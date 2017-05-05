《路透晚报》--5月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--航空产业：中国大飞机C919首飞成功

中国国产大型客机C919在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。

--中国贸易：今年外贸环境略转好但仍严峻，进出口有望回稳向好--商务部

中国商务部发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。

--中国经济：自贸区制度创新要下功夫，支持大胆试、自主改--副总理

中国国务院副总理汪洋表示，自贸实验区要在制度创新方面下更大功夫，要坚持立足实际，开展对比试验、互补试验，努力形成各具特色的改革开放高地，支持地方大胆试、大胆闯、自主改。

--亚洲经济：中日韩财经领袖同意抵制所有形式的贸易保护主义--公报

中日韩三国财经领导人在三边会议上同意抵制所有形式的贸易保护主义，在反对美国总统特朗普提倡的保护主义政策方面，立场比20国集团(G20)强硬。

--中国房地产：上海市新房需公开销售，并摇号排序和按序购房

据上海市政府官方微信号“上海发布”，上海正持续整顿规范房地产市场秩序，为体现公开公平，新开盘商品住房应采取公证机构主持，摇号排序，按序购房等方式公开销售。

--中欧贸易：强烈质疑欧委会对中国产热轧板卷反补贴案裁决的正当性--商务部

针对欧盟委员会对中国产热轧板卷反补贴案做出的终裁披露，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国强烈质疑欧委会裁决的正当性，并敦促欧委会严格依照世贸组织规则进行调查和裁决，尽快修改其不合理裁决。

--中国经济：去年末全国耕地面积13,496万公顷，年内净减少--国土部

中国国土资源部称，截至2016年末，全国耕地面积为13,495.66万公顷，较2015年末略有减少；全国建设用地总面积为3,906.82万公顷，新增建设用地51.97万公顷。

--香港数据：4月PMI创逾三年新高至51.1，营商环境今年来首度好转--日经

经调整季节性因素后，4月份日经香港采购经理指数(PMI)为51.1，高于上月的49.9，更是38个月来高位，显示香港私营企业的营商环境于今年首度好转。

--香港数据：3月零售销售货值按年升3.1%终止两年跌势，受访港旅客回升带动

香港政府统计处公布，今年3月零售业总销货值按年上升3.1%，终结此前连续两年下跌的趋势，因访港旅客人次回升及本地需求带来支持。

--台湾数据：4月CPI年增0.12%且低于预期，因蔬果蛋类比去年便宜

台湾主计总处公布，4月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.12%，低于市场预期的升0.40%，因为蔬果与蛋类价格比去年便宜。

--表格：台湾4月末外汇存底为4,384.26亿美元，月增0.21%--央行

台湾央行公布，4月末外汇存底为4,384.26亿美元，较上月增加0.21%或增9亿美元。央行表示，4月外汇存底增加，主要是外汇存底投资运用收益，及及欧 元等货币对美元升值，以该等货币持有之外汇折成美元后，金额增加。

【金融】

--《市场热谈》中国监管层清理券商集合资管产品，信用债市场受影响首当其冲

在近日中国高层强调维护国家金融安全的大背景下，一行三会（央行、银监会、保监会和证监会）纷纷行动明确各自工作重点，其中证监会将潜在风险点直指券商集合资产管理计划。业内人士预计，相关清理举措或对国内股债市场带来波动。

--中国保险：拓宽险资支持实体经济渠道，支持险资参与债转股--保监会

中国保监会称，拓宽保险资金支持实体经济渠道，要发挥保险资金融通和引导作用，支持保险资金发起设立债转股实施机构，开展市场化债转股业务；支持保险资产管理机构开展不良资产处置等特殊机会投资业务、发起设立专项债转股基金等。

--中国保险：支持险资通过基础设施投资计划向PPP项目提供融资--保监会

中国保监会称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。

--中港金融：“债券通”北上机制明确，做市商已可申请业务资格--消息

连接中国内地和香港债券市场的“债券通”进展加速。三位消息人士周五透露，中国外汇交易中心近期在上海开展推介活动，向债券市场做市机构开放“债券通”业务资格的申请，并明确了境外投资者“北上”投资中国银行间债券的一些机制安排。

