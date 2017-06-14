《路透晚报》--6月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：IMF再度上调今年中国经济成长预估至6.7%，称政策带来支持

国际货币基金组织(IMF)将今年中国经济成长率预估上调至6.7%，指出是“受政策支持，尤其是扩张性信贷和公共投资”。这一最新预估高于4月时做出今年成长6.6%的预测；4月的预估值已较之前上调。

--中国经济：需进一步收紧信贷流动--IMF第一副总裁

国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在北京向记者表示，中国需要进一步收紧信贷流动，将贷款引导至支撑经济实质增长的活动中。

--中国数据：5月工业超预期经济仍显韧性，下半年增速回落料温和

中国国家统计局最新公布的5月数据显示，工业和消费均超预期，投资则受房地产和基建拖累增速有所下行；整体而言，中国经济仍保持一定韧性，放缓之势也弱于市场预期，多数分析人士预计，下半年经济增速回落料温和。

--中国经济：2030年5G有望带动直接经济产出6.3万亿元--白皮书

中国信息通信研究院向业界正式发布《5G经济社会影响白皮书》预测，到2030年，5G有望带动中国直接经济产出6.3万亿元人民币、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。

--中国财税：金融机构农户小额贷款利息收入免征三年增值税--财政部

中国财政部、国家税务总局发布通知，自2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税。在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。

--中国房地产：1-5月房地产开发投资同比增8.8%，新开工面积增9.5%--统计局

中国国家统计局公布，1-5月全国房地产开发投资同比增长8.8%，增速低于1-4月的9.3%；房屋新开工面积同比增长9.5%，不及1-4月的11.1%。

--中国外交：将继续协调巴方尽快核实两名在巴基斯坦被绑架中国公民情况--外交部发言人

中国外交部发言人陆慷说，中方对两名在巴基斯坦被绑架的中国公民可能已遇害的消息一直高度关切，目前巴方尚未向中方最终确认上述消息。中方将继续协调巴方尽最大努力尽快核实有关情况。

--香港经济：香港与大湾区内港口各有分工，互补优势提升物流实力--官员

近年香港的港口货运吞吐量呈下降趋势，粤港澳大湾区的发展亦可能令各城市之间的竞争加剧。香港运输及房屋局局长张炳良表示，香港港口与大湾区内其他港口各有分工定位，故不存在放弃香港港口的命题；且未来区内各港口会在优势互补下各展所长，从而提升整个区域的物流实力。

--《焦点》美国考虑限制中国在人工智能等领域投资，以保护敏感科技

美国现任及前任官员对路透表示，美国准备加大对中国投资硅谷企业的审查力度，以更好地保护对美国国家安全至关重要的敏感科技。

【金融】

--《焦点》中国央行摸底银行信贷需求，政策适应性微调仍将持续

中国金融去杠杆以抑制资产泡沫和引导资金“脱虚入实”成效初显。尽管围绕银行体系的自查将结束，但金融监管加强逻辑不变，再考虑到美联储加息预期等多重压力叠加，中国央行对“货币政策和宏观审慎政策”进行适应性微调仍将是一个持续性的过程。

--路透专访：中国进出口行称将提升中短债发行占比，外债发行受降级影响有限

中国三大政策性银行之一--进出口银行资金营运部总经理王凯称，考虑到近期国内金融市场利率中枢明显抬升，今年该行将提升中短期债券发行比重，发行规模将比去年略有增加，计划发行6,500亿元人民币左右。

--中国金融：“央行大放水”说法有失偏颇，货币政策保持不紧不松--金融时报

针对央行上周通过中期借贷便利（MLF）向市场投放4,980亿元人民币被不少人解读为“央行大放水”，中国金融时报报导称，货币政策继续保持“不紧不松”状态，本次MLF操作正是给市场释放一个信号，是保持货币政策“稳健中性”态度的坚持，是对市场压力和紧张情绪的缓解。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行900亿元逆回购操作，单日净投放200亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期在暂停两日后恢复，操作量100亿元，28天期为500亿元。据此计算，单日将净投放200亿元。

--中国债市动态：经济数据对现券影响暂不大，五年国债招标需求旺提振情绪

中国银行间债市早盘现券多数时间波动不大，10年国开等收益率仅微幅下行，暂未受稳健的经济数据影响。不过财政部上午招标的五年期国债成为淡静市况下的亮点，3.76倍的投标倍数创下10个月以来新高，显示需求向好，相关现券买盘收益率报价应声下行。

--中国货币市场：央行连续净投放下短期资金宽松，惟跨季价格维持高位

中国央行公开市场连续第二日净投放，银行间市场资金面维持宽松，早盘短期供给较为充裕。交易员称，央行呵护流动性姿态令6月流动性预期好转，不过受限于MPA考核等，跨季融出仍偏少，价格也维持高位。

