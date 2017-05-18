《路透晚报》--5月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：对去产能保持高压，4月审核固定资产投资项目额1,416亿元--发改委

针对近期暴露的个别地方去产能工作不实问题，中国国家发改委发言人孟玮表示，对去产能工作始终保持高压态势，部际联席会议于5月2日派出13个核查组，赴13个省市进行调查核实。她并透露，今年4月审批核准固定资产投资项目12个，总投资额1,416亿元人民币。

--《综述》中国房价涨势松动各城分化加剧，调控持续跟进走向深化

中国4月房价数据显示，整体而言，房价延续一季度末严调控以来的涨势放缓；随着因城施策发挥效应，一二线和三四线城市房价走势分化加剧，强力调控抑制了一二线涨势，而三四线则在宽松政策环境下持续上涨。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，今年4月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.7%，连涨19个月，但涨幅连续第五个月收窄，低于上月的11.3%。从环比看，4月新建住宅销售价格较上月涨0.7%，连涨两年，涨幅较前月的0.6%稍有扩大。

--中国数据：4月FDI同比下降4.3%，前四个月累计同比微降0.1%

中国商务部公布，中国4月实际使用外资金额（FDI）599.1亿元人民币，同比下降4.3%;前四月FDI为2,864.1亿元，同比微降0.1%。

--中国经济：减少涉企经营服务收费，取消工业企业结构调整专项资金--国常会

中国国务院周三召开国务院常务会议，推出一批新的降费措施；包括合理降低输配电价格，取消工业企业结构调整专项资金，降低重大水利工程建设基金征收标准和脱硫脱硝电价等，减轻企业用电负担。

--台湾政经：执政首年有一定成绩，未来还将税改及改善投资环境--行政院长

台湾行政院长林全表示，内阁团队就任以来针对能源转型、长照制度、年金改革、经济转型等投注努力，也缴出一定成绩，未来一年则有税制检讨、改善投资环境、强化社会安全等目标要完成。

【金融】

--《分析》中国委外业务进入物竞天择时代

在强大的政策监管压力下，近年来繁盛的中国银行业委外业务正走向凋敝，收缩几成定局。但业内人士也指出，在经历此次广度与深度兼具的调整后，银行对委外管理人的选择也将从单纯收益的考量转为全方位筛选管理，在市场风险上升的背景下，风格越稳健、操做越规范的机构将得到更多青睐。

--《焦点》中国地产商海外发美元债热潮熄火，发改委祭出审批紧箍咒

中国房地产开发商预计，年初时他们在海外发美元债券的火热势头短期来看将偃旗息鼓，因为中国政府要为房地产降温，关上了房地产企业进入全球债券市场的大门。

--中国央行：缩表不等于紧缩扩表亦非宽松，货币政策保持稳健中性--参事

中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成最新表示，央行缩表不等于紧缩，扩表也不意味着货币放松；中国央行如果缩表也不是主动的，而且不存在大量缩表的问题，当前中国仍保持稳健中性的货币政策。

--中国金融：点融网在香港设立全球资产投资平台，二季度末正式上线

中国知名网贷平台--点融网宣布，将在香港设立一个全球资产投资平台，帮助亚洲投资者投资包括美国消费信贷在内的全球资产，预计二季度末正式上线。

--《香港金管局专栏》香港具备作为“一带一路”投融资中心的各种先决条件--总裁

在推动“一带一路”倡议的工作，香港不能缺位，我们有独特优势，可以发挥很大的作用。

--台湾金融：台币波动将成常态，出口商应把汇价管理当作重要事项--国发会

台湾国发会副主委高仙桂称，台币受两股力量拉扯，波动会成为常态；虽然维持汇价稳定是央行的职责，但出口商也应把台币汇价管理当作经营业务重要事项。

--台湾金融：金管会二个月内将研拟金融产业战略发展计画，提升金融业竞争力

台湾金管会表示，未来二个月内将研拟金融产业战略发展计画，提升金融业竞争力，且建立市场新秩序。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元逆回购，单日投放完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额800亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期300亿元，28天期则继续缺席。据此计算，单日投放规模完全对冲到期量。

--中国债市动态：现券期货均向好，美债走强及逆回购连续投放提振情绪

中国银行间债市早盘现券收益率和利率互换（IRS）均下行，国债期货震荡走高。交易员称，美债收益率大幅下行提升避险人气，同时央行公开市场操作释放暖风信号，期货现券盘初明显向好；但随后市场情绪有所平复，收益率略有回弹，因监管前景不明朗带来的担忧仍笼罩市场。

--中国货币市场：流动性仍不宽松仅隔夜尚可，资金预期依旧偏谨慎

中国银行间市场资金面仍不算宽松，除隔夜供给尚能满足需求外，七天及以上资金均偏紧。虽然本周央行公开市场投放力度尚可，但在缴税等因素扰动下，流动性呈紧平衡态势。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率4.0006%，10年4.4769%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年、三年和10年固息增发债中标收益率分别为4.0006%、4.3270%和4.4769%，三期债对应投标倍数3.63倍、3.36倍和4.22倍。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.4031%，10年4.2691%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在银行间市场招标的七年期固息增发债，中标收益率为4.4031%，低于市场预测均值4.47%；同时招标的10年期固息增发债中标收益率4.2691%，亦低于预测均值4.30%。两期债投标倍数为3.90倍和2.92倍。

