《路透晚报》--5月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国结构性改革不足以阻止债务上升，信评或再遭调降--穆迪

穆迪两位高管称，中国结构性改革不足以阻止债务上升，除非控制住不断膨胀的信贷，否则该机构有可能再度下调对中国的信用评级。

--路透调查：中国5月官方制造业PMI预计微降至51，经济扩张动力减弱

路透综合30家分析机构的预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。[nL4S1IS1K5

--中国经济：“十三五”时期将加大“短板型”市政基础设施建设投资--住建部

中国住房和城乡建设部称，“十三五”（2016-2020年）时期，中国将强化地方政府对城市市政基础设施建设的资金保障，加大对造成城市内涝、交通拥堵、水体黑臭、垃圾围城等城市病的 “短板型”市政基础设施以及海绵城市、综合管廊等市政基础设施建设的投资。

--中国经济：稳中向好发展态势不可逆转，料全年能保持中高速增长--人民日报

针对4月中国部分经济指标增速有所回落，引发一些人对经济稳中向好态势可持续性的担忧。人民日报发表郭同欣署名文章称，今年以来经济运行保持在合理区间，支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的因素进一步增多，中国经济稳中向好的步伐更加稳健。

--《分析师观点》台湾今年经济成长率预估上修至2.05%，央行低利政策料持续

台湾主计总处公布，今年经济成长率预估上修至2.05%，原估为成长1.92%；通膨率预估下修至0.95%，原估为成长1.08%。分析师称，主计总处上修GDP成长率预估值，与近期公布经济数据相背离，且实际情况并不是太乐观；料央行货币政策将按兵不动，且维持低利率政策时间将更久。 ]

--东北亚情势：美国称中国认识到与朝鲜协商的时间有限

美国国务院一名高阶官员表示，中国已经认识到通过协商来限制朝鲜(北韩)核计画的时间有限，中国也对加强制朝鲜裁抱持开放态度。 【金融】

--中国央行：拓展“有权拒绝开户”适用范围，对可疑交易报告采取后续控制措施

中国央行发文要求，加强开户管理，各金融机构对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，拓展了银行机构和支付机构“有权拒绝开户”的适用范围，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每三个月）或额外提交报告，要采取适当后续控制措施。

--中国金融：央行金融科技委员会将重点引导大数据金融风险防控等试点--官员

新华社援引中国人民银行科技司司长李伟表示，央行刚成立不久的金融科技委员会将加快金融科技应用试点，基于人工智能、大数据的金融风险防控，以及基于生物识别的身份认证与交易验证，这类需求迫切、影响力广、普适性强的科技创新将成为金融科技委员会重点引导的试点。

--中国基金：4月公募基金资产管理规模增至9.53万亿元，再创新高--协会

中国基金业协会官方微信公布，4月公募基金资产管理规模达9.53万亿元人民币，再次刷新历史新高；较上月增加2,356.05亿元。

--《台湾金融市场一周展望》股市料因除权息原地踏步，汇率静候非农指引

美联储会议记录暗示将缓步升息，助台股本周站稳万点大关。惟端午节长假后将迈入6月，又将进入传统除权息季节，由于今年上市柜公司现金股利大方送，大盘扣减点数初估达400点，此将削减台股上攻力道，6月台股料维持高档强势整理。

--台湾金融：外资总累计净汇入已达2,117亿美元，创历史新高--金管会

两位台湾金管会官员表示，外资及陆资今年已连续四个月净汇入，而5月截至24日（周三）仍净汇入约17.78亿美元；至此外资总累计净汇入金额达2,117.05亿美元，首度突破2,100亿美元关卡再创历史新高。

【固定收益】

--《分析》中国央行积极对冲到期资金压力，稳货币与强监管并进释暖意

端午小长假及跨月在即，面对单周逾4,000亿元近三个月最大规模的逆回购到期，中国央行公开市场本周开展积极的对冲操作；市场短期资金面亦大幅好转，短端回购利率回落幅度明显。

业内人士认为，金融监管维持强势，去杠杆压力对市场冲击可能还尚未出清，但“一行三会”(央行、证监会、银监会、保监会)之间的监管协调有所加强，央行公开市场操作积极，起到了平滑短期流动性和稳定市场预期的效果；强监管与稳货币并进，有望降低市场超调风险。

--《分析》企业债指数中国权重大增，环球指数基金忧心曝险集中

破纪录的中资企业美元债券发行，令中国在全球指数中的权重稳步提高，使人担心以这些指数作为基准的投资者曝险过高。

中资企业飞奔向海外债券市场，部分是由于国内严控信贷快速增长所致，也凸显出中国复杂多样的债务问题，这越来越成为投资者的担忧。

--中国债市动态：现券期货弱势震荡，人民币续升短期情绪有所改善

中国银行间债市早盘现券和国债期货小幅弱势震荡。交易员表示，端午节前现券期货仍维持窄幅波动，虽略有走弱，但人民币继续升值令短期市场情绪有所改善；节后将步入半年末，资金面压力料显现，加之监管疑云不散，债市预期难乐观。

--中国货币市场：月末临近流动性未改充裕，跨月资金利率仍较高

尽管已临近月末，中国银行间市场周五流动性整体不改宽裕，隔夜资金供给充足利率平稳；不过跨月需求依旧保持热度，七天回购利率继续上行。

--中国票据市场：转贴利率小幅上涨，月末额度受限收票需求偏弱

中国票据市场转贴利率本周小幅上涨，不过收票需求改善有限，多数机构受限于月末规模控制；二季度MPA（宏观审慎评估）考核将近，交易员表示仍需谨慎观望资金面变化，对后市票据价格走势持谨慎看法。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创逾三个月新高后升幅收窄，能否转势还需观察

