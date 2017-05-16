《路透晚报》--5月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《特写》同业存单失宠，去杠杆压力下中国有钱机构倾向“留住子弹”

浙江一家农商行金融市场部人士小高最近忙于发同业存单，却窘于销售，“利率都发到快5.2%了，还是很难卖。”小高遇到的业务难题正是当前中国不少中小银行面临的共性问题。同业存单市场似乎陷入了一个供需严重不平衡的怪圈：一边是发行量明显萎缩，一边是价格超5%看起来很有吸引力，却依然难寻买家。

同业存单市场目前的现状，更凸显了去杠杆纵深推进背景下银行对后续资金面和利率预期的不确定性，“保命”和“留住子弹”成为银行普遍的选择。

--中国经济：雄安正对土地、人口和房屋等情况摸底，与征迁安置无关--央广网

中国央广网报导，从河北雄安新区筹委会获悉，日前，雄安新区正在就新区范围内土地、人口、房屋及房屋租赁情况进行调查摸底。与征迁安置工作没有关系。

--全球经济：“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报要点摘录

新华社周一晚间发布的“一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联合公报全文称，世界经济面临诸多挑战，虽在缓慢复苏，但下行风险犹存。全球贸易和投资增长依然低迷，以规则为基础的多边贸易体制有待加强。公报重申，在“一带一路”倡议等框架下，共同致力于建设开放型经济、确保自由包容性贸易、反对一切形式的保护主义。

--全球投资：中国检察机关释放涉嫌庞氏骗局的英国主管，因证据不足

中国检察机关已放弃对涉嫌数百万美元庞氏骗局的英国主管David Byrne的调查，允许他离开中国。此前一年，他被取保候审，不得离开中国。据路透看到的一份官方文件，鞍山市人民检察院决定对涉嫌集资诈骗的Byrne不予起诉，因为证据不足。检察机关对此不予置评。

【金融】

--中国金融：银行理财登记落实穿透监管，须逐层穿透底层基础资产和负债

中国金融业监管部门正在逐步推进穿透式监管落地。银行业理财登记托管中心日前发文，明确要求银行理财产品必须逐层穿透，登记至最底层基础资产和负债信息。

--中国保险：保险公司不得以附加险形式设计万能险或投连险产品--保监会

据中国证券网报导，中国保监会近日下发通知称，万能型保险产品、投资连结型保险产品设计应提供不定期、不定额追加保险费，灵活调整保险金额等功能；保险公司不得以附加险形式设计万能型保险产品或投资连结型保险产品。

--中国金融：国开行拟三年实现一带一路贷款承诺，通过市场化运作--董事长

中国国家开发银行董事长胡怀邦称，国开行“一带一路”专项贷款将充分发挥开发性金融优势和特点，通过市场化运作方式，重点支持“一带一路”基础设施建设、产能、金融合作，拟三年左右实现贷款承诺。

--中国基金：QFII A股基金4月平均业绩升0.14%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年4月的平均业绩升0.14%，前四月累计升4.86%，均优于国内股票型基金。

--中港金融：两地签订偿付能力监管制度等效评估框架协议，便利行业监管

香港保险业监理处宣布，与中国保险监督管理委员会签订偿付能力监管制度等效评估框架协议，开展内地与香港两地保险偿付能力监管制度等效评估工作。

--《SAFT专栏》中国抑制信贷狂潮，恐将持续拖慢经济增长

中国当局采取较安全的作法进行金融监管，这是个好消息。但不幸的是，这也是个坏消息，因为对宽松放贷的打击，意味着中国增长正在放缓且将继续下去；尤其是在信贷涌向不具生产力部门的情况下。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净投放1,700亿创四个月新高，MLF到期央行呵护流动性

尽管资金面稳中偏松，中国央行公开市场不仅恢复已暂停两日的逆回购操作，而且单日净投放达1,700亿元人民币，创近四个月新高。因今日有近1,800亿元的MLF（中期借贷便利）到期，且进入月度缴税期，央行遂加力投放，以呵护流动性。

--中国债市动态：现券期货均转弱，理财穿透监管落地引谨慎情绪再起

中国银行间债市早盘现券走弱，收益率小幅上行。交易员表示，上周末前后监管担忧稍有缓和后，银行理财产品穿透要求落地的消息再度冲击债市情绪；央行今日逆回购放量维稳资金面，难改后市偏谨慎的流动性预期，期现货均反响有限。

