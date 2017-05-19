《路透晚报》--5月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中韩关系：坚持半岛无核化，推动中韩关系早日回到正常轨道--习近平

中国国家主席习近平周五对来访的韩国总统特使李海瓒表示，当前中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，推动中韩关系早日回到正常轨道。

--中国央行：与新西兰储备银行续签中新双边本币互换协议，有效期三年

中国央行网站称，与新西兰储备银行续签中新双边本币互换协议，规模保持250亿元人民币/50亿新西兰元。

--台湾政经：过去一年经济结构转型优先，民调起伏是必须付出的代价--总统

台湾总统蔡英文表示，经济结构转型是新政府最优先的项目，台湾希望改变过去的生产模式，透过创新来提升产业的生产力和竞争力。至于民调起伏是预料中，也是必须付出的代价。

--台湾数据：第一季经常帐顺差163.9亿美元，国际收支顺差24.3亿美元--央行

台湾央行公布，今年第一季经常帐顺差163.9亿美元，金融帐净资产增加138.9亿美元，国际收支综合余额顺差24.3亿美元。

--路透调查：台湾4月外销订单金额料年增14.05%，连九个月正成长

路透调查12家金融机构结果显示，台湾4月外销订单金额料较上年同期增长14.05%，料为连续第九个月正成长。

【金融】

--中国金融：金融去杠杆应加强监管政策协调，保持定力并管理好预期--专家

中国上海证券交易所资本市场研究所所长施东辉认为，监管当局应加强政策协调，对结构性的流动性压力和阶段性的干扰变量保持战略定力，管理和引导好市场预期，在市场因系统性流动性枯竭而失灵时进行干预，确保不出现对资产价格周期和整体系统性风险产生巨大影响的市场冲击。

--中国金融：银联商务收购日本收单机构Merchant Support，海外扩张启航

亚太最大收单机构--银联商务有限公司旗下子公司银联商务国际控股有限公司，周四正式签约收购日本Merchant Support株式会社及其旗下子公司全部股权，这是自银联商务2002年成立以来迄今为止在海外的第一笔收购活动。

--台湾金融：台银加速全球布局，将申设矽谷及菲律宾等据点--董事长

台湾第一大银行--台湾银行董事长吕桔诚称，为加速东南亚及全球布局，将申设美国矽谷办事处，并预备在东南亚的泰国、越南、印尼及菲律宾等设立新据点。

【固定收益】

--《分析》监管声弱中国央行续维稳防风险，政策基调不变更重视节奏

在上周超量续做本周到期的MLF（中期借贷便利）后，中国央行公开市场本周净投放仍达1,600亿元人民币。一方面是缴税影响下，当前超储率偏低的银行间流动性较为脆弱，需要适时补充；另外强监管此前已导致金融市场出现流动性风险苗头，亦需要政策阶段性舒缓。

--中国公开市场：今日不进行操作因有现金定存招标，本周净投放1,600亿

中国央行公告称，因今日开展800亿元中央国库现金管理商业银行定期存款操作，银行体系流动性总量处于适中水平，不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼200亿元，本周则为净投放1,600亿元人民币。

--中国货币市场：资金面转松但跨月品种供给偏少，后续年度缴税或有扰动

中国银行间市场资金面偏松，除跨月资金供给偏少外，其他较短期限均无忧，大行融出正常。交易员称，最近资金面面临的影响因素较少，且今日有现金定存招标，逆回购虽再度暂停但影响不大，不过后续流动性仍将面临年度缴税的扰动。

--中国债市动态：国债期货及IRS随美债收益率反弹小幅走弱，现券窄幅震荡

中国银行间债市早盘现券波动有限，国债期货跌幅则较明显，利率互换(IRS)亦上涨，五年期品种回升至4%之上。交易员表示，隔夜美债收益率反弹，海外避险情绪有所收敛，在国内较为淡静的消息面下，利率衍生品暂跟随外盘走弱。

--中国票据市场：转贴利率小幅上行，监管风向虽暂缓但疑虑难消

中国票据市场转贴利率本周小幅走高，市场整体仍未脱谨慎氛围。资金价格持续高位运行，令银行负债成本高企，此外上周起监管风向虽暂时稍有缓和，但对机构的现场检查仍在进行中，后续进展依旧不明朗令市场疑虑难消。

--中港金融：“债券通”下境外投资者投资银行间债券采用多级托管--上清所

中国上海清算所周五公告称，将与香港金融管理局辖下的债务工具中央结算系统(CMU)建立基础设施连接，支持“债券通”业务的开展。境外投资者通过“债券通”投资内地银行间债券市场，采用多级托管模式。上海清算所为总登记托管机构，CMU为次级托管机构。

--新债招标：中国50年期国债利率4.08%远低于预期，获11.5亿元追加认购

业内人士透露，财政部上午招标发行的50年期固息国债，中标利率为4.08%，远低于此前市场预测均值4.16%；同时招标的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.1784%。

