《路透晚报》--5月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：朝鲜再次试射导弹，韩国称和平共处希望破灭

朝鲜称，该国成功试射了一枚中程弹道导弹，以验证弹头后期制导的可靠性。这表明朝鲜打击美国目标的能力取得进一步进展。

--中美贸易：经贸关系是双边关系“压舱石”和“推进器”--中国商务部长

中国商务部部长钟山表示，中美互为重要的贸易投资合作伙伴，经贸关系是双边关系的“压舱石”和“推进器”。他与美国贸易代表举行工作会谈时指出，作为两国负责贸易的部长，在经贸领域加强合作、管控分歧，推动双边经贸关系有新发展、新提高、新突破，是双方共同的任务。

--中国外贸：今日起对进口食糖产品实施保障措施，期限三年--商务部

中国商务部公布关于对进口食糖采取保障措施的公告，决定自2017年5月22日起对进口食糖产品实施保障措施。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式，实施期限为三年且实施期间措施逐步放宽。

具体来讲，自2017年5月22日至2018年5月21日税率为45%，2018年5月22日至2019年5月21日税率为40%，2019年5月22日至2020年5月21日税率为35%。

--中国能源：完善成品油价格形成机制，保留政府在价格异动时的调控权--新华

新华社报导称，中国政府将改革油气产品定价机制，有效释放竞争性环节市场活力，完善成品油价格形成机制，发挥市场决定价格的作用，保留政府在价格异常波动时的调控权，并建立以规范的资质管理为主的原油进口动态管理制度，完善成品油加工贸易和一般贸易出口政策。

--台湾数据：4月季调失业率3.78%，创20个月低位--主计总处

台湾主计总处公布，4月经季节调整后失业率为3.78%，较上月的3.84%走低。此 创下2015年8月以来最低，当时是3.77%。4月未经季节调整的失业率则为3.67%，上月是3.78%。

--《分析师观点》台湾4月外销订单增幅远逊预期，但央行料继续按兵不动

台湾经济部公布，4月外销订单金额较上年同期升7.4%，远低于路透预估的年增14.05%，但仍然是连续第九个月正成长。分析师称，虽低于市场预期，但今年全年GDP成长率仍有望达2%，料央行货币政策将持续按兵不动。

【金融】

--《市场热谈》中国监管层对券商通道业务再表态，暂未全面禁止但仍关注规模

近日证监会关于“不得从事让渡管理责任的所谓‘通道业务’”的表述再次引起业内关注，部分市场人士和媒体解读为全面禁止通道业务。而据一位接近监管层的人士对路透称，“媒体存在误读，监管层并没有全面禁止。”

--《焦点》中国严监管下银行资金业务的走钢丝之旅

中国金融严监管下何时去配置合适的资产，已是横亘在不少银行面前的一道难题：一边是市场上出现更多绝对收益率不错的资产，却出于对后市看不准而更多选择继续观望；另一边则是资金有时间成本，且因盈利压力而必须去建仓，无疑是在防踏空和求利润间走钢丝。

--中国金融：“猫冬”过关行不通，金融机构必须正本清源回归主业--人民日报

人民日报刊登题为“‘猫冬’过关行不通”的文章称，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。然而市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。

--中国金融：支持险资投资对宏观经济和区域经济有重要带动作用的重大工程--保监会

中国保监会发布《关于债权投资计划投资重大工程有关事项的通知》，在风险可控的前提下，支持保险资金投资对宏观经济和区域经济具有重要带动作用的重大工程。

--《路透基点特写》中国收紧抵押担保贷款，房地产将首当其冲

市场参与者警告称，中国收紧抵押担保贷款，房地产行业将首当其冲。中国银监会在5月8日公布了一份新的抵质押品管理指引，要求银行业对金融质押品进行盯市估值，并对押品管理情况进行定期或不定期检查，原则上不低于每年一次。此举意味着中国房地产开发商和其他抵押担保借款人或许更难获得信贷，或是在资产价格下跌时不得不追加押品。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行400亿逆回购，单日净投放300亿元

中国央行公开市场今日进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期100亿元，14天期300亿元。据此计算，单日净投放300亿元。

--中国债市动态：期货现券弱势不改，监管“利剑”高悬谨慎情绪持续

中国银行间债市早盘现券收益率上行，国债期货低开低走。交易员表示，现券上周短暂走强后重回弱势震荡格局，“通道业务”全面被禁以及官媒表态金融监管，令市场人气低迷。

--中国货币市场：一年期Shibor今升破4.30%，首度超过一年期贷款基础利率

中国上海银行间同业拆放利率(Shibor)一年期品种报4.3024%，较上日上涨0.99个bp(基点)，创逾两年来高位，并首度超越持稳于4.30%的一年期贷款基础利率(LPR)。