人民币兑美元即期早盘创逾三个月新高后升幅收窄，中间价则微跌。交易员称，昨日人民币大涨已影响市场预期，不过仍有部分客盘购汇，且当前美元指数处于相对企稳阶段，多空拉锯较为明显，短期汇价或仍有一定上行空间，但至于能否转势，则还需观察。

--中国外汇：考虑在人民币兑美元中间价报价模型中引入逆周期因子--自律机制

中国外汇市场自律机制汇率工作组称，近日考虑在人民币对美元汇率中间价报价模型中引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。

--中国外汇：外汇期权冲销启动，首轮终止金额逾40亿美元--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，该中心当天成功举行中国银行间市场首轮外汇期权冲销，提前终止期权合约114笔，共计40.63亿美元。目前交易中心冲销业务已覆盖利率互换、外汇掉期、外汇期权等本外币衍生品。

--中国外汇：外管局重罚部分企业个人外汇违规行为，单笔最高罚款近2,300万

中国国家外汇管理局对外通报一批企业、个人外汇违规案例，主要涉及企业利用虚假贸易合同，重复使用报关单、发票等；个人利用多个境内账户进行逃汇、套汇等行为；涉及币种包括美元、人民币、港元、澳元等。

--表格：中国外汇市场4月成交额环比下降近两成--外管局

中国国家外汇管理局统计数据显示，4月中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交11.38万亿元人民币（等值1.65万亿美元），按美元计环比下降19.65%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量连三日收升，端午小长假在即观望氛围浓厚

中国股市沪综指周五缩量连三日收升。分析师指出，今日市场震荡整理为主，以消化昨日大涨，雄安新区、次新股和核能核电概念板块涨幅居前；临近端午节小长假，投资者观望氛围浓厚。而大盘在昨日突破年线后，今日年线位置（目前在3,100点附近）亦成为较强支撑。

--中国期市：现货铁矿石料四周内第三周周线下跌，受期货续跌拖累

中国现货铁矿石价格料在四周内第三周录得周线跌幅，最大消费国中国供应充足以及中国钢材价格回落仍令铁矿石价格承压。

--中国国企：前4个月国企利润同比增长24.8%，增速较1-3月放缓--财政部

中国财政部称，1-4月国有企业利润总额8,247.5亿元人民币，同比增长24.8%，增幅低于1-3月的37.3%。其中，中央企业5,827.4亿元，同比增长14%；地方国有企业2,420.1亿元，同比增长61.3%。

--中国能源：4月末商业原油库存环比增长1.6%--新华OGP

新华OGP称，中国4月末商业原油库存环比增长1.6%，4月末成品油库存环比下降7.9%。

--中国企业：众安科技与贵阳合作成立创新中心，推动区块链应用落地

区块链在中国正从市场探索进入官方推广阶段。众安科技与贵阳市政府成立国内首个政企合作的区块链创新中心。基于众安科技安链云服务，双方将建设区块链研发和应用平台，投资孵化区块链创新企业，并推动农业精准扶贫等区块链应用在全国落地。

--中国个股：顺丰和UPS在港成立合资公司，推广联合品牌的国际快递服务

中国大型速递公司--顺丰控股公告称，其全资子公司与联合包裹(UPS)的香港子公司联合包裹运送服务有限公司在香港成立一家股权各半的合资公司，旨在经营推广和开发联合品牌的国际快递服务。

--中国航空：浦东机场航班正常化考核未过关，暂停新增航线申请六个月

据中国民航局网站，因浦东机场今年2-4月航班正常化考核数据未达标，自5月24日至11月30日，民航局将停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。

--香港个股：中银航空租赁购买六架全新空客飞机，目录价约10.5亿美元

中国银行的飞机租赁分支--中银航空租赁称，同意向空客购买六架全新飞机，目录标价共约10.52亿美元。

--香港个股：港交所计划推出供区块链技术企业交易的非上市平台--CEO

香港交易所行政总裁（CEO）李小加称，计划推出供区块链技术企业交易的非上市平台，并有可能早于新板推出。

--香港证券：全球指数提供商STOXX宣布落户香港，以打通中国大陆市场

全球指数提供者STOXX势拓有限公司宣布在香港开设办公室，拓展其在亚洲区内的指数业务，并利用香港进入中国内地市场。

--中国个股：豫园商城拟向复星系公司收购28家地产公司，作价241.6亿元

中国大型商业公司--豫园商城公告称，拟向间接母公司复星国际旗下17家公司收购上海星泓等28家地产公司全部或部分股权，资产作价241.6亿元人民币。

--香港个股：康宁医院取得中国证监会同意恢复A股发售审查申请

中国最大私家精神科医院--温州康宁称，已经取得中国证监会关于恢复其A股发售审查申请的同意函。

--中国个股：大唐电信与高通等组建合资企业，提供手机芯片组解决方案

中国大唐电信公告称，拟与美国高通中国公司、建广（贵安新区）半导体产业投资中心及智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心共同组建合资公司，主要业务为提供手机芯片组解决方案等。

--香港个股：中国食品出售小包食用油业务予中国粮油，专注酒品及饮料

中国中粮集团的食品业务分支--中国食品称，拟向同系的中粮控股出售旗下“福临门”品牌小包食用油业务，以专注于酒品和饮料业务。

--香港个股：中国信达旗下南商发行12亿美元资本证券，初始分派率每年5%