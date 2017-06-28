《路透晚报》--6月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--美中关系：美国总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项-官员

三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。

这三位官员称，特朗普对中国失去了耐心，正在评估一系列选项，包括对钢铁进口加征关税等；美国商务部长罗斯之前已表示，他正在考虑将前述措施作为美国钢铁行业国家安全研究的一部分。

--《独家新闻》中国石油集团暂停向朝鲜售油，因风险加大--消息人士

三名消息人士对路透称，中国石油天然气集团公司(中国石油集团)已经暂停向朝鲜(北韩)销售燃油，因为担心无法收到货款。目前还不清楚暂停销售将持续多久。

--中国经济：20户央企155项境外业务中近四成存在风险，涉及385亿元--审计署

中国国家审计署近日称，通过审计中国石油、中化集团、中船集团等20户中央企业发现，部分企业投资经营风险管控比较薄弱，具体抽查155项境外业务发现，因投资决策和管理制度不完善、调研论证不充分、风险应对不到位等，有61项形成风险384.91亿元人民币。

--中国经济：2020年京津冀等地区市域铁路骨干线路基本形成--发改委

中国国家发展改革委日前发布指导意见提出，至2020年，京津冀、长江三角洲、珠江三角洲、长江中游、成渝等经济发达地区的超大、特大城市及具备条件的大城市，市域铁路骨干线路基本形成，构建核心区至周边主要区域的一小时通勤圈。

其中，第一批试点项目共计11个，其中，北京有两条：副中心线（北京西站至通州站）和S5线（黄土店站至怀柔北站），另外还有北京至蓟州、天津至蓟州、天津至于家堡、上海虹桥机场至浦东机场等。

--中国经济：在第二季继续好转，但去杠杆带来风险--褐皮书

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘雇员工数量均上升，但调查还暗示，尽管企业能够经受住融资环境收紧的影响，但中国可能不得不应对更加困难的时期。

--达沃斯论坛：2021年中国消费市场将达6.1万亿美元，增量相当于英国--BCG

国际知名咨询公司波士顿咨询（BCG）与阿里巴巴旗下阿里研究院的最新报告称，即使中国经济减速，中国消费市场仍将以年均10%的速度增长，预计至2021年市场规模将达6.1万亿美元，未来五年约1.8万亿美元的增量相当于2021年英国消费市场规模。

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--达沃斯论坛：至2030年人工智能将为全球经济贡献15.7万亿美元--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道最新报告指出，在人工智能的推动下，2030年全球生产总值（GDP） 将增长14%，这意味着至2030年人工智能将为世界经济贡献15.7万亿美元，超过中国与印度这两国目前的经济总量之和。

【金融】

--《焦点》中国银行业不良资产处置应警惕非理性繁荣

中国问题资产处置市场二季度依旧热火朝天：一边是强监管下银行纷纷真实卖断式出售不良资产；一边是以信达和华融为代表的四大国有资产管理公司（AMC）继续抢占份额，地方AMC跃跃欲试，国内外资金亦纷至沓来。

不过看似疯狂的背后，却是资产包交易价格继续攀升，高投机倾向明显，加杠杆资金压力很大，仍有必要警惕非理性繁荣。

--中国保险：加强万能险监管，对重点公司实施全过程、穿透式监管--保监会

针对近日审计署报告提出的“个别保险公司通过资产管理计划、万能险等筹资入市”问题，中国保监会周二晚间称，将强化法人治理、资金运用、产品管理等领域监管力度，对重点公司实施全过程、穿透式监管。

--银行观点：中国可设立多层次存款准备金制度，分为法定和调控存准--中行

中国银行最新发布报告，就推动平稳去杠杆提供对策建议，提出探索存款准备金管理制度改革，设立多层次存款准备金制度，将现行准备金分为两档，第一档为准备金率在7%左右的法定存准，第二档为10%左右的调控存款准备金。

【固定收益】

--中国公开市场：流动性水平较高连续四日暂停操作，单日净回笼500亿

中国央行公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第四日暂停操作；据此计算，今日净回笼500亿元人民币。

--中国债市动态：受外盘影响期现货小幅走弱，但资金宽松收益率反弹压力有限

中国债市现券与期货早盘均小幅走弱，活跃券收益率较前日尾盘略涨，交易员指因或受隔夜外盘美债收益率上行影响。不过流动性维持宽松，跨季资金价格明显下行，给信用债和短券等带来支撑，长债压力料暂不大。

--中国货币市场：月内供给充沛但七天需求旺盛，非银融入价格明显回落

中国央行公开市场周三逆回购继续缺席，然银行间资金面月内资金供给充沛无虞，七天期则因跨月需求旺盛。交易员称，隔夜资金稍显泛滥，一早就有机构在减点融出，多数机构需求集中在七天品种，不过银行类机构加权拆借问题不大，非银拆入跨月资金成本亦明显回落。

--新债招标：中国三年续发国债收益率3.4349%稍高于预期，最终发行402亿

中国财政部公告，上午招标续发行的三年期固息国债，获得2亿元人民币的追加认购，最终发行量为402亿元，发行价格为100.01元。交易员透露，上述价格对应的加权中标收益率为3.4349%，稍高于此前3.42%的预测均值。该期债边际中标收益率为3.4752%，投标倍数2.72倍。

