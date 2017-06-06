《路透晚报》--6月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：财政部对地方融资频出重拳，打造地方债风险管理全链条--新华

中国财政部近期接连推出针对地方政府融资的措施，新华社发布新华视点称，这是对前期一系列疏堵政策的延续，突出了问题导向，中国政府正致力于打造地方债风险管理“全链条”。

--中美关系：美国加州与中国签订协议，将在气候与清洁科技领域合作

美国加利福尼亚州政府表示，将与中国科技部合作发展清洁能源科技，并在排放交易以及探索其他“有利气候”的交易和投资机会方面展开合作。

--《分析师观点》台湾5月CPI仍低且相当平缓，央行料保持利率不变

台湾主计总处公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.59%，基本合乎市场预期的升0.60%，并创下四个月来高位。不过今年为止CPI仍低且相当平缓，分析师料央行今年都将保持利率不变。

【金融】

--中国保险：开展偿付能力数据真实性自查，着力整治数据造假等问题--保监会

中国保监会日前发布关于开展偿付能力数据真实性自查工作的通知，要求通过开展偿付能力数据真实性自查工作，核查保险公司偿付能力基础数据的真实性、合规性和完整性，着力整治数据造假、数据错误、不按规定报送数据等问题，强化监管制度的刚性约束，夯实行业发展和风险防范的基础。

--中国金融：银行业要控制好自身风险，发挥金融风险稳定器作用--建行董事长

中国建设银行董事长王洪章撰文称，银行业要回归服务实体经济的本源，发挥好金融风险稳定器的作用，首先要把自身的风险控制好。坚定服务国家重大经济发展战略，加大对国家重大项目的资金支持。

--香港金融：政府发行第二批30亿港元银色债券，今天开始认购

香港政府发行第二批30亿港元银色债券（Silver Bond）周二开始接受认购，配售行之一的中银香港称，债券回报吸引，预料认购反应与去年相若。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行4,980亿MLF操作无逆回购，当日到期资金2,110亿

中国央行公告，今日仅进行了4,980亿元人民币的中期借贷便利(MLF)操作，此前连续进行的逆回购则暂时缺席。今日到期资金总量为2,110亿元，其中逆回购600亿元，MLF为1,510亿元。

--中国货币市场：MLF放量续做缓和资金短期压力，半年末谨慎跨季供给仍少

中国央行周二进行了近5,000亿的MLF操作，远超今日全部到期资金规模，银行间资金市场短期压力得到缓解。不过面临半年末时点，市场谨慎心态难消，隔夜至14天等月内供给较多，而跨季品种依旧十分稀少。

--中国债市动态：MLF超量续做但期现货双双走弱，逢利好兑现心态仍延续

尽管中国央行超量续做了近5,000亿元人民币MLF（中期借贷便利），但债市早盘却走弱。国债期货在MLF续做消息公布后短暂冲高，随后震荡下行，并拖累银行间债市现券收益率反弹。尽管央行呵护流动性态度明确，但逢利好兑现的市场心态仍在延续。

--中国信用债：中国城建控股称下周一到期的15亿PPN到期兑付存在不确定性

此前已有多起债券违约的中国城市建设控股集团有限公司公告，因目前公司资金链紧张，将于下周一(12日)到期的15亿元人民币非公开定向债务融资工具(PPN)，到期兑付存在不确定性。

--新债招标：国开行三年增发债收益率4.2591%，10年4.3143%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的三、七和10年三期债，中标收益率为4.2591%、4.3736%和4.3143%，此前预测均值为4.26%、4.42%和4.30%；三期债对应投标倍数2.39倍、2.94倍和2.44倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元续小升但观望情绪升温，急升走势暂告一段落

人民币兑美元即期早盘续小升，中间价则仅微升1个点；交易员称，随着离岸人民币流动性紧张状况缓和，而偏弱美元指数走势仍会小幅推升汇价，但续升动力已明显减弱，机构普遍判断本轮人民币急升走势暂告一段落。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至92.97

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.09%至92.97；SDR篮子指数微升至94.38，BIS篮子指数微跌至93.89。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小涨，但观望气氛浓厚令A股成交再创四个月新低

中国股市沪综指收市小升，A股成交再创四个月新低。分析师指出，昨日引领反弹的中小市值个股今日涨势稍缓，场内缺乏明显热点，且短期内尚存一些不确定因素，市场上观望气氛更加浓厚，股指整日维持窄幅波动，尾市才出现一波小反弹行情。

--中国证券：鼓励符合条件的一带一路沿线国家企业发行熊猫债--证监会

中国证监会副主席姜洋表示，未来将鼓励符合条件的“一带一路”沿线国家的企业发行熊猫债；并以原油、铁矿石为突破口，逐步引入境外投资者参与国内特定品种期货交易。

--中国投资：中投将挖掘“一带一路”商业机会，加大直接投资力度--总经理

中国主权财富基金--中国投资有限责任公司总经理屠光绍指出，今后，中投公司将在坚持商业性、市场化和可持续基础上，挖掘“一带一路”建设蕴含的丰富商业机会，加大直接投资力度。

--中港个股：上海电气将与Eletrosul共同参与巴西电力项目

上海电气旗下的上海电气输配电集团已签署一份不具约束性协议，取得巴西一家国营公用事业公司所拥有的一系列电力传输项目的控股权。

--中国个股：ST云维拟48亿购新三板公司深装总98%股权，后者借壳上市

去年底实施破产重整的云南云维股份有限公司公告称，拟以定向增发股份的形式收购目前挂牌新三板的深圳市深装总装饰股份有限公司98.27%股权，标的资产作价48.15亿元人民币。深装总的大股东成为ST云维的第一大股东，构成借壳上市。

--中国个股：长久物流将为沃尔沃开通首个中国至欧洲汽车整车物流专列

北京长久物流股份有限公司公告称，其与比利时泽布鲁日港务局签署战略合作协议，双方共同推动由中国黑龙江大庆至泽布鲁日的专列项目。该专列将为沃尔沃(Volvo)出口整车服务，这是中国与欧洲之间的首个汽车整车物流专列。

--中国个股：盛运环保获菲律宾约20亿美元安居房工程项目