《路透晚报》--5月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国外汇：4月结售汇逆差同比降近四成，居民购汇处于近一年半低位

中国4月银行结售汇逆差149亿美元，为连续22个月出现逆差，环比续扩但同比下降37%，且远期结售汇签约顺差为51亿美元。外管局解读称，4月境内主体涉外收支行为总体平稳，企业对外直接投资回归理性，居民个人购汇规模目前处于近一年半最低水平。

--《焦点》台湾新政府执政周年：重改革、轻成长是致命伤

挟着高民意风光上台，台湾首位女总统蔡英文5月20日执政将届周年。一如外界预期，蔡英文执政后民调大幅走滑，虽不至于灰头土脸，但也是疲于奔命。

外界认为，蔡英文上任后重改革、轻成长，战线拉得太长又太多，都是民调致命伤。此外两岸关系不振，低薪问题又暂时无解，立法院审议中的重大建设计画--8,800亿台币的前瞻基础建设特别预算案，面临着选举绑椿与浪费的争议，预料未来也将是吵闹难免。

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--《焦点》台湾央行总裁离任前的使命：撤出美国汇率操纵者观察名单

在任期只剩下几个月之际，台湾央行总裁彭淮南决定彻底改变几十年来维持弱势台币的政策，藉此把台湾移出美国政府的潜在汇率操纵者名单。他把此事当作自己的一项重要任务。这一政策变化正在取得一些效果，但彭淮南是在与时间赛跑，他明年初就将离任。

--《焦点》台湾非核家园目标力捧绿能商机，绿色债券及放款崭露头角

台湾总统蔡英文上任后提出2025年非核家园的能源政策目标，新政府就任一年来亦积极推行绿色商机，本周由四档绿色债券挂牌打响第一炮；而绿能科技放款也是政策主力，祭出鼓励措施以来，银行业绿能科技放款余额增量已达490亿台币。

--香港社会：政府部门未发现“WannaCry”保安事故，惟遭受“Jaff”恶意入侵

香港政府称，政府部门未发现关于勒索软件“WannaCry”的保安事故，惟近日侦测到另一恶意软件“Jaff”入侵。

--东北亚情势：韩国称必须重启与朝鲜的沟通渠道

韩国统一部表示，其基本立场是，应当重启与朝鲜(北韩)的对话渠道。另据韩国媒体Edaily报导，韩国总统文在寅周三表示，与朝鲜(北韩)发生冲突的可能性很大。后者的核和导弹能力近期似乎发展很快。

美国方面昨日表示，美方相信可以说服中国对朝鲜实施联合国新的制裁行动，并警告称华府将锁定并点名那些支持朝鲜的国家。

【金融】

--中国基金：养老型公募基金运作办法正征求意见，投资股票比例不超30%--报载

中国基金报报导称，中国监管层近期就养老型公募基金的运作办法征求意见，以对接养老资金理财需求。办法设定养老型基金的股票投资比例上限，并要求养老型基金应采用成熟稳健的资产配置策略，控制基金下行风险。

--中港个股：农行称银监会对该行现场检查为常规检查，已进场近一个月

针对中国银监会独家检查农行理财业务的传闻，按资产计中国第三大银行--农业银行官方微博周二晚间发布声明称，银监会对农行的现场检查是按照年初现场检查计划实施的对国有大型银行一项周期性的常规检查。

--中国保险：进一步强化保险监管，有效化解和平稳处置一批风险点--保监会

中国保监会副主席陈文辉近日称，要进一步强化保险监管，防范保险市场风险，坚决治理市场乱象，切实守住风险底线，有效化解和平稳处置一批风险点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元逆回购，单日净投放100亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期300亿元，28天期继续缺席。据此计算，单日净投放100亿元。

--《中国债市每日综述》主要现券窄幅震荡，一级不佳同期限国债收益率大涨

中国银行间市场资金紧平衡，但受国债期货转好支撑，10年国债等主要现券窄幅震荡。只是上午招标的三和七年国债定位偏高，带动二级市场上同期限国债，收益率涨逾10个基点(bp)，其中七年与10年的利差倒挂也进一步扩大。

--新债招标：中国三年续发国债收益率3.6739%，七年3.7250%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午续招标发行的三年及七年期固息国债，加权中标收益率分别为3.6739%和3.7250%，均高于此前市场预测均值3.64%和3.67% 。他们并透露，两期债边际中标收益率分别为3.7496%和3.7869%，对应投标倍数1.62倍和 1.66倍。

--新债招标：农发行一年增发债收益率4.0358%，10年4.5135%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为4.0358%、4.4693%和4.5135%，对应投标倍数3.07倍、3.14倍和3.66倍。

--中国债市：沪深交易所明确个人投资者可认购小公募高信用等级公司债

中国沪深交易所周二就《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》公开征求意见，本次修订将此前未纳入投资者适当性管理办法管理的存量债券统一纳入，主要内容包括统一标准、调整个人投资者的投资标的范围、建立投资者适当性动态调整机制和强化证券经营机构责任。

