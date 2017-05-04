《路透晚报》--5月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国财政：加强融资平台管理，严禁地方政府利用PPP举债--财政部

为防范地方政府债务风险，中国财政部发布通知称，进一步规范融资平台公司融资行为管理，要求全面改正地方政府不规范的融资担保行为，并于7月31日前清理整改到位，并严禁地方政府利用PPP（政府和社会资本合作）违法违规变相举债。

--中国国企：年底前国企公司制改革基本完成，充分发挥公司章程作用--国务院

中国国务院指出，2017年年底前，国有企业公司制改革基本完成。到2020年，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，国有独资、全资公司全面建立外部董事占多数的董事会，国有控股企业实行外部董事派出制度，完成外派监事会改革。

--中国数据：财新4月服务业PMI降至11个月低点，二季度伊始经济增速放缓

中国4月财新服务业PMI降至近一年低位，除新业务外的所有分项指标均在放缓；而制造业和服务业增长势头双双走弱，拖累当月综合PMI降至10个月新低，中国经济扩张步伐在二季度初开始放慢。

--《财经洞察》美国减税潮让中国财税改革深陷舆论和现实尴尬

远在大洋彼岸的美国掀起一轮减税狂潮，对推进财税改革正步履维艰的中国而言意味着什么？一方面可能激发中国民众日渐觉醒的“税收意识”，使中国推进财税改革的舆论环境愈发备受关注，并激发民众更关注政府减税的诚意和含金量；另一方面，美国大规模减税某种程度上也意味着中国推进财税改革的难度会增加，尤其是中国正努力改变现行间接税为主，直接税占比较低的情况，期待增加直接税比重的这一努力恐面临挑战。

--全球贸易：亚开行将与亚投行及“一带一路”项目合作，而非竞争

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。

--中国房地产：金融机构涌入陆家嘴核心区，写字楼供需矛盾加剧--报告

虽然上海核心区甲级写字楼总体仍呈供大于求，但作为金融中心区域的陆家嘴却是一房难求。国际物业顾问第一太平戴维斯发布最新报告称，未来仍有大量的国内外金融机构计划入驻陆家嘴核心区，该区域办公楼的供需矛盾加剧，顶级写字楼租售价格可能再创新高。

--香港房地产：4月住宅买卖合约宗数按月升21%，为七个月来最多

香港土地注册处发表数字显示，4月份送交注册的住宅楼宇买卖合约宗数连续三个月上升，按月增20.6%，虽然升幅比前一个月放缓，但注册量则为七个月来最多。

【金融】

--中国金融：“一带一路”投融资应以市场化为主，积极发挥本币作用--央行行长

资金融通是“一带一路”建设的重要支撑。中国人民银行行长周小川撰文指出，“一带一路”投融资应以市场化为主，坚持可持续和互利共赢原则，并积极发挥本币作用，以撬动更多的当地储蓄和国际资本，形成正反馈。

--《焦点》中国强监管剑指资本套利，银行私募ABS业务前景存忧

在银监会强监管下，中国方兴未艾的银行私募ABS（资产证券化）正急踩刹车。因其存在的资本套利和理财资金持有劣后级产品等问题，银行未来投资此类产品优先级或需计提100%风险权重，令市场对其业务前景忧心忡忡。

--中国保险：保监会将整治产品不当创新，一定期限内禁止申报新产品--新华

新华社报导，保监会有关负责人表示，保险机构要坚守保险保障本位，不得炒作概念和制造噱头，将着力整治产品不当创新，并采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施。

--中港金融：债券通料最快两个月内公布，并按“三先三后”分阶段推出--报载

据香港经济日报报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。

--中国保险：一季度保险业资产较年初增7%，资金运用平均收益率1.33%--保监会

中国保监会公布数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。

--中国金融：市场化债转股全面提速，目前签约总额已逾7,600亿元--报载

在去杠杆的背景下，市场化债转股正全面提速。据中国证券报报导，截至4月19日，市场化债转股签约金额为7,672亿元人民币，实际实施金额为592亿元。目前监管部门正进一步细化市场化、法治化债转股相关措施，从而最大程度地支持供给侧改革、实现企业降杠杆。

--香港金融：美国6月加息机会颇高，审慎管理风险应对市场波动--金管局

香港金融管理局（HKMA）发言人称，正如市场所料，美联储维持利率不变，但利率期货市场价格显示市场预期6月加息机会颇高。

--香港金融：电子支票使用量持续上升，3月底止结算规模约141亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。

--台湾金融：三大信保基金提供500亿台币资金活水，助企业前进东南亚

台湾行政院表示，台湾三大信用保险基金包括中小企业信保、农保和海外信保共提供500亿台币，供中小企业赴东南亚国家时的资金借贷额度，提供资金活水。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行500亿元逆回购操作，单日既无净回笼亦无净投放

中国央行公开市场今日进行总额500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元，28天期100亿元。因与今日逆回购到期规模相同，单日将既无净回笼亦无净投放。

--中国债市动态：期现货仍陷弱势，资金虽稍缓难改低迷情绪

尽管资金面稍有缓和，但中国债市早盘仍未脱弱势；银行间债市现券收益率略升，不过幅度基本在1个基点（bp）以内，IRS（利率互换）短端升幅稍大，一级招标亦持续不佳，中金所国债期货先窄幅震荡，临近中午再现走弱势头。

