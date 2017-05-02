《路透晚报》--5月2日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国4月官方制造业和非制造业PMI明显回落，经济企稳基础恐不牢

中国一季度开局良好的经济形势能否延续恐怕会存疑问。周日公布的4月制造业和非制造业PMI双双呈明显回落之势，其中制造业PMI更是创出去年10月以来的低点至51.2，较上月回落0.6个百分点，非制造业PMI环比下降达1.1个百分点。虽然仍然双保持在扩张区间，但明显放缓的扩张步伐预示着中国经济企稳的基础并不牢固。

--中国数据：4月财新制造业PMI降至七个月低点50.3，下行压力逐渐显现

先行指标显示，中国制造业扩张步伐在4月放缓，当月财新制造业PMI降至七个月低点，包括产出、新订单、价格在内的主要分项指数均走软，库存数据亦显示企业补库存动力开始减弱，在PPI涨势趋缓的情况下，制造业二季度或面临下行压力。

--中国央行：4月开展MLF操作共4,955亿元人民币,SLF操作共108.87亿元

中国央行公布，4月开展MLF操作共4,955亿元人民币,SLF操作共108.87亿元人民币。

--中国经济：首季沿海省份GDP续领跑，能源省普遍回暖辽宁增速由负转正--一财

中国国内媒体--第一财经日报汇总全国31省一季度数据后报导，一季度广东、江苏、山东和浙江等四个沿海经济大省GDP总量破万亿大关，经济转型升级速度也不断加快；与此同时，山西和黑龙江等能源重化省份经济普遍回暖，尤其辽宁省首季GDP为去年连续四个季度负增长后首次转正。

--中国房地产：中行等八家银行收紧北京房贷，首套最低执行基准利率--报载

证券时报援引消息报导，中国银行、农业银行、工商银行等八家银行已发通知，收紧北京市房贷，以网签日期为准，5月1日（含）以后网签的业务，首套房利率最低执行基准利率，二套房执行基准利率上浮20%。

--台湾数据：4月日经制造业PMI回落至54.4，创去年10月来最低记录

4月台湾日经制造业采购经理人指数(PMI)从3月的56.2降至54.4，但仍高于50.0临界值，显示台湾制造业整体景气状况进一步改善。惟改善幅度虽可观，但是去年10月以来最低记录。

【金融】

--中港金融：香港及中国监管当局预定7月宣布“债券通”--消息人士

多名消息人士向路透表示，香港及中国监管当局预定7月正式宣布“债券通”计划，预计秋季正式上路。

--中国金融：政府负债极有可能超出了债务警戒线--央行官员

中国人民银行研究局局长徐忠在一篇文章中称，如果考虑城投债、各种其他隐性负债，以及融资平台以国企身份继续借款举债等问题，政府负债极有可能超出了60%的政府债务警戒线。

--中国金融：建行、农行债转股实施机构已于4月中旬获批筹建--中国证券网

据中国证券网报导，中国银监会已于4月11日、4月14日先后批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司；报导援引相关人士称，这两家公司即为中国建设银行及农业银行的债转股实施机构。

--两岸金融：台湾银行业首季大陆曝险金额续降至1.54兆台币，占净值比0.50倍

台湾金融监督管理委员会公布，2017年第一季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,360.53亿台币，占净值比重为0.50倍，曝险金额及占净值比重同步连二季走低。

--中国基金：嘉合基金首开公募基金募集失败先河，受制委外新政等--报载

中国嘉合基金网站上周六公告称，嘉合睿金定期开放灵活配置混合型证券投资基金因未能达到基金合同生效条件，该基金合同暂不生效。对此，第一财经日报报导称，其首开公募发行失败先河，受制于委外新政实施，同时也碍于投权益为主、锁定一年的产品契约约定。

【固定收益】

--中国公开市场：今日不进行操作因银行流动性适中，单日净回笼700亿

中国央行称，上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼700亿元人民币。

--中国债市动态：期货走强带动现券收益率略降，但资金偏紧谨慎情绪不散

“五一”小长假后首个交易日，中国金融期货交易所国债期货早盘上涨，银行间现券收益率跟随期货小降，不过近午间收窄跌幅。交易员称，4月官方和财新PMI双双回落在预期之中，对债市提振持续性有限，反而是资金面和政策面预期不佳，使市场情绪持续承压。

