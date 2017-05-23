《路透晚报》--5月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中韩关系：希望韩方采取举措，尽快拔掉卡在两国关系咽喉中的刺--中国外长

中国外交部长王毅昨日在科特迪瓦首都阿比让回答记者提问时表示，希望韩国方面能够采取实际举措，尽快拔掉卡在两国关系咽喉中的刺。中方愿意就此与韩方保持沟通。

--东北亚情势：中俄就朝鲜问题举行磋商，再确认决不允许半岛生战生乱--新华

中国外交部部长助理孔铉佑和俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫周一在莫斯科举行磋商，重点就朝鲜半岛问题交换意见。双方再次确认了决不允许半岛生战生乱、反对任何一方激化半岛局势紧张的立场。中俄双方重申坚决反对美国在韩国部署“萨德”反导系统。

朝鲜(北韩)周一宣布成功试射一枚中程弹道导弹，所有技术要求均达标，现有可能进行量产。但美国官员和专家质疑其进展程度。

--中朝贸易：4月中国自朝进口额跌落1亿美元，暂停进口朝鲜煤炭推波助澜

中国海关数据显示，中国4月自朝鲜(北韩)进口规模降至1亿美元以下，刷新数年低位，中国暂停进口朝鲜原产煤炭加速了已持续数月之久的下滑态势。中国这一全球第二大经济体4月从朝鲜进口9,930万美元商品，规模为至少2014年6月以来最低。3月进口规模1.146亿美元；上年同期则达1.677亿美元。

--中国能源：4月俄罗斯对华原油出口下滑1.9%，仍是最大供应国--海关

中国海关总署公布数据显示，4月俄罗斯对中国原油出口较上年同期减少1.9%，至约为115万桶/日。俄罗斯是中国最大的原油供应国。4月沙特对中国原油出口较上年同期下滑3.9%，至96.3万桶/日。

--中美贸易：中美两国加速恢复美国牛肉进口的谈判，有望6月初达成协议

美国农业部日前表示，美国与中国有关恢复进口美国牛肉的谈判进展迅速，最终细节应在6月初之前敲定，从而使美国农户有机会从巴西手中夺回市场份额。

--中国房地产：保定对"双限双竞"模式开发建设的商品房未满10年不得买卖--市政府

为保障雄安新区建设顺利实施，中国河北保定市政府发布意见，明确住房自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满两年的，不得买卖。其中，对通过“限房价、竞地价”“限地价、竞房价”“双限双竞”模式取得土地后开发建设的商品住房，自取得《不动产权证书》(《房屋所有权证》)未满10年的，不得买卖。

--中国房地产：海南省自7月1日起将装修费用纳入到商品住宅总价--省政府

海南省发布商品住宅全装修管理办法，从2017年7月1日（含）后取得施工许可证的商品住宅工程全部实行全装修，装修费用将纳入到商品住宅总价。海南或将成为中国首个全面施行商品住宅全装修的省份。

--中国投资：一带一路房地产投资需紧随国家战略，东南亚为近期首选--专家

全球物业投资顾问第一太平戴维斯上海估价部董事甘启善认为，中国房地产企业在“一带一路”沿线的投资需紧随国家战略，东南亚将是近期值得中国房企重点考虑的区域。

--台湾数据：4月工业生产指数较上年同期减0.59%，中止连八个月正成长

台湾经济部公布，4月工业生产指数较去年同期减少0.59%，中止连续八个月正成长；上月修正后则为成长3.68%。此前出现衰退是去年7月的减少0.17%。

【金融】

--中国保险：当前风险总体可控，但一些局部风险和突出风险点不可低估--保监会

中国保监会日前召开偿付能力监管委员会工作会议称，虽然当前保险业风险总体可控，但风险防范形势错综复杂，特别是一些局部风险和突出风险点不可低估。

--中国金融：13家中资银行加入SWIFT gpi项目，以提供快速可追溯跨境支付服务

环球银行金融电信协会（SWIFT）称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。

--《程实专栏》比特币的货币反思

虽然比特币目前还不是一种货币，但比特币现象就是一种货币现象。本质上看，比特币的狂飙，是担忧、恐惧和贪婪集中宣泄的结果。而这些担忧、恐惧和贪婪，都围绕着信用货币体系的种种短板和漏洞。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿逆回购，单日净回笼300亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期600亿元。据此计算，单日净回笼300亿元。