--中国保险：探索建立一带一路保险监管合作机制，加强区域监管合作--保监会

中国保监会副主席陈文辉称，将加强区域保险监管合作，探索建立“一带一路”保险监管合作机制；积极推动“偿二代”监管规则输出，推动签订区域金融保险监管合作协议。

--中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会

中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。

--中国金融：看待金融监管不能急功近利，强监管才能护好钱袋子--人民日报

针对一些对金融监管误解甚至指责的情绪有所升温，人民日报海外版刊登热点聚焦文章称，长期而言，建立完善有效的监管体系却是保护百姓“钱袋子”安全，促进金融市场乃至国民经济持续健康发展的必要之举，看待金融监管不能急功近利。

--中国金融：监管需要把握好力度和节奏，避免带来新问题--报载

中国经济参考报刊登文章称，强化金融监管既是对过去金融监管滞后于金融发展的纠偏，也是维护金融安全的需要。但金融监管的强化也会碰到反作用力，甚至带来新问题。因此也需要把握好力度和节奏。

--中国金融：不能让金融机构成为风险之源，监管部门要更主动防控风险--新华

新华社发表述评指出，金融机构做好自身的事情是防范金融风险的根本，不能让本应是风险管控责任主体的金融机构成为风险之源，而外部有效监管也必不可少，监管部门要更加主动地防控金融风险，让风险防控做到耳聪目明。

--中国金融：现金贷业务乱象引关注，各地监管举措出手在即--报载

针对一些网络借贷信息中介机构存在虚假宣传、暴力催收、高利贷、侵犯个人隐私等问题。中国证券报援引知情人士透露，目前各地监管部门正在对“现金贷”业务进行清理整顿，上海一些地区已开始对相关机构摸底。

--新闻稿：中资银行2017年一季度业绩符合预期；评级未受影响--标普

标普全球评级表示，中资银行2017年第一季度业绩符合预期，因此银行的发债人信用评级不会立即受到影响。

--中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局

中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。

--中国基金：富达国际中国今推出首只私募基金，开外资资管公司先河

全球知名资产管理公司富达国际宣布，公司旗下位于上海的外商独资私募基金公司今日推出其首只私募基金产品--富达中国债券1号私募基金，主要投资于国内债券市场，成为首家在中国推出私募证券投资基金产品的外资资产管理公司。

--《台湾金融市场一周展望》台股等待利多料万点关前徘徊，台币待变数厘清

台湾股市面临万点关卡只差临门一脚。分析师认为第二季淡季令业绩长红不易，5月中旬前还有首季财报公布，观望心态偏浓，股市料徘徊万点关前，并等待利多；然国际气氛向好，台币汇价则看先前区间，也等待变数厘清。

【固定收益】

--《分析》中国央行本周未续MLF仅小额净投放，去杠杆进行时政策基调仍紧

面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，本周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。

另外，目前市场对调整存贷款基准利率的预期不高，更多关注点还是逆回购和中期借贷便利(MLF)等政策利率何时再上调。若FED在6月如期加息，则将是中国央行调整市场利率的一个比较可能时间点。

--中国债市动态：二级暂稳信用债一级入冰冻期，监管风暴持续低迷市况难改

在连续多日调整后中国债市早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。

--中国货币市场：逆回购再暂停无碍资金面续改善，预期仍谨慎料难脱紧平衡

尽管中国央行公开市场本周内第二次暂停操作，但并无碍银行间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧平头寸难度较前几日继续改观。

--中国债市：国开行称视信贷及市场变化有序安排发债，不存在暂停发行情况

中国国家开发银行公告称，将根据信贷投放进度及金融市场变化稳妥有序安排发债工作，不存在暂停发行的情况，有关媒体报导不实。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.0444%，投标倍数1.9--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.0444%，边际中标收益率3.1206%，投标倍数1.90倍。

--新债招标：黑龙江五、七年专项债利率较下限上浮77、55bp，五年再创新高

业内人士透露，黑龙江省下午招标的五年、七年专项地方债，中标利率为4.16%、4.05%，较投标区间下限上浮77、55个bp(基点)，投标倍数为1.18倍、1.56倍。其中，五年期中标利率上浮点数77bp为公开招标的地方债中新高；较投标区间下限上浮的幅度达到23%，亦再创地方债公开招标发行以来新高。

--中国票据市场：转贴利率变动不大，月初资金未如预期转松成交清淡

中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。

【外汇】

--《人民币综述》台湾比香港更爱人民币？

伴随着2015年以来人民币贬值开启，离岸人民币资金池在一路下滑，香港人民币存款已经由高峰时的逾1万亿元下降了近一半；但是，台湾的人民币存款却一直稳定在3,000亿元以上，每月的波动亦不大。难道在贬值之际，台湾比香港更爱人民币吗？

