《路透晚报》--6月30日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：实际使用外资金额今年出现负增长，要引起高度重视--总理

中国国务院总理李克强表示，当前有效投资增速放缓，尤其是民间投资，今年以来虽有所回升，但增长仍较缓慢，这会影响经济发展后劲；实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视；必须破除制约投资的各种羁绊，提振国内外投资者信心。

--中国经济：政府债务风险总体可控，经济稳中向好势头更稳固--财政部

中国财政部和审计署表示，近几年审计情况表明，中国政府债务风险总体可控，经济稳中向好的势头更加稳固。

--《综述》中国6月官方制造业和非制造业PMI双升，二季度GDP增速有望达6.8%

中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。6月PMI的亮眼表现缓解对中国经济下行压力的担忧，二季度经济增速与一季度持平，料在6.8%左右。

--中国人事：蒋超良当选湖北省委书记--新华社

新华社周四晚报导称，中共湖北省第十一届委员会第一次全体会议选举蒋超良为省委书记，王晓东、陈一新为省委副书记。

--中国经济：今年降成本主要目标是进一步减税降费，降低融资成本--发改委

中国国家发展和改革委员会日前下发通知称，今年降成本的主要目标是进一步减税降费，继续适当降低“五险一金”等人工成本；降低制度性交易成本和融资成本，加大金融对实体经济的支持力度，防止脱实向虚，并深化多层次资本市场改革扩大直接融资比例。

--中国政策：加快煤炭优质产能释放，保障迎峰度夏期煤电油气需求--发改委

中国国家发展改革委称，迎峰度夏的到来将大幅增加煤电油气运需求，要加快推进煤炭优质产能释放；同时，强化煤炭产运需衔接，大型煤炭企业要积极挖潜增加产量，重点产煤地区要带头落实增产保供责任。

--中美关系：美国以帮助朝鲜核计划为由制裁两名中国人和一家船运公司

美国周四以帮助朝鲜(北韩)的核计划与导弹计划为由，制裁两名中国公民和一家中国船运企业，并指责一家中资银行为朝鲜政府洗钱。

--《焦点》时隔14年，中国人又可大啖美国进口牛肉

在美国牛肉时隔14年又可以进入中国市场后，大型在线零售商及美国卖场巨头沃尔玛纷纷行动起来，争相满足消费者要一饱口福的需求。

【金融】

--路透专访：中港债券通适用者更广，境外资金仍需循序渐进--平安资管

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”即将正式起航。中国第二大寿险公司--中国平安旗下平安资产管理公司表示，债券通与银行间市场现有开放模式相比，接入时效明显提高，且没有中长期投资者的约束性要求，其开放适用的市场参与者更广泛，也更有吸引力。

--中国保险：按“实质重于形式”原则穿透认定关联方及关联交易--保监会

为规范保险公司关联交易管理、防范潜在风险，中国保监会近日引发通知称，将采取“实质重于形式”的原则认定关联方和关联交易，追溯穿透至信托计划等金融产品的实际权益持有人，下溯穿透至底层基础资产包含保险公司和保险资产管理公司的关联方资产。

【固定收益】

--《分析》半年末财政投放加大中国央行按兵不动，7月流动性有忧无险

半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，月初以来央行已打出“提前量”，后辅以财政投放，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

--中国公开市场：连六日暂停操作，本周净回笼3,300亿创逾四个半月新高

中国央行公告称，临近月末时点财政支出力度进一步加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为连续第六日暂停操作；据此计算，本周净回笼3,300亿元人民币，创逾四个半月单周新高。

--中国债市动态：资金紧平衡现券续走弱，因PMI高于预期且美债收益率上行

中国央行连续六日暂停逆回购操作，银行间债市资金紧平衡。受中国6月PMI高于预期且美债收益率上行影响，境内主要现券继续走弱，10年国开债收益率涨幅在2个基点(bp)左右，利率互换(IRS)也小幅上行。

--中国货币市场：半年末最后一日流动性紧平衡，非银融入跨月资金难且贵

半年末最后一个交易日，中国银行间市场早盘资金面整体呈紧平衡。结构性供需矛盾相对明显，非银机构融入七天以内的跨月资金难度较大，利率也较此前两日有所上浮；交易所市场上的隔夜回购利率亦持续高位运行。

--中国票据市场：转贴利率稳中微涨但成交稀少，月末时点收票需求下降

中国票据市场转贴利率本周稳中微涨，不过月末时节市场成交稀少。交易人士表示，临近月末多数机构规模已满，故收票需求减少，供略过于求导致价格略有上涨，不过纸票价格持稳。

--新债招标：中国三个月贴现国债收益率3.3317%，投标倍数1.83--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率3.3317%，边际中标收益率3.4957%，对应投标倍数1.83倍。

--中国债市：境外机构投资者债券交易结算周期延长，增加T+2选择

“债券通”启动前夕，中国外汇交易中心、中债登、上海清算所周四晚联合公告称，为进一步便利境外机构投资者投资中国银行间债券市场，根据人民银行总体要求，延长境外机构投资者债券交易结算周期，在已有T+0、T+1基础上，增加T+2的选择。

【外汇】

--《人民币综述》汇率劲升不应昙花一现，关键要动起来

逆周期因子指引效果日渐清晰，市场或已感受到监管的意图；虽说本周人民币兑美元快升此前并未明显征兆，但从近期内外部环境综合分析，也可说是预期之中的事情，监管“助推”巩固5月底的非凡表现，人民币汇率弹性进一步上升更值得期待。

--中国汇市：人民币兑美元早盘创七个半月新高，香港回归20周年提振做多信心

人民币兑美元即期早盘继续走升，与中间价一并刷新七个半月新高，中间价则大涨近200点。交易员称，虽然6-7月仍是购汇旺季，但美元指数最近持续走弱，中间价连续大涨，大行结汇盘持续涌出，带动人民币汇价本周已大涨数百点，香港回归20周年亦提振做多信心。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线续下移，因人民币流动性持续宽松

中国境内美元/人民币掉期曲线本周续下移。交易员指出，市场担心的季末资金紧张情况并没有出现，本周人民币流动性持续宽松，美元掉期各期限均下移。不过本周监管层加强了对境内外即期市场的干预，离岸人民币流动性有所收紧，导致离岸掉期曲线抬升。

--中国外汇：3月末外债余额较去年末增1.2%，预计外债规模将继续稳步增长

中国一季度外债规模继续稳步增长，3月末全口径外债余额较去年底增长1.2%，外债总规模实现连续四个季度稳步增长。国家外管局称，随着国内宏观经济和跨境资金流动的回稳向好，以及外债管理改革和便利化措施的进一步落地，预计外债规模将继续稳步增长。

--中国外汇：央行5月末外汇远期空头头寸降至60.44亿美元，为连四个月减少

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至5月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸60.44亿美元，为连续第四个月下降；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为43.66亿SDR。当月仍无多头头寸。

--中国外汇：一季度经常帐户顺差在合理区间，跨境资金流动明显好转--外管局

中国外管局周四公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均回升，CFETS指数微升至93.29

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.16%至93.29；SDR篮子指数微升至94.18，BIS篮子指数微升至94.24。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日收升，经济数据偏暖提振市场信心

中国股市沪综指微收升，连两日上涨。分析师指出，今日大盘以震荡整理为主，成交清淡。午后受权重股拉抬影响，指数由跌转升。当前市场震荡上行的总体格局仍未改变，下周随着市场资金紧张状况有所好转，成交量料会逐步增加。今日经济数据偏暖对市场信心有所提振，有助于年中行情的展开。沪综指收报3,192.43点，涨4.37点或0.14%。该指数全周累计上涨1.09%。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续持平于76.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续持平上 月。压制国内市场的因素逐渐减轻，令基金经理的投资情绪偏乐观。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比仍为76.3%；债券建议配比为10.6%，上月为8.8%；现金建议配比为13.1%，上月为15%。

--《台湾金融市场一周展望》台股罕见连七月收红，后市续随美股起舞

台湾加权股价指数6月罕见连七个月收红，月涨幅在全球股市中亦居前列。分析师指出，尽管美国纳斯达克指数一周内出现两天重挫，拖累台湾股汇市同步修正，但台股逢低仍见买盘承接；短线暂随美股高档震荡，下周美非农就业报告等重要数据将牵动市场走向。

--中港证券：积极支持符合条件的内地企业到香港市场直接融资--证监会

中国证监会有关负责人接受新华社专访表示，证监会积极支持符合条件的内地企业根据国家发展战略及自身发展需要到香港资本市场直接融资，充分利用境内外两个市场、两种资源，提升核心竞争力。

--《分析》中国宅地开发新规威胁开发商获利，或引发行业加快整合

房地产开发商称，中国出台的一系列土地拍卖新规，正在对他们大多都采用的一种商业模式构成威胁，这可能会加快行业以合资和并购的方式整合。

--中港个股：万科预期2017年的销售将好过去年--总裁

中国大型房地产商--万科总裁郁亮在公司股东大会上称，预期公司2017年的销售将好过去年。

--中港个股：万科竞得广信房产资产包以增加土地储备，成交价为551亿元

中国大型房企--万科企业股份有限公司公告称，为了扩大土地储备、稳固与提升公司在核心城市的市场地位，万科子公司广州市万溪房地产公司昨日通过现场公开拍卖竞得广信房产资产包，成交价为551亿元人民币。

--香港个股：中银航空租赁订购四架波音787-9飞机，总目录价约10.8亿美元

中国银行的飞机租赁分支--中银航空租赁宣布，拟向波音购买四架全新787-9飞机，总目录价为10.816亿美元。

--香港房地产：5月私人住宅楼价按月升1.15%连七个月破顶，租金升幅扩大

香港差饷物业估价署发表临时数字显示，今年5月全港私人住宅楼价指数连涨14个月，且连续第七个月创出新高，惟按月升幅则略为收歛。

--香港新股：众安保险提交上市申请，集资规模高至15亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR援引消息人士称，中国首家网上保险公司--众安在线财产保险股份有限公司已提交在香港的上市申请，集资高至15亿美元。预期最早在2017年底正式挂牌。

--中国企业：万达首个集文化保护和扶贫一体特色小镇开业，未来将投更多项目

中国最大文化企业--万达集团宣布，投资15亿元人民币的中国首个集文化保护和扶贫于一体的文化旅游特色小镇--贵州丹寨小镇将于7月3日开业，未来万达将投资更多文化旅游类项目，计划到2020年在全国文化旅游类项目将达到16个。（完） (整理 乔艳红; 审校 杨淑祯)