--中国货币市场：月初央行暂停逆回购资金续紧，关注明日MLF到期是否续做

中国央行暂停公开市场操作，令月初资金可能好转预期落空，银行间市场早盘大型银行出资寥寥，流动性仍十分紧张。不过受此前多数交易日午后可勉力平盘支撑，目前机构心态较为平稳，多将关注重点放在明日到期的中期借贷便利(MLF)是否续做上。

--中国信用债：4月共有136只信用债1,263亿元取消发行，环比增逾六成

中国债市的持续调整令信用债发行难度日渐加大。据路透不完全统计，4月共有136只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额1,262.73亿元人民币，规模较3月增加逾六成。

--中国货币市场：489家银行公布2017年同业存单发行计划，规模148,662亿

中国湖南蓝山农商行和怀集县农信社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有489家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,662亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：央行3月末外汇远期空头头寸降至121亿美元，为连两个月减少

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至3月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸120.94亿美元，为连续第二个月下降；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为89.13亿SDR。当月仍无多头头寸。

--新闻稿：中国人民币国际化的脚步已经放慢--惠誉

惠誉表示，在成为更重要的全球性货币的道路上，最近两年人民币前进的动力有所丧失，尽管其在2016年底被历史性地纳入国际货币金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子。中国当局阻止资本外流的政策以及市场对人民币贬值的担忧，将在近期内阻碍人民币的国际化。然而随着时间推移，各国储备管理机构的逐步增持仍将对人民币的评级情况起到支持作用。

--中国汇市：人民币早盘微升中间价创三周低点，消息面淡静料延续横盘

人民币兑美元即期早盘微升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均续跌，CFETS指数跌至92.78

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(28日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.22%至92.78，较2014年底则仍下跌7.22%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一平，SDR指数创新低至94.12

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微跌至93.7。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌结束四连涨，银行股走势不振对大盘形成拖累

中国股市沪综指收跌，结束四连涨。分析师指出，今日大盘未能延续节前反弹势头低开低走，权重板块银行股走势不振形成拖累，另外消费类股票累积获利盘较大，也需时间进行消化。近期市场缺乏持续性热点，整体交投清淡，料后市仍以震荡调整为主。

--中港个股：神华预计上半年净利同比增逾一倍，尽管第二季煤价有所回落

中国最大煤炭生产商--神华能源股份有限公司称，鉴于一季度完成利润情况较好，加上煤价处于同比相对高位，若煤价无发生重大变化，预计上半年净利同比增幅有较大可能超过100%。

--中国个股：融创中国继续增持金科股份，持股比例升至25%

中国金科地产集团股份有限公司最新公告称，融创中国控股有限公司通过其控股子公司在过去近五个月继续增持金科股票2.665亿股，占总股本的4.99%；增持完成后，融创累计持有金科13.358亿股，持股比例为25%。

--中国央企：铁路总公司去年净利同比增长58%，大额减税成为盈利主因

中国铁路总公司去年全年公司实现净利10.76亿元人民币，同比增长58%。刊登在中国货币网的年报还显示，去年公司所得税为-22.49亿元，表明公司年末获大额减税或退税，这成为去年铁总盈利的主要原因。

--中国期市：钢铁期货和铁矿石触及近一个月高位，受回补库存需求提振

中国钢铁期货升至近一个月高位，受长周末假期后回补库存需求的支撑，这也带动铁矿石价格上涨。

--中国个股：TCL集团旗下子公司增持华显光电股份，但无意私有化

中国大型家电企业--TCL集团公告称，控股子公司深圳市华星光电技术公司透过全资子公司HIGH VALUE VENTURES LIMITED，协议收购华显光电的53.81%股权，触及要约收购。不过TCL集团和华星光电均无意将这间香港上市公司私有化。

--香港个股：腾讯加速推动人工智能，将在西雅图设立研究实验室

中国社交媒体及游戏巨头腾讯控股称，该公司将在美国西雅图设立一处人工智能(AI)研究室，由前微软研究员、现任腾讯AI实验室副主任俞栋担任负责人。

--中国个股：楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团

中国大型医药装备企业楚天科技发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。

--中国企业：明码生物科技完成7,500万B轮融资，淡马锡与云锋基金领投

药明康德集团企业明码生物科技(WuXi NextCODE)宣布，马云旗下私募股权公司云锋基金与新加坡国有投资机构淡马锡牵头，对明码生物科技完成一轮7,500万美元融资。这凸显出中国在医学数据领域的竞争状况。（完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)