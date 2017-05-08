《路透晚报》--5月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：4月进出口增速大幅放缓且远逊预期，未来增速料持续收窄

和3月的亮丽数据相比，中国4月以美元计价进出口同比增速近乎腰斩，而且双双逊于预期。分析人士认为，这主要是受基数和商品价格指数回落的影响。他们预计，随着价格因素的消退，且4月PMI等先行指标已掉头向下，内外需的实际表现恐怕并没有数据表现得那么好，预计后续外贸进出口增幅会继续收窄。

--中国央企：鼓励央企参与“一带一路”重点项目建设，总体风险可控--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会主任肖亚庆称，将继续推动中央企业深入参与“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设，不断深化沿线国家在装备、技术、管理等领域的交流合作，鼓励央企积极参与重点项目的建设，目前项目总体风险完全可控。

--中美关系：贸易逆差、过剩产能等问题可通过强化合作解决--中国副财长

中国财政部副部长朱光耀称，中长期看，中美双边经济关系快速发展的过程当中遇到了一些问题，但这些问题是发展中的问题，例如如何应对贸易逆差、过剩产能等问题，通过强化合作是可以加以解决的。

--投行观点：一带一路峰会将成中国建筑业催化剂，海外业务乐观--瑞银

“一带一路”国际合作高峰论坛本周日起将于北京举行。瑞银证券基础设施行业分析师徐宾在最新研报中重申对中国的建筑公司海外业务持乐观态度，并提示一带一路峰会将成为行业增长催化剂，继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展。

--《独家新闻》中国寻求收购缅甸一具有战略意义港口最高85%股权

据路透看到的文件显示，中国考虑在缅甸具有战略重要性的港口持股至多85%，此举可能加剧围绕中国在该国经济影响力日益提升的紧张氛围。中国一直寻求以优惠待遇准入位于孟加拉湾的皎漂(Kyauk Pyu)深海港，作为其“一带一路”基础设施投资计划的一部分。“一带一路”政策旨在深化与亚洲等地区国家的关系。

--《分析师观点》台湾4月出口连七月正成长，分析师对下半年看法趋乐观

台湾财政部公布，4月出口金额较上年同期升9.4%，与市场预期的年增9.9%大致相当，且是连续七个月正成长；分析师对下半年看法趋乐观。4月进口则较上年同期增23.5%，优于市场估的年增16.85%；4月贸易顺差27.8亿美元。

【金融】

--中国金融：银行应将押品管理纳入风险管理体系，定期开展压力测试--银监会

中国银监会日前发布商业银行押品管理指引，明确将押品管理纳入全面风险管理体系，以有效防范和化解信用风险；指引并要求，银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别，并在此基础上进一步细分。

--中国金融：“稳”是强监管去杠杆主基调，勿以市场小幅波动危言耸听--报载

近期中国股市、债市的波动引发市场对于当前金融监管政策的探讨，其中不乏建言甚至担忧的声音。中国金融时报刊文称，市场对于当前货币政策和监管政策无需过度忧虑，“稳”是金融强监管去杠杆的主基调。

--中国保险：研究出台系统重要保险机构监管制度，弥补监管短板--保监会

中国保监会发文称，将研究出台系统重要性保险机构监管制度，评估确定首批国内系统重要性保险机构名单；同时，加强资产负债匹配管理，研究制定保险公司资产负债管理监管规定。

--台湾金融：台银扩大海外布局，将赴泰国越南及印尼设据点--副总

台湾最大银行且是100%的公股银行--台湾银行表示，为配合南向政策并扩大海外布局，已获台湾金管会核准赴泰国、越南及印尼等地设立办事处，今年内将向当地主管机关提出设立申请，希望藉此找寻东南亚地区潜在商机。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性总量仍适中今日不开展操作，单日净回笼100亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。为继上周五以来连续第二日暂停操作。据此计算，单日净回笼100亿元人民币。

--中国债市动态：资金面转宽未改现券弱势，10年国债收益率升至22个月高点

中国银行间债市资金面转宽，但现券弱势未改。受国债期货下挫影响，二级市场上10年国债活跃券收益率涨逾4个基点(bp)升至3.60%，按中债到期收益率统计口径比较，创下22个月以来高点。

--中国货币市场：逆回购继续暂停但资金面仍偏松，去杠杆下预期难乐观

中国央行公开市场周一继续暂停逆回购操作，但银行间资金面延续偏松局面，大行供给增多，主要回购利率走低。交易员表示，月初资金通常较松，但机构预期并未太过乐观，去杠杆背景下，流动性总体料维持紧平衡。

--中国债市：农行和中债信用增进分别创设信用联结票据产品，为银行间首批

中国银行间市场交易商协会公告，近日农业银行和中债信用增进公司分别创设完成了一笔信用联结票据(CLN)产品，意味着CLN正式登陆银行间市场。

--新债招标：农发行三年增发债收益率4.2249%，15年4.5801%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年、七年和15年三期债，中 标收益率分别为4.2249%、4.4510%和4.5801%，对应投标倍数2.23倍、3.63倍和2.87倍。