--中国货币市场：隔夜为主月内资金供给充裕，交易所回购新规影响不大

中国银行间市场资金较为充裕。因目前七天不能跨月，且实际占用时间更长，抑制出资意愿，供给主要仍集中在隔夜。另外，沪深交易所质押式回购，今日起将到期购回价计息天数由名义天数修改为实际资金占用天数，就现有反应来看，新规实施暂时影响不大。

--《中国新债预测》国开行一年增发债预测均值3.97%，关注资金面变化

中国国家开发银行周二将招标增发一年固息债。路透调查显示，因有手续费暗返，此前该期限国开新债一直较二级水平有较大折让。考虑明日仅有一期债招标，因此定位有望继续低于二级，预测均值落在3.97%附近，当然也要关注届时资金面的变化。

--新债招标：内蒙古3-7年一般债利率较下限上浮点数创今年新高--业内人士

业内人士透露，中国内蒙古自治区上午招标的三、五和七年期一般地方债，中标利率分别为4.43%、4.45%和4.52%，较投标区间下限上浮78、79和82个bp(基点)，创今年公开招标地方债上浮点数新高；投标倍数依次为1.82倍、2.22倍和2.19倍。

--《台湾新债预测》30年公债106/6期得标利率料在1.95-2.00%，较上次走低

台湾央行周二将代财政部标售30年期公债106/6期。路透调查结果显示，标售利率区间料落在1.95-2.00%，较上次在去年11月22日标售30年券105/14期得标利率--2.0250%走低。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价微升，偏弱美指拖累CFETS指数创新低

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，但升幅明显不及中间价，因美元指数偏弱。交易员称，中间价续往升值方向略有过滤，监管引导意图明显；但市场仍旧无感，逢低购汇相当踊跃，大行只在关键位置适度提供美元流动性，料短期汇价仍以稳定为主。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均创新低，CFETS指数下探至92.29

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日跌0.21%至92.29；SDR篮子指数微跌至93.45，BIS篮子指数跌至93.17，三个指数均创下有该数据以来新低。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周大跌，CFETS指数跌至记录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(19日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.61%至92.49，较2014年底则仍下跌7.51%。

--台湾央行：台币汇率政策没有改变，一直采取管理浮动汇率机制--官员

台湾央行一不愿具名官员重申，央行台币汇率政策没有改变，一直是采取管理浮动汇率机制。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，监管趋严新股次新股板块全面走低

中国股市沪综指收跌。分析师指出，早盘初因保险股走强，股指一度冲破年线阻力位(3,096点），不过在目前流动性趋紧、监管趋严的局面下，大盘震荡回落，雄安板块等前期强势股炒作退潮，新股次新股板块则出现全面下跌。

--中国期市：钢材期货触及九周高位并提振铁矿石，受污染治理行动影响

中国钢材期货跳涨逾6%，触及3月以来最高，延续上周涨势，因中国政府继续治理污染生产商，市场担忧供应有限。

--金属期市：中国出于环保考虑继续整治钢铁业，提振锌镍价格上涨

沪锌和沪镍飙升，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振钢铁的原材料价格。

--中国个股：国海证券大股东将增持公司股份计划的比例提升一倍至4%

中国国海证券公告称，接到第一大股东广西投资集团通知，拟将增持计划从2%的上限提升至4%，实施期限为自2017年5月19日起的12个月内，且不设定价格区间。

--中国个股：贾跃亭辞去乐视网总经理一职，仍保留董事长等职务

近阶段因资金链困局被外界高度关注的乐视网公告称，公司第一大股东贾跃亭近日向董事会辞去总经理一职，但仍保留董事长及董事会战略委员会主任委员等董事会职务，公司副总经理梁军升任总经理。

--香港个股：国泰航空裁减大约600名总部员工，作为企业精简转型--声明

香港国泰航空宣布裁减大约600名总部员工，作为企业精简转型的一部分，大部分重组变动将于2017年底前完成。

--中国个股：中联重科以116亿元出售环境产业公司80%股权，弘毅等接手

中国大型工程机械公司--中联重科公告称，以116亿元人民币价格出售长沙中联重科环境产业公司80%股权，收购方包括知名私募股权投资基金弘毅投资和美的集团实际控制人何享健的儿子何剑锋等。

--中国个股：海南航空拟289亿元引进19架飞机，其中可转债募资150亿元

中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司公告称，拟公开发行A股可转换公司债券，募资不超过150亿元人民币，扣除发行费用后所得资金将全部用于引进19架飞机。

--中国企业：珠海银隆已办理A股辅导备案登记，独立IPO征途启程