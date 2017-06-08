《路透晚报》--6月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：5月以美元计价进出口增幅双反弹，基数及价格因素下半年料回落

得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出口双双反弹，均高于市场预期。铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。

分析师指出，虽然外贸仍延续去年底以来的回升势头，但随着基数以及价格因素的影响，下半年进出口增幅料呈回落态势，但外贸作为三驾马车对中国经济的拉动作用仍好于预期。

--中国经济：续推降费措施为企业减负2,830亿，免征银行保险监管费--国常会

中国国务院召开常务会议称，要持续推出减税降费措施，让企业轻装上阵。决定自7月1日起，推出暂免征银行业和保险业监管费等四项新的降费措施，预计每年可再减轻企业负担2,830亿元人民币。

--《综述》估值变动和资本外流缓和助中国外储续增，美元加息周期仍将施压

5月末中国外储已经连续四个月增加，且单月增加240亿美元，为2014年4月以来最大单月增幅。分析人士指出，非美货币升值和债券收益率上涨带来的估值变动是5月外储大增的主要原因，而跨境资本流动改善也对外储增加有所贡献，短期外储规模将趋稳。

--中俄能源：关于再建两条对中国输气管线的谈判停滞不前--消息

两名了解情况的俄罗斯消息人士告诉路透，从俄罗斯向中国再建两条输气管线的谈判陷入停滞，因为中国方面在重新考虑自身能源需求的平衡问题，包括需要多少液化天然气(LNG)的问题。

--中国经济：预计下半年猪肉价格呈下行之势，蛋价有望企稳回升--商务部

中国商务部表示，由于供应增加，今年以来猪肉、鸡蛋、蔬菜等农产品价格下降较为明显，预计下半年国内生猪及猪肉价格整体呈下行态势，蔬菜价格总体将延续回落，而入秋后蛋价有望企稳回升。

--中国原油：5月原油进口反弹至纪录第二高，并超过美国成全球最大买家

中国5月原油进口反弹至纪录第二高，使得当月中国成为全球最大的原油买家，因担心对亚洲的原油供应趋紧，以及产油国减产计划延至明年3月。中国海关总署公布数据显示，中国5月每日进口372万吨原油，或876万桶，较上年同期提高15%，比4月亦高近8%。

--中国农业：5月大豆进口量较上年同期大增25%至纪录高位--海关

海关数据显示，中国5月大豆进口量较上年同期增长25%，至纪录最高位，因此前购买的大豆曾积压未出货，5月运抵中国。

--中国并购：中企今年并购意愿仍高涨，近四成倾向跨境并购--安永

国际会计和咨询公司安永发布半年一期的《全球资本信心睛雨表》，根据大中华区的调查结果，中资企业今年对并购仍表现出持续需求，其中近四成受访者表示将进行跨境并购。

--香港数据：5月底止外汇储备资产为4,027亿美元—金管局

香港金融管理局（HKMA）公布，截至今年5月底止官方外汇储备资产为4,027亿美元，较上月底增加26亿美元。

--台湾财政：5月实征赋税3,047亿台币年减9%，以营所税减264亿为最多

台湾财政部表示，5月实征赋税净额3,047亿台币，较上年同月减9%；累计1-5月实征净额7,549亿台币，年减3.3%。

【金融】

--《焦点》中国银行业问题资产处置欲速则不达

尽管债转股和AMC（资产管理公司）政策松绑等一系列支持银行加速消化问题资产的措施频落地，但对于绝大多数银行而言，不良资产仍是横亘在眼前的一道难题，尤其在今年强监管的环境下处置更是困难重重，资产质量好转的曙光也依然微弱。

--中国央行：一季度非现金支付业务同比增逾两成，人民币跨境支付运行平稳

中国央行称，2017年一季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量稳步增长。其中，一季度非现金支付业务333.71亿笔，金额928.63万亿元人民币，同比分别增长24.53%和4.54%。

--中港金融：中国外汇交易中心称与香港交易所就债券通成立合资公司

中国外汇交易中心与香港交易所周三宣布，在香港成立合资公司--债券通有限公司，承担支持债券通相关交易服务职能。双方分别占六成和四成权益。

--中港个股：工银金融杠杆率符合美国监管要求，过去四年均低于20倍--工行

中国工商银行表示，其在美国的全资证券经纪子公司--工银金融的杠杆率符合美国监管要求，过去四年来按美国证券监管机构--金融业管理局（FINRA）规定口径计算的日常监控杠杆率一直保持在20倍以下。

--《综述》资金浮滥台湾银行业转战长债及公司债，收益率具优势年内买盘难歇

美国联准会(FED)下周升息机率高，美债殖利率不涨反跌，带动台债殖利率走低；多位大型银行主管称，因公债收益率低、外币债因台币看升且避险成本太高，各银行已悄悄转向收益率较高的公司债，锁定信评优的上市公司及台电等公营事业发行的公司债。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元逆回购操作，单日净投放600亿

中国央行公开市场今日进行总额1,500亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期500亿元，28天期700亿元。据此计算，单日净投放600亿元。

--中国货币市场：公开市场净投放资金面仍趋紧，同业存单短端利率续升

中国央行公开市场净投放600亿元，不过银行间市场流动性仍较上日趋紧，因股份制银行出资意愿下降，且大行供给亦不积极；对券商等非银机构来说，暂时借入资金难度尚可，惟价格依旧略高。