--《中国新债预测》50年国债利率预测均值4.16%,料需求整体一般

中国财政部周五将招标发行50年期固息国债。路透调查显示，债市近期一级招标情况来看，金融债需求稍好于国债，但现券二级情绪仍谨慎偏空，且超长期限品种流动性不佳，明日需求仍取决于保险类机构，料定位高于二级，利率预测均值落在4.16%。

--《焦点》台湾绿色债券将风光登场，企业冷眼旁观显唯利是图心态

台湾首批绿色债券即将挂牌，但除了寥寥几家金融机构捧场外，却不见企业发债。政府在自豪绿色金融政策与国际接轨的背后，也显露出企业社会责任低落、唯利是图的短视心态。在观念仍有待加强与奖励措施尚需检讨下，台湾绿色债券欲蓬勃发展仍有一段路要走。

【外汇】

--《人民币综述》中资美元债延续供销两旺

与中国国内债市冷清不同，今年中资美元债不管是发行还是市场需求，继续延续去年火爆场面；分析人士指出，供销两旺也跟当前市场环境有密切相关，境内金融强监管导致发债利率上行等因素，不少企业选择境外发美元债，预计这种状况短期内不会改变。

--中国汇市：人民币早盘随中间价微升，逢低购汇仍多暂对疲软美指无感

人民币兑美元即期早盘微升，但升幅较盘初明显收窄，中间价则续创三个月新高。交易员称，美元指数持续疲软，但还未明显扭转市场购汇方向，反成实需客盘入市机会，导致市场价大幅低于中间价，虽然中间价连续往升值方向过滤。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均创记录新低，CFETS指数下探92.51

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.14%至92.51；SDR篮子指数跌至93.67，BIS篮子指数微跌至93.36，三个指数均创有该指数以来新低。

--人民币汇率：4月实际与名义有效汇率均创31个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际有效汇率指数降0.87%至119.38，为连续三个月下跌，这也是31个月来首次跌破120，上月修正后为降1.34%。4月人民币名义有效汇率指数降0.64%至115.91，为连续四个月下跌，亦为31个月来最低水平，上月修正后为降0.59%。

--台湾汇市：4月台币实质有效汇率指数升至108.16，再创逾十年高位--BIS

国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，4月台币实质有效汇率指数 升至108.16，再创逾十年高位；但仍低于韩元的113.52。惟值得注意的是，韩元实质有效汇 率指数已自高位走滑。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收低，金融股领跌大盘继续震荡筑底

中国股市沪综指收低，连二日下跌。分析师指出，近期监管收紧的一系列措施对市场的影响仍需进一步消化，前期导致大盘下跌的因素还未完全消除。技术上，大盘在3,100点下方还需要进行反复修复和整固，目前股指仍在震荡筑底过程中。沪综指收报3,090.14点，跌14.30点或0.46%。

--中国期市：上海螺纹钢期货收升2.5%并创两周高点，寄望中国需求

海钢材期货连续第三日上涨，因投资者寄望中国需求将保持健康，且中国监管当局去杠杆行动的力度减弱。上海期货交易所交投最活跃的螺纹钢期货收高2.5%至每吨3,144元(456美元)，盘中触及两周高点3,159元。

--中国企业：工行迪拜分行发行5亿欧元浮息债券--牵头行文件

一家牵头行周三公布的一份文件显示，中国工商银行迪拜分行已发行5亿欧元(5.56亿美元)三年期浮息债券，利率较欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码60个基点。

--香港个股：美图市值蒸发5.33亿美元%，因MSCI明晟推翻将其纳入中国指数的决定

中国修图应用程序开发商--美图市值周三蒸发41.5亿港元(5.33亿美元)，此前MSCI明晟推翻了将该股纳入MSCI中国指数的决定。

--中国房地产：上海全面清理整顿商业办公项目，停止审批公寓式办公项目

中国上海市住房和城乡建设管理委员会最新发布意见称，在全市范围内开展商业办公项目清理整顿工作，要求停止审批公寓式办公项目，加强商业办公项目建设、销售监管，并对在售商业办公项目区分不同情况，分类清理整顿。

--中港个股：中行将尝试通过并购扩大一带一路沿线的网络布局--董事长

按资产计中国第四大银行--中国银行董事长田国立表示，未来中行在“一带一路”沿线的机构设置上，除了自设机构以外，也将紧跟客户和市场，寻找潜在并购目标，在适当条件下尝试通过海外并购方式不断扩大和优化全球网络布局。

--投行观点：近八成香港百万富翁认为市场的不可预测性前所未有--瑞银

瑞银集团的财富管理部门发表最新调查显示，近八成香港百万富翁认为他们目前处于历史上最不可预测的时期，且受资讯膨胀之苦，情绪比事实更能影响公众的观点。

--香港金融：首个网上发票融资交易平台Qupital获阿里创业基金等领投融资

香港首个网上发票融资交易平台Qupital称，最近完成了200万美元的种子轮融资，领投方为概念资本（MindWorks Ventures）和阿里巴巴创业者基金（Alibaba Entrepreneurs Fund）。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)