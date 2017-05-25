《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--人民币汇率：增强双向浮动弹性，央行外汇公开市场操作不属于汇率操纵--商务部

中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。

报告并称，美国对华货物贸易逆差数字被夸大，美国对华贸易逆差归根结底是由两国经济结构、产业竞争力和国际产业分工决定的，并非人为因素造成；汇率与贸易逆差没有必然联系。

--中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委

中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。到目前为止，两批近20家中央企业混改试点正在顺利实施。

--中国经济：实施未来三年棚改攻坚计划，再改造棚户区1,500万套--国务院

中国国务院周三召开常务会议，确定实施2018-2020年三年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1,500万套；并加大中央财政补助和金融、用地等支持，兑现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村的承诺。

--新闻稿：穆迪将香港评级从Aa1下调至Aa2，展望从负面调整为稳定

国际评级机构穆迪周三晚间将香港的本币和外币发行人评级从Aa1下调至Aa2，并将展望从负面调整为稳定。穆迪认为，中国内地的信用趋势将继续对香港的信用状况产生重大影响，原因是香港与内地的经济、金融和政治联系密切并日益紧密。

对此，香港财政司司长陈茂波回应称，香港对中国内地相关贷款的风险管理已有所加强，因此非常不认同穆迪的观点。

--中国投资：继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，将有序扩大开放--商务部

中国商务部称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。

--路透调查：95%日企无意加入中国一带一路，认为其他计划有更大商机

路透调查显示，绝大多数日本企业无意参与中国的“一带一路”倡议，认为其他国际经济合作计划能提供更大商机。

--全球评等：中国评级遭降，表明新兴市场评级仍不容乐观

穆迪周三下调中国债信评级，加上巴西和南非未来数月面临评级遭到进一步下调的可能性，均凸显出新兴市场的信用评级仍不容乐观。南非、巴西、土耳其和中国仍首当其冲，俄罗斯、印度、阿根廷和印尼评级向好。

【金融】

--中国期货：研究金融期货引入境外投资者，推进商行参与国债期货--证监会

中国证监会副主席方星海表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。

--中国期货：推进银行、保险等参与国债期货，加快两年品种上市--中金所

中国金融期货交易所董事长张慎峰表示，建议进一步丰富期货投资者结构，推进商业银行、保险公司、QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）、境外机构参与国债期货；并丰富国债期货产品体系，加快上市两年期国债期货。

--中港个股：证监会处罚涉上海司度案的机构，中信证券被罚没3.7亿元

中国证监会近日对于涉及2015年中国股灾中涉嫌做空A股的司度（上海）贸易有限公司的多家金融机构做出处罚决定，其中中信证券被处以没收违法所得6,165.58万元人民币，并处罚款3.083亿元。

--中国金融：银监会对房地产信托业务系例行检查，非发布监管政策--报载

新华社旗下的经济参考报报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿逆回购，完全对冲单日到期量

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，完全对冲当日到期量。其中七天期600亿元，14天期100亿元。

--中国债市动态：现券及国债期货早盘窄幅震荡，人民币升值提振情绪

中国银行间债市早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。

--中国货币市场：资金面整体偏松但跨月需求较旺，七天回购利率转升

中国银行间市场资金面整体仍偏松，不过早盘隔夜回购加权利率跌幅均较上日放缓，七天转升。交易员表示，跨月资金需求有所升温，月末及端午小长假在即，连续宽松数日的短期流动性或趋收敛。

--中国信用债：大连机床5亿元非公开定向债务融资工具未能兑付，新添违约

深陷债券违约泥沼的大连机床集团有限责任公司公告，该公司日前有一笔本金为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具(PPN)未能按期兑付，再构成实质违约。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.2631%，10年4.3246%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三、五和10年三期债，中标收益率为4.2631%、4.3275%和4.3246%；此前预测均值为4.27%、4.30%和4.30%。三期债对应投标倍数2.63倍、2.36倍和1.87倍。

--新债招标：进出口行三年增发债收益率4.3221%，五年4.4025%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.0073%、4.3221%和4.4025%，对应投标倍数3.00倍、2.94倍和3.05倍。

--台湾债市：未有推出绿债指数时间表，能源型国企年底前挂牌--柜买中心

台湾柜台买卖中心表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。

【外汇】

--中国汇市：中资大行出手结汇致人民币早盘跳涨逾200点，成交大扩

人民币兑美元即期早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。

--CNH动态：离岸人民币兑美元午后一度升至6.8560元，创两个月高位

离岸人民币兑美元午后继续走升，一度升至6.8560元，创两个月高位；CNH与在岸价差倒挂今日一度扩大至181点，随后回落至153点。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数再创新低至92.12

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.05%至92.12，再创有记录以来新低；SDR篮子指数微升至93.42，BIS篮子指数微跌至93.07。

--离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。与3月相比，全球人民币支付额大幅下滑24.24%，降幅高于同期全球所有货币支付额的降幅15.76%。

--投行观点：预料未来12个月人民币进一步走弱，有必要规避风险--瑞银

瑞银集团的财富管理部门称，预料人民币在6个月及12个月分别在7.1及7.2，因认为在美元走弱期间，中国央行将允许人民币在贸易加权基础上贬值，而且7.0并不是央行的底线，故建议非美元投资者有必要规避人民币汇率风险。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收高1.4%创逾一个半月最大单日升幅，金融地产股领涨

中国股市沪综指收高1.4%，创逾一个半月最大单日升幅。分析师指出，今日大盘低开高走，午后在金融地产股的带动下大幅拉升。近期市场不断引导价值投资，资金从绩差股票流出后转向蓝筹绩优股，助推股指回升，料后市大盘有望继续震荡反弹。沪综指收报3,107.83点，涨43.75点或1.43%，此前最大单日涨幅为2017年4月5日的1.48%。

--中国企业：中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元

中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。

--中国企业：支付宝在香港推出首个非人民币支付应用程序

中国在线和移动支付平台支付宝周三在香港推出其首个非人民币支付应用程序，进一步接近其扩大支付币种的目标。蚂蚁金服称，“支付宝HK”可用港币进行移动支付，周四起香港将有逾2,000家店接受这种支付形式。

--香港个股：深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团

中国房地产商--深圳控股宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。

--港股业绩：联想集团16/17年度业绩扭亏，第四季净利按季增逾9%

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。

--香港个股：天合化工称被证监会勒令停牌，就解决关注事项寻求法律意见

因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。

--香港个股：伟仕控股与清华控股设合资公司拓展科技供应链金融等业务

亚太区领先的资讯科技产品分销及服务企业--伟仕控股称，将与清华控股组建一家合资公司，以从事科技行业供应链金融等业务。

--香港新股：生物制剂服务供应商药明IPO拟筹高至40亿港元--销售文件

据路透获得的销售文件显示，中国最大的生物制剂服务供应商--药明生物技术有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹高至40亿港元。未计超额配售权，药明生物技术拟发售约1.93亿股股份，招股价区间每股18.6-20.6港元，集资约4.6-5.1亿美元。

--台湾个股：针对海外子公司授信争议，永丰金总经理暨财务长游国治辞职