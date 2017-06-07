《路透晚报》--6月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月末外汇储备连四月回升，估值因素仍是主要原因

中国5月末外汇储备环比增加240.34亿美元，连续四个月回升。由于5月主要储备货币中的欧元、日元和英镑兑美元分别升值3.18%、升值0.70%和贬值0.45%，而当月美元指数则下跌2.15%。假设中国外汇储备的币种构成与全球外汇储备类似，那么5月由于汇率波动造成外汇储备估值大约增加199亿至218亿美元。这也意味着5月监管层因调控外汇市场所导致的外汇储备增加大概在22-42亿美元左右。而上月增加规模约为18亿美元。

--美中关系：美国财长努钦称改善与中国经济关系的重点是解决具体问题

美国财长努钦表示，特朗普政府改善与中国经济关系的重中之重是解决具体问题，而不是签署双边投资协议。

--中国经济：雄安规划还在深入研究，新区发展绝不应被房地产商绑架--专家

中国京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪指出，雄安新区规划还在深入研究中，雄安新区的发展绝不应被房地产商绑架，要在体制机制等方面做变化，为中国今后城市发展尝试走一条新的路子。

--中国农业：鼓励社会资本参与农业绿色发展等农业公共产品服务供给--财政部

中国财政部和农业部最新联合发布实施意见，探索农业领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施路径、成熟模式和长效机制，重点引导和鼓励社会资本参与农业绿色发展、农产品物流与交易平台等农业公共产品和服务供给。

--中国经济：交银财富景气指数下滑，股市基金收益减少令家庭缩减支出

中国国有商业银行--交通银行发布的最新一期交银中国财富景气指数小降。调查结果显示，在流动性紧平衡、股市低位震荡、房地产调控影响延续等因素影响下，国内小康家庭的投资收益和流动资产投资意愿下滑明显，更多家庭可能缩减开支。

--全球贸易：埃及对中国、土耳其和乌克兰钢铁征收临时进口关税

埃及贸易部发布声明表示，已经对来自中国、土耳其和乌克兰的螺纹钢征收临时进口关税，以保护国内制造商。其中，对中国钢铁的进口关税税率为17%。

--《分析师观点》台湾5月出口年增8.4%高于预期，通膨偏低料央行续按兵不动

台湾财政部公布，5月出口金额较上年同期升8.4%，高于市场预期的年增7.2%，且是连续八个月正成长。

【金融】

--中国金融：汇率体制急需改革，增强人民币汇率灵活性--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平表示，当前急需改革中国的汇率体制，不灵活的汇率，成为中国下一步经济开放和人民币国际化的一个重要的约束。

--台湾金融：金管会称上半年保险RBC计算将国外公债/公司债改依信评分三类

台湾金管会公布将调整今年上半年保险业资本适足率计算，包括将现行的国外公债及公司债改依信评区分为三类，并将外汇风险分为“兑台币”及“兑外币”等风险计算，不再区分已开发国家及新兴市场。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行三个期限逆回购共计1,800亿，单日净回笼600亿

中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币的三个期限逆回购操作，其中七天期400亿元，14天期500亿元，28天期900亿元。按逆回购口径计算，单日净回笼600亿元。不过今日还有733亿元中期借贷便利(MLF)到期，将再回笼等量资金。

--中国货币市场：资金均衡偏松净回笼影响不大，长线资金价格仍高预期偏谨慎

中国银行间市场早盘资金面均衡偏松，公开市场净回笼影响不大，供给以股份制银行和城商行为主，大行融出偏少。交易员称，整体延续昨日MLF（中期借贷便利）操作后的偏松格局，但供需更显均衡，不过跨月等长线资金价格依然较高。

--中国债市动态：期现货持续走弱，受国债招标预期不佳压制

中国债市早盘期现货持续走弱，银行间债市10年国债收益率升幅明显，同时国债期货亦一路下滑，因市场对中午的10年国债招标情况预期不佳；而最终10年国债加权中标收益率确实偏高较多，但边际收益率不如预期般悲观，关注午后市场能否企稳。

--新债招标：中国一年国债加权收益率3.6695%远高预期，10年期3.6985%

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率3.6695%，远高于此前市场预测均值3.53%；同时招标续发行的10年期固息国债，加权中标收益率3.6985%，稍高于预测均值3.66%。另据财政部稍后公告，10年国债获得12.2亿元追加认购，一年国债获追加1.7亿元。

