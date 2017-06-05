《路透晚报》--6月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：IMF警告美国财政刺激不确定性及中国信贷增长为亚洲风险因素

国际货币基金组织(IMF)副总裁古泽满宏表示，亚洲经济前景笼罩的风险因素包括，美国预期的财政刺激规模不够明确，中国国内信贷迅速增长等。

--《中国数据观测》5月CPI涨幅扩大PPI续回落，工业、投资和消费均放缓

路透综合近50家机构预测中值结果显示，受低基数影响中国5月CPI涨幅预计扩大至1.5%，而PPI涨幅将延续收窄之势；经济运行总体稳中趋缓，预计工业、投资和消费增长在5月均有一定程度的放缓。

--《中国数据观测》5月新增信贷料回落难延续反季节性增长，M2增速微降

路透综合39家机构预测中值显示，强监管环境将压低商业银行资产负债表增速和M2增速，中国5月新增人民币贷款料回落至9,000亿元，M2增速则略微下滑至10.4%，而5月末外汇储备余额小幅上升至30,400亿美元。

--《中国数据观测》5月进、出口同比增速料继续回落，贸易顺差续扩

路透综合逾40家机构预测中值结果显示，中国5月进、出口同比增速料继续下滑，其中进口增速将回归到个位数，受此影响，贸易顺差有望继续扩大。

--中国数据：5月财新服务业PMI升至52.8，今年首度上升且为四个月最高

中国5月财新服务业PMI自近一年低位回升，新订单指数为今年以来最强劲。尽管制造业表现欠佳，但在服务业改善的带动下，综合PMI亦有所上升。

--中国房地产：河北廊坊调控升级，要努力确保房价环比不上涨

地处北京南部的河北省廊坊市出台新规，对商品房销售、土地供应和房产中介等方面的突出问题作出严格规定，从严管控房地产市场经营行为。明确要求严格落实地方政府责任，建立房地产调控联席会议制度，努力把房价稳定在2016年10月的水平上，确保环比不上涨。

--中欧经济：中国愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究--李克强

中国国务院总理李克强在第12届中欧工商峰会上表示，中方愿同欧方尽早启动自贸区联合可行性研究，进一步提高贸易自由化便利化水平，为欧方优质商品进入中国市场创造有利条件。也希望欧方放宽对华高技术出口管制，克制使用贸易救济措施，促进双边贸易平衡发展。

--中欧经济：加强一带一路倡议与欧洲投资计划对接，设立中欧共同投资基金

中国外交部发布第十九次中国-欧盟领导人会晤成果清单，双方同意加强“一带一路”倡议与欧洲投资计划的对接，设立中欧共同投资基金。双方将通过亚投行、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行等多边开发机构促进相关合作。

--中美贸易：中国代表团计划访美，外界寄望取消美国禽类进口禁令

中国农业代表团将在未来几个月访问美国，令外界期待中国政府或将取消对美国家禽进口的禁令。若中国政府取消进口禁令，将惠及美国农场主。美国农户对总统特朗普的贸易政策深感不安，后者于1月带领美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，并承诺重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)。

--中国社会：去年基本养老保险基金收入37,991亿元，比上年增长18%--人社部

中国人力资源和社会保障部近日发布的《2016年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，2016年全年基本养老保险基金收入37,991亿元人民币，比上年增长18%；支出34,004亿元，比上年增长21.8%。年末基本养老保险基金累计结存43，965亿元。养老金支出增幅大于收入增幅，但总收入大于总支出。

--香港经济：楼价超出一般市民负担，惟现阶段不宜放宽任何措施--官员

香港财政司司长陈茂波在立法会称，本地楼价超出一般市民负担能力，不过现阶段政府不宜放宽任何措施，以免为楼市“火上加油”。

--香港数据：5月PMI降至50.5，受新订单回跌及库存累积放缓影响

经季节调整后，5月份日经香港采购经理指数(PMI)为50.5，低于4月的51.1，显示私营经济的改善程度放缓，惟最新数值也标志着香港经济已连续两月增长。

--表格：台湾5月末外汇存底4,402.53亿美元创新高，月增0.42%--央行

台湾央行公布，5月末外汇存底为4,402.53亿美元创新高，较上 月增0.42%。央行称，5月外汇存底增加，主要是外汇存底投资运用收益，及欧元等货币对美 元升值，以该等货币持有的外汇折成美元后，金额增加。