--中国金融：债市低迷地方债公开发行利率节节攀高，定向占比顺势大增

中国债市持续低迷令新债发行举步维艰，这对已进入二、三季度发行高峰期的地方债冲击尤为明显，不仅发行量远低于上年同期，而且通过公开招标方式的发行利率节节攀高，定位较区间下限（国债均值）上浮超过或达到20%的情况已多次出现。

据路透统计，截至周二，中国2017年累计发行地方政府债券13,378.99亿元人民币，仅相当于去年同期2.26万亿元的59%。其中以公开招标方式发行占比为53.3%，较上年全年的74%降幅明显，定向发行占比则从上年的26%大幅提高至46.7%。

--中国债市动态：期货现券窄幅整理，通道业务辟谣情绪略有改善

中国银行间债市早盘现券收益率变动不大，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，期货震荡整理，现券走势追随期货；不过有关监管层关于禁止通道业务的辟谣，以及英国发生爆炸案，令债券市场情绪较昨天改善。

--中国货币市场：资金偏松短期品种供给充裕，公开市场小幅净回笼影响不大

中国银行间市场早盘资金面延续偏松，月内到期的较短期限相对充裕；九天以上的跨月品种供给尚可，不过价格回落有限。交易员称，尽管今日逆回购到期规模较大，但央行操作对冲绝大部分，资金面受公开市场小幅净回笼影响不大，暂维持稳中偏松。

--新债招标：中国国开行一年增发债收益率3.9620%，接近预测均值--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午在银行间市场招标的一年期固息增发债，中标收益率3.9620%，接近此前3.97%的市场预测均值，投标倍数3.43倍。

--新债招标：台湾30年公债106/6得标利率1.922%低于预估，投标倍数2.09倍

台湾央行表示，财政部委托标售的30年公债106/6期得标利率1.922%，低于市场预估的1.95-2.00%，投标倍数为2.09倍。得标比重方面，银行业得标比重34%、证券业30%、票券业0%、保险业36%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘延续窄幅盘整，美指跌跌不休无碍客盘购汇热情

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续创新低，CFETS指数下探至92.14

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.17%至92.14；SDR篮子指数微跌至93.34，BIS篮子指数微跌至93.03，三个指数均创下有该数据以来新低。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收低，金融板块奋力护盘难阻大盘跌势

中国股市沪综指连续第二日收低。分析师指出，今日大盘继续表现疲弱，指数早盘小幅反弹遇阻后，午后维持低位盘整。银行、保险板块奋力护盘但其他个股普跌，军工股和次新股等前期强势板块杀跌动力仍较强，大盘中期仍有下探动力。沪综指收报3,061.95点，跌13.73点或0.45%。

--香港股市：小幅收涨并创22个月新高，腾讯收低

香港指标股指小涨至22个月新高，得益于中国内地资金的流入势头强劲。香港恒生指数收盘升0.1%至25,403.15点，恒生国企指数涨0.2%至10,395.28点。

--中国企业：乐视收缩全球战线，美国业务将大幅裁员--消息人士

据知情人士透露，遭遇困境的中国企业乐视(LeEco)计划将美国员工人数从今年稍早的500人裁至60人左右，这家类似于奈飞(Netflix)+特斯拉以及其他业务的集团企业，需要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。

--企业并购：中化集团不再推进对来宝集团的投资--消息人士

三名知情消息人士对路透称，出于对处于亏损的来宝集团财务与业务前景的担忧，中国中化集团公司不再推进对这家大宗商品交易商的投资。

--中国期市：铁矿石价格跌逾3%追随钢铁价格跌势，但需求前景仍强劲

中国铁矿石期货跌逾3%，追随钢铁价格跌势，逆转前一交易日涨势，不过中国这一全球最大钢铁消费国的需求前景仍然靓丽。

--中港个股：万科与长江招银基金等共组两只商业地产基金，规模超百亿

中国最大房企之一的万科轻资产化运作再添一例。公司公告称，拟与湖北长江招银产业基金公司、招银国际资本管理（深圳）公司共同组建两只商业地产基金，合计规模超一百亿元人民币，基金投向万科旗下42项在建和建成的商业地产项目。

--中国个股：江淮汽车称国家发改委批复其与大众合资生产电动车的计划

中国大型车企--江淮汽车公告称，已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。

--中国个股：中华企业拟174亿元收购中星集团100%股权，以避免潜在同业竞争