《路透晚报》--7月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--美中关系：美国官员称期待中国采取更多举措开放市场

美国财长努钦和商务部长罗斯表示，他们希望本周与中国就进一步放宽美国企业在中国消费市场的准入达成具体协议。

--中国投资：CCTV称中企海外非理性投资或涉转移资产，苏宁被点名批评

针对中国企业海外非理性投资，中央电视台(CCTV)称其中或涉嫌转移资产，并点名批评国内零售巨头苏宁集团大手笔收购海外足球俱乐部；同时指出，负债率较高的企业大量借钱赴海外投资，将增加境内金融风险。

--中国房地产：广州加快发展住房租赁，合条件承租人子女就学实行租购同权

中国广州市政府最近发布加快住房租赁市场工作的方案，将加快构建租购并举的住房体系，赋予符合条件的承租人子女享有就近入学等公共服务权益，保障租购同权。

--中国金融：国开行二季度末资产15.3万亿元，不良率49个季度控制在1%以内

中国国家开发银行公布，截至二季度末，国开行资产总额15.3万亿元人民币，不良率连续49个季度控制在1%以内。

--台湾经济：调高今年经济成长率预估至2.18%，CPI料年增0.93%--中研院

台湾最高学术研究机构--中央研究院旗下经济研究所表示，全球经济复苏动能高于预期，带动出口和相关投资回升，因此将台湾今年经济成长率预估值调高0.5个百分点至2.18%，消费者物价指数(CPI)年增率估0.93%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿逆回购，单日净投放1,000亿--业内人士

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期400亿。据此计算，单日净投放1,000亿元。

--中国债市动态：资金紧势稍缓现券窄幅震荡，万达活跃券价格跌幅减弱

中国银行间债市流动性未脱紧势但较上日稍有缓和，主要现券转为窄幅震荡。新债发行市场上，财政部上午招标的七年期国债定位亦符合预期。此前承压的万达相关债券，成交较多的券种跌幅减弱，暂现趋稳迹象。

--中国货币市场：逆回购续驰援流动性略缓，但偏紧格局未改非银拆借更为不易

中国银行间市场早盘资金面紧势不改，随着逆回购继续逾千亿投放驰援，市场情绪稍缓但仍未从根本上改观。交易员表示，央行公开市场继续大手笔投放稳定预期，但缴税走款扰动未消，临近中午大行零星增加供给，机构资金拆借难度较上日略缓，不过相较之下，非银类机构拆借仍属不易。

--新债招标：中国七年续发国债收益率3.6056%符合预期，获3.3亿元追加

中国财政部公告称，上午续招标发行的七年期固息国债，获得 3.3亿元人民币追加认购，最终发行量为323.3亿元；此前业内人士透露，该期债加权中标收 益率3.6056%，与此前3.61%的预测均值基本一致。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.6484%，10年4.2159%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七、10年期固息债，中标收益率分别为3.6484%、4.1928%和4.2159%，投标倍数为6.53倍、5.10倍和6.17倍。

--中国货币市场：529家银行公布2017年同业存单发行计划，规模150,216亿

中国新余农村商业银行最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有529家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模150,216亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘冲高回落，境内美元长端掉期继续下行

人民币兑美元即期早盘短暂刷新九个月新高后震荡回落，中间价亦创九个月新高。交易员称，由于早盘有油盘购汇，加上美指小升，打压人民币回吐部分昨日涨幅，但近期美指持续弱势给人民币反弹提供良好外部环境，中期仍值得看好。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数仍续跌，CFETS指数微跌至93.01

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.11%至93.01；SDR篮子指数微跌至94.26，BIS篮子指数微跌至93.96。

【证券/行业】

--中国证券：加快修复和净化资本市场生态，疏通各类资金进入渠道--证监会

中国证监会表示，加快完善多层次资本市场体系和基础性制度，加快修复和净化资本市场生态，更加注重提高上市公司的质量，强化和完善退市制度，进一步疏通和规范各类资金进入资本市场的渠道，不断提升资本市场对实体经济的融资能力，推动经济结构加快转型升级。

--中国股市：沪综指收升1.4%至逾三个月新高，钢铁等周期股及券商股领涨

中国股市沪综指收升1.4%至逾三个月新高。分析师指出，昨日创业板等中小市值股企稳反弹，令市场人气回升，今日以业绩提升为主线，钢铁、有色、煤炭等周期股及券商股涨幅居前，令大盘重拾升势。

--中港个股：中铁通过境外公司发行5亿美元五年期票据，年息率2.875%

中国大型基建公司--中国中铁股份有限公司宣布，通过境外公司作为发行人，发行5亿美元五年期的担保票据，年息率为2.875%。

--香港个股：新城发展获大股东提出私有化，交易涉资逾51亿港元

中国中型房地产企业--新城发展控股宣布，公司控股股东大股东王振华作为要约人，提出以每股3.3港元现金作价私有化公司，并且表明不会上调出价。以涉及要约股份逾15.52亿股计，交易价值约51.23亿港元。

--香港个股：融创与万达交易现金流无压力，银行排查很正常--董事局主席

第一财经日报引述融创中国董事局主席孙宏斌表示，融创与万达交易的现金流没有压力。该投资交易披露之后，多个银行就已经开始排查，这个事情很正常。

--香港个股：碧桂园发行6亿美元五年期优先票据，年息率4.75%

中国房地产商--碧桂园宣布，发行6亿美元五年期优先票据，年息率定为4.75%。

--香港个股：华人置业过去逾半个月增持恒大股份，持股比例升至5%

香港地产投资公司--华人置业过去逾半个月再斥资12亿港元增持中国恒大股份，持股比例已升至约5%的须予披露水平。（完） (整理 曾祥进; 审校 林高丽)