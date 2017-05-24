《路透晚报》--5月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国火线回应穆迪调降中国评级，指其高估困难低估改革能力

国际评级机构穆迪调降中国评等引燃市场担忧，导致包括中国股市和人民币在内的亚洲股汇市纷纷走软。中国财政部随后火线回应，从中国经济前景、政府直接债务水平、政府或有债务法律界定等方面分别予以批驳；其后国家发改委也跟进回应称，中国降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。

在中国今年金融监管重拳不断，股市、债市均惨淡，且4月宏观经济数据多未能延续一季度飘红势头，境外机构对中国经济看空忧虑升温之际，中国官方的火线回应无疑也是宏观调控中对预期管理更加重视的体现。

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--中国评等：穆迪调降评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法--中国财政部

针对穆迪调降中国评级，中国财政部回应称，这是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

--中国经济：总杠杆率水平居中且正趋稳定，债务风险安全可控--发改委

中国国家发改委表示，中国总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。另外，降低企业杠杆率的各项措施如债转股等，均不会增大银行风险。

--新闻稿：穆迪将中国评级从Aa3下调至A1，展望从负面调整为稳定

国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

穆迪主权风险部高级副总裁Marie Diron随后并表示，穆迪没有重新考虑中国评等的具体时间表。

--中国经济：按负面清单模式推进重点领域开放，放宽外资准入--深改组

中国全面深化改革领导小组周二召开会议称，要坚持对外开放，适应国际通行规则，按照负面清单模式推进重点领域开放，提高服务业、制造业、采矿业对外开放水平，放宽外资准入，取消内外资一致的限制性措施，保持鼓励类政策总体稳定。

--中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部

中国工业和信息化部副部长辛国斌表示，要紮实推进“中国制造2025”试点示范城市群和智能制造示范区建设，择优创建一批示范区，争取在产业，投资，金融，土地，人才以及改革创新，先行先试等方面予以积极支持。

--中国央企：1-4月利润总额同比增长18.1%，资产负债水平持稳--国资委

中国国资委称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。

--东北亚情势：中国敦促与朝鲜对话，回避与美国商议制裁措施的问题

中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。

--基金观点：预料再有机构调降中国评级，惟对债券通影响不大--柏瑞投资

全球资产管理公司柏瑞投资发表评论指出，预料再有机构调降中国评级，但认为不会对债券通造成很大影响。

--表格：台湾4月M2年增率降至3.63%，受外资净汇入减少影响

台湾央行公布，4月日平均货币总计数M2年增率降至3.63%，受到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计今年1至4月M1B及M2平均年增率分别为4.97%及3.64%。

【金融】

--《焦点》中国货币市场利率适当抬升无碍资金“入实”

中国金融去杠杆旨在引导资金“脱虚入实”，而货币市场利率上升带动实体融资成本抬升已是事实，至于会在多大程度上波及实体经济，业界则有不同声音。

与去年不同的是，今年银行的议价能力明显提升。不过从业内反馈来看，相较于直接融资成本飙升导致更多企业推迟或取消发债计划，其对银行的信贷需求却不减反增，保持非常旺盛的状态。

--中国金融：房地产信托业务纳入银监重点检查，或影响房产企业融资--消息

三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。

--惠誉：中资投资公司的快速发展带来风险

尽管近期中国政府对资金外流的约束造成了一定限制，惠誉预期中资投资公司可以长期维持强劲的增长势头。然而，对风险管控的投入可能无法与快速的增长以及与日俱增的运营复杂程度相匹配，并且，大部分中资投资公司的稳健表现尚未经过一个完整经济周期的考验。

--香港金融：套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金持稳--金管局

香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。

--香港金融：私人贷款持续增长，最快四年内超越信用卡贷款--调查

信贷资料机构--环联发表报告指，虽然信用卡仍为本地最受欢迎的信贷产品，但私人贷款高增长趋势持续，料最快四年内能超越信用卡贷款。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行900亿逆回购，单日净回笼500亿元

中国央行公开市场今日进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期500亿元。据此计算，单日净回笼500亿元。

--中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限

中国银行间债市早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。

--中国货币市场：公开市场续回笼无碍月内充沛供给，但跨月品种价格仍偏高

中国银行间市场资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月需求旺盛价格小涨。

--新债招标：中国五年期铁道债中标利率4.53%，10年4.57%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.53%和4.57%，较上次定位略高，投标倍数为2.07倍和1.88倍。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.4024%，10年4.5002%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五年和10年固息债，中标收益 率4.4024%和4.5002%，投标倍数3.05倍和3.65倍。该行稍早结束招标的一年和三年两期债，中标收益率为4.0433%和4.3116%，投标倍数2.70倍和2.60倍。

--《焦点》台湾国际板债券新规上路在即，细数对保险业的爱与愁

台湾金管会祭出保险业投资国际板债券不可赎回年限至少满五年新规即将自下个月初上路，保险业者对国际板债券的爱与愁料将持续上演，并预期国际板债券有望渐转为买方市场。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，穆迪调降中国评级影响有限

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，但跌幅仍相对有限，交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行仅适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.16

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.03%至92.16；SDR篮子指数微升至93.4，BIS篮子指数微升至93.14。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量先抑后扬微收升，穆迪调降中国评级冲击市场

中国股市沪综指先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。沪综指收报3,064.08点，涨2.13点或0.07%，盘中最低跌至3,022.30点。

--中国期市：铁矿石期货暴跌7%，受穆迪下调评级及库存高企打压

中国铁矿石期货暴跌7%，创下逾两周来最大单日跌幅，受穆迪下调中国评级以及中国铁矿石库存高企打压。中国港口的铁矿石库存上升到至少13年最高。

--中国个股：国海证券称私签交易事涉债券不存在违约风险，不计提减值准备

陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。

--中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内

中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。裁员旨在使乐视更专注于本国市场与核心的电视机和线上内容业务。

--中国企业：华为进军PC市场，给联想、惠普和戴尔带来挑战

中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。

--中国个股：长江证券大股东增持542万股，未来一年拟增持至少3,000万股

中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。

--汽车产业：马来西亚DRB-HICOM将向中国吉利控股出售49.9%的宝腾股份

据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。

--香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩

由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。

--机构观点：近半香港IT领导人已投资或拟投资自动化，高于全球--毕马威