【金融】

--中国金融：将调节好货币闸门，维护流动性基本稳定--央行副行长

中国央行副行长陈雨露称，央行将坚持稳中求进的总基调，支持好货币稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性的基本稳定，努力做到货币既不松也不紧；同时将做好供给侧结构性改革和总需求管理，为结构性改革营造适度中性的货币环境。

--中国金融：资管业务监管需统一规制，打破刚性兑付--央行官员

中国人民银行金融稳定局局长陆磊称，当前中国资产管理市场存在一定的乱象，存在非持牌机构做代理资管，以及持牌机构有套利行为，需要制定统一资管规制的规则；同时，资管行业需回归资产管理的业务本质，打破刚性兑付。

--中国金融：金融服务供给侧改革需扩大市场准入并放开价格--央行官员

中国央行货币政策司司长李波称，金融服务供给侧改革，需体现市场在资金配置中发挥决定作用，这就要求扩大金融服务的准入以增加供给，尤其是对民营的准入和区域股权市场的建设方面；同时进一步放开金融服务的价格。

--中国金融：去杠杆不是“零杠杆”，应鼓励资管公司进行企业债务重组--专家

中国清华大学五道口金融学院理事长兼院长吴晓灵称，中国的“去杠杆”不是完全去掉杠杆，任何一个经济活动没有杠杆是不可能的，中国应在在严厉控制政府债务率上升的同时，努力进行金融的改革，让企业能够把杠杆率控制在适度的范围之内；同时，应鼓励市场化的资产管理公司参与企业的资产重组。

--中国金融：银证保都姓“监”，强化监管出发点不是推倒重来或休克疗法--人民日报

人民日报在金海观潮栏目刊发评论文章称，银证保都姓“监”，各金融监管部门突出“主业”，补齐短板，及时消除风险点，是形势所需、必要之举。强化监管的出发点不是“推倒重来”或“休克疗法”，而是要形成金融发展和监管的合力。

--中国金融：当前多数债转股是明股实贷，实际效果有待检验--信达证券董事长

中国信达证券董事长张志刚称，从信达目前已经做的20多家企业、7,000亿的债转股情况来看，多数转股是名股实贷，签协议转的是股，但是通常约定的那些回购条款，也就意味着五年、七年企业或者是企业的股东、地方国资还要把这块股权买回去。这样债转股的实际效果仍有待检验。

--中国金融：比特币5月份在中国的交易额较上月增三倍，达217亿元人民币

中国国家互联网金融安全技术专家委员会周一发布的报告显示，今年5月，比特币（Bitcoin）在中国国内的交易成交额达217.08亿元人民币，是上个月成交额的四倍，当月币值并创出19,200元的历史最高价。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行700亿元逆回购28天期重启，单日净投放400亿

中国央行公开市场今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，睽违近一个月的28天品种取代14天再现；操作量方面，七天期为400亿元，28天期为300亿元。据此计算，单日将净投放400亿元。

--中国货币市场：资金面仍紧Shibor全线上涨，MLF明日到期关注续做情况

中国银行间市场早盘回购加权利率短端稍降，但Shibor(上海银行间同业拆放利率)全线上涨，资金面紧张依旧。交易员称，市场上资金供给仍有限，央行公开市场继续小幅净投放，未明显缓解紧势；明日MLF到期逾1,500亿元，关注续做情况及对货币市场影响。

--中国债市动态：现券收益率回落国债领跌，美债造好推动但后劲仍待观察

中国银行间债市早盘现券收益率有所回落，国债跌幅更为明显，10年活跃券下行约3个基点（bp），国债期货同步走强。因就业数据不佳上周五美国国债收益率进一步下滑，此外周末英国伦敦再度发生恐袭事件，避险情绪升温亦助推债市。

--中国债市：5月托管量增6,902亿元，受地方债供给高峰支撑--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，5月债券托管净增量较上月略降，不过在地方债供给持续高涨支撑下，当月仍达到6,902亿元人民币(按债券口径统计)，期末托管余额为456,832亿元。分机构看，商业银行净增持4,656亿元，占总量比超过三分之二。

--《中国新债预测》国开行三、七和10年债预测均值4.26%、4.42%和4.30%

中国国家开发银行周二将招标增发三、七和10年三期债。 路透调查显示，现券二级近期非国债走势表现略逊，同时随着6月半年末将至，机构整体情 绪亦显谨慎，料明日国开行三期债需求较为一般，收益率预测均值分别落在4.26%、4.42%和 4.30%。

--中国货币市场：511家银行公布2017年同业存单发行计划，规模148,876亿

中国江苏淮安农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有511家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,876亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价反弹，短期汇价续升空间有限