路透终端数据显示，2015年12月31日至今，人民币兑港元贬值5.8%，兑台币贬值14.42%。人民币兑台币的贬值幅度远高于港元，但台湾人民币存款的降幅却远不及香港。分析人士指出，主因为台湾机构的人民币存款主要用于经常项下，受汇率影响不大；且台湾的个人投资者对利率高于台币的外币都有逢低买入的投资习惯。

--中国汇市：人民币早盘放量微升，波动愈发收窄部分机构参与倒量

人民币兑美元即期早盘随中间价放量微升。交易员称，早盘客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性；市场波动愈发收窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显，近期美元指数波动多由中间价和人民币汇率指数共同消化，短期汇价料仍延续横盘。

--中国外汇：提升贸易投资便利化服务一带一路，“打开的窗户”不会关上--外管局

中国国家外管局副局长潘功胜近日称，中国外汇管理将保持稳中求进，坚持市场运作，“打开的窗户”不会再关上，继续提升贸易投资便利化水平，进一步开放和便利境内资本市场、债券市场和外汇市场，优化外汇储备资金运用，加强对外沟通合作，继续服务“一带一路”建设。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，SDR指数刷新低至94.04

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.09%至93；SDR篮子指数跌至94.04，创有该数据以来新低，BIS篮子指数微升至93.87。

--人民币衍生品：美元掉期曲线趋陡峭，资金面预期仍偏紧掉期料保持高位

中国境内美元/人民币掉期曲线本周趋陡峭。交易员称，前半周人民币流动性依然紧张推高掉期曲线，一年期掉期一度升至1,320的近一个半月新高；随着后半周资金面缓解，掉期曲线亦有所回落。不过资金面偏紧预期未改，料掉期曲线将保持高位。

--离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管

中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收跌并创三个半月新低，监管趋严券商股领跌

中国股市沪综指连四日收跌，并续创三个半月收盘低点。分析师指出，今日大盘低开低走，3,100点支撑力度不强，午后大盘围绕该整数位弱势震荡整理。“一带一路”概念和雄安概念等前期热点股纷纷回调，而金融监管加强令市场人气更趋谨慎，券商板块成为今日重灾区。

--中国证券：实施穿透式监管，吸引更多战略新兴产业公司上市--上证所

上海证券交易所资本市场研究所最新报告建议，未来要实施穿透式监管，防止金融风险向实体经济传导；优化上市公司结构，吸引更多战略新兴产业公司在蓝筹主板上市，发挥资本市场服务实体经济应有的作用，促进上市公司持续提升经营质量。

--中港个股：中远海控拟受让中远海发在建的14艘船舶，总价17.79亿美元

中国大型运输企业--中远海运控股股份有限公司公告称，旗下子公司COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd（中远水星）拟受让关联人中远海运发展股份有限公司手握的14艘集装箱船舶建造合同，总价款为17.79亿美元。

--企业并购：中国化工收购瑞士先正达已经获得股东足够票数支持

中国化工和瑞士先正达宣布，中国化工以430亿美元对后者的收购已经获得先正达股东足够数目的支持。

--香港新股：广州农商银行拟下周为高至10亿美元IPO展开预先推介--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，广州农村商业银行股份有限公司计划下周为其高至10亿美元的香港IPO（首次公开发售）展开预先推介。

--香港新股：光大绿色环保以招股价区间中低端定价，集资约30亿港元

主要在中国从事生物质及危废处理业务的中国光大绿色环保称，香港首次公开发售（IPO）以招股价区间中低端水平定价，集资约30亿港元，其中面向散户的公开招股部分录得轻微超额认购。

--香港个股：丰盛控股解除卓尔股份质押并获后者增持，盘中股价曾涨近19%

从事物业开发、绿色建筑服务的丰盛控股解除卓尔集团股份质押并获得后者增持股份，周五盘中股价曾涨近19%。

--中国大豆：下调增值税或为压榨业者亏损困境提供生机--消息人士

据两名贸易知情人士本周透露，中国即将实施的下调大豆进口增值税，有可能会给大豆压榨企业提供一线生机；大豆压榨业目前亏损情况为八个月来最严重。

--中国个股：中弘股份拟投1.75亿美元于中民金融旗下一投资组合