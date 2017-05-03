《路透晚报》--5月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》特朗普提名的驻华大使人选承诺对中国采取强硬立场

美国总统特朗普提名的驻华大使人选、爱荷华州州长布兰斯塔德(Terry Branstad)承诺，将在朝鲜(北韩)、贸易争议以及人权等问题上对中国政府采取强硬立场，而他的提名似乎可轻松获得参议院的确认。

--东北亚情势：中美商谈加强对朝鲜发射弹道导弹的回应力度--外交人士

外交人士称，美国正就联合国安理会对朝鲜(北韩)多次发射弹道导弹作出何种回应与中国进行协商，其中包括实施制裁。安理会通常会在声明中谴责发射弹道导弹的行为。

--东北亚情势：中国敦促各方保持克制，此前美军轰炸机飞过朝鲜半岛

中国敦促各方保持冷静和克制，此前美国在与韩国空军联合演习时，B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛。

--中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目

中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。

--中国经济：将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策先行区--国土部

中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。

--中美贸易：应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话--中国商务部

针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。

--《焦点》中美在朝鲜问题上找到共识，俄罗斯成为变数？

据朝鲜(北韩)的官方通讯社，该国领导人金正恩今年送出春节问候时，把第一张贺卡寄给了俄罗斯总统普京，把中国和其他盟国的领袖都排在了后面。研究朝鲜问题的一些学者认为，金正恩这么做可能是以防万一。中国约占朝鲜贸易的90%，如果中国加强制裁以阻止其推进核与导弹计划，那么朝鲜可以向俄罗斯寻求帮助。

--中国税收：销售或进口农产品、天然气等税率自7月1日起调整为11%--财政部

中国财政部表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。

--中国税收：7月1日起商业健康保险个人所得税试点推广到全国实施--财政部

中国财政部公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。

--中国政策：国务院修改大中型水利水电建设征地补偿和移民安置条例

中国发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。

--中国房地产：购物中心开发热度不减，深沪渝列全球三甲--世邦魏理仕

国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。

--东南亚经济：湄公河疏浚计划引抗议，中国的新丝路可能在泰国遇阻

中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。

--台湾央行：台币劲升主因外资涌入，欧美等宽松政策致资金流窜--副总裁

台湾央行副总裁杨金龙表示，这波台币劲升主因外资大举汇入，因欧洲、美国和日本等维持宽松货币政策，很容易造成资金在国际上流动；另外，北韩和叙利亚等地缘政治问题亦使资金四处流窜。

【金融】

--中国金融：将股票市场短期波动完全归咎于严格监管是以偏概全--金融时报

近期中国股市经历一波快速调整，金融时报在头版发表评论称，将股票市场的短期波动完全归咎于相关部门的严格监管，显然是以偏概全。最近的金融监管目的是防范和化解金融风险，遏制金融市场乱象，莫让市场短期波动，成为影响监管进一步强化的障碍。

--路透专访：台湾一银看好海外市场将续拓点并寻找并购与参股标的--总经理

台湾第四大银行--第一银行总经理周伯蕉称，为提升海外获利，今年将积极拓展海外市场，业务重点将放在景气能见度最高的美国，以及具发展潜力的东南亚国家，特别是柬埔寨，今年将增设第八家据点；并锁定印尼、菲律宾及泰国等东南亚地区找寻并购或参股标的。

--台湾金融：一年期定存单加权平均得标利率0.494%，符合市场预估

台湾央行表示，今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，符合市场预估，较前次标售均标0.518%低2.4个基点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,000亿元逆回购操作，单日净投放1,400亿

中国央行公开市场今日进行总额2,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,700亿元，14天期200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放1,400亿元。

--中国货币市场：逆回购恢复不改资金紧势，MLF意外未予续作谨慎心态渐重

中国央行公开市场逆回购昨日暂停一次后，周三恢复并录得单日净投放，但未能改变银行间市场资金持紧局面，大行供给仍然稀少；交易员称，MLF（中期借贷便利）意外未予续作，虽逆回购放量，但市场谨慎心态渐浓，且5月为传统财政缴款大月，短期资金面不容乐观。

--中国债市动态：资金紧绷期现货延续颓势，到期MLF仍未续不确定性难消

因资金面紧绷态势未缓，中国银行间债市周三盘延续上日颓势，10年利率债活跃券收益率上行约2个基点（bp），IRS（利率互换）升幅更为明显，中金所国债期货亦继续走弱；此外今日到期的MLF（中期借贷便利）目前尚未有续做消息，进一步增加短期不确定性。

--新债招标：中国一年国债中标利率3.32%远高预期，10年3.52%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的一年期固息国债，中标利率3.32%，远高于预测均值3.15%；同时招标的10年期固息国债，中标利率3.52%，亦高于预测均值3.50%。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.7540%，10年4.3839%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一年、五年和10年三期债，中标收益率分别为3.7540%、4.2656%和4.3839%，对应投标倍数2.30倍、2.42倍和4.09倍。

--中国货币市场：490家银行公布2017年同业存单发行计划，规模148,707亿

中国长治潞州农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有490家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,707亿元人民币。

【外汇】

--路透调查：人民币和印度卢比来年料将走弱，美升息预期支撑美元

路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。尽管市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚政策会议上将不会升息；但美联储今年料再升息两次，一次可能最快是在下个月，这令美元得到支撑。

--中国外汇：防范跨境资本流动过度冲击，维护金融市场稳定--外管局

中国外汇管理局局长潘功胜指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。

--中国汇市：人民币早盘放量微升，关注晚间美联储利率政策声明

人民币兑美元即期早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，SDR指数再创新低至94.11

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.08%至92.71；SDR篮子指数微跌至94.11，再创有该数据以来新低，BIS篮子指数微跌至93.61。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收跌，雄安新区概念股获利回吐压力加大

中国股市沪综指连二日收跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，短期均线系统对指数的压制依然较重，加之盘中热点散乱，难以形成合力，雄安新区概念股获利回吐压力加大拖累大盘，料后市短线仍以震荡筑底为主。

--香港个股：海航集团增持德银股份至近10%，成后者最大股东--消息人士

接近德意志银行的消息人士透露，中国海航集团已将其在德银的持股比例提升至9.9%。此举将令海航集团超越卡塔尔与贝莱德(BlackRock)，成为德银的最大股东。

--中港个股：郑煤机与崇德投资以5.45亿欧元收购博世汽车起动机等业务

郑州煤矿机械集团股份有限公司公告称，其与私募基金崇德投资组建的财团，以5.45亿欧元现金收购德国博世（Robert Bosch GmbH）旗下Robert Bosch Starter Motors Generators Holding GmbH（SG集团）。

--中国个股：东莞证券中止IPO审查，因其股东锦龙股份涉嫌单位行贿

中国广东锦龙发展股份有限公司公告称，因其涉嫌单位行贿一案，锦龙股份的参股公司东莞证券股份有限公司的首次公开发行（IPO）股票申请已告中止；同时锦龙股份终止了计划募资至多70亿元人民币的定向增发股票计划。

--中港个股：光大银行拟向光大集团和华侨城增发H股，筹资至多310亿元

中国大型股份制银行--光大银行公告称，拟向第一大股东光大集团和华侨城集团定向增发H股，筹资至多310亿元人民币，以补充该行核心一级资本。

--中国金融：招商证券与海尔电器拟成立物流并购基金，规模100亿元--报载