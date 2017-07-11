《路透晚报》--7月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：特色小镇房地产化等不当倾向要及时加以纠偏和规范引导--发改委

中国国家发展改革委表示，在特色小（城）镇建设上，部分地区确实出现了政府大包大揽、盲目扩张、重数量轻质量、“重形轻魂”以及房地产化等不当倾向，这都需要引起高度关注和警惕，及时加以纠偏和规范引导。

--中国央企：上半年实现净利5,353.2亿元，同比增长18.6%--国资委

中国国资委表示，上半年中国中央企业实现净利润为5,353.2亿元人民币，同比增长18.6%，今年以来各月效益均保持两位数增长；其中6月实现利润1,596.7亿元，为单月利润历史最好水平。

--中国房地产：上海推动租售并举有助稳定市场，开发商面临挑战--高力国际

上海近期推出“只租不售”的住宅用地及最新公布的上海房地产十三五规划，租售并举的政策意图明朗化。国际物业顾问--高力国际中国高层表示，上海近期的房地产新政将有助于稳定本地房市，但这对习惯于散售的国内住宅开发商而言，将是相当大的挑战。

--中国就业：夏季求职竞争度有所缓和，创业公司高薪抢人不再--智联

中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告，今年夏季的就业竞争度无论是同比还是环比，都有明显下降，全国求职市场竞争激烈的态势有所缓解；而从薪酬方面看，创业公司高薪抢人现象已成昨日回忆。

--台湾财政：明年预算债务净增估约2,000亿台币，未达举债15%上限

台湾行政院通过前瞻基础建设计划第一期特别预算案，预计2018年总预算加特别预算债务净增加约2,000亿台币，未达举债流量上限，占前三年GDP约33.3%，且到2021年都可以维持33%左右水准。预估往后四年间每年经济成长率平均增加0.1个百分点。

【金融】

--《独家新闻》中共中央纪委秘书长杨晓超或出任保监会主席--消息人士

据熟悉情况的消息人士透露，中国可能任命中共的一名反腐高官来监管保险行业，这表明中国目前对该行业违规行为的整顿或许会升级。

--中国金融：中投去年净利同比增1.88%，外围市场表现较好及调整投资组合增厚业绩

中国主权财富基金中国投资有限责任公司去年净利同比增长1.88%，扭转2015年同比大幅下跌势头；公司表示，欧美等外围市场表现较好，叠加中投对投资组合进行调整，是利润增加主因。

【固定收益】

--中国公开市场：暂停12日后央行重启逆回购，总量400亿与到期规模持平

业内人士透露，中国央行今日将进行总额400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期300亿元，14天期100亿元。这是央行连续12日暂停公开市场操作后逆回购再次重启，总量与今日到期资金规模相同，据此计算，单日既无净回笼亦无净投放。

--中国货币市场：央行重启逆回购资金供求平衡，中石油将发EB影响不明显

中国银行间市场资金供求较为平衡，占比最大的隔夜回购多在加权价格附近成交。暂停公开市场操作12日后，央行以对冲到期量的方式重启逆回购，稳定中期借贷便利(MLF)将到期前市场心态。

--中国债市动态：期现货未破盘局，MLF续做消息明朗前观望情绪浓厚

中国债市略走暖，国债期货早盘尾段小幅拉升，银行间债市现券收益率跟随微降，但整体仍未破盘局。尽管公开市场逆回购时隔两周多后重启，但仅是对冲当日到期量，且资金面也已收敛至接近平衡，因此对市场几无影响，在本周到期的MLF（中期借贷便利）续做消息明朗前观望情绪依旧浓厚。

--新债招标：国开行五年增发债收益率4.0726%，七年4.2069%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标增发的五年期固息债中标收益率为4.0726%，低于市场预测均值的4.12%；同时招标增发的七年期债中标收益率为4.2069%，符合4.21%的预测均值；两期债投标倍数为3.71倍和2.12倍。