--中国货币市场：缴税及MLF到期影响下资金依旧平稳，因逆回购意外放大量

尽管面临缴税及今日MLF（中期借贷便利）到期影响，中国银行间市场资金面整体依旧平稳，隔夜供给较为充足；因主要受助于今日公开市场逆回购意外放大量，提前抚平了市场波动。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.9190%，三年4.2597%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行午在银行间市场招标的一年期固息增发债中标收益率为3.9190%，高于市场预测均值3.87%；同时招标的三年和五年期固息增发债，中标收益率分别为4.2597%和4.3087%，市场预测均值为4.27%和4.32%。三期债投标倍数依次为2.84倍、3.73倍和3.87倍。

--《张旭专栏》从三因子模型看中国债券的违约风险

三因子模型的预测结果显示今年的新增主体违约率不会高于2016年。在悲观、中性、乐观情景中，全年违约率分别相当于2016年的100%、60%、50%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘续微升，逢低购汇仍较多料仍难走出区间横盘

人民币兑美元即期早盘续微升，中间价则创三周新高。交易员称，欠佳美国数据打压美元指数下行，人民币中间价趁势继续往升值方向过滤；客盘逢低购汇需求仍较多，限制了汇价反弹空间，但市场仍未预期人民币会走出趋势性反弹走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数跌至92.80

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.25%至92.80；SDR篮子指数微跌至94.20，BIS篮子指数微跌至93.70。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升，市场情绪改善大盘持续反弹走势

中国股市沪综指连四日收升。分析师指出，今日早盘股指低位震荡，随后逐波上扬，除银行板块外，个股普涨。近期央行加大了短期资金投放力度，流动性压力有所缓解，同时随着经济数据的陆续公布，投资者对经济层面的担忧有所减缓，市场情绪有所改善，大盘持续反弹走势。沪综指收报3,112.96点，涨22.73点或0.74%。

--《独家新闻》中国铝业向几内亚提议允许其接管所有西芒杜铁矿项目

知情消息人士称，中国铝业集团寻求几内亚准许其完全接管陷入困境的西芒杜(Simandou)铁矿石矿山项目。中国目前在实施全球性策略，确保未来数十年能获得关键的资源供应。

--中国期市：能源中心将开展原油期货上市前各项准备工作，开展全市场仿真交易

中国上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心表示，下阶段，将按照业务规则开展原油期货上市前的各项准备工作，包括受理会员、境外特殊参与者的资格申请，受理银行、交割仓库、检验机构的资质申请，开展全市场仿真交易。在积极稳妥完成各项上市准备工作后，能源中心争取年内推出原油期货。

--香港个股：山水水泥旗下山东山水发行的一笔中期票据已违约

中国山水水泥集团表示，由于旗下山东山水水泥集团（山东山水）无法按规定时间筹集资金，由山东山水于中国银行间市场发行，于上周五（12日）到期的中期票据＂14山水MTN002＂已违约。

--中港个股：山东墨龙两高管因内幕交易被中国证监会处逾1亿元罚款

中国石油设备生产商--山东墨龙称，公司两名高管因内幕交易被中国证监会处以罚款共1.15亿元人民币。

--中国个股：万达院线向博纳影业投资3亿元，并在院线加盟等方面合作

中国最大的电影院线--万达电影院线股份有限公司周一晚公告称，将向博纳影业集团股份有限公司投资3亿元人民币，双方并将在院线加盟、广告合作、影片投资等方面展开深度合作。

--香港个股：和电香港称不时考虑提升股东价值方案，惟尚未决定实行

香港富商李嘉诚旗下的通讯业务分支--和记电讯香港控股有限公司称，董事会不时考虑提升股东价值的方案，惟至今尚未决定实行任何该等方案。

--《焦点》人工智能成中国新投资风口，结合应用场景模式将更受青睐

当线上线下（O2O）互动首次被写入2015年中国政府工作报告后，O2O成为当年投资界最热门的话题。而人工智能（AI）首次被列入今年中国政府工作报告，意味着AI投资风口的来临。

--全球能源：中国、印度超过美国成为最具吸引力的可再生能源市场--报告