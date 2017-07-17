《路透晚报》--7月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》三驾马车齐发力中国二季度经济增速超预期，防风险仍是下半年重点

中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。尽管分析人士仍认为房地产投资大概率放缓，金融去杠杆效应逐步显现，会在一定程度上拖累下半年经济，但调整幅度是有限的，更有可能出现“前高后稳”的情形。

--《焦点》中国金融防风险步入升级版大监管时代，稳健货币政策继续保持灵活

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出来的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

--中国经济：财政部将建地方政府债务常态化监督机制，定期核查违规担保

刚刚结束的全国金融工作会议，对地方政府违法违规举债首次明确要“终身问责”。中国财政部有关负责人表示，财政部将会同有关部门，建立地方政府债务常态化监督机制，定期核查违法违规融资担保问题。

--中国经济：发改委制定环保产业指导意见，拟建500亿绿色发展基金--专家

中国证券报引述环境商会副会长兼首席环境政策专家骆建华透露，国家发改委正在制定环保产业的指导意见，准备建立国家绿色发展引导基金，规模大概在500亿元人民币。

--中国房地产：上半年房地产开发投资同比增8.5%，新开工面积增10.6%--统计局

中国国家统计局公布，上半年全国房地产开发投资同比增长8.5%，增速低于1-5月的8.8%；房屋新开工面积同比增长10.6%，高于1-5月的9.5%。

--中国数据：6月原油加工量同比增2.3%，发电量同比增5.2%--国家统计局

中国国家统计局公布，中国6月原油加工量4,608万吨，同比增长2.3%；6月发电量5,203亿千瓦时，同比增长5.2%。

--《焦点》美中百日计划到期，但贸易方面的谈判进展缓慢

旨在削减美国对中国贸易逆差的美中双边对话达成了一些初步协议，但美国企业称仍需更多作为。美中两国的百日行动计划于周日到期。上述谈判始于4月，已实现中国市场在时隔14年后重新向美国牛肉开放，同时还促使中国承诺购买美国液化天然气。此外，美国企业还被允许进入中国金融服务行业的部分领域。

【金融】

--《分析》中国严控资本流出见效，对外投资政策宜适时调整

受监管层资本流出严格管控拖累，中国上半年非金融对外直接投资（ODI）同比近腰斩。不过考虑到此前跌跌不休的人民币汇率已经稳定甚至小升，加之一些欧洲国家近期开始陆续收紧外资收购规则，现在或许已经到了重新考虑中国对外投资政策的时候。

--中国金融：银行监管机构要求国有大行停止对万达集团海外并购提供贷款

华尔街日报报道称，中国银行业监管机构已经要求国有大银行停止对万达集团提供贷款。报道称，中国银行业监管机构在6月20日与国有大行的高管开会，警告他们万达集团的海外收购要受到政府去年出台的限制资本外流规定的约束。报道引述了一家参会银行的文件。

--中国金融：有效防范金融风险，需要保持战略定力抓住关键环节--人民日报

人民日报刊登评论员文章称，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险，是中国金融工作的根本性任务也是永恒主题；有效防范金融风险，需要保持战略定力抓住关键环节。

--中国金融：陆金所国际平台今在新加坡开业，提供海外财富管理服务

中国平安宣布，集团旗下陆金所的国际业务平台已经获得新加坡金融管理局（MAS）原则性批准资本市场服务牌照，今日正式在新加坡开业，并将在下个月上线，未来将提供一系列海外财富管理服务。

--中国保险：保险生态圈迅速与其他生态圈融合，科技成推进器--众安高层

中国首家网络保险公司--众安保险旗下众安科技首席执行官陈玮日前表示，目前保险生态圈正迅速与其他生态圈融合，互联网、大数据、云计算等科技成为融合的推进器。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,700亿逆回购，单日净投放1,400亿--业内人士

业内人士透露，中国央行今日将进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期 1,300亿元，14天期400亿。据此计算，单日净投放1,400亿。

--中国债市动态：监管暂无加码现券走暖，但GDP等数据优于预期略形成打压

中国银行间债市早盘现券走暖，因金融工作会议在监管表态上未见新的加码，央行稍早亦加大逆回购操作力度，稳定流动性。优于预期的二季度GDP等数据公布后，现券略承压，但整体来看主要券种收益率仍保留一定跌幅。

--中国货币市场：例行缴准等多重因素致资金面收紧，缴税影响还将持续

因金融机构例行缴准、地方债密集发行以及缴税等多重因素影响，中国银行间市场资金面收紧，机构轧平头寸稍有难度；而本周多数时间仍在缴税期内，其后续影响犹存，短期流动性仍面临一定压力。

