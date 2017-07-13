《路透晚报》--7月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国6月进出口增幅均超预期，下半年增幅料将收窄

得益于世界经济的复苏好于预期以及国内经济回暖态势明显，中国6月以美元计价的进出口增幅均超预期，这也让市场对中国经济的乐观预判有所升温。但分析师们提到，受基数效应影响，以及下半年来自大宗商品价格的贡献将明显下降，基数抬升以及内需略有回落下，下半年中国外贸的增幅会有所收窄。

--路透调查：中国今年GDP预计增长6.6%，明年一季度或降准50基点

路透调查65家机构预测中值显示，中国今年经济将呈现逐季放缓走势，全年国内生产总值（GDP）增速预计在6.6%，超出中央预定目标，明年料降至6.3%，两者均高于4月该项调查预估中值；通胀形势则比4月预估的更为温和，预计居民消费价格指数（CPI）今明两年同比涨幅分别为1.8%和2.2%。

--《焦点》应更关注中国金融工作会议“如何定调”，对开出的药方期望不要太高

通常在年初召开的全国金融工作会议因被视为正式推动监管机构改革，而备受关注。虽然会议被认为推迟了数月，但从今年上半年金融监管文件出台数量之多、频率之高不难发现，防控金融风险和监管协调的“望闻问切”早已在路上，而这或许能让推迟的金融工作会议“更接地气儿”。

--《财经洞察》中国金融监管下半场：稳杠杆信号给市场吃下定心丸

中国金融监管经历过上半年的疾风骤雨后，下半年将转为和风细雨。全国金融工作会议召开前夕，中国高层频繁发声，把脉经济金融形势的同时引导市场预期，发出加强监管协调和稳定金融杠杆等清晰政策信号，给担心去杠杆可能引致新风险的市场服下一颗“定心丸”。

--中国数据：上半年吸收外资规模基本稳定，6月ODI创去年12月以来最高--商务部

中国商务部公布，1-6月实际使用外资4,415.4亿元，同比下降0.1%;上半年全国吸收外资规模基本稳定，结构不断优化，继续呈现向高端产业集聚的态势。

--《焦点》中国去杠杆延续6月M2增速再创新低，新增贷款仍强料中性基调不改

受中国金融去杠杆政策基调延续影响，中国6月M2(广义货币供应量)增速再创历史新低，表外融资继续向表内转移，表内新增贷款创五个月新高；而居民和企业中长期贷款增幅仍强劲，显示房地产拉动下实体经济走势趋平稳，经济基本面进一步下滑忧虑逐步减缓。

--中国经济：对新业态包容审慎监管，推广专利权质押等融资模式--国务院

中国国务院召开常务会议，讨论通过强化创新驱动发展战略，要求提高“双创”（大众创业、万众创新）水平，对新业态新模式实施包容审慎监管；并探索在战略性新兴产业领域建立财政资金支持形成的科技成果限时转化制度，推广专利权质押等融资模式。

--中国经济：妥善处置僵尸企业,可以考虑设立“僵尸企业处置基金”--专家

北京大学国家发展研究院黄益平撰文称，妥善处置僵尸企业需要明确一个认识，即维持僵尸企业并非稳经济，恰恰相反它们可能是系统性风险的根源。

--中国经济：底部企稳态势日渐明朗，仍需高度重视矛盾和问题--专家

人民日报刊登专家文章称，从短期宏观经济运行看，订单、价格、企业存货和投资等一些快变量和先行指标表明市场预期向好、经济景气度上升；从中长期宏观经济发展态势看，产业结构优化和消费结构升级等有利于经济平稳健康发展的因素正在释放积极信号。

--中国农业：今年夏粮总产量14,052万吨，比2016年增加0.9%--国家统计局

中国国家统计局公布，今年全国夏粮总产量14,052万吨（2,810亿斤），比2016年增产131万吨（26亿斤），增长0.9%。 【金融】

--中国保险：保险监管要守住风险底线，制定重点风险公司预警处置预案--保监会

全国金融工作会议行将召开之际，中国证监会、银监会和保监会高层纷纷发声。中国保监会副主席陈文辉称，保险监管工作正在有序进行，要守住风险底线。而对于重点风险公司，保监会有针对性地制定了风险预警、监测和处置预案。

--中国金融：点融网收购夸克信贷工场，扩大信贷资产来源助加速扩张

随着中国网贷平台整改截止期的临近，优质信贷资产的争夺开始升温。知名网贷平台点融网周四宣布，并购其同行夸克金融旗下夸克信贷工场及其相关网点和团队，这将有助于扩大点融网小额信贷资产的来源，加速业务扩张。

--全球金融：第二季风投基金对中国初创企业投资按季增两倍--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）发布最新调查显示，第二季风险投资基金对中国的初创企业投资增长两倍，因大型交易数量增加。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行3,600亿元MLF操作，期限一年利率持平于3.20%

中国央行公告，今日进行了3,600亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%；今日未进行逆回购操作。据路透统计，今日有600亿元逆回购到期，还有1,795亿元MLF到期。

