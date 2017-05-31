《路透晚报》--5月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国5月官方制造业PMI超预期走平，经济增速下行步伐趋缓

中国5月官方制造业和非制造业PMI一平一升，略超市场预期；细项显示供需面基本持稳，库存形势有所改善。尤为亮眼的是，在相关利好政策支持下，小企业PMI年内首次回到扩张区间并创下最近五年的最高值，中国经济增长在经历4月的冲高回落后，或短暂企稳。不过，价格指数持续下行，预示供需两端未来可能面临压力。分析人士指出，需警惕价格回落过快，抑制企业经营积极性。

--中国数据：4月规模以上工业企业利润同比增速续放缓至14%--国家统计局

中国国家统计局公布，4月全国规模以上工业企业实现利润总额5,727.8亿元人民币，同比增长14%，增速比3月继续放缓9.8个百分点。

--中国反腐：中国电信原董事长常小兵一审被判有期徒刑6年，并处罚金--央视

中国中央电视台报导称，河北保定中院今日公开宣判中国电信集团公司原董事长常小兵受贿案，因有自首情节，常小兵一审被判有期徒刑6年，处罚金50万元，没收受贿所得。常小兵当庭表示服判，不上诉。

--台湾央行：将在6月22日召开第二季理监事会议--官员

台湾央行官员表示，央行将在6月22日举行第二季理监事会议。

--台湾央行：若外资汇出引发失序，将令企业融资成本上升--金融稳定报告

台湾央行表示，若外资反转汇出引发失序，将使企业融资成本上升获利下降，对银行带来严峻考验。 【金融】

--中国金融：央行拟6月上旬开展MLF操作并择机启动28天逆回购--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报上周五晚间援引央行表示，考虑到6月影响流动性的因素较多，拟在6月上旬开展MLF(中期借贷便利)操作，并择机启动28天逆回购操作。

--中国央行：MPA非简单信贷规模管控，条件成熟时纳入更多金融活动--行长助理

中国央行行长助理张晓慧表示，宏观审慎评估体系（MPA），绝非简单的信贷规模管控或者限制，在稳健经营的前提下，中小金融机构并不会比大银行受到更多约束；且MPA是防范系统性金融风险的有力工具，条件成熟时把更多金融活动纳入。

--中国金融：央行当前无缩表压力，货币政策将保持中性防资金空转--专家

中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成近日表示，三大货币政策对中国央行资产负债表的影响有所不同，所以不能就单一资产负债表数据变化来简单判断货币政策，目前中国央行资产负债表并没有缩表压力。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行2,100亿元逆回购操作，完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,800亿，14天期300亿元。考虑端午假期到期顺延部分在内，完全对冲今日到期量，既无投放也无回笼。

--中国货币市场：资金续松惟押信用债融入略难，一年期SHIBOR升穿贷款基准

中国银行间市场早盘资金面维持偏松态势，央行公开市场逆回购操作完全对冲到期规模。交易员表示，今天是年度缴税汇算清缴日，但在整体偏松格局中对流动性影响不大；惟月末时点非银机构押信用债融入略有难度，但抹平头寸亦问题不大。

--中国债市动态：期货走势偏强但现券显弱，PMI数据向好经济基本面仍趋稳

中国银行间债市早盘现券收益率微涨，但国债期货则涨幅明显。交易员表示，今日期现货走势显背离，早间公布的PMI数据显示经济基本面仍企稳向好，现券情绪偏空，主要利率债收益率小幅攀升；但国债期货低开高走，10年国债期货涨幅一度逼近0.4%。

--中国债市：中行达成首笔参考利率为FDR007的人民币利率互换交易

按市值计中国第四大银行--中国银行发布新闻稿称，今日在银行间债券市场成功叙做(达成)全市场第一笔参考利率为FDR007的人民币利率互换交易。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.4005%，10年4.4722%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五和10年固息债，中标收益率为4.4005%和4.4722%，对应投标倍数2.67倍和4.12倍。该行稍早结束招标的一年和三年固息债，中标收益率为4.0490%和4.3043%，对应投标倍数2.70倍和2.44倍。

【外汇】

--《综述》人民币中间价模型将引入逆周期因子，料助汇率走势更加稳定

人民币兑美元中间价模型年内第二次调整，将引入逆周期因子，模型参数由各报价行根据对宏观经济和外汇市场形势的判断自行设定。分析人士认为，此举会让人民币兑美元中间价失去部分可预测性，也会降低人民币汇率弹性，预计未来人民币走势将更加稳定。

