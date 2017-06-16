《路透晚报》--6月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：新版自贸区外资准入负面清单公布，较前版减少10个条目27项措施

中国国务院办公厅日前下发《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》，与2015年4月印发的上一版相比减少了10个条目、27项具体措施。其中特别管理措施包括具体行业措施和适用于所有行业的水平措施。

--中国经济：下半年中高速增长仍有保障，稳中向好态势将得以延续--人民日报

人民日报海外版发表热点聚焦指出，中国今年下半年随着市场信心的恢复、积极因素的积累，经济稳定性会越来越强，中高速增长仍有保障，稳中向好态势将得以延续。

--中国财政：建议今年债务限额内不少于1,200亿元支持农业供给侧改革--财政部

中国财政部称，经国务院批准，近日财政部发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1,200亿元人民币，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。

--中美关系：美国指控一中国企业帮助受制裁的朝鲜银行洗钱

美国检察官表示，美国已指控一家中国企业代表一家受制裁的朝鲜(北韩)银行从事洗钱，并要求没收这家企业190万美元资金。

【金融】

--中国金融：上海银监局已阶段性完成对辖内部分金融机构的现场检查--副局长

中国上海银监局副局长周文杰对路透表示，目前上海银监局已经阶段性完成对部分金融机构的现场检查，下一步将就检查发现的问题要求各银行业金融机构落实风险管控责任，切实进行整改和严肃问责。

--中国金融：加大绿色金融投入力度，探索把绿色信贷业绩纳入MPA--央行副行长

中国央行副行长陈雨露称，将引导金融机构加大对绿色金融投入的力度，除了传统工具之外，央行正在研究探索另外两种办法：一是研究探索把评级达标的绿色信贷资产纳入到货币政策操作合格质押品范围，二是进一步完善宏观审慎政策评估体系（MPA），探索把存款类金融机构的绿色信贷业绩评价纳入到MPA当中来。

--中国保险：坚决查处为香港保险机构等销售或促成销售保险产品行为--保监会

中国保监会称，将持续关注境内非法销售、非法代理香港保险产品行为，为香港保险机构或者其他机构销售或促成销售保险产品的行为，一经发现将坚决查处。

--中国保险：将引导保险法人机构落户津冀及布局相关产业--保监会

为切实推进保险业服务疏解北京非首都功能的政策实施，中国保监会发文称，将引导保险法人机构落户天津、河北；支持在天津、河北统筹布局与保险业务相关的养老、医疗、汽车服务、现代农业、新型商贸流通等产业。

--亚洲金融：亚投行批准逾3亿美元新项目，包括首个股权投资项目

新华社报导称，亚洲基础设施投资银行当日批准总额约3.24亿美元的三个新项目，其中包括向印度基础设施基金提供1.5亿美元的股权投资，这也是亚投行首个股权投资项目。

--《台湾金融市场一周展望》资金派对是否曲终人散？要看外资是否留连忘返

美国科技股遭卖压灌顶，资金回流美元，加以美国联邦储备理事会(FED)缩表行程似已蓄势待发，台币汇价明显挫低。分析师认为，尽管台股坚守在万点之上，但资金派对不无显露曲终人散迹象，后续外资动态值得观察。

【固定收益】

--中国公开市场：到期MLF未续逆回购放量，本周净投放4,100亿创近五个月新高

中国央行今日未续做到期的MLF（中期借贷便利），但当日公开市场逆回购操作放量，超额对冲MLF到期规模，本周净投放达4,100亿元人民币，创近五个月来单周新高。业内人士认为，上周央行已提前超量续做本月到期的MLF，因此今日以逆回购替代对冲也在情理之中。

--中国债市动态：逆回购替代MLF现券弱势盘整，关注月末前资金面变化

中国央行公开市场逆回购放量对冲到期的MLF，操作并无新意，银行间债市主要现券弱势盘整，利率互换(IRS)则小幅上行。交易员称，短期内有望提振情绪的消息不多，反而半年末前资金面仍有一定压力，建议谨慎操作。

--中国货币市场：央行逆回购放量但资金紧平衡未改，跨月仍紧俏利率高企

中国央行公开市场逆回购虽大幅放量，但其大部是为了对冲到期的MLF（中期借贷便利），新增投放规模有限，加之缴税影响持续，银行间市场资金面紧平衡未改。而半年末考核压力仍在，跨月资金仍显偏紧且利率高企。

