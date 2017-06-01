《路透晚报》--6月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月财新制造业PMI近一年首度收缩至49.6，与官方指数走势背离

中国两大PMI先行指标5月走势明显背离。官方制造业PMI超预期持平于前月的51.2，而财新制造业则出现近一年来的首次收缩，产出、新订单、价格等主要分项指数环比均下滑；与官方指标显示的库存改善不同，财新的采购和产成品库存一减一增，反映出制造企业已不再积极补库存。

--中德关系：愿将中国制造2025与德国工业4.0等发展战略更好对接--李克强

中国国务院总理李克强表示，中国和德国经济互补性强，利益契合点多，合作潜力巨大。中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，相互平等开放，把合作蛋糕做大，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。

--东北亚情势：中国呼吁将萨德撤出韩国

中国再度呼吁将美国萨德反导系统撤出韩国。

--全球政经：中国外交部称中国将坚守巴黎气候协定

中国表示将坚守巴黎气候协定。目前全球正在等待美国总统特朗普宣布美国是否将留在该项对抗全球气候变化的协议中。

--中国政策：严控产能过剩项目用水，加强取水许可等审批管理--水利部

中国水利部日前发布关于严格水资源管理促进供给侧结构性改革的通知，严控产能过剩项目用水，要加强产能过剩行业项目取水许可和入河排污口设置审批管理，强化水资源刚性约束。

--台湾数据：5月日经制造业PMI回落至53.1，创七个月最低但仍高于荣枯线

5月台湾日经制造业采购经理人指数(PMI)从4月的54.4降至53.1，创下去年10月以来的最低位(当时是52.7)，不过仍高于50.0的荣枯线。

--台湾经济：行政院通过风力发电四年计画，长期料新增投资6,135亿台币

台湾行政院表示，通过经济部的〞风力发电四年推动计画〞后料加速风力发电装置布建，预估至2025年可增加4.2GW(兆瓦)的设置目标容量，再生能源占比达20%带动投资金额达6,135亿台币。

--澳门经济：5月博彩收入按年增23.7%，连升10个月且为期间最大升幅

澳门政府公布，今年5月博彩收入按年升23.7%，连升10个月且为期间最大升幅。

【金融】

--中国财政：开展土地储备专项债券试点，新增提前偿还条款可续发周转偿还

在地方政府债已被划分为一般债和专项债的基础上，中国财政部最新通知明确，试点发行土地储备专项债券，纳入专项债额度管理。业内人士称，该类债券新增了提前还款条款，在资金使用上更具灵活性；同时未来类似债券有望陆续推出，地方政府专项债将进一步细分。

--中国央行：5月开展MLF操作共4,590亿元人民币,SLF操作共192.19亿元

中国央行公布，5月开展MLF操作共4,590亿元人民币,SLF操作共192.19亿元。5月末中期借贷便利（MLF）余额为41,578亿元,常备借贷便利（SLF）余额为118.22亿元,抵押补充贷款余额为23,473亿元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购操作，连两日完全对冲到期量

中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿，14天期300亿元。据此计算，为连续第二日完全对冲到期量。

--中国债市动态：期货持续上涨现券窄幅震荡，资金面显收敛预期仍谨慎

中国银行间债市早盘现券收益率窄幅震荡，国债期货延续偏强走势。交易人士表示，今日资金面稍显收敛，相对国债期货涨幅，现券整体情绪仍较一般，不过受人民币兑美元的汇率走升影响，利率互换IRS下行明显。

--中国货币市场：缴税后续影响致资金面收敛，大行预期谨慎供给紧平衡

中国银行间市场早盘资金面收敛，大行和股份制银行融出显谨慎。交易员表示，受年度缴税清缴后续影响，资金压力从昨日午后便有所显现，而央行公开市场今日仍选择对冲到期量，市场供给趋向紧平衡。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.2348%，10年4.2996%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的三、五和10年三期债，中标收益率为4.2348%、4.2915%和4.2996%，均低于此前预测均值4.26%、4.31%和4.31%；三期债对应投标倍数3.17倍、3.19倍和3.43倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率4.3923%，10年4.4671%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.3207%、4.3923%和4.4671%，对应投标倍数2.64倍、2.83倍和3.71倍。

--中国信用债：5月信用债取消发行规模降至662亿元，前五月累计3,203亿

据路透不完全统计，5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元人民币，不论是期数还是规模均较4月明显下降。至此，今年前五个月信用债累计取消金额已达到3,203亿元。