--《中国新债预测》两年和五年国债预测均值分别为3.47%和3.49%

中国财政部周三将续发两年期国债，同时新发五年期国债。路透调查显示，现券近期持续震荡盘整，机构一二级积极性均较有限，料明日两期国债整体需求一般；相较之下，两年期因非关键期限品种，流动性较差需求或不及五年，两期债预测均值分别为3.47%和3.49%。

--中国债市：上清所6月托管量净增4,149亿元，同业存单及信用债发行回暖

中国上海清算所最新数据显示，6月固定收益产品托管量净增加4,149亿元人民币至158,833亿元，继5月首现下降后重新回升，其中同业存单净增量占比逾九成再成主力。

--中国货币市场：527家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,160亿

中国浙江温岭农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有527家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,160亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘续微跌，市场缺乏指引“静静等风来”

人民币兑美元即期早盘随中间价继续微跌，实际波动区间仍极为狭窄。交易员称，近期市场缺乏指引，外部市场亦因为夏季休假期波动有限，不少机构顺势做大成交量，短期人民币料仍延续此前窄幅整理走势，关注美联储主席叶伦半年度听证演说。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.48

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至93.48；SDR篮子指数微升至94.22，BIS篮子指数微跌至94.40。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收市小跌，创业板退潮而金融股坚挺令大盘区间震荡

中国股市沪综指收市小跌。分析师指出，近日创业板等成长股走势疲弱，盘中经常出现“闪崩”股，令投资者风险偏好降低，而公开市场今日重启逆回购的消息，刺激金融股上涨，令大盘得以企稳，呈现区间震荡。

--中国证券：深交所将对市场交易情况强化实时盯盘和预警监测--新华

新华社报导称，深圳证交所将围绕‘重点账户、重点行为、重点股票、重点时段’四个关键重点，对市场交易情况和系统性风险强化实时盯盘和预警监测，防范市场风险。

--中国期市：螺纹钢触及三年半高点，因市场担忧供应收紧

中国螺纹钢期货周二上涨至三年半高点，因供应紧张令市场愈发担忧，并推动钢厂获利上升。

--全球能源：截至去年底中国风电和太阳能累计装机量均居世界首位--BP

国际能源巨头--BP集团布BP世界能源统计年鉴称，作为全球最大能源消费国，中国已成为全球能源结构优化进程中最重要的推动因子。截至2016年底，中国风电累计装机量和太阳能累计装机量均位居世界首位。

--汽车产业：6月中国汽车销量同比增4.5%--中汽协

中国汽车工业协会公布的数据显示，6月中国整体汽车销量同比增长4.5%至217万辆，一改之前两个月的疲软态势。

--中国汽车：6月广义乘用车销量同比上升4.6%，1-6月累计下降0.2%--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，中国6月广义乘用车销量178.4万辆，同比上升4.6%，环比亦升0.2%；1-6月累计销量1,082万辆，同比下降0.2%。

--中国企业：东北特钢及管理人已向大连中级法院提交重整计划草案--新华

广受关注的东北特钢集团破产重整案近期推进步伐加快。新华社报导称，东北特钢集团及其管理人当日已正式向大连市中级法院提交了重整计划草案。

--中国个股：鹏欣资源重组预案遭上证所问询，价格公允性及储量等需答复

在6月底公布并购南非一金矿的重组预案后，中国鹏欣资源收到上证所的问询函，要求上市公司对交易价格的公允性、标的资产资源储量评估、标的矿产的资质及复产等多个问题进行答复。

--香港个股：中金公司收购专注于中国ETF及策略的美国金瑞基金

中国知名投行--中金公司宣布，已就收购金瑞基金（Krane Funds Advisors, LLC）多数股权事宜签署最终协议。金瑞基金是一家美国资产管理公司，专注于中国的KraneShares交易型开放式指数基金（ETFs）及中国投资策略。（完） (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)