--中国债市动态：期现货震荡中偏强，三和五年国债收益率倒挂有所修复

中国债市早盘期现货在小幅震荡中略显偏强，银行间债市现券收益率稳中略降；不过值得注意的是，五年国债偏弱，令近日出现的三年和五年国债收益率倒挂情况有所修复，国债期货走势上亦是10年强于五年。

--中国债市：上清所5月托管量净减6,170亿为首降，监管压力下NCD减3,905亿

以托管信用债和同业存单(NCD)为主的中国上海清算所最新数据显示，5月固定收益产品托管量净减少6,170亿元人民币，至154,684亿元，为2014年12月发布月度数据后首现下降。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.9610%，五年4.4177%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的一和五年固息债，中标收益率为3.9610%和4.4177%，此前预测均值为4.06%和4.32%；两期债对应投标倍数3.10倍和1.81倍。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率4.3904%，10年4.4347%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三、五和10年三期固息债，中标收益率分别为4.3361%、4.3904%和4.4347%，对应投标倍数2.76倍、3.12倍和3.43倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘小跌，中国贸易数据暂未影响汇价

人民币兑美元即期早盘随中间小跌，中间价结束六连升暂时脱离七个月高点；交易员称，外部投资者对“超级周四”面临的政经事件表现谨慎，但境内客盘仍存较大购汇需求，大行则适度提供美元流动性，短期汇价波动或继续收窄。

--券商报告：本轮人民币走强背后最直接因素是中间价引入逆周期因子--招商

招商证券最新报告称，本轮人民币汇率走强背后最直接的因素是中间价报价机制中逆周期因子的引入。该因子引入后，人民币汇率可以说是由“三因素”决定，即收盘汇率代表的市场供求状况、一篮子货币汇率和逆周期因子，称之为“三足鼎立”。

--《谢栋铭专栏》人民币逆周期因子：数学的问题由数学来解决

笔者发现这几天路透社每天早上提供的人民币中间价预测中已经开始直接量化逆周期因子的贡献，此外各家机构预测的误差也显着收敛。这说明之前市场上关于加入逆周期因子之后的人民币中间价是否回到811汇改以前官方可以随意拍数字的担忧是多余的。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两升一跌，CFETS指数重返93关口

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.06%至93；SDR篮子指数微跌至94.32，BIS篮子指数微升至93.91。

--离岸人民币：港交所自7月10日延长人民币期货交易时间，并增二级庄家

香港交易及结算所（港交所）公布三项提升人民币期货产品交易安排，包括自今年7月10日起延长人民币期货交易时间以及增加第二级庄家。

--香港个股：港交所下半年拟推出双币种黄金期货及人民币指数期货

香港交易所行政总裁（CEO）李小加称，下半年计划推出支持实物交收的人民币美元双币种黄金期货及人民币指数期货，以进一步丰富风险管理产品系列。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近一个半月新高，低估值二线蓝筹股走势抢眼

中国股市沪综指收升至近一个半月新高，为连三日上涨。分析师指出，今日大盘窄幅震荡，临近尾盘扩大涨幅。低估值二线蓝筹股走势抢眼，中国平安再获拉升创出近期新高，推动大盘上行，短线大盘有望继续震荡盘升。

--中国汽车：5月广义乘用车销量同比上升1.2%，前五月累计则下降0.9%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，中国5月广义乘用车销量178万辆，同比上升1.2%，环比亦升5.1%；1-5月累计销量905.4万辆，同比下降0.9%。

--中国个股：证金公司新购入68万股雅戈尔股票，持股比例升至5.01%

中国雅戈尔集团股份有限公司公告，证金公司周一(5日)通过集中竞价交易系统买入68万股雅戈尔股票，截至周二(6日)收盘，持有雅戈尔1.79亿股，占总股本5.01%。

--中国金属：5月铜精矿及铜矿砂进口跌至18个月低位，矿山事件影响供给

周四公布的数据显示，中国5月铜精矿及铜矿砂进口量降至18个月低位，因采矿活动中断事件影响了对中国的供给，但未锻轧铜进口量较上月跳增。中国为全球最大金属消费国及生产国。

--中港个股：中信银行拟联手中国烟草购买哈萨克斯坦阿尔金银行60%股权

中国大型股份制商业银行--中信银行公告称，拟联手中国烟草公司全资子公司中国双维投资公司，合作购入哈萨克斯坦人民银行（Halyk Bank）持有的阿尔金银行（Altyn Bank）60%股权。

--美国个股：阿里巴巴CFO预计该集团2018财年营收将增长45-49%

阿里巴巴首席财务官(CFO)武卫在中国杭州举行的一场投资人大会上称，预计该集团2018财年营收将增长45-49%。

--企业并购：TPG资本等私募基金和香港宽频有意收购和记环球电讯--消息

直接了解情况的消息人士表示，由私募股权基金TPG资本和安博凯，以及电讯公司香港宽频组成的财团，准备对香港首富李嘉诚麾下的固网电讯业务提出单独的收购要约。

--电子产业：夏普和鸿海考虑在美国建厂，生产适用于电视的大尺寸面板

日本经济新闻报导，夏普和鸿海正在考虑在美国开设新厂，生产用于电视的大尺寸显示面板。

--美国个股：福特汽车5月在华销量下滑，拟推出新促销计划

福特汽车称，5月其在中国的汽车销量较上年同期下降3%，为今年以来第三次出现下降，该公司并暗示将为中国客户提供折扣以提振其老款车型的销量。

--企业并购：中资企业和外国基金或参与竞购巴西电力资产--律师