【外汇】

--《综述》人民币强势补涨有意打破“非对称贬值”，市场保持谨慎观望

人民币兑美元已连续三个交易日强势拉升，累积升幅近700点，打破了连续四个多月来的横盘走势，周三收创至逾六个半月高点。分析人士指出，人民币此番强势拉升，一来是对美元下跌部分的补涨，打破“非对称贬值”；二来引导汇率靠近中间价，增强中间价的指导意义。然而市场对人民币后市方向仍保持谨慎态度，不敢跟风。

--中国汇市：人民币早盘大涨至近七个月新高，CNH流动性再收紧

人民币兑美元即期早盘跟随中间价大涨至近七个月新高，中间价大涨543点，离岸CNH亦大涨至近八个月新高。交易员称，由于离岸人民币流动性继续收紧，且监管层引导人民币升值意图明显，市场美元空头头寸较多，助推人民币走升；但情绪趋于谨慎。

--路透调查：人民币与印度卢比预计在未来一年小幅走软

路透调查结果显示，如果美国联邦储备理事会(美联储/FED)如预期那样进一步升息，则中国人民币与印度卢比兑美元将会缩减年内涨幅，在未来12个月内小幅走软。人民币年内迄今累计上涨了近2%，其中半数涨幅都是过去一个月创下的。

--人民币衍生品：美元掉期曲线在岸趋缓而离岸陡升，两地资金面一松一紧

香港离岸美元/人民币掉期曲线周四继续抬升，中国境内美元/人民币掉期曲线本周则趋于平缓，周四略回升。交易员称，离岸市场由于人民币流动性持续收紧，有中资行在掉期市场用美元换取人民币，导致掉期曲线陡升；而境内市场则方向相反，人民币宽松而美元相对紧张，掉期曲线趋缓。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数升至92.96

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.61%至92.96；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微升至93.83。

【证券/行业】

--《焦点》中国证监会优化可转债发行机制便利融资，未来规模有望明显增长

中国证监会近日宣布完善可转债等发行方式，将现行的资金申购改为信用申购，加上此前在对上市公司再融资做出限制的同时，间接表示了对可转债、优先股发展的鼓励；一系列发行机制的调整，在缓解其对市场资金面冲击的同时，也利于其未来发行。

--中国股市：沪综指收跌终止四连涨，市场信心不足中小盘股遭集中抛售

中国股市沪综指收跌，终止此前连续四日涨势。分析师指出，今日大盘低开后窄幅震荡，成交量继续萎缩，盘中分化明显，除金融股继续坚挺外，多数个股走弱，以创业板为代表的中小盘股遭集中抛售。由于市场对经济基本面的预期转弱，投资者信心不足，短期大盘仍处调整过程中。

--香港个股：恒大集团公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币

内地大型房地产商--中国恒大集团公布恒大地产第二轮策略融资，规模395亿元人民币。

--香港个股：山水投资邀请山水水泥三大股东收购其持股，作价约47亿港元

停牌超过两年的中国山水水泥集团有限公司称，其中一名主要股东山水投资（CSI）已邀请另外三大股东收购其持股，总值约47亿港元。

--中国个股：银亿股份拟80亿并购东方亿圣，将间接持有变速器制造商邦奇集团

中国上市房企--银亿股份披露资产重组草案，公司拟以8.67元人民币/股向宁波圣洲发行9.2亿股，收购其持有的东方亿圣100%股权，作价79.81亿元，同时拟配套募资不超4亿元。交易完成后，公司将通过东方亿圣间接持有邦奇集团相关资产。

--中国企业：宝钢旗下欧冶云商开放28%股权引入新股东，拟募资超10亿元

中国最大上市钢企--宝钢股份最新公告称，旗下欧冶云商股份有限公司近日完成首轮股权开放及员工持股，并选择北京首钢基金公司、本钢集团、江苏沙钢集团、普洛斯投资（上海）有限公司、北京建信股权投资基金（有限合伙）和三井物产等知名企业成为股东。

--南美经济：中国企业有意参与建造阿根廷-智利安地斯山隧道

包括中国和欧洲企业在内的10家财团正式表示，有意参与建造连接阿根廷和智利的安地斯山隧道。该地标性项目规模约15亿美元。智利公共工程部长Alberto Undurraga说，中国电力建设集团、中国交通建设股份有限公司、西班牙OHL和FCC、意大利Astaldi和Salini Impregilo都有意愿参与。

--企业并购：中国复星国际牵头财团将以8.87亿美元入股俄罗斯极地黄金

中国复星国际牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元，收购俄罗斯头号黄金生产商极地黄金(Polyus)10%的股份。(完) (整理 张喜良; 审校 曾祥进)