--《中国债市每日综述》一二级联袂向好，央行超量续做MLF提振买气

中国银行间债市现券延续暖势，一级市场亦招标火热。早间央行暂停逆回购但超量续做MLF(中期借贷便利)，提振流动性预期，现券收益率应声而降；午后虽收窄跌幅，受访交易员对后市预期仍偏乐观。

--新债招标：国开行一年增发债收益率3.6838%，10年4.1350%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的一年、三年和10年期固息债中标收益率分别为3.6838%、3.9511%和4.1350%，市场预测均值分别为3.68%、3.99%和4.15%；三期债对应投标倍数为1.86倍、2.70倍和3.56倍。

--新债招标：进出口行三年债收益率4.0049%，10年4.2190%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标增发的三年、五年和10年期固息债，中标收益率分别为4.0049%、4.0936%和4.2190%，对应投标倍数4.71倍、2.84倍和4.32倍。

--中国货币市场：528家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,166亿

中国浙江三门银座村镇银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有528家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,166亿元人民币。

【外汇】

--《市场洞察》最没有效率的改革就是选择扩大人民币波动区间

5月中国监管层正式推出的“逆周期因子”，对中间价定价机制进一步完善，且外部环境明显转好，人民币单边贬值预期明显淡化，汇率市场化继续推进再临窗口期。但若选择扩大人民币汇率的浮动区间作为汇改阶段目标，空有象征意义，是最没效率的改革。

--中国汇市：人民币兑美元早盘续升因美指走弱，较好贸易数据影响有限

人民币兑美元即期早盘续随中间价上行，并升破6.78元关口。交易员称，美联储主席叶伦略偏谨慎的言论继续打压美元多头人气，人民币中间价续涨，市场结汇意愿亦继续上升，盖过购汇旺季影响，中期仍值得看好。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数微跌至93.37

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.12%至93.37；SDR篮子指数微升至94.33，BIS篮子指数微跌至94.26。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升至近三个月新高，金融板块领涨大盘重返3,200点上方

中国股市沪综指收升至近三个月新高。分析师指出，早盘股指以横盘整理为主，后在金融权重股拉升下震荡上涨，成功收复3,200点大关及5日均线（3,209点）和10日均线（3,204点），预计短期内多空双方仍将围绕3,200点开展反复争夺。今日市场热点再度切换，权重股表现明显好于中小盘股。

--中国钢铁：6月铁矿石进口量同比攀升15%，因钢价上涨带动需求

路透基于中国海关公布的数据计算得出，中国6月铁矿石进口量同比增15%，因钢价上涨带动铁矿石需求攀升。

--中国能源：6月原油进口同比增逾16%，再度成全球最大原油买家

路透基于海关数据的计算结果显示，中国6月进口原油3,569万吨，或868万桶/日，较上年同期增长16.6%，再度成为当月全球最大石油买家。

--基金观点：下半年中国A股风险不大，选股路径为“价值＋成长”策略--海富通

中国海富通基金管理公司公募权益投资部总经理周雪军表示，下半年中国经济在平稳中结构性微降，资金利率震荡走平为主。若不出现明显的经济走弱或资金紧张，预计A股市场整体的风险不大，建议按“价值＋成长”策略选择个股。

--中国基金：工商银行推FOF指数，基金业协会希望银行与基金深度合作

中国工商银行与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”正式发布。中国基金业协会副秘书长郑富仕昨表示，希望商业银行等基金销售机构能够和基金管理公司深度合作，深入挖掘客户需求，共同为投资者提供优质产品，共进公募基金的发展。

--台湾个股：台积电估第三季营收81.2-82.2亿美元，按季升15-16.4%

全球晶圆代工龙头--台积电表示，预估第三季合并营收81.2-82.2亿美元，较第二季的70.6亿美元成长15-16.4%。

--中国个股：阳光城拟合作成立100亿元房地产投资基金，为自有项目融资

中国中型房地产公司--阳光城集团股份有限公司公告称，已与合作方签署合作框架协议，拟合作发起总规模为100亿元人民币的房地产投资基金，投资于阳光城的房地产项目，从而提高公司资金使用效率。

--中国个股：首航节能拟在新疆投资建设光热发电机组，总投资约280亿元

中国北京首航艾启威节能技术股份有限公司公告称，近日与新疆吐鲁番市招商管理局签署合作框架协议，计划在2020年前在当地建设1,000MW（兆瓦）太阳能熔盐塔式光热发电项目，总投资约280亿元人民币。

--中国个股：TCL集团拟增持子公司华星光电10%股权至85.7%，斥资40.34亿元

中国大型家电企业--TCL集团公告称，拟通过定向增发股份方式增持旗下子公司华星光电10.04%的股权，交易价格为40.34亿元人民币，交易完成后公司在华星光电的持股比例将升至85.71%。

--中港个股：神华称新南威尔士州政府接受探矿权延期申请，将继续推进项目

在澳大利亚新南威尔士州政府收回沃特马克勘探区域约一半区域的探矿权后，中国神华公告称，当地政府已接受沃特马克勘探区剩余区域探矿许可的延期申请，并将继续推进该区域露天煤矿项目的审批和建设工作。（完） (整理 曾祥进; 审校 张喜良)