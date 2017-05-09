《路透晚报》--5月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：应关注非银机构对金融体系的影响，提升监管有效性--工作论文

中国央行称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。

--中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长

中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。

--中国经济：研究制定适应雄安功能定位的人口和住房政策--河北省委书记

中国河北省委书记赵克志撰文表示，雄安新区要把严格土地和房地产管控作为当务之急，并研究建立土地收储制度，强化政府统一管理，严禁大规模搞房地产开发，研究制定与新区功能定位相适应的人口和住房政策。

--中国贸易：续对原产于日美欧进口氯丁橡胶征收反倾销税，期限五年--商务部

中国商务部称，将自周三(10日)起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限五年。

【金融】

--中国金融：证监会明确券商大集合产品为整改非清理，仍可滚动发--消息

三位消息人士透露，中国证监会昨日分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品（俗称“大集合”）主要是进行整改并非清理；证监会今后拟比照公募基金杠杆率、久期管理券商集合资管产品，依然可存续滚动发行。

--中国金融：一季度境外对境内金融机构直接投资连三季净流出--外管局

中国国家外汇管理局称，今年一季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出12.89亿美元，为该数据自2012年公布以来连续第三个季度出现净流出，净流出规模较上季度小幅上升。

--中国保险：开展险资运用风险排查，治理嵌套及监管套利等金融乱象--保监会

中国保监会称，将开展保险资金运用风险排查专项工作，核查保险资产的真实性及资产质量，以全面掌握保险资金运用状况，摸清行业风险底数；坚决防范治理金融产品嵌套、监管套利等金融乱象。

--中国金融：地方政府应对游走于监管边缘所谓的“地方金融”从严监管--新华

新华社发表述评指出，当前有一些所谓的“地方金融”仍游走于监管边缘，而严监管不仅是专业监管部门的事，也是地方政府必须履行的责任和义务。

--中国金融：工商银行债转股实施机构已于4月下旬获批筹建--银监会

中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。

--《焦点》按下葫芦浮起瓢，中国银行业去杠杆见效但影子银行风险重燃

中国政府采取的降低银行系统杠杆并限制部分风险性活动的措施，似乎已发挥作用，但却也在将借款人推回到替代性融资来源，而这些来源存在与金融系统类似的风险。

--新闻稿：2017年下半年中国地方政府融资平台可能面对更为严峻的形势--标普

标普全球评级宣布，2017年下半年中国地方政府融资平台可能面对更为严峻的形势。随着监管政策趋严，融资成本上升，以及中国金融体系去杠杆的压力，金融机构面临的流动性压力不断增加。因此，我们预计某些基建项目今年将出现融资瓶颈。

--香港金融：金发局建议推动金融科技进一步发展及应用，大力开拓DLT

香港政府谘询机构--金融发展局发表报告建议推动金融科技（FinTech）进一步发展及应用，并大力开拓分布式分类帐技术（DLT）。

【固定收益】

--中国公开市场：连三日暂停操作因流动性总量适中，单日净回笼200亿元

中国央行公告称，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。为继上周五以来连续第三日暂停操作。据此计算，单日净回笼200亿元人民币。

--中国债市动态：情绪稍稳10年国债收益率涨势收敛，国开新债结果尚可

中国金融期货交易所主要合约跌势缩减，银行间市场情绪亦有缓和，10年国债收益率在站上3.60%后涨势收敛并趋稳，同期限国开债收益率则继续小幅上行。

--中国货币市场：供给充裕流动性续向好，明日大量逆回购到期央行动向引关注

中国央行逆回购连续第三日暂停，银行间资金面继续宽松无虞。交易员表示，尽管公开市场继续小幅净回笼，但月初大行供给充沛，即便质押信用债的机构轧平头寸也难度不大，虽短期流动性暂忧虑不大，但考虑到明日大量逆回购到期之际，央行动向值得关注。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.8047%，10年4.2838%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午在银行间市场招标的一年、五年及10年期固息增发债，中标收益率分别为3.8047%、4.2902%和4.2838%，均稍高于此前3.77%、4.27%和4.26%的预测均值；三期债投标倍数分别为2.10倍、3.41倍和2.30倍。

--《中国新债预测》五年国债收益率均值3.60%，配置盘多观望定位略高二级

中国财政部周三将招标续发五年期固息国债。路透调查显示，流动性虽有所改善但监管风暴仍在途中，现券市场预期维持谨慎，配置盘多在观望，今日稍早国开债一级招标结果亦均高于预期；故预计明日五年国债需求一般，定位将略高于二级，收益率预测均值为3.60%。

