逐渐走稳转强，对指数有一定支撑，午后受消息刺激，北京本地地产股异军突起。沪综指收报3,090.23点，涨6.72点或0.22%。

--香港个股：恒大集团为旗下10个项目引入基金投资者，引资108.5亿元人民币

中国大型开发商--恒大集团宣布，将向一家基金公司出售旗下10个内地项目的权益，涉资共约108.5亿元人民币。

--投行观点：A股下跌无碍互联互通资金流向，南下投非中资港股兴趣增--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新A股策略周报指出，A股市场近期的动荡尚未对互联互通（沪港通/深港通）资金流向产生实质性影响，反而南向投资者对非中资港股的兴趣增强，可能反映分散风险和规避国内股市溢出效应的需要。

--香港个股：希慎兴业旗下商场首季续租租金跌25%，全年相信保持平稳

在铜锣湾拥有庞大零售物业的希慎兴业表示，首季旗下购物商场的新租及续租租金录得25%的跌幅，虽然今年全年的续租租金会有压力，但相信整体仍能保持平稳。

--《焦点》中美达成贸易协议，美信用卡公司和液化气出口商等可能受益

中美达成贸易协议之后，美国牛肉企业、信用卡公司和液化天然气出口商成为潜在受益者。

--《独家新闻》美国Cheniere与中国谈判增加对华出口液化天然气

Cheniere Energy Inc周五称，与中国就增加美国液化天然气出口进行了广泛谈判。中美一项新贸易协议为美国国内兴起第二波LNG投资热铺就道路。

--香港个股：华融金控与港桥成立能源以及定息基金，发掘一带一路机会

中国华融的香港分支--华融金控称，与中国港桥控股成立能源以及定息基金，以发掘“一带一路”国策之下的投资机会。

--中国运输：中远海运集团联手连云港收购哈萨克斯坦一铁路港项目49%股权

中国远洋海运集团有限公司、连云港港口控股集团有限公司和哈萨克斯坦国家铁路公司签约，前者将联合收购由哈国铁持有的霍尔果斯东门无水港49%的股权。收购完成后，中远海运集团和连云港港口控股集团将分别持有24.5%的股权。

--中港个股：中兴通讯将为保加利亚高端娱乐商业综合设施提供IT方案