--台湾债市：首批绿色债券共募51.7亿台币，企业发债仍待努力--柜买中心

台湾柜台买卖中心表示，首批四档绿色债券将于本周五(19日)挂牌交易，共计募集51.7亿台币资金；柜买中心称，未来也会努力推动台电、中油等大型企业以及国际性银行来台发债。

【外汇】

--中国汇市：人民币高开低走微收贬，美指跌但购汇强致日内汇价走低

人民币兑美元即期高开低走微收跌，中间价则创三个月新高。交易员称，美元指数破位下行提振中间价，另外中间价仍往升值方向过滤，大有引导市场打破贬值预期的意图，但当前客盘购汇需求仍较强，能否突破波动区间还需进一步观察。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续跌，CFETS指数创记录新低

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.18%至92.64，创有该数据以来新低；SDR篮子指数跌至93.98；BIS篮子指数跌至93.49，亦创有该数据来新低。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌结束四连涨，短期震荡整理有利后续行情

中国股市沪综指小幅收跌，结束连四日涨势。分析师指出，沪指在20日均线下方窄幅震荡，金融股领跌，中小盘股亦冲高回落；而雄安新区和粤港澳大湾区概念继续受到资金追捧，石油板块则受油改利好影响成为新热点。短期市场震荡整理有利于后续行情的展开。沪综指收报3,104.44点，跌8.52点或0.27%。

--中国期市：铁矿石和螺纹钢价格均跳涨逾4%，受钢材强劲需求前景拉动

中国铁矿石价格跳涨近5%，受钢价类似涨幅的带动。中国钢库存下降表明需求强劲，而中国政府正采取行动抑制过剩产能。大连商品交易所主力铁矿石期货合约收涨4.6%，报每吨477.50元人民币(69美元)。

--香港个股：人保集团拟申请发行不超过45.988亿A股，实现A+H整体上市

中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司宣布，董事会已通过公司建议A股发行方案，发行数量不超过45.988亿股；募集资金将用于充实公司资本金。

--中港个股：复星医药配售H股筹约23.2亿港元，为偿债及潜在并购提供资金

中国上海复星医药（集团）股份有限公司称，拟配售约8,066万股新H股，集资约23.2亿港元；公司拟将资金用作偿还计息债务、补充营运资金及为潜在并购提供资金。

--中国个股：兵器集团与沙特阿美等合建精细化工项目，华锦股份将参与

中国兵器工业集团、沙特阿美石油公司、盘锦鑫诚实业集团周二签署联合开发协议，并举行精细化工及原料工程项目开工奠基仪式。而中国兵器集团旗下华锦股份周三公告称将参与该项目。

--香港个股：腾讯旗下音乐娱乐集团获环球音乐大陆独家分销权

腾讯旗下腾讯音乐娱乐集团周二与环球音乐集团签订战略性合作协议，腾讯音乐将成为环球音乐在中国大陆地区分销业务的独家合作伙伴，未来双方将携手拓展中国音乐市场。

--中港个股：上海医药称曾讨论过收购德国Stada公司可能性，但未发出要约

针对外媒近日报导，中国大型医药公司--上海医药集团股份有限公司早间回应称，公司近期曾与多家财务投资人讨论收购德国医药公司Stada的可能性，但相关合作事宜尚存在较大不确定性，截至目前上海医药尚未发出正式要约。

--香港房地产：恒基地产投得中环商业土地，料总投资逾260亿港元

香港主要发展商--恒基地产以232.8亿港元中标政府出售的中环美利道商业用地，成交价高于市场预期上限，以总价计并刷新全港＂地王＂纪录；恒地表示，预计项目总投资逾260亿港元。

--中国个股：苹果零部件供应商蓝思科技拟发行至多48亿元可转债

苹果零部件供应商--中国蓝思科技股份有限公司公告称，拟发行不超过48亿元人民币的可转换债券，募集资金将用于消费电子产品外观防护玻璃建设项目和视窗防护玻璃建设项目。

--中国个股：国电南瑞拟以现金及定增股份向大股东等收购约265亿元资产

中国电力设备大厂--国电南瑞科技股份有限公司周二晚公告称，拟以现金和定向增发股票的形式，向第一大股东南京南瑞集团等收购一系列资产，交易额约为264.79亿元人民币。

--中国个股：盛运环保布局一带一路业务，签菲律宾13.8亿美元工程大单

中国环保企业--盛运环保周二晚间公告称，公司与菲律宾VISAYAS（维萨雅）省市政府签署生态环境和基础设施及安居工程建设项目的合作框架协议，此次投融资项目资金约13.8亿美元（约95亿元人民币）。

--香港个股：青建国际与长城环亚订战略协议，拓物业发展及一带一路基金

主要于新加坡从事地产业务的青建国际称，该公司与中国长城资产管理公司控股的长城环亚国际订立战略合作协议，共同拓展物业发展以及一带一路产业类基金。

--台湾个股：中寿转投资建信人寿预计2018年底、2019年初挂牌香港H股--董事长