--新债招标：中国两年和五年期国债共获21.9亿元追加认购

中国财政部公告显示，上午招标的两年期固息国债中标利率3. 62%，高于此前市场预测均值3.57%，并获得1.9亿元人民币追加认购，最终发行量为281.9亿 元；同时招标续发的五年期国债获追加20亿元，最终发行量为420亿元。

--新债招标：中国五年期铁道债中标利率4.41%，10年4.45%--业内人士

业内人士透露，中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.41%和4.45%，低于上次定位，投标倍数为2.01倍和2.58倍。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.2749%，10年4.2909%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五年和10年固息债，中标收益 率为4.2749%和4.2909%，对应投标倍数3.86倍和5.54倍。

--中国新债：国开行周四将在上交所招标增发100亿两期债，期限两年和五年

中国国家开发银行公告，将于周四(15日)在上海证 券交易所招标增发总量不超过100亿元人民币两期固息债，期限两年和五年。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微升，中国经济数据影响有限

人民币兑美元即期早盘随中间价微升，市场有效波幅依旧狭窄。交易员称，因美联储议息在即，市场谨慎情绪升温，部分机构趁走势僵化做大成交量；目前客盘结售汇趋于均衡，而寻机结汇的看法渐多，这或进一步压制汇价下跌空间。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.08

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.06%至93.08；SDR篮子指数微跌至94.6，BIS篮子指数微跌至94。

--投行观点：下调人民币兑美元贬幅预测，中国经常账户顺差料缩窄--德银

大型投行--德意志银行最新报告下调对人民币兑美元贬值幅度的预测，料2017年贬至7.1元，2018年续贬至7.6元，2019年贬至7.9元；意味着人民币对CFETS篮子货币这三年的贬幅分别为1.7%、4.2%和5.6%。此外，预计中国经常账户顺差在未来几年也将缩窄。

--香港数据：5月底止外汇基金境外资产增至32,587亿港元--金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年5月底止外汇基金境外资产为32,587亿港元，较4月底增加236亿港元。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收低创逾一个月最大单日跌幅，保险等金融股领跌

中国股市沪综指收低，创逾一个月最大单日跌幅。分析师指出，今日大盘低开后一路下滑，今晚美联储将宣布其货币政策决议，市场情绪偏谨慎，投资者观望氛围浓厚。此外，安邦保险董事长无法履职的消息加剧保险等金融股卖压，并带动其他蓝筹股获利回吐，对指数形成拖累。

--中国基金：名称未带“港股”字样的公募基金股票资产投港股上限为50%--报载

中国基金报报导称，中国监管层近期下发注册审核指引，对通过港股通机制参与港股交易的公募基金的产品名称及投资比例作出要求，80%以下的非现金基金资产投资于港股的，基金名称不得带有“港股”等类似字样，港股最高投资比例不得超过股票资产的50%。

--中国期市：铁矿石期货价格跌至七个月低点，受供应过剩疑虑打压

中国铁矿石期货价格周三挫跌至近七个月最低水准，凸显市场对供应过剩的忧虑。供应过剩的问题已将铁矿石现货价拉至一年低位。

--中国个股：大连港等称辽宁将与招商局合作建立辽宁港口统一经营平台

中国大连港、营口港、锦州港公告称，控股股东均收到通知，辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在今年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，并在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。

--中国钢铁：5月产量较上年同期增长1.8%，受高利润刺激

根据中国统计局发布的数据，中国5月钢铁产量较上年同期增长1.8%。虽然中国政府采取措施削减过剩产能，但中国钢厂还是被强劲的利润率所鼓舞。

--中国能源：5月原油产量同比下降3.7%至最低纪录，但炼厂加工量增加

中国国家统计局公布的数据显示，中国5月原油产量降至最低纪录，而炼油厂加工量增速则为近两年来最快。

--中国煤炭：5月原煤产量同比增幅创数年高位，受夏季需求憧憬提振

中国国家统计局公布的数据显示，中国5月原煤产量较上年同期增长12%，创数年来最高增速，矿商预期夏季需求增加，纷纷提前增产。

--中国企业：安邦保险称董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职

中国大型保险公司--安邦保险集团发表声明称，董事长兼总经理吴小晖因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务，集团经营状况一切正常。

--中国个股：阳光城拟64.5亿元并购慧诚房地产，获北京密云别墅项目

中国中型地产企业--阳光城集团股份有限公司公告称，全资子公司北京臻德房地产开发公司拟以64.5亿元人民币价格收购北京慧诚房地产100%股权及债务，从而获得慧诚公司在建的北京密云区别墅项目。

--香港新股：广州农商行IPO定价每股5.1港元，集资80.7亿港元--消息人士