--《中国新债预测》国开行一和10年增发债收益率预测均值为3.68%和4.12%

中国国家开发银行周四将招标增发一年和10年期固息债 。路透调查显示，半年末资金面持续宽裕，债市二级短券走势明显偏强，长债收益率下行动 力则显不足，预计明日两期新债定位会有所分化，一年料偏低，10年则接近二级，预测均值 分别为3.68%和4.12%。

--路透专访：台湾中油今年公司债发行上限160亿台币，含30亿绿债--副总

台湾主要发债大户--中油副总经理毕淑蒨表示，日前董事会已通过今年公司债发行规划上限160亿台币，其中包括30亿台币绿色债券。该公司今年上半年仍有获利，目前资金还算充裕；但考虑利率正值低档，计划下半年发债筹资。

【外汇】

--中国外汇：5月服务贸易逆差225亿美元，较上月增加逾两成--外管局

中国国家外汇管理局公布，5月服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的183亿美元增加23%，其中旅行差额占比近八成。另外，当月货物与服贸顺差230亿美元，4月为234亿美元。

--中国汇市：人民币兑美元早盘创两周新高，6.8元附近或有反复但中期看好

人民币兑美元即期早盘升至两周高点，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日早盘多头扩大战果，但6-7月仍是购汇旺季，预计6.80元附近仍有反复，中期则看好人民币表现。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数微升至93.12

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.16%至93.12；SDR篮子指数微跌至94.18，BIS篮子指数微升至94.07。

--中国外汇：美元指数已见顶下行，人民币年内或升至6.7--FXTM富拓

环球外汇经纪FXTM富拓市场研究副总裁Jameel Ahmad称，由于美元此前已过度升值，目前将逐渐下行，新兴市场国家的货币已经开始走升，包括人民币。下半年人民币兑美元仍将震荡，但年内有很大可能升至6.70。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，蓝筹股走势和缓短期大盘将维持盘整格局

中国股市沪综指收跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，此前消费类股持续上涨后缺乏继续上攻动力进入调整，蓝筹板块整体走势和缓。而煤炭有色等周期股走势重新活跃，市场热点出现转化，料短期大盘将维持盘整格局。沪综指收报3,173.20点，跌18.00点或0.56%。

--中国房地产：北京市住建委推进“拿地未开工和开工未入市项目”尽早入市

中国北京市住房和城乡建设委员会最新发布通知，截至3月底，北京市共有拿地未开工项目161项，开工未入市项目228项，将推进清单项目尽早入市、尽早形成市场实际供应。

--中港个股：光大证券修订H股募集资金用途，境外业务资金比例削逾三分之二

中国光大证券股份有限公司公布，拟变更部份去年H股上市募集资金的用途，将用于现有境外业务及投资的资金比例削逾三分之二，仅11%用于这方面，并将资金转为发展资本中介业务，以满足客户的投融资需求。

--香港个股：隆成金融等三家公司沽售中国集成股份，后者昨陷小盘股股灾

周二陷于香港细价股（小盘股）股灾、主要从事制造及销售雨伞的中国集成控股，遭至少三家上市公司在同日沽售股份，涉及约31.77亿股，占该股昨天成交量逾14%。

--香港个股：阳光100出售重庆物业权益予前海航母，料录税前收益逾10亿元

中国房地产商--阳光100中国宣布，出售旗下持有重庆两个物业开发项目的附属公司八成股权予深圳前海航母投资管理有限公司，总代价约15.45亿元人民币。

--达沃斯专访：中国晶科能源料下半年毛利率连降趋势将止，海外订单支持

以出货量计全球最大光伏企业--中国晶科能源高层预计，尽管下半年中国光伏需求将会放缓，但因美国及新兴市场的订单支持，估计公司过去两季度的毛利率连续下降趋势将止住，全年出货量增长三成的目标亦有信心完成。

--达沃斯专访：中民投旗下中民未来拟分板块上市，物业板块1-2年内A股IPO

中国最大的民营投资公司--中国民生投资有限公司旗下上市公司群将继续壮大。作为其三大战略产业之一的居家养老业务平台--中民未来控股集团公司正计划将旗下三大业务板块分别上市，其中物业板块1-2年内计划在A股首次公开发行（IPO）。

--中国能源：5月末商业原油库存环比增长0.5%--新华OGP

新华OGP称，中国5月末商业原油库存环比增长0.5%，5月末成品油库存环比下降4.3%。新华OGP并未提供具体库存规模。

--《RUSSELL专栏》中国天然气产量及进口量激增，超越目标进度

中国正在提高天然气的进口及国内产量，合计增幅远高于政府扩大天然气使用的政策目标。官方数据显示，今年1-5月中国国内天然气产量、管道天然气进口、及液化天然气(LNG)进口量，总计相当于7,201万吨LNG。

--中国房地产：建议加快推进不动产投资信托基金REITs公募试点--北大光华

北京大学光华管理学院新金融中心REITs课题组发布中国房地产投资信托基金白皮书称，建议加快推进中国不动产投资信托基金（REITs）公募试点，考虑到资产证券化制度规则已经较为成熟，不动产支持证券（ABS）将成为REITs的投资标的的自然选择，从而形成了“公募基金+ABS”模式。这一模式充分利用了现有的制度框架，具有可操作性。 （完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)