--《市场洞察》加入逆周期因子将降低人民币中间价可预测性

盛传数日的人民币兑美元中间价定价模型再次微调的传闻终于坐实，中国外汇交易中心在原有模型基础上加入逆周期因子。此举将减弱中间价波动率，稳定市场预期，但也意味着中间价可预测性明显降低；而要化解汇率风险不能仅指望中间价，提高弹性才是正道。

--中国汇市：人民币午后扩大涨幅逾300点至6.8288元，创六个半月新高

人民币兑美元即期午后扩大涨幅逾300点至6.8288元，创2016年11月14日以来新高。交易员称，中资大行不时抛售美元头寸，机构自营盘也有做空美元的交易，加上离岸市场短端利率飙升助推离岸人民币升值，这三个因素共同推升在岸人民币汇率。

--CNH动态：香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率飙升，创近五个月新高

离岸人民币香港银行同业隔夜拆借利率(CNH HIBOR)飙升1,573个基点至21.07933%，创1月6日以来新高。交易员表示，离岸人民币流动性续收紧，抬升离岸人民币做空成本，令离岸人民币兑美元即期继续走升。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周续跌，CFETS指数再创记录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布的数据显示，上周五(26日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.25%至92.26，较2014年底则仍下跌7.74%。

--中国外汇：4月服务贸易逆差183亿美元，较上月减少近两成--外管局

中国国家外汇管理局公布，4月服务贸易逆差183亿美元，逆差额较上月的221亿美元减少17.19%，其中旅行差额占比逾八成。另外，当月货物与服贸顺差234亿美元，较上月的85亿美元增175.29%。

--中国外汇：去年末对外证券投资资产3,596亿美元，较2015年末增28%--外管局

中国国家外汇管理局公布，2016年12月末，中国对外证券投资资产（不含储备资产）3,596美元，较2015年末大增788亿美元或28%。其中，股权类投资2,057亿美元，债券类投资1,540亿美元。

--新闻稿：中国全口径跨境融资宏观审慎管理的首期政策问答--外管局

外商投资企业应于本政策问答发布后第一次办理外债签约备案（登记）时，向所在地外汇局提交书面备案报告，明确其在过渡期内选择的跨境融资管理模式。如选择宏观审慎管理模式，应同时报告最近一期经审计的净资产数据。跨境融资管理模式一经确定，不得变更。

--新闻稿：中国银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理问题问答--外管局

境外机构投资者在境内市场建立外汇衍生品敞口对冲债券投资项下外汇风险敞口时，外汇衍生品敞口（以名义本金计量）以其外汇风险敞口为上限。在债券投资存续期间，因债券市值变动导致外汇风险敞口变动，境外机构投资者可以根据自身情况调整外汇衍生品敞口。

【证券/行业】

--中国证券：证监会发布上市公司股东减持规定，完善“过桥减持”等监管规则

中国证监会上周六发布《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，完善大宗交易“过桥减持”监管安排，规定大宗交易减持出让方与受让方均需遵守交易所关于减持数量、持有时间等规定。

--《焦点》中国证监会减持新规给中小投资者吃下定心丸，但料伤及投融资

中国证监会在端午小长假前夕终于推出酝酿已久的上市公司大股东减持新规，从多方面遏制各种减持套路，扩大了减持限制范围和对象，令大股东和特定股东的股份流动性大幅降低，从强化减持约束和填补规则漏洞两方面延续了监管收紧的绳索。

--中国股市：沪综指收升至逾三周新高，减持利好刺激大盘冲高但压力仍重

中国股市沪综指收升至逾三周新高，并为连四日上涨。分析师指出，受减持新规政策利好刺激，今日市场高开后一度上冲，但受量能不足和技术面阻力影响，上攻动能不足，周期性品种走势偏弱，亦对大盘走强形成制约，短期仍面临较大上档压力。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比持平上月低点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为76.3%，持平于上月 创下的半年低点。国内监管趋严及流动性偏紧，令基金经理的投资风格偏谨慎。

--中国期市：铁矿石价格跌至六个月低点，有可能创下一年来最大单月跌幅

中国铁矿石价格下跌多达4%，至11月以来最低价，有可能创下一年来最大单月跌幅，当前的环境是钢铁价格下跌、原材料供应过剩。

--企业并购：中国化工已获得先正达近95%股份，寻求拿下更多

中国化工集团公司以430亿美元要约收购瑞士农化和种子公司先正达以来，已累计获得近95%的先正达股份。这宗交易是中国迄今为止进行的最大一笔海外收购。

--台湾企业：台塑越南钢厂发生爆炸，之前曾出现污染问题