--新债招标：农发行五年增发债收益率4.3963%，10年4.4348%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的五和10年固息债，中标收益率为4.3963%和4.4348%，对应投标倍数3.10倍和4.68倍。稍早该行结束招标增发的一年和三年固息债，中标收益率为4.1506%和4.3426%，对应投标倍数2.92倍和2.50倍。

【外汇】

--中国外汇：巩固跨境资金流动平稳、均衡发展基础，推动外储趋稳--外管局

中国国家外管局表示，随着金融市场扩大开放的效果继续显现，将进一步巩固跨境资金流动平稳、均衡发展的基础，推动外汇储备规模趋于稳定。

--中国汇市：人民币兑美元早盘续随中间价小升，逢低购汇需求限制汇价升幅

人民币兑美元即期早盘续升，但未突破上周五高点，中间价亦创近七个月新高；交易员称，美元指数偏弱继续推升人民币中间价，但客盘逢低购汇需求开始涌现，明显限制了汇价反弹空间。

--路透专访：俄发行人民币计价债券计划推迟，因暂不同意采用熊猫债形式

俄罗斯副财长Sergei Storchak表示，俄罗斯在最后时刻推迟了发行人民币计价债券的计划，因为没有达到中国政府提出的一项条件--通过在中国国内市场发行熊猫债来融资。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至92.95

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至92.95；SDR篮子指数微跌至94.36，BIS篮子指数微跌至93.84。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.2%创逾一个月新高，市场预期好转个股普涨

中国股市沪综指收升1.2%，创逾一个月新高。分析师指出，今日大盘早市迅速走高，随后全日维持高位盘整，个股普涨，成交放大。目前市场预期虽有好转，但此前沪综指在3,150点附近反复震荡积累部分套牢盘，或面临一定技术压力。

--投行观点：MSCI指数纳A股尚未定局，挂钩A股产品预审制仍需改善--瑞银

全球指数公司MSCI明晟将于6月21日宣布年度指数评审结果。瑞银财富管理投资总监办公室最新报告指出，虽然此次评审中MSCI指数纳入A股的机率比以往高，但目前并非大局已定，挂钩A股金融产品需提前审批这一障碍仍需得到解决。

--中港个股：万科称大股东深地铁正筹划受让万科股份，A股今起停牌

中国最大房企之一的万科企业股份有限公司公告称，当天晚间其接到大股东深圳市地铁集团有限公司通知，其正筹划受让万科股份。万科A股自周三起持续停牌。

--企业结盟：马来西亚联昌国际出售国际经纪业务50%股权给中国银河证券

马来西亚第二大银行联昌国际集团(CIMB)表示，将以1.67亿坡元(1.2099亿美元)的价格，出售国际经纪业务的50%股权给中国银河证券。

--日本个股：富士通将很快就整合PC业务与联想达成协议

日本富士通社长田中达也表示，预期“很快”与中国联想集团就整合其个人电脑(PC)业务一事达成协议。

--中国个股：鱼跃科技以56.4亿元增资云南白药大股东白药控股，获10%股权

中国知名中药产品公司--云南白药集团股份有限公司公告称，其控股股东云南白药控股公司通过增资方式引入新股东，江苏鱼跃科技发展有限公司以56.38亿元人民币，获白药控股股本扩大后的10%股份。

--中国个股：明家联合子公司起诉乐视旗下企业，涉及总金额6,291万元

深陷经营压力漩涡的乐视再遇争端，广东明家联合移动科技股份有限公司公告，控股子公司就与乐视旗下公司多个广告欠款事项提起诉讼，涉及总金额6,291万元人民币。

--香港个股：瑞声科技复牌盘中涨幅扩至近19%，券商指反驳理据足证清白

客户包括苹果公司的微型声学器件供应商瑞声科技周三复牌，早盘盘中升幅一度扩至近19%，因此前否认沽空机构报告指控，多家券商亦指反驳理据足以证明公司清白。

--香港个股：敏华控股一度急挫逾15%随后停牌，被沽空机构浑水指控夸大盈利

中国沙发制造及分销商--敏华控股有限公司午盘一度急挫逾15%，之后停牌，因被沽空机构Muddy Waters（浑水）指控夸大盈利。

--中国个股：同方股份拟斥20.5亿入股天诚国际，助其收购德血液制品商

中国科技控股企业--同方股份有限公司盘后公告称，拟透过境外孙公司斥资20.5亿元人民币，参与天诚国际的新一轮增资扩股，从而推动后者收购德国血液制品公司Biotest AG。（完） (整理 张喜良; 审校 林高丽)