--新债招标：农发行三年增发债收益率3.9674%%，五年4.0692%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的三年和五年期固息债，中标收 益率分别为3.9674%和4.0692%，投标倍数为5.15倍和5.66倍。

--中国债市：财政部周二开展国债做市支持操作，随卖15.1亿10年国债160023

中国财政部公告，为支持国债做市，提高国债二级市场流动性，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，将于周二(18日)上午开展国债做市支持操作；操作券种为2016年第23期CN160023=CFXS10年期国债，操作方向为随卖，操作额15.1亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价续升，较好中国数据提振多头人气

人民币兑美元即期早盘续随中间价上行，中间价创出近八个半月新高。交易员称，疲软美国通胀数据拉低美联储后续加息预期，美元指数低位运行，人民币汇价反弹走势料延续，短期或测试前期高点；但本周有油盘购汇需求，所以反弹走势不会一帆风顺。

--中国金融：6月央行口径外汇占款减少343.15亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为215,153.03亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少343.15亿元人民币。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均下跌，CFETS指数微跌至93.16

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.19%至93.16；SDR篮子指数微跌至94.31，BIS篮子指数微跌至94.09。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两跌一升，CFETS指数跌至93.34

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(14日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.19%至93.34，较2014年底则仍下跌6.66%。

--离岸人民币：台湾6月底人民币存款3,092.54亿元，连续第二个月走升

台湾央行公布，至6月底止台湾银行业累计人民币存款达3,092.54亿元(含可转让 定期存单)，较前月增0.3%，连续第二个月走升。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫1.4%创逾七个月最大单日跌幅，中小盘股集体崩跌

中国股市沪综指放量收挫逾1.4%，并创逾七个月最大单日跌幅。分析师指出，在多只创业板股票业绩不及预期，和扩容压力加大的双重压力下，今日大盘开市后大跌，中小盘股集体崩跌。随后公布经济数据偏暖，加之金融权重股奋力护盘，令股指跌幅有所收窄，但市场卖压沉重，料后市大盘仍将继续震荡整理。

--中国期市：螺纹钢期货触及三年半高点，受强劲的中国经济数据提振

中国螺纹钢期货升至逾三年半最高水准，受强劲的中国经济数据提振。中国6月钢材产量创下纪录高位。

--中国基金：公募基金可为养老金管理发挥重要作用--基金业协会高层

中国证券投资基金业协会副秘书长郑富仕表示，公募基金行业可以而且必须为养老金管理发挥重要作用，希望公募基金能在企业年金及未来的个人养老金帐户的投资管理方面做好投资决策和产品服务。

--中国金属：6月钢、铝产量双双刷新纪录，因关停低劣产能后刺激生产

中国6月钢和铝产量创下纪录高位，因为中国展开关停低等级金属产能的行动后，金属价格上涨，生产商借机扩大产量。

--《热点透视》中国电动车大潮催生抢锂热

中国力推电动汽车，点燃了投资者对锂和锂矿商的买兴。用于制造汽车电池的化合物--碳酸锂的现货价格较2015年几乎上涨了两倍，而战略供应之战可能也已经打响。即便如此，做多锂仍不是铁定赚钱的买卖。

--中国企业：沙钢实控人旗下企业锦程沙洲拟持有重整后东北特钢43%股权

正推进破产重整方案的中国东北特殊钢集团未来股权结构逐渐清晰。该集团旗下上市公司抚顺特钢公告称，沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司、本钢板材拟分别持有重整后东北特钢集团43%和10%股权。

--中港个股：金风科技料中期净利由增长变为下降，因Apple合同延迟交割

中国风电设备制造商--新疆金风科技称，预计2017年度中期净利由增长变为下降，因苹果公司合同延迟交割。

--香港个股：壹传媒拟出售《壹周刊》等杂志业务，估值约5亿港元

壹传媒称，拟出售旗下《壹周刊》等杂志业务，指示性估值约5亿港元。

--香港新股：内蒙古能建以招股价区间低端1.6港元定价，集资近12亿港元

中国大型电网及发电项目工程承包商--内蒙古能源建设投资股份有限公司称，其香港IPO（首次公开发售）以招股价低端1.6港元定价，集资11.76亿港元。

--香港个股：长实地产拟更名＂去地产＂，突显发展固定收入业务发展策略

由香港首富李嘉诚掌控的长江实业地产有限公司宣布，拟改名为＂长江实业集团有限公司＂，除去＂地产＂二字，以突显公司积极发展固定收入业务的发展策略。 （完） (整理 曾祥进; 审校 乔艳红)