--中国货币市场：公开市场无投放但大行出资略增，短期情绪暂缓

中国央行公开市场未有净投放，但在大型银行出资意愿增加支撑下，银行间市场早盘资金面得以延续上日午后稍宽势头，机构短期情绪暂时缓和。

--新债招标：进出口行一年债利率3.79%，10年收益率4.3936%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年新发债中标利率3.79%，五年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.3437%和4.3936%，三期债对应投标倍数1.77倍、2.01倍和4.32倍。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.8043%，10年4.2287%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午在银行间市场招标的一年、三年、五年及10年期固息增发债中标收益率分别为3.8043%、4.1622%、4.2271%和4.2287%，其中一年和三年期远高于3.68%和4.02%的预测均值，五年和10年期略高于4.20%和4.19%的预测均值；四期债投标倍数分别为1.81倍、1.73倍、3.81倍和2.81倍。

--中国债市：国债发行扩容支撑4月托管大增7,393亿，银行成主力--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，随着二季度国债发行扩容及地方债发行加速，4月债券托管净增量达到7,393亿元人民币，较上月净增量扩大近八成，期末托管余额为449,931亿元。当月商业银行净增持5,932亿元独占鳌头，一举打破上月各类机构间的相对均衡状态。

--台湾债市：首批共计四档绿色债券将于19日挂牌交易--柜买中心

两位台湾柜台买卖中心官员表示，政府推动绿色金融政策受到市场支持，将于19日举行首批绿色债券挂牌仪式，共计有中信金控旗下中国信托银行等四档绿色金融债券同步交易。

【外汇】

--中国外汇：今年将健全外债和资本流动管理体系，稳步推进市场开放--外管局

中国国家外汇管理局称，今年将进一步健全宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，完善跨境资本流动真实性合规性审核机制和要求，稳步推进金融市场对外开放。

--中国外汇：将强化外汇宏观审慎管理，加强对微观市场监管--外管局副局长

中国国家外管局副局长郑薇撰文称，监管部门将继续研究并完善跨境资金流动宏观审慎管理框架，并加强系统重要性机构的监管，加强部门间监管合作和信息共享。同时，对微观市场监管时也将加强外汇交易真实性合规性审核，并严厉打击外汇市场的违法违规行为。

--中国汇市：人民币早盘微跌中间价创三周新低，美议息决议无碍汇价持稳

人民币兑美元即期早盘微跌。交易员称，隔夜美联储议息决议推升美元指数，今日中间价虽创出三周新低，但明显强于市场估算区间，监管层料对中间价定价启动过滤机制，以向市场传递稳定汇率预期，短期汇价料无明显变化。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数升至92.92

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.22%至92.92；SDR篮子指数微升至94.25，BIS篮子指数升至93.82。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌至三个半月新低，反弹冲高回落周期股领跌

中国股市沪综指收跌至三个半月新低，连三日下跌。分析师指出，今日大盘低开后一度反弹冲高，但上攻信心不足，午盘再度震荡回落，大盘振幅有所扩大。受部分大宗商品价格大跌拖累，今日有色煤炭等周期股领跌。

--中国证券：去年沪市公司净利润升1.29%，扭转2015年业绩双降局面

据上海证券交易所资本市场研究所发布的最新报告，去年沪市1,264家上市公司共实现营业收入24.46万亿元人民币，同比上升4.55%；共实现净利润约2.18万亿元，同比上升1.29%，扭转了2015年营收和利润双降的局面。

--中国期市：铁矿石期货跌8%创逾五个月最大单日降幅，受需求忧虑拖累

中国铁矿石期货大跌8%，创下逾五个月最大单日跌幅，因市场担心钢铁消费放缓会令铁矿石需求面临风险。

--《焦点》苹果iPhone中国销售止步不前，但服务业务强劲带来新动力

苹果在中国市场有了新的成长动力：动漫化的龙和战斗的皇族。面对激烈的市场竞争，苹果iPhone手机销售下滑，但其赚钱的应用(app)销售到iTunes和数字支付等服务业务却出现更强劲的增长。推动这波服务业务增长的是可通过苹果中国App Store获取的网络游戏，比如目前流行的王者荣耀、梦幻西游和龙之谷。

--中港个股：前花旗高层加盟中国平安任首席创新官，将组建10亿美元基金

中国第二大寿险公司--中国平安宣布，前花旗全球零售银行总裁Jonathan Larsen（罗中恒）加盟平安，担任平安集团首席创新执行官, 并担任即将组建、初始规模为10亿美元的中国平安全球领航基金董事长兼首席执行官（CEO）。

--中国新股：博纳影业称正接受中信证券上市辅导，中概股回归再添一例

美国中概股退市后通过首次公开发行（IPO）回归中国资本市场将再添一例。博纳影业集团宣布，其正接受中信证券的辅导，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。

--香港新股：交银国际设定IPO招股价区间每股2.6-3.1港元，筹高至21亿港元--IFR

汤森路透旗下IFR报导，交银国际香港首次公开发行（IPO）计划发售6.67亿股股份，招股价区间为每股2.6-3.1港元，集资高至20.7亿港元（2.67亿美元）。

--中国个股：艾派克称子公司美国利盟以约13.5亿美元出售企业软件业务

在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。（完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)