--中国票据市场：转贴利率居高难下倒挂局面延续，半年末因素压力仍在

中国票据市场转贴利率本周居高难下，国有及股份制银行（国股）承兑的各期限票据成交水平仍全线在5%以上，受制于半年末MPA（宏观审慎评估）考核压力，银行间跨月资金价格持续高位运行，票据利率倒挂现象也因此延续。

--新债招标：中国30年国债收益率3.9763%，三个月贴现3.5255%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的30年续发国债中标收益率3.9763%，高于此前市场预测均值3.90%；同时招标的三个月期贴现国债加权中标收益率为3.5255%。

【外汇】

--中国外汇：5月银行结售汇逆差171亿美元--外管局

中国国家外汇管理局公布，5月银行结售汇逆差171亿美元，上月为逆差149亿美元。外管局并公布，1-5月银行结售汇逆差729亿美元。

--人民币汇率：5月实际与名义有效汇率均创33个月新低--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际有效汇率指数降0.77%至118.42，创2014年8月以来新低，上月修正后为降0.90%；5月人民币名义有效汇率指数降0.50%至115.32，亦创出33个月新低，上月修正后为降0.64%。

--《人民币综述》美联储如期加息，期待借机结汇的企业却愿望落空

等待在美国加息后结汇的中资企业老板和财务高管们再度失望，虽然美联储如期加息，可美元指数实际并没怎么涨、人民币也没怎么贬。手中囤积数月的美元何时结汇，成了他们心头的一根刺。他们期待着美元的下一轮反弹，但不知目前的资金情况还能扛多久。

--中国汇市：人民币兑美元随中间价小跌，结汇情绪渐升汇价下跌空间料受限

人民币兑美元即期早盘随中间价小跌，中间价则下探两周低点。交易员称，昨日夜盘时段美元指数扩大反弹，离岸CNH扩大跌幅，并结束逾一个月倒挂走势，小幅拖累在岸汇价，但市场结汇情绪渐升，料汇价下跌空间受限。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线略抬升，美国加息后美元拆借利率有所上行

中国境内美元/人民币掉期曲线本周略抬升，交易员指因境内银行间市场人民币实际利率依然较高，资金盘仍在掉期市场用美元换取人民币，导致掉期曲线仍在高位。而香港离岸市场资金面周五略收紧，美元/人民币掉期曲线亦小幅抬升。

--投行观点：对冲基金经理Kyle Bass仍做空人民币，称中国信贷问题在扩散

Hayman Capital Management创始人Kyle Bass称，他仍在做空人民币，因为他认为中国的信贷泡沫问题在“扩散”。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上行，CFETS指数升至93.24

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日升0.25%至93.24；SDR篮子指数微升至94.76，BIS篮子指数升至94.22。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，交投淡静金融股尾盘跳水拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开后窄幅整理交投淡静，成交保持地量水平，今日题材股和成长股表现较活跃，环保、新区、新能源汽车等板块涨幅居前，本周持续调整的金融股尾盘小幅跳水，对指数形成拖累，预计短期股指续维持缩量整理格局。

--中港股市：今年陆资南下规模已超1,800亿元，瑞银称不排除下半年放缓

今年以来，通过沪港通和深港通南下香港股市的大陆资金已超1,800亿元人民币。国际知名投行--瑞银财富投资总监办公室亚太区投资总监胡一帆称，虽然目前尚未发现南下速度明显放缓迹象，但不排除下半年会放缓，这主要与大陆金融监管部门近阶段加强监管相关。

--中国期货：上海期交所将加快不锈钢和废钢期货推出计划

一名资深经理人称，上海期交所将加快不锈钢和废钢期货合约推出计划。作为全球位居前列的商品期货市场之一，上海期交所希望增加金属期货品种。

--中国国企：上海国企混改再提速，电气国轩等四企业试点员工持股

据上海证券报报导，今年首批上海国有企业员工持股试点企业名单终于揭晓，四家试点都是市场化企业，且均处于新经济领域，预示着上海国企混合所有制改革再提速。

--台湾个股：彰银公布董事改选结果，公股及所推荐独董取得五席席次过半