--新债招标：新疆七年专项地方债利率亦落区间上限，三年仍较下限上浮45bp

业内人士透露，中国新疆上午招标的三年和七年专项地方债，中标利率为3.80%和4.05%，较投标区间下限分别上浮45和52个bp(基点)，其中七年期利率亦落于投标区间上限；投标倍数分别为2.09倍和1.44倍。

新疆稍早招标结束的三年和七年一般地方债，中标利率为3.80%和4.05%，较投标区间下限分别上浮45和52个bp(基点)，其中七年期利率落于投标区间上限；投标倍数分别为1.87倍和1.39倍。

--《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债预测均值3.77%、4.27%和4.26%

中国国家开发银行周二将招标增发一、五和10年三期债。路透调查显示，监 管重压下债市疲弱不堪，一级配置力量亦难见起色，明日新债定位整体料仍偏高，预测均值分别为3.77%、4.2 7%和4.26%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量微跌，周末外储和今早进出口数据影响有限

人民币兑美元即期早盘随中间价缩量微跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。

--中国外汇：一季度国际收支基本平衡，储备资产降幅明显收窄

中国2017年一季度国际收支基本平衡，具有良好的经济基本面基础；其中，经常账户顺差继续保持在合理区间，非储备性质的金融账户逆差大幅收窄，因国际收支交易导致的储备资产降幅明显收窄。

--中国数据：4月末外储连三月回升至3.03万亿美元，跨境流动续向均衡收敛

中国央行公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。这是中国官方外储自2014年6月以来首次连续三个月上升，也是连续第三个月站在3万亿美元以上。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，SDR篮子指数再创新低

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.11%至92.90；SDR篮子指数微跌至93.97，再创有该数据来新低；BIS篮子指数微跌至93.77。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至93关口

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(5日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.24%至93.00，较2014年底则仍下跌7%。

--离岸人民币：港交所拟第三季推出CNH及美元黄金期货合约，可节约保证金

香港交易及结算所有限公司（港交所）称，拟于第三季在香港推出的离岸人民币（CNH）及美元黄金期货合约，将有助投资者节约保证金。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连五日收跌至近七个月新低，军工和周期板块领跌

中国股市沪综指收跌至近七个月新低，并为连五日下跌。分析师指出，今日大盘持续调整，场内缺乏热点，整体情绪低迷。大盘在跌破多个技术支撑位后，出现资金加速流出迹象，市场处于持续寻底过程中。而短期经济有见顶迹象，周期股上涨逻辑出现动摇，今日军工和周期板块领跌。

--投行观点：A股市场国家队持股正向银行股集中，非金融板块续减持--瑞银

瑞银证券中国首席策略分析师高挺发表最新A股策略周报称，基于一季报的统计，A股市场上的“国家队”（政府资金）的持股正在逐步向银行股集中，而非金融板块或被继续减持；不过“国家队”短期大幅撤离A股市场的可能性较低。

--《分析》原油市场天翻地覆的三大因素：中国、存货、基金

本周原油价格暴跌至六个月低点，原因可能出在对中国经济成长的忧心、存货居高不下、及基金仓位调整。美国原油价格周四重挫5.0%至每桶45.29美元的11月以来新低，当时石油输出国组织(OPEC)同意自1月1日起实施六个月的减产180万桶/日协议。

--中国企业：吉利控股集团将收购丹麦盛宝银行30%股权

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)表示，该行联席创始人Lars Seier Christensen已同意将所持25.71%的股权出售给中国汽车制造商吉利控股集团的关联公司。盛宝银行是丹麦的一家非上市公司，提供网络交易平台。

--中国个股：金风科技斥资1.1亿澳元收购澳大利亚一风电场项目

中国风电设备制造商--新疆金风科技股份有限公司公告称，将以1.1亿澳元价格收购Stockyard Hill风电场项目公司100%股权，并根据融资计划以不高于3.35亿澳元的资本金投资建设该项目。

--中国个股：OFO与上海凤凰签署订单，未来一年采购至少500万辆单车

中国自行车大厂--上海凤凰企业（集团）股份有限公司公告称，其子公司上海凤凰自行车有限公司与国内知名共享单车品牌OFO的运营方东峡大通（北京）管理咨询有限公司签约，初步约定未来一年至少500万辆的自行车订单。

--香港个股：绿城中国出售三幅北京土地，总价近35亿元人民币

中国房地产商--绿城中国宣布，出售共三幅在北京的地块予独立第三方，涉及总代价34.76亿元人民币，公司初步估计出售将共录得约16.32亿元税前收益。

--美股业绩：京东第一季营收同比成长41%，优于预期