财政部并公告称，今日招标发行的50年期固息国债，获得11.5亿元人民币追加认购，最终发行量为291.5亿元；同时招标的三个月贴现国债则未获追加。

--中国债市：三个月国库现金定存利率4.50%，较上次升30bp--业内人士

业内人士透露，中国财政部与央行今日进行的800亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.50%，较上次（3月16日）升30 个基点（bp）。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小幅走弱，后市关注特朗普事件的演进

人民币兑美元即期早盘小幅走弱，幅度小于中间价，中间价走弱174点，交易员称，隔夜美元指数小幅反弹，推动中间价走弱，不过中间价继续往升值方向略有过滤，早盘价格稳定在6.9下方，市场整体心理相当趋同，汇价未突破区间波动，后市关注美国特朗普事件对美指可能的影响。

--人民币衍生品：美元掉期曲线走平，美元拆借需求推升各期限利率上涨

中国境内美元/人民币掉期曲线本周走势基本平稳，波动较窄；而境内期权波动率亦下探到约两年半低点。交易员称，周内资金面基本平稳但未来预期并不乐观，掉期曲线长端料维持高位；由于即期汇率延续横盘走势，期权波动率六个月和一年期均下探至约两年半低点。

--路透调查：亚洲货币多仓增加，因美国政治风波打压美元

路透调查显示，与两周前相比，投资者增持了部分亚洲货币的多仓。此前，华盛顿政治风波以及逊于预期的经济数据使美元受挫。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数创新低至92.48

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微跌0.03%至92.48，SDR篮子指数微跌至93.58，这两个指数再创有该数据以来新低；BIS篮子指数则微升至93.46，暂时脱离记录低点。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡近收平，板块间跷跷板效应明显中小盘股领跌

中国股市沪综指近收平，分析师指出，由于市场对中期经济基本面、资金面和政策面的预期并不乐观，加之海外市场近期走势也存在不确定性，短期大盘出现持续震荡回落，重返此前窄幅盘整状态。今日板块走势跷跷板效应明显，中小盘股领跌，尾盘在能源股拉抬下大盘勉强翻红。

--《台湾金融市场一周展望》520执政周年台股有望维持在万点附近高档整理

美国总统特朗普陷入泄密争议让台股受到惊吓而失守万点大关，惟逢低仍见买盘进场承接；分析师普遍预料蔡英文政府就职届满周年的520行情有望维持在万点附近高档整理，但特朗普泄密案后续发展仍将牵动股汇债走势的敏感神经。

--《焦点》微信欲借小程序征服中国用户，或改写app生态

在中国广州，一个毛泽东时代的工厂改造后的建筑群里，中国最大即时通讯app--微信的开发人员正在重新设计其产品的关键部分，以期让微信在中国民众的生活里更加无处不在。

--中国投资：国内三大交易所参股的巴基斯坦证交所将马上IPO--中金所高层

据中国电视台早间新闻，中国金融期货交易所国际发展部总监张鹏表示，其与上海证交所、深圳证交所共同投资的巴基斯坦证交所将马上进行首次公开发行（IPO）。

--中国证券：债券通有利于促进券商FICC发展，加快国际化步伐--国泰君安

中国大型券商--国泰君安交易投资业务委员会总裁罗东原撰文指出，即将启动的“债券通”业务将有利于提高国内券商的FICC(固定收益、外汇和大宗商品)发展水平，亦有利于加快业务国际化步伐。

--企业并购：中国海航集团竞购保加利亚第二大城市普罗夫迪夫市机场

保加利亚交通部周四称，中国海航集团同另外两家竞购者已经递交了收购保加利亚第二大城市--普罗夫迪夫机场的要约。

--德国个股：宝马升级生产线，计划将中国工厂的年产能提高到45万辆

德国汽车制造商宝马表示，一旦升级当地工厂的投资计划完成，宝马在中国的年产能将达到45万辆。

--香港个股：中电控股遭澳洲Iona燃气厂交易买方入禀申索约9.67亿澳元

中电控股称，收到由Iona燃气厂买方Lochard Energy的申索陈述书，要求赔偿约9.67亿澳元（55.82亿港元）。

--香港个股：蒙牛乳业拟发本金额约1.95亿美元债券，可交换现代牧业股份

中国主要乳制品生产企业--蒙牛乳业宣布，拟发行本金总额为1.948亿美元的零息债券，该债券可交换为现代牧业的股份。

--美股业绩：阿里巴巴宣布60亿美元回购计划，但季度获利逊于预期

阿里巴巴集团周四公布一项至多60亿美元、为期两年的股票回购计划，并公布第四季营收高于分析师预期，但获利低于预期。

--香港个股：阿里健康获阿里巴巴注入天猫保健食品业务部门，股价涨逾12%