--中国债券：上证所拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围--消息

据两位消息人士透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。

--台湾新债：中信金旗下银行将发行10亿台币三年期绿色债券，利率0.83%

台湾消金龙头金控--中信金控旗下中国信托商业银行表示，将发行10亿台币三年期绿色债券，发行利率定在0.83%。

--台湾新债：玉山银行将发行6,000万美元30年绿色债券，利率定在4.1%

台湾国际板债券主要承销商--玉山金控旗下玉山银行表示，将发行6,000万美元30年期零息绿色债券，五年内不赎回券(NC5*1)以IRR(隐含年报酬率)4.1%定价，将成为台湾国际板债券首批挂牌的绿色债券。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价微跌，客盘购汇较多但短期仍无方向

人民币兑美元即期早盘续微跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至92.91

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升至92.91；SDR篮子指数微升至93.98，BIS篮子指数微升至93.82。

--路透专访：人民币汇率可能再现较大贬值压力，加快汇改的必要性提升--专家

对于美国特朗普新政府渐次推出减税等系列新政，中国社科院学部委员余永定称，之前对美新政府可能引发中美贸易战和货币战的忧虑已减轻，但中美宏观政策差异可能导致资本从中国和其他国家流入美国，助推美元升值。而中国未来宏观形势尚不明朗，不能排除人民币汇率再现较大贬值压力的可能性。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升结束连五日下跌，反弹仍乏力大盘重心续下移

中国股市沪综指微收升，结束连五日下跌。分析师指出，今日大盘惯性低开后，指数在盘中数次试图冲高，但场内跟涨氛围偏淡反弹乏力，市场重心继续下移，尾盘依靠拉升银行股勉强收红，周期板块走势依然疲弱，成交亦明显萎缩，大盘仍在寻底过程中。

--中国证券：美国证券托管结算公司宣布可为在中国的外资私募提供服务

随着越来越多的外资投资机构在中国成立外商独资公司并从事私募基金管理业务后，美国证券托管结算公司（DTCC）宣布，即日起，在中国运营的外商独资企业将可以通过DTCC旗下的Omgeo CTM中央交易管理平台完善其私募基金管理业务。

--中国基金：易方达UCITS ETF规模增至3,300万美元，受益于A股可能纳入MSCI

中国国内大型基金公司--易方达基金公司近日宣布，与欧洲ETF Securities合作开发运营的UCITS ETF今年获投资者持续申购, 产品规模由2016年初的2,000万美元增至2017年4月底的3,300万美元，成为目前欧洲市场上中资同类基金中最大的MSCI中国A股指数ETF。

--中国汽车：4月广义乘用车销量同比降1.7%，前四月累计仍呈负增长--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，4月广义乘用车销量约为169.3万辆，同比下降1.7%，环比下降13.7%；1-4月累计销量约为727.4万辆，同比下降1.4%。

--中国企业：万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载

海峡时报报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。

--香港个股：辉山乳业称中银澳门要求其本月16日前偿还共约5,100万美元

停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。

--中国个股：重庆百货出资2.66亿元参与马上消费金融公司第二轮增资

中国风电设备制造商--新疆金风科技股份有限公司公告称，将以1.1亿澳元价格收购Stockyard Hill风电场项目公司100%股权，并根据融资计划以不高于3.35亿澳元的资本金投资建设该项目。

--中国个股：融创中国称非主动谋求金科股份控制权，将再增持至少2,000万股

中国重庆百货大楼股份有限公司公告称，计划出资2.66亿元人民币参与马上消费金融公司的第二轮增资，增资后重庆百货持股占比为30.615%。

--中国个股：中油工程联合中标尼日利亚天然气管道工程，分标额9.5亿美元

中国大型基建公司--中国石油集团工程股份有限公司公告称，其子公司中国石油管道局工程有限公司参与的联合体，中标尼日利亚一天然气管道工程项目，中油工程占项目建设部分八成份额，预计约9.49亿美元。

--中国企业：台铃集团借分时租赁及海外战略解市场饱和困局，冀3-5年上市

中国电动车市场已进入饱和期，销量逐年下降。以销量计国内第三大电动自行车企业台铃集团计划以分时租赁的新模式及海外扩张战略来解决市场困局，计划三年内海外销量占比达到三成左右。

--中国个股：圆通速递拟收购先达国际物流近62%股份，价格10.4亿港元

中国大型快递企业--圆通速递公告，拟以10.41亿港元的对价，收购香港上市公司--先达国际物流2.5585亿股股份，占后者总股本的61.87%。

--中国个股：中弘股份拟以4.1亿美元收购高端旅行服务公司A&K九成股权

中国中弘控股股份有限公司公告称，由境外子公司Neo Dynasty以4.12亿美元，收购高端旅游服务公司A&K公司90.5%股权。（完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)