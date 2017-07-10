《路透晚报》--7月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：6月通胀如预期持稳，年内温和货币政策看“监管协调2.0”

中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀 或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。今年物价表现温和可控，并非影响货币政策的核心变量，金融市场对此亦反应平淡。分析人士认为，“监管协调2.0”是央行货币政策的核心影响因素，短期将延续去杠杆进程。

--中国经济：17家浙江造纸企业实施价格垄断被处罚778万元--发改委

中国国家发展改革委通报，对浙江杭州市富阳区造纸协会组织17家造纸企业达成并实施卷筒白板纸价格垄断协议一案作出处理决定，对富阳区造纸协会依法撤销登记，对17家企业罚款778万元人民币，严肃制止违法涨价，维护市场公平竞争。

--《综述》科技变革金融业进行式，业内建议中国加快监管沙盒试点

当前科技驱动全球金融变革已成为行业共识，科技发展及其与金融的深度融合正推动金融业态发生根本性变化。业内人士认为，金融科技让普惠金融落到实处，亦对传统经营模式甚至中介功能提出挑战，要坚持服务实体经济而拒绝伪创新。

【固定收益】

--中国公开市场：第12日暂停逆回购单日净回笼300亿，银行体系流动性水平适中

中国央行公告称，在对冲政府债券发行缴款和逆回购到期等因素后，目前银行体系流动性处于适中水平，公开市场今日不开展操作。这是公开市场连续第12日暂停操作，据此计算，今日将净回笼300亿元人民币。

--中国货币市场：资金面略收敛但仍属偏松格局,逆回购连12日暂停影响有限

中国银行间市场资金面虽较上周略有收敛，但整体依旧偏松。交易人士表示，逆回购连续12日暂停影响有限，机构隔夜和七天需求仍较为集中，而且轧平头寸难度不大，市场关注本周MLF到期之际央行进一步动作。

--中国债市动态：期现货弱势整理，情绪谨慎等待MLF续做情况明确

中国银行间债市现券及IRS（利率互换）波动甚微，中金所国债期货也基本维持弱势整理；海外债券近来调整压力较大，亦压制国内市场情绪，收益率下行动力暂不足。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘微跌，中国通胀数据影响有限短期料延续横盘

人民币兑美元即期早盘随中间价微跌，实际波动区间十分狭窄。交易员称，上周美国非农数据未掀波澜，而今早公布的6月通胀数据对汇市影响亦有限，市场缺乏持续热点推动，短期人民币或延续在6.80元附近做横盘整理。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.50

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.02%至93.50；SDR篮子指数微升至94.21，BIS篮子指数微跌至94.44。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一跌，CFETS指数升至93.52

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(7日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周上涨0.25%至93.52，较2014年底则仍下跌6.48%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收低，中小盘股整体下跌拖累市场情绪

中国股市沪综指震荡收低。分析师指出，今日大盘大部分时间震荡整理，尾盘指数跌幅略有扩大，中小盘股整体下跌，跌停股票家数开始增加，对市场情绪影响较大。短线看沪综指在3,200点上方仍面临较大压力，后市需要反复消化。

--中港个股：中远海控和上港集团拟以至多492.3亿港元要约收购东方海外

全球集装箱班轮公司间又发生大并购。全球第四大班轮公司中远海运控股股份有限公司和上港集团将联手向东方海外国际发出全面现金收购要约，收购方将支付至多492.31亿港元对价。收购后，中远海控将成为全球第三大班轮公司。

--香港个股：万达逾600亿出售多个文旅项目和酒店予融创，展开电影合作

中国大型房地产和文化娱乐企业--大连万达集团宣布称，以逾600亿元人民币出售13个文化旅游城项目91%股权和76家酒店予融创。双方还将在电影等多个领域展开全面战略合作。

--香港热股：万达酒店早盘最多飙涨1.55倍，创近两年新高

万达酒店发展早盘股价最多飙涨1.55倍，创近两年新高；稍早其控股股东大连万达集团宣布出售多个文旅项目和酒店予融创中国，套现逾600亿元人民币。

--中国个股：厦门国贸对触及清盘线资管计划的逾7亿优先级资金有补偿义务

上周宣布旗下资管公司有五只港股资产管理计划触及强平清盘线后，厦门国贸集团股份有限公司发布补充公告称，公司及旗下厦门国贸资管对这五只资管计划的逾7亿元人民币的优先级资金，有提供份额回购或差额补足的义务。

--中国个股：嘉实等基金公司下调乐视网估值，调整幅度至少三个跌停板

因中国乐视系公司正面临前所未有的经营压力，嘉实、易方达、中邮等多家基金公司公告称，将下调旗下基金持有的乐视网股票估值水平，调整幅度较停牌前股价至少达三个跌停板。

--中国个股：本钢板材和沙钢将参与东北特钢破产重整，沙钢将成第一大股东

正在破产重整的东北特钢等三家公司有了新进展。根据上市公司公告，本钢板材和沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司将投入资金参与东北特钢等公司的破产重整，重整完成后锦程沙洲有望成第一大股东。

--香港个股：港交所CNH及美元黄金期货首日挂牌，助丰富投资策略--CEO

香港交易所（港交所）行政总裁（CEO）李小加称，今天正式推出的CNH及美元双币黄金期货，最大看点是通过实物交割形成黄金、美元、人民币的完美三合一，透过套利活动有助投资者丰富其投资策略。

--香港个股：碧桂园以4亿澳元收购澳洲一住宅土地项目

澳洲地产商--Phileo Australia Limited宣布，将以4亿澳元（约23.8亿港元）代价，出售位于澳洲维多利亚Mambourin的一幅住宅土地予中国开发商--碧桂园。

--台股业绩：台积电6月合并营收841.9亿台币，月增15.6%

全球晶圆代工龙头--台湾台积电公布，6月合并营收841.9亿台币，年增3.4%，月增15.6%。累计1-6月，台积电营收共4,477.7亿台币，年增5.3%。

--企业结盟：硅谷Stripe与中国支付宝和微信支付达成全球合作伙伴关系

硅谷初创公司Stripe已经与中国数字支付提供商支付宝和微信支付达成合作伙伴关系，让商家可使用其全球平台接受中国消费者的付款。（完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)