人民币兑美元即期早盘随中间价反弹，中间价创近七个月新高。交易员称，虽然美元指数表现偏弱，但离岸人民币流动性脉冲式紧张状况得到缓解，离岸CNH反弹走势也基本结束，两地汇差大幅收窄；在岸不少资金顺势止盈，料短期汇价续升空间较为有限。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周大涨，CFETS指数升至93.16

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(2日)的CFETS人民币汇率指数较前周上涨0.97%至93.16，较2014年底则仍下跌6.84%。

--人民币汇率：贬值预期大为减弱，中长期保持强势是大概率事件--中行交易员

中国银行全球市场部高级交易员李凡称，今年以来，受美元汇率阶段性触顶回调和中国经济基本面稳定向好等多重因素影响，市场对人民币贬值的预期大为减弱。从中长期来看，人民币保持强势是大概率事件。

【证券/行业】

--《焦点》中国A股IPO减速并非救市良药，结构性行情仍将延续

中国证监会于近日先后祭出减持新规及减缓新股发行节奏两道“救市”利器，但A股市场似乎仍无动于衷，继续维持弱势震荡，令不少投资者感叹“药不对症”。

--中国股市：沪综指缩量收跌，金融、石化等权重板块获利回吐拖累大盘走低

中国股市沪综指缩量收跌。分析师指出，今日大盘开市后在金融、石化等权重股走弱拖累下迅速走低，而中小盘股因政策利好刺激热度有所恢复。市场整体则交投低迷，成交量持续萎缩，目前存量资金主导行情下，板块间跷跷板效应仍明显。

--中国证券：证监会明确非实控人的创投基金所持股份锁定期可减为一年

在近日公布减持新规后，中国证监会又对创业投资基金减持做了补充性规定。证监会发布监管问答指出，在上市公司股东中，作为非实际控制人的创业投资基金股东，在满足一定条件后，其所持股份锁定期可由原先的三年减为一年。

--中国证券：审核发现少数公司存在突击交易确认合理性存疑等六问题--上交所

A股公司2016年年报事后审核“收官”。来自上海证券交易所的信息显示，审核过程中，少数公司在会计处理方面暴露出突击交易确认合理性存疑等六个方面问题。

--台湾股市：连四涨创逾27年收盘新高受台积电带动，后市有望强势整理

台湾股市连四日收升，并创逾27年收盘新高。分析师表示，权重股台积电今日创出上市来新高，激励大盘走势；若全球股市能持稳，台股后市有望居于高位不坠。

--中国个股：顺丰控股与菜鸟网络恢复业务合作，国家邮政局介入调解

中国大型快递公司--顺丰控股公告，在国家邮政局的协调下，从上周六(3日)午间起，顺丰与阿里旗下的菜鸟网络全面恢复业务合作和数据传输。标志着二者在互通数据接口上的争端问题暂告一段落。

--中港个股：中国神华及国电电力称母公司正筹划重大事项，引发合并猜想

中国两大能源电力上市公司--中国神华及国电电力同时发布公告称，各自的母公司拟筹划涉及上市公司的重大事项，自周一起停牌。这引发市场对于神华集团和国电集团合并的猜测。

--香港新股：广州农商行IPO筹高至11亿美元，锁定海航等投资者--销售文件

据路透获得的销售文件显示，广州农村商业银行香港IPO（首次公开发售）拟筹高至11亿美元，并已锁定海航集团等三名基石投资者。

--中国企业：海航集团马不停蹄完成500亿美元交易后，今年将放慢并购步伐

中国综合企业海航集团近两年积极展开各种交易，从入股德意志银行和希尔顿全球控股(Hilton Worldwide Holdings)，到收购电子产品经销商英格雷姆麦克罗(Ingram Micro)，如今该集团打算放慢脚步，或者说至少降低海外收购的交易规模。

--《路透基点特写》科通芯城险些违约，令贷款银行头疼不已

中国电子商务公司科通芯城甫于去年12月签订的首笔1.545亿美元贷款，上周差一点发生违约问题，让本来就担心中国民营企业风险的银行业越发感到不安。

--企业并购：鸿海称苹果与亚马逊将与之联手竞购东芝芯片业务--日经

日本经济新闻援引台湾鸿海精密董事长郭台铭称，苹果和亚马逊将与其联手竞购东芝的半导体业务。

--香港个股：辉山乳业称与银行磋商